Điểm tin Kinh doanh 11/8: Giá vàng: Giữ giá ở mức đỉnh

- Giá vàng: Giữ giá ở mức đỉnh
Giá vàng chiều 10-8, vàng miếng và vàng nhẫn đi ngang ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức kỷ lục mới, 124,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn gần 120 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng chiều 10-8 như sau:
Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua và chiều bán ra so với ngày hôm trước.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua và chiều bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Cùng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn hôm 10-8 cũng đi ngang. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.
Như vậy, thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu vừa có tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp. Giá vàng miếng SJC đã tăng lên mức đỉnh mới. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng gần 16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá vàng thế giới hôm 10-8 cũng tăng mạnh, hiện niêm yết quanh ngưỡng 3.397 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với ngày hôm qua. Tuần qua, các nhà giao dịch kim loại quý lại được chứng kiến một tuần giao dịch đầy biến động, đặc biệt là trong 2 ngày giao dịch cuối tuần sau khi các báo cáo về thuế quan đối với vàng miếng khiến giá vàng bật tăng mạnh.
- Dự báo mức thuế 20% của Mỹ có thể khiến ngành gỗ, dệt may gặp khó
Việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 20% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ ngày 7-8 được dự báo sẽ khiến nhiều ngành như gỗ, dệt may… chững lại.
Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), dù mức thuế là 20% hay cao hơn, Việt Nam vẫn phải tiếp tục xuất khẩu sang Mỹ, quan trọng là đi bền vững và có lợi nhất. Doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát hồ sơ xuất khẩu, minh bạch nguồn gốc, đẩy mạnh chế biến sâu và gia tăng giá trị, nhất là với nông sản, thực phẩm, TTXVN đưa tin.
Ông cho biết thêm, nửa đầu năm, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng này khó duy trì trong nửa cuối năm và cả nửa đầu năm sau khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh tồn kho, tương tự thời kỳ hậu COVID-19.
Thêm vào đó, nền tảng thương mại điện tử B2B quốc tế VietnamUSA.Arobid.com ra đời mới đây có thể là giải pháp giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp thị trường Mỹ, kết nối đối tác 24/7 mà không qua trung gian. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa tiêu chuẩn và từng bước tiếp cận nguồn vốn quốc tế.
Để thích ứng với tình hình mới, các giải pháp như đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cơ cấu chuỗi cung ứng và hướng tới xây dựng các trung tâm chế biến - phân phối (hub) ngay tại thị trường Mỹ nhằm tối ưu chi phí… là cần thiết. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong việc tiếp cận thị trường, cũng như các quy định về xuất xứ và truy xuất nguồn gốc.
- Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 7 tháng đạt 39,68 tỷ USD
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 7 tháng năm 2025, bức tranh xuất khẩu nông sản Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực, với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.
Nổi bật trong các mặt hàng nông sản là cà phê - điểm sáng lớn nhất khi đạt kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD chỉ sau 7 tháng, chính thức vượt con số cả năm 2024 (5,48 tỷ USD). Với khối lượng xuất khẩu ước đạt 1,1 triệu tấn, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt mức 5.672,2 USD/tấn, tăng tới 53,4% so với cùng kỳ. Đức, Italia và Tây Ban Nha tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ chính, trong đó xuất khẩu sang Đức tăng gấp đôi, Italia tăng gần 50% và Tây Ban Nha tăng hơn 67%.
Cao su là mặt hàng tiếp theo ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về giá trị. Dù sản lượng xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 893,8 nghìn tấn, giảm 2,1%, nhưng tổng giá trị đạt 1,61 tỷ USD, tăng gần 14% nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 16,3%, đạt 1.803,2 USD/tấn. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm gần 70% thị phần. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Malaysia tăng gấp 4,5 lần, trong khi thị trường Ấn Độ ghi nhận mức giảm mạnh nhất (29%).
Ở nhóm hàng rau quả, giá trị xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm đạt 3,92 tỷ USD, tăng 0,9%. Trong đó, tháng 7/2025 riêng lẻ đã đạt mức cao 810 triệu USD. Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực chiếm 52,6% thị phần, nhưng giá trị xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 24,3%. Bù lại, thị trường Mỹ có sự phục hồi mạnh với mức tăng 65,5%, trở thành thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm 15 quốc gia nhập khẩu rau quả lớn.
- Fed đối mặt sức ép hạ lãi suất
Ngày 9/8, bà Michelle Bowman, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thông báo bà ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay.
Đồng thời bà cho biết một hội nghị ngân hàng cộng đồng sẽ được tổ chức vào ngày 9/10 tới.
Trong một bài phát biểu, bà khẳng định bà ủng hộ nhiều đợt cắt giảm lãi suất và quan điểm này càng được củng cố nhờ dữ liệu thị trường lao động yếu gần đây. Ủy ban hoạch định chính sách của Fed đã giữ nguyên lãi suất trong năm nay, điều mà bà Bowman ủng hộ cho đến tháng Sáu. Tuy nhiên, vào tháng Bảy, bà đã bỏ phiếu cùng với Thống đốc Christopher Waller, ủng hộ việc cắt giảm 0,25 điểm phần trăm.
Bà Bowman kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu cắt giảm tại cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng Chín. Bà nói rằng một động thái như vậy sẽ giúp tránh sự xói mòn không cần thiết hơn nữa đối với điều kiện thị trường lao động và sẽ giảm khả năng Fed phải thực hiện một đợt điều chỉnh chính sách lớn hơn nếu thị trường lao động xấu đi.
Bà Bowman, được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào ban điều hành Fed vào năm 2018, nhắc lại quan điểm rằng các đợt tăng giá do thuế quan gây ra khó có khả năng làm lạm phát tăng một cách dai dẳng. Theo bà, thuế quan sẽ không tạo ra cú sốc lạm phát dai dẳng. Bà nói thêm rằng với lạm phát cơ bản đang trên quỹ đạo bền vững hướng tới 2%, nhu cầu tổng thể suy yếu và dấu hiệu mong manh của thị trường lao động, bà cho rằng nên tập trung vào các rủi ro đối với nhiệm vụ về việc làm.
Trong khi đó, ba nhà hoạch định chính sách khác gồm bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco; ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis và bà Lisa Cook, Thống đốc Fed, đều bày tỏ lo ngại trong tuần qua sau khi dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động đang giảm tốc mạnh.
Bà Daly cho biết Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong vài tháng tới, trong bối cảnh thị trường lao động đang chậm lại, dù lạm phát có thể gia tăng tạm thời do các mức thuế mới. Bà Daly cũng cho rằng thuế quan sẽ làm tăng lạm phát trong ngắn hạn, nhưng “khó có khả năng gây ra áp lực kéo dài buộc chính sách tiền tệ phải phản ứng mạnh”.
- VN-Index hướng đến mốc 1.800 điểm?
Đà phục hồi bất động sản, đầu tư công khởi sắc, lãi suất thuận lợi, rủi ro thuế quan hạ nhiệt và kỳ vọng nâng hạng tháng 10 được kỳ vọng sẽ là lực đẩy giúp VN-Index chinh phục mốc mới.
Bước sang tháng 8/2025, bức tranh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một làn sóng tâm lý mới. Trong báo cáo chiến lược tháng 8 vừa công bố, SSI Research nhận định rằng sự lạc quan của giới đầu tư đang gia tăng rõ rệt, không chỉ đến từ những tín hiệu tích cực trong nước mà còn được tiếp sức từ môi trường quốc tế thuận lợi.
Điểm nhấn lớn nhất là sự kiện Việt Nam chính thức đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, với mức thuế đối ứng chỉ 20%, thấp hơn đáng kể so với con số 46% từng công bố hồi tháng 4. Đây được xem là yếu tố gỡ bỏ một phần áp lực từ rủi ro thuế quan, vốn từng là mối lo thường trực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu và giới đầu tư.
Cùng với đó, hiệu ứng lan tỏa từ thị trường chứng khoán Mỹ – nơi các chỉ số liên tục chinh phục các đỉnh cao mới – đã tạo ra một bầu không khí giao dịch sôi động hơn tại Việt Nam.
Đà phục hồi bất động sản, đầu tư công khởi sắc, lãi suất thuận lợi, rủi ro thuế quan hạ nhiệt và kỳ vọng nâng hạng tháng 10 được kỳ vọng sẽ là lực đẩy giúp VN-Index chinh phục mốc mới.
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 cũng vượt trên kỳ vọng, không chỉ tập trung ở một vài lĩnh vực mà lan tỏa rộng khắp ở nhiều nhóm ngành, củng cố thêm niềm tin vào triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp trong nửa cuối năm.
Về số liệu, tổng doanh thu toàn thị trường trong quý II/2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây chỉ là mức tăng trưởng khiêm tốn, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI), khi chỉ số này tăng tới 31,5% – một bước nhảy vọt so với mức tăng 20,9% ghi nhận ở quý I.
Ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò động lực chính, chiếm 44% tổng NPATMI và đóng góp 28% vào mức tăng trưởng chung. Sau đó là bất động sản, với 8% NPATMI và đóng góp 20% tăng trưởng, cùng ngành tiện ích, chiếm 7% NPATMI và đóng góp 12% tăng trưởng.
Tuy nhiên, SSI Research cũng lưu ý rằng thị trường có thể xuất hiện những biến động ngắn hạn, đặc biệt do áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn sử dụng margin ở mức cao vào cuối tháng 7.
Dẫu vậy, tầm nhìn dài hơn vẫn mang sắc thái tích cực. SSI dự báo VN-Index có khả năng hướng tới vùng 1.750 – 1.800 điểm trong năm 2026, với động lực chính đến từ sự phục hồi vững chắc của lợi nhuận doanh nghiệp. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm: sự trở lại của thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư công, môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp, rủi ro thuế quan dần được xoa dịu, cùng kỳ vọng mạnh mẽ về việc nâng hạng thị trường vào tháng 10.