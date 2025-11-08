Điểm tin Kinh doanh 11/8: Giá vàng: Giữ giá ở mức đỉnh

- Giá vàng: Giữ giá ở mức đỉnh

Giá vàng chiều 10-8, vàng miếng và vàng nhẫn đi ngang ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức kỷ lục mới, 124,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn gần 120 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng chiều 10-8 như sau:

Công ty vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua và chiều bán ra so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả chiều mua và chiều bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Cùng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn hôm 10-8 cũng đi ngang. Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8-120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm trước.