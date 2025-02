Điểm tin Kinh doanh 11/2: Giá vàng: giá vàng thế giới lập đỉnh mới, vàng miếng, vàng nhẫn tăng vọt cả triệu đồng

Tại thời điểm 17 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay thế giới vọt lên ngưỡng 2.902 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với phiên sáng.

Động cơ Wärtsilä 46TS cung cấp công suất và hiệu suất được cải thiện để tiết kiệm nhiên liệu và chi phí, với công nghệ tiên tiến có thể chạy bằng nhiên liệu bền vững

Tập đoàn công nghệ Wärtsilä vừa ra mắt động cơ 46TS thế hệ mới, được thiết kế để cân bằng năng lượng tái tạo, cung cấp công suất chạy nền với hiệu suất cao và có thể chạy bằng nhiên liệu bền vững trong tương lai.

Wärtsilä 46TS là dòng động cơ lớn được phát triển dựa trên nhiều mẫu động cơ dành cho nhà máy điện đã được kiểm chứng với độ tin cậy cao, bao gồm nền tảng động cơ Wärtsilä 50. Động cơ W50 là một trong những động cơ phát điện thành công nhất thế giới từ trước đến nay, đã vận hành 55 triệu giờ trên toàn thế giới kể từ năm 2008.

Việc sử dụng động cơ đốt trong để hỗ trợ cân bằng các nguồn năng lượng tái tạo không ổn định là giải pháp có tính khả thi hơn để hệ thống điện đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” so với việc chỉ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn điện linh hoạt có thể giảm chi phí, khí thải và nhu cầu sử dụng đất, như được chia sẻ trong báo cáo mô phỏng hệ thống điện toàn cầu gần đây của Wärtsilä, Giao lộ trên hành trình Net zero, với việc nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguồn điện linh hoạt trong việc thực hiện chuyển đổi năng lượng.

Động cơ Wärtsilä 46TS được thiết kế để có thể đáp ứng nhiên liệu bền vững trong tương lai, đảm bảo rằng khi loại hình nhiên liệu này sẵn sàng, những động cơ này có thể đóng vai trò thiết yếu trong một hệ thống 100% điện tái tạo.

Động cơ Wärtsilä 46TS sẽ có mặt trên thị trường từ năm 2025.

- Chứng khoán ngày 10/02: Cổ phiếu thép chao đảo, VN-Index giảm gần 12 điểm

Thông tin áp thuế thép và nhôm của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cổ phiếu thép chìm trong sắc đỏ, ảnh hưởng tới phần còn lại của thị trường. VN-Index vì thế chốt phiên giao dịch ngày 10/02 giảm gần 12 điểm, lùi về gần ngưỡng 1.260 điểm.

Thị trường mở đầu tuần mới với sắc đỏ chiếm ưu thế, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu thép, sau thông tin áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

VN-Index giảm mạnh ngay khi mở cửa, chạm đáy lúc 9h45 khi giảm gần 11 điểm so với tham chiếu. Nhóm cổ phiếu thép bị bán tháo ồ ạt, với HPG giảm gần 4% so với tham chiếu. HSG hay NKG cũng giảm hơn 3% vào đầu phiên sáng. Sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử, với số mã giảm trên HoSE gấp gần ba lần số mã tăng. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy cũng gia tăng khi nhóm cổ phiếu thép giảm sâu.

Cuối phiên sáng, HPG thu hẹp đà giảm còn hơn 2% so với tham chiếu. HSG và NKG cũng hồi nhẹ so với đầu giờ. Phần còn lại của thị trường cũng ghi nhận xu hướng giao dịch tích cực khi số mã tăng nhích dần lên. Chốt phiên sáng HoSE ghi nhận 132 mã tăng so với 314 mã giảm.