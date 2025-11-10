Điểm tin Kinh doanh 11/10: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng chiều 10-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, vàng miếng bán ra ở mức 141,4 - 141,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tuột khỏi mốc 4.000 USD/ounce.

Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu chiều nay đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng DOJI giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự giá vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chiều nay cũng được điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của công ty SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng, xuống mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá so với phiên liền trước.