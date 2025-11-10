Điểm tin Kinh doanh 11/10: Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm

- Giá vàng: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm
Giá vàng chiều 10-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm, vàng miếng bán ra ở mức 141,4 - 141,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tuột khỏi mốc 4.000 USD/ounce.
Theo đó, các thương hiệu vàng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu chiều nay đồng loạt giảm giá vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng DOJI giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Tương tự giá vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chiều nay cũng được điều chỉnh giảm.
Theo đó, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của công ty SJC được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng, xuống mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá so với phiên liền trước.
Giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại thời điểm 13 giờ 30 phút chiều 10-10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.970 USD/ounce, giảm khoảng 80 USD/ounce trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Đáng chú ý, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay (10-10), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh doanh vàng khi xóa độc quyền vàng miếng của nhà nước. Giờ đây, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng, mở rộng quyền xuất khẩu và nhập khẩu vàng. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội mới cho thị trường vàng mà còn thúc đẩy cạnh tranh, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.
Quy định cũng bắt buộc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp kinh doanh vàng (bao gồm vàng miếng, vàng nhẫn và trang sức) khi thực hiện giao dịch mua/bán có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày với một khách hàng.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải công khai giá mua bán, lưu trữ thông tin khách hàng (bao gồm thông tin căn cước công dân và mã số thuế), giá trị giao dịch, đồng thời kết nối và cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.
Riêng giá vàng Phú Quý SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.
- Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm
Tính đến ngày 9/10/2025, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dưới 1 tháng tăng mạnh từ 0,66 đến 0,88 điểm phần trăm so với ngày 3/10/2025. Áp lực lên mặt bằng lãi suất liên ngân hàng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng bởi tín dụng tăng tốc và khoảng 180.000 tỷ đồng giao dịch mua bán lại có kỳ hạn (repo) với Ngân hàng Nhà nước dự kiến đáo hạn trong tháng 10/2025…
Trong phiên giao dịch ngày 9/10/2025, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ở các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống ghi nhận mức tăng đáng kể so với cuối tuần trước (ngày 3/10/2025)
Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) bật tăng mạnh 0,88 điểm phần trăm (đpt), từ 4,3% lên 5,18%/năm; kỳ hạn 1 tuần (1W) tăng thêm 0,72 đpt lên 5,24%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần (2W) cũng tăng 0,66 đpt, đạt 5,32%/năm. Kỳ hạn 1 tháng (1M) ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, chỉ 24 điểm cơ bản, lên 5,4%/năm
Ở chiều ngược lại, lãi suất USD liên ngân hàng có xu hướng biến động nhẹ và ổn định hơn, dao động trong biên độ hẹp từ 4,09%/năm đến 4,23%năm ở các kỳ hạn ngắn.
- Doanh nghiệp công nghệ chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ
Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames đã nhanh chóng quyên góp số tiền 7 tỷ đồng và gửi trực tiếp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc ngay trong chiều 9/10. Khoản đóng góp này dự kiến sẽ được hỗ trợ cho các tỉnh thành khu vực phía Bắc như: Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cung cấp nhu yếu phẩm, đồng thời tái thiết nhà ở, trường học và các công trình thiết yếu tại khu vực bị thiệt hại.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức phát động phong trào quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua. Mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động VNPT đóng góp tối thiểu một ngày lương. Dự kiến, tổng số tiền quyên góp đạt khoảng 15 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, cùng phối hợp với chính quyền các địa phương để hỗ trợ trực tiếp tới những nạn nhân của thiên tai.
- Chính thức ra mắt Hợp đồng tương lai Chỉ số VN100
Ngày 10/10, Sở GDCK Việt Nam (VNX) đã ra mắt ra mắt Hợp đồng tương lai VN100, một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Sản phẩm mới sẽ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn, đặc biệt phù hợp cho những danh mục rộng hơn, đa dạng hơn và bám sát diễn biến toàn thị trường.
Chỉ số VN100 được đánh giá có tính đại diện tốt cho thị trường, có giá trị vốn hóa trên 95% rổ VNAllshare và ảnh hưởng của các cổ phiếu top trong rổ không mang tính chi phối (top 10 cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng 47,62% cả rổ).
Các cổ phiếu trong rổ VN100 được lựa chọn từ việc kết hợp chỉ số VN30 và các cổ phiếu top trong rổ VNMidcap nên kết hợp được nhiều điểm nổi bật của các chỉ số này: tăng trưởng tốt, tính đại diện cao, thanh khoản tốt, độ phân tán cao, nên phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về chỉ số.
Sản phẩm HĐTL VN100 đã được thiết kế và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và các đơn vị như Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố thông tin từ năm 2024.
- SSI Research: NHNN có thể từng bước bãi bỏ hạn mức tín dụng từ 2026, tăng trưởng tín dụng sẽ hạ nhiệt nhẹ
Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng tín dụng của nhóm ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu dự báo đạt 17,6% trong năm 2026, dù thấp hơn một chút so với mức dự phóng của 2025 là 18,8%, nhưng là một sự điều chỉnh lành mạnh, phản ánh sự chuyển hướng từ mở rộng quy mô sang tăng trưởng chất lượng hơn, với hiệu quả sử dụng vốn cao hơn và gắn liền hơn với nhu cầu thực của nền kinh tế.
Thông tin tại họp báo thường kỳ quý III/2025 của Ngân hàng Nhà nước mới đây, đại diện Vụ Chính sách tiền tệ cho biết tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ nền kinh tế ước đạt 17,7 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 13,37% so với cuối năm ngoái. So với cùng kỳ 2024, chỉ số này trong 9 tháng đầu năm cao hơn 4 điểm %.
Theo kết quả khảo sát của NHNN, các tổ chức tín dụng dự báo tín dụng toàn nền kinh tế sẽ tăng khoảng 16,8% trong năm 2025. Trong khi đó, theo giới phân tích, trên cơ sở mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng cả năm dự báo sẽ bứt tốc, có thể đạt 18 - 20%, vượt xa mục tiêu của NHNN 16%.
Đà tăng trưởng tín dụng tích cực ược kỳ vọng sẽ kéo dài sang 2026, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra.
Trong một nhận định mới đây, SSI Research dự báo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm sau có thể đạt 17,6% đối với nhóm ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu, trong khi lợi nhuận toàn ngành tăng 17,7% svck, được hỗ trợ bởi sự phục hồi về NIM, chất lượng tài sản cải thiện, và khả năng thu hồi từ nợ xấu đã xử lý.
Tuy nhiên SSI Research lưu ý 2026 có thể sẽ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tăng trưởng tín dụng khi NHNN nhiều khả năng tiến tới từng bước gỡ bỏ hạn mức tín dụng, hướng tới quản lý theo cơ chế thị trường ưu tiên các ngân hàng có năng lực vốn mạnh và quản trị hiệu quả.
Các chuyên gia nhận định bỏ hạn mức tín dụng sẽ là sự thay đổi hướng tới tăng trưởng bền vững hơn. Trong dài hạn, những cải cách thị trường vốn có thể mở ra những cơ hội mới về nguồn thu phí, tiến tới nâng dần sự ổn định của ngành, giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi trong cơ cấu thu nhập.