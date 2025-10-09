Điểm tin Kinh doanh 10/9: Giá vàng: Tăng tới sát ngưỡng 136 triệu đồng/lượng bán ra

- Giá vàng: Tăng tới sát ngưỡng 136 triệu đồng/lượng bán ra
Giá vàng chiều 9-9 ghi nhận mức tăng trở lại của giá vàng SJC, với mức tăng từ 600 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng/lượng.
DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang giao dịch giá vàng quanh ngưỡng 133,8 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 133,8 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng hôm 9-9 quanh ngưỡng 133 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra).
PNJ Hà Nội đang niêm yết giá vàng nhẫn hôm nay quanh ngưỡng 128,3 triệu đồng/lượng mua vào; 131,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra).
Trên thế giới, đầu giờ sáng 9-9 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế ghi nhận ở mức 3.630 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm trước là 3.580 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng khởi sắc, tăng 29,4 USD và chốt phiên ở mức 3.682 USD/ounce.
Giá vàng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục/hợp đồng vào thứ Hai, tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những đồn đoán ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm.
Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy thị trường việc làm Hoa Kỳ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng Tám, với số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 và giảm mạnh so với mức 79.000 việc làm đã được điều chỉnh của tháng Bảy.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ nhích lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021, báo hiệu đà tuyển dụng đang chậm lại. Thị trường nhận định dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,75% vào cuối năm nay. Lãi suất thấp hơn là một tín hiệu tích cực đối với hầu hết các thị trường hàng hóa, cho thấy nhu cầu được cải thiện.
- Quỹ ngoại T. Rowe Price nắm hơn 1% vốn tại Vietcombank
Ngoài Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), Vietcombank hiện có sự góp mặt của quỹ ngoại GIC (Singapore) và mới nhất là T. Rowe Price Associates (Mỹ).
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tính đến ngày 4/9/2025. Danh sách cập nhật có sự xuất hiện của T. Rowe Price Associates, Inc., một quỹ đầu tư đến từ Mỹ.
Quỹ này hiện trực tiếp nắm giữ hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB (tương đương 0,15% vốn), cùng với hơn 78,1 triệu cổ phiếu thuộc các bên liên quan (0,953% vốn). Tổng cộng, nhóm này đang sở hữu gần 90,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1,1% vốn điều lệ Vietcombank.
T. Rowe Price Associates là thành viên của T. Rowe Price Group, Inc. – tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Baltimore (Mỹ) được thành lập từ năm 1937. Tập đoàn hiện quản lý khối tài sản trên 1.700 tỷ USD, nằm trong nhóm 25 công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới. Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư chủ động, đã hiện diện tại châu Á từ năm 1982.
Ngoài Vietcombank, trước đó, vào tháng 5/2025, T. Rowe Price Associates cũng đã mua thêm gần 1,24 triệu cổ phiếu PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,18% (tương đương 17,5 triệu cổ phiếu), qua đó trở thành cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Ngoài T. Rowe Price, Vietcombank hiện có ba cổ đông lớn khác gồm Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 74,8% vốn điều lệ, tương đương hơn 6,25 tỷ cổ phiếu. Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) sở hữu 15% vốn, tương ứng hơn 1,25 tỷ cổ phiếu. Và Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) hiện nắm hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, chiếm 1,01% vốn điều lệ ngân hàng.
- Giá tiêu: Nhập khẩu từ Brazil giảm mạnh, thị trường trong nước khan hàng
Theo thống kê từ VPSA, lượng tiêu nhập khẩu từ Brazil về Việt Nam đã giảm từ mức 3.000–4.000 tấn/tháng đầu năm xuống chỉ còn khoảng 1.000 tấn; trong khi đó, doanh nghiệp vẫn có nhu cầu gom mua lớn để trả đơn hàng xuất khẩu.
Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm so với hôm qua. Qua đó, giữ mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 150.000 - 152.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 152.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai ổn định, hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên so với hôm qua, ở mức 152.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 151.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đồng Nai ổn định so với hôm qua ở mức 151.000/kg.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá hồ tiêu trong nước liên tục tăng trong thời gian gần đây chủ yếu do yếu tố cung - cầu mất cân đối. Từ tháng 5, vụ thu hoạch hồ tiêu ở các vùng trọng điểm đã kết thúc, nguồn hàng trong dân gần như cạn kiệt. Phần lớn nông dân đã bán ra từ trước, số hộ còn giữ tiêu đến thời điểm này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.
Trong khi đó, nhu cầu thu mua từ phía doanh nghiệp xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao. Các công ty cần gom hàng để đảm bảo tiến độ giao các đơn hàng quốc tế đã ký kết. Việc cạnh tranh thu mua khiến giá tiêu trong nước được đẩy lên liên tục.
Ngoài ra, số liệu thống kê từ VPSA cho thấy sự thay đổi rõ rệt về nguồn nhập khẩu: nếu như đầu năm, mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu từ 3.000 - 4.000 tấn tiêu từ Brazil để bổ sung nguồn cung, thì nay con số chỉ còn khoảng 1.000 tấn/tháng. Việc nhập khẩu giảm mạnh khiến nguồn cung trong nước càng trở nên khan hiếm.
- Vốn hóa Apple tăng thêm 430 tỷ USD trước thềm ra mắt iPhone 17
Sau đợt tăng mạnh nhất hơn một năm, giá trị vốn hóa của Apple đã cộng thêm gần 430 tỷ USD kể từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9 có thể không đủ sức tạo thêm cú hích cho cổ phiếu.
Tháng 8 vừa qua, cổ phiếu Apple ghi nhận mức tăng tốt nhất trong hơn một năm, chủ yếu nhờ kỳ vọng giảm bớt áp lực thuế quan từ chính quyền Mỹ và một phán quyết chống độc quyền có lợi, cho phép Apple tiếp tục nhận hàng tỷ USD từ thỏa thuận tìm kiếm với Alphabet.
Kể từ cuối tháng 7, giá trị vốn hóa của Apple đã tăng thêm gần 430 tỷ USD, tương đương mức tăng 38% so với đáy hồi tháng 4. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đợt tăng này đã “hút cạn dư địa”, khiến cổ phiếu khó bứt phá thêm sau sự kiện ra mắt sản phẩm.
Apple dự kiến ra mắt loạt iPhone 17, trong đó nổi bật là mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng, cùng Apple Watch và Vision Pro bản nâng cấp. Tuy vậy, câu hỏi lớn là liệu các cải tiến này có đủ sức tạo động lực tăng trưởng, đặc biệt khi Apple chưa có chiến lược AI rõ ràng.
Thực tế, cổ phiếu Apple thường giảm trong ngày công bố iPhone mới. Trong bối cảnh “thời đại AI”, nếu Apple không thuyết phục được nhà đầu tư về lộ trình ứng dụng công nghệ này, lo ngại về tăng trưởng yếu sẽ còn gia tăng.
- MicroStrategy tiếp tục mua thêm Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên hơn 638.000 BTC
MicroStrategy, công ty công nghệ của tỷ phú Michael Saylor, vừa thông báo đã mua thêm gần 2.000 Bitcoin, nâng tổng số lượng nắm giữ lên hơn 638.000 BTC. Động thái này cho thấy chiến lược “gom” Bitcoin dài hạn của doanh nghiệp vẫn tiếp tục, bất chấp biến động của thị trường.
Ngày 8/9, MicroStrategy cho biết họ đã chi khoảng 217 triệu USD để mua thêm 1.955 BTC với mức giá trung bình 111.196 USD mỗi đồng. Sau thương vụ này, tổng số Bitcoin công ty đang nắm giữ đạt 638.460 BTC, tương đương hàng chục tỷ USD theo giá thị trường hiện tại.
Theo thống kê từ nền tảng Bitbo, mức giá trung bình mà MicroStrategy đã bỏ ra để tích lũy số Bitcoin khổng lồ này là khoảng 73.880 USD mỗi đồng.
Đây không phải lần đầu tiên MicroStrategy gây chú ý với những thương vụ mua số lượng lớn. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 8, công ty đã chi hơn 449 triệu USD để sở hữu thêm hơn 4.000 BTC, với giá trung bình gần 120.000 USD mỗi đồng.
Vào giữa tháng 8, một thương vụ khác trị giá 356,9 triệu USD cũng giúp MicroStrategy bổ sung thêm hơn 3.000 BTC vào kho dự trữ. Chuỗi giao dịch liên tiếp này cho thấy công ty vẫn kiên định với chiến lược dài hạn, coi Bitcoin như tài sản chính yếu trong bảng cân đối kế toán.
Biểu đồ giá Bitcoin cùng các lần mua vào của MicroStrategy. Tính đến ngày 9/9/2025, công ty sở hữu 638.460 BTC với giá vốn trung bình 73.880 USD, tổng giá trị danh mục đạt 71,48 tỷ USD.
Để có nguồn vốn thực hiện các thương vụ mua khổng lồ, MicroStrategy chủ yếu phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và sử dụng cơ chế huy động vốn linh hoạt từ thị trường. Trong những năm qua, doanh nghiệp đã nhiều lần gây tranh luận khi liên tục mở rộng nợ và vốn chủ để đổi lấy Bitcoin, bất chấp sự biến động mạnh của giá đồng tiền kỹ thuật số này.
Ngay sau thông báo mua thêm Bitcoin, cổ phiếu MicroStrategy (MSTR) giảm khoảng 4,3% trên sàn Nasdaq, trong khi giá Bitcoin cũng điều chỉnh nhẹ từ vùng 114.000 USD xuống quanh 111.600 USD. Giới phân tích cho rằng, động thái mua vào của công ty vừa củng cố niềm tin dài hạn, vừa làm dấy lên lo ngại về rủi ro tài chính nếu thị trường đảo chiều.
Với hơn 638.000 BTC trong tay, MicroStrategy hiện là tổ chức nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.