Điểm tin Kinh doanh 10/9: Giá vàng: Tăng tới sát ngưỡng 136 triệu đồng/lượng bán ra

- Giá vàng: Tăng tới sát ngưỡng 136 triệu đồng/lượng bán ra

Giá vàng chiều 9-9 ghi nhận mức tăng trở lại của giá vàng SJC, với mức tăng từ 600 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng/lượng.

DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang giao dịch giá vàng quanh ngưỡng 133,8 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

SJC đang niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 133,8 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra).

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng hôm 9-9 quanh ngưỡng 133 triệu đồng/lượng mua vào; 135,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra).

PNJ Hà Nội đang niêm yết giá vàng nhẫn hôm nay quanh ngưỡng 128,3 triệu đồng/lượng mua vào; 131,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra).

Trên thế giới, đầu giờ sáng 9-9 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế ghi nhận ở mức 3.630 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm trước là 3.580 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng khởi sắc, tăng 29,4 USD và chốt phiên ở mức 3.682 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục/hợp đồng vào thứ Hai, tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những đồn đoán ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm.

Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy thị trường việc làm Hoa Kỳ tiếp tục hạ nhiệt trong tháng Tám, với số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 và giảm mạnh so với mức 79.000 việc làm đã được điều chỉnh của tháng Bảy.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ nhích lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021, báo hiệu đà tuyển dụng đang chậm lại. Thị trường nhận định dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 0,75% vào cuối năm nay. Lãi suất thấp hơn là một tín hiệu tích cực đối với hầu hết các thị trường hàng hóa, cho thấy nhu cầu được cải thiện.

