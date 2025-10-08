Điểm tin Kinh doanh 10/8: Giá vàng: Vàng Bảo Tín Minh Châu bật tăng

- Giá vàng: Vàng Bảo Tín Minh Châu bật tăng

Giá vàng hôm 9-8, vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng ở cả hai chiều và giao dịch ở mức cao. Vàng miếng và vàng nhẫn ở hầu hết các thương hiệu khác đồng loạt đứng yên nhưng vẫn giao dịch ở mức cao.

Theo ghi nhận vào hôm 9-8, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 123,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 122,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 123,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng), 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào, 120,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 117,5 triệu đồng/lượng mua vào, 120 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).

Như vậy, đầu giờ chiều 9-8, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên, riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng mua vào và 400.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm 9-8 đứng ở mức 3.399,6 USD/ounce.

Nhận định về xu hướng giá vàng, theo giới phân tích, giá vàng đang có đà tăng tốt nhờ tính bất định xuất hiện. Điều này đến từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi từ Thụy Sĩ đã tạo ra một cú sốc lớn, gây ra những biến động đáng kể trên thị trường vàng toàn cầu.