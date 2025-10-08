Điểm tin Kinh doanh 10/8: Giá vàng: Vàng Bảo Tín Minh Châu bật tăng

- Giá vàng: Vàng Bảo Tín Minh Châu bật tăng
Giá vàng hôm 9-8, vàng miếng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng ở cả hai chiều và giao dịch ở mức cao. Vàng miếng và vàng nhẫn ở hầu hết các thương hiệu khác đồng loạt đứng yên nhưng vẫn giao dịch ở mức cao.
Theo ghi nhận vào hôm 9-8, giá vàng ở thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 123,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng SJC Phú Quý: 122,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 123,2 triệu đồng/lượng mua vào, 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,2 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng), 124,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,8 triệu đồng/lượng mua vào, 120,8 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và tại Hà Nội: 117,5 triệu đồng/lượng mua vào, 120 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm trước ở cả 2 chiều).
Như vậy, đầu giờ chiều 9-8, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đứng yên, riêng vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng mua vào và 400.000 đồng/lượng bán ra.
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hôm 9-8 đứng ở mức 3.399,6 USD/ounce.
Nhận định về xu hướng giá vàng, theo giới phân tích, giá vàng đang có đà tăng tốt nhờ tính bất định xuất hiện. Điều này đến từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi từ Thụy Sĩ đã tạo ra một cú sốc lớn, gây ra những biến động đáng kể trên thị trường vàng toàn cầu.
Ngay sau khi thông tin về quyết định áp thuế của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) được công bố, giá vàng giao ngay đã có một đợt tăng mạnh. Giá vàng từ vùng giá 3.300 USD lên 3.400 USD.
Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành đã trở lại trạng thái lạc quan mạnh mẽ, đồng thời giới đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý tích cực đối với triển vọng ngắn hạn của vàng.
- Thế Giới Di Động muốn niêm yết chuỗi điện thoại và điện máy
Thế Giới Di Động dự kiến tách hai chuỗi bán lẻ Thegioididong.com và Điện Máy Xanh thành công ty niêm yết độc lập, thực hiện IPO vào năm 2030.
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn, trong đó hai chuỗi bán lẻ điện thoại và phụ kiện Thegioididong.com cùng Điện Máy Xanh sẽ được tách thành công ty niêm yết độc lập, gọi chung là MW, dự kiến IPO vào năm 2030.
"IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi", Thế Giới Di Động cho biết.
Tập đoàn tin rằng đây là "thời điểm vàng" để nhà đầu tư đồng hành cùng MW và là bàn đạp để MW bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, với mô hình bền vững, tham vọng vươn tầm Đông Nam Á.
MWG cho biết ban lãnh đạo và thế hệ kế thừa hiện đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn, sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà. Mục tiêu của MW là gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì hơn 15%/năm.
Theo MWG, giai đoạn 2004-2025, hai chuỗi này tăng trưởng nhanh về quy mô, từ một cửa hàng nhỏ trở thành doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2026-2030, mục tiêu sẽ chuyển sang tăng trưởng "chất" thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.
Doanh nghiệp định hướng không chạy đua về giá mà tập trung vào dịch vụ, tốc độ và trải nghiệm mua sắm, đồng thời phát triển nhóm sản phẩm chiến lược, tạo hiệu ứng "nước chảy chỗ trũng". Trong đó, TopZone đươc xem là cầu nối chiến lược với Apple để đưa Việt Nam tiệm cận thị trường Tier-1.
Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ tái cấu trúc hệ thống theo hướng "giảm lượng, tăng chất" và mở rộng văn hóa phục vụ mới. MW đặt mục tiêu chuyển từ mô hình bán lẻ sang cung cấp giải pháp trọn vòng đời sản phẩm (bán hàng - tài chính - bảo hành - bảo trì - nâng cấp), kèm các gói giải pháp tài chính linh hoạt.
Nửa đầu năm nay, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đạt 49.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ, dù số cửa hàng giảm gần 200 điểm do tái cấu trúc.
Tính đến cuối tháng 6, Thegioididong.com (gồm TopZone) có 1.015 cửa hàng, Điện Máy Xanh có 2.023 cửa hàng. MWG cho biết doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng hơn 12%.
- Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất trong 3 năm
Giá gạo của Ấn Độ trong tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, do đồng rupee suy yếu và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo của Việt Nam cũng giảm sau khi Philippines tạm dừng nhập khẩu để bảo vệ nông dân trong nước.
Loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước. Loại gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 360-368 USD/tấn.
Ông B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA), cho biết đồng rupee suy yếu đang cho phép các nhà giao dịch giảm giá xuất khẩu và duy trì khả năng cạnh tranh. Đồng rupee của Ấn Độ trong tuần này đã giao dịch gần mức thấp kỷ lục.
Ông Rao nói thêm rằng nhu cầu của Mỹ đối với gạo Ấn Độ có thể sẽ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ. Mức thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực từ ngày 28/8/2025, sẽ nâng thuế suất lên 50% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Ấn Độ – một trong những mức thuế quan cao nhất được Mỹ áp dụng.
Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, loại gạo 5% tấm của nước này được chào bán với giá 391 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 395-400 USD/tấn của tuần trước.
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết động thái tạm dừng nhập khẩu gạo của Philippines không phải là tin tốt cho các nhà xuất khẩu, vì đây là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam.
Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giữ ổn định ở mức 370 USD/tấn, so với biên độ 370-375 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết người mua đang trì hoãn đưa ra quyết định do thông báo của Ấn Độ về việc sẽ xả kho tới 7 triệu tấn gạo, trong khi động thái của Philippines cũng đang gây thêm áp lực cho thị trường.
Trong khi đó, dự trữ gạo của Bangladesh (Băng-la-đét) vẫn ổn định, và chính phủ nước này đã vượt mục tiêu thu mua lúa gạo vụ Hè.
- TP Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại
Tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2025, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 7 tháng rất tích cực.
Về đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 7 năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố đã thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.073 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 1,29 tỷ USD. Có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD.
Đồng thời, TP Hồ Chí Minh cũng chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD.
- Digiworld (DGW) sắp phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá thấp hơn thị giá 78%
CTCP Thế giới số (Digiworld, HoSE: DGW) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành 2 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch này được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 24% trong nửa đầu năm 2025.
CTCP Thế giới số (Digiworld) sẽ triển khai phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho 92 cán bộ nhân viên, dựa trên kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.
Mức giá phát hành được ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu. So với giá đóng cửa của cổ phiếu DGW vào phiên 8/8/2025 là 45.800 đồng/cổ phiếu, mức giá ESOP này đang thấp hơn tới 78% so với thị giá.
Đối tượng được mua cổ phiếu là các thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Digiworld cùng các công ty con. Theo danh sách được công bố, ông Đặng Kiên Phương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là người được phân bổ quyền mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.
Toàn bộ số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm 2025. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng lên 2.213,2 tỷ đồng.