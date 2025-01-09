Điểm tin Kinh doanh 1/9: Giá vàng trong nước: Neo ở mức cao kỷ lục

- Giá vàng trong nước: Neo ở mức cao kỷ lục
Giá vàng trong nước chiều 31-8 đi ngang so với chiều 30-8 song vẫn neo ở mức cao kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.
DOJI, SJC, PNJ đồng loạt bình ổn giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 700.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào - 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy, giá vàng miếng chiều 31-8 tuy đi ngang so với chiều 30-8 song đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng trong vòng 2 tuần qua.
Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của vàng miếng, đồng thời xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.
Tương tự, giá vàng nhẫn hôm 31-8 cũng bình ổn so với hôm 30-8 song cũng neo ở mức cao, hơn 125 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn PNJ hiện ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Riêng vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 122,3 - 125,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Như vậy, giá vàng nhẫn tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên hơn 5 triệu đồng/lượng.
Trước đó, một số dự báo cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 130 triệu đồng/lượng trong năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã vượt qua mốc dự báo này.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở mức 3.448 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng). Dù giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục tăng nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank vào khoảng 110 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC tới hơn 20 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua.
- Sau 'nhịp nghỉ' tháng 7, khối ngoại trở lại bán ròng kỷ lục gần 43.000 tỷ đồng trong tháng 8
Trong khi dòng tiền nội tham gia sôi động, đã hỗ trợ tốt giúp thị trường chung liên tục xác lập đỉnh mới, thì khối ngoại lại đẩy mạnh 'xả hàng' với giá trị bán ròng kỷ lục 42.718 tỷ đồng trong tháng 8/2025.
Thị trường chứng khoán Việt vừa trải qua tháng 8 đầy ấn tượng. Bên cạnh chỉ số VN-Index tăng vọt xa mốc 1.600 điểm và ghi nhận mức tăng tổng cộng cả tháng đạt xấp xỉ 180 điểm, tương đương tăng 11,96%, thì thanh khoản thị trường cũng xác nhận tháng cao kỷ lục với nhiều phiên giao dịch khớp lệnh trên 50.000 tỷ, thậm chí có những phiên khớp lệnh 60.000 - 70.000 tỷ.
Tuy nhiên, trái với diễn biến dòng vốn nội tham gia tích cực, giao dịch nhà đầu tư ngoại lại quay trở lại xu hướng bán ròng, với con số kỷ lục nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tháng 8/2025, khối ngoại đã bán ròng hơn 862 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng hơn 42.718 tỷ đồng.
Trong khi tháng 7, khối ngoại bất ngờ có tháng mua ròng đầu tiên trong năm với giá trị hơn 7.400 tỷ đồng, mang lại kỳ vọng cho dòng vốn ngoại trở lại bởi thông tin về khả năng nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong tương lai gần.
Trong đó, khối ngoại vẫn chủ yếu giao dịch trên sàn HOSE. Trong tổng số 21 phiên giao dịch của tháng 8 thì chỉ mua ròng 2 phiên vào ngày 6/8 và 26/8, còn lại 19 phiên bán ròng với giá trị hầu hết đều bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng, đặc biệt, phiên cao nhất ngày 4/8 bán ròng tới gần 10.120 tỷ đồng.
Tổng cộng trong tháng 8, trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng hơn 842 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt 42.210 tỷ đồng; trong khi tháng 7 mua ròng 8.705 tỷ đồng.
Về cơ cấu danh mục trong tháng 8, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cặp đôi lớn FPT và HPG, với giá trị bán ròng lần lượt đạt hơn 4.978 tỷ đồng và 4.820 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt mã ngân hàng như VPB, CTG, MBB cũng bị bán ròng hơn 1.000 - 2.500 tỷ đồng.
Trái lại, cổ phiếu GMD được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt xấp xỉ 720 tỷ đồng, trong khi đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu DCM chỉ được mua ròng bằng 1/2, với giá trị đạt 360 tỷ đồng.
- Đề xuất thuế suất thuế xuất khẩu bằng 0% giúp vàng trang sức, mỹ nghệ gia tăng dư địa cạnh tranh
Đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ từ mức 1% hiện hành xuống 0% đem lại trợ lực rất lớn cho xuất khẩu vàng của Việt Nam.
Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã hàng (7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) từ mức 1% hiện hành xuống 0%. Đây được coi là bước đi cần thiết trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến sức tiêu thụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Số liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, giá vàng thế giới quý IV/2024 đã tăng 28 – 30% so với đầu năm và tiếp tục lập đỉnh mới trong năm 2025. Tính trung bình quý I/2025, giá vàng thế giới tăng 38 – 39% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong vòng 15 năm.
Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước đều liên tục tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Bình quân nửa đầu năm 2025 tăng tới 37,4% so với cùng kỳ.
Sự gia tăng đột biến của giá vàng khiến nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức, mỹ nghệ toàn cầu suy giảm. Năm 2024, tổng nhu cầu mặt hàng này giảm 11%, xuống còn 1.877 tấn; riêng quý I/2025 tiếp tục giảm 380 tấn, tương đương giảm 21% so với cùng kỳ. Tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn, giảm tới 13% so với năm 2023 - mức giảm mạnh nhất trong khu vực ASEAN.
- Giá hồ tiêu: Quay đầu giảm nhẹ từ mức cao kỷ lục
Giá hồ tiêu hôm 31/8/2025 giảm nhẹ còn 151.000–152.000 đồng/kg, sau nhiều ngày lập đỉnh, phản ánh sự điều chỉnh cần thiết của thị trường trong nước.
Theo ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu giảm từ 500–1.000 đồng/kg so với hôm 30/8. Mức giá hiện tại vẫn cao, cho thấy nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu duy trì ổn định.
Sau nhiều ngày tăng liên tục, giá hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận đà giảm nhẹ trong biên độ từ –500 đến –1.000 đồng/kg, đưa mức giá trở về ngưỡng 151.000–152.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Việt Nam tiếp tục giữ vững ở mức cao trên thị trường quốc tế:
Tiêu đen 500 g/l: ~ 6.240 USD/tấn
Tiêu đen 550 g/l: ~ 6.370 USD/tấn
Tiêu trắng: ~ 9.150 USD/tấn
So với các nước sản xuất khác như Indonesia, Brazil và Malaysia, hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh rõ ràng nhờ chất lượng cao và mức thuế nhập khẩu ưu đãi tại các thị trường lớn (chẳng hạn Mỹ khoảng 20%).
- Hai con gái Phó chủ tịch HĐQT VPBank chi hơn 1.330 tỷ đồng gom cổ phiếu VPB
Hai người con gái của ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch VPBank đã mua vào 40 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian 25/8 - 27/8. Tính theo giá chốt phiên 27/8, tổng số tiền mà 2 người này chi ra để mua cổ phiếu là 1.332 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến lãnh đạo ngân hàng.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 25 – 27/8, bà Bùi Hải Ngân - con gái ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch HĐQT VPBa, đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu VPB, đúng bằng lượng đăng ký. Trước đó, chị gái của bà Ngân là Bùi Cẩm Thi cũng đã gom đủ 20 triệu cổ phiếu trong cùng khung thời gian.
Như vậy, cả hai con gái của phó chủ tịch VPBank hiện mỗi người nắm giữ 20 triệu cổ phiếu, tương đương 0,25% vốn điều lệ.
Riêng ông Bùi Hải Quân đang sở hữu gần 156,3 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng 1,97% vốn ngân hàng.
Tính theo giá cổ phiếu VPB chốt phiên ngày 27/8 là 33.300 đồng/cp, bà Ngân và bà Thi đã chi khoảng 666 tỷ đồng mỗi người để mua vào số cổ phiếu trên. Trong khi đó, cổ phiếu VPB chốt phiên gần nhất (29/8) tại mức 35.000 đồng/cp, tăng hơn 89% kể từ đầu tháng 7 và trở thành mã ngân hàng có mức sinh lời nổi bật nhất giai đoạn vừa qua.
Tại diễn biến liên quan, bà Phạm Thị Nhung - Thành viên HĐQT VPBank cũng đăng ký gom 10 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 26/8 đến 24/9, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Đây không phải lần đầu tiên bà Nhung gia tăng sở hữu tại VPBank. Hồi đầu năm nay, bà từng mua vào 30 triệu cổ phiếu VPB trong giai đoạn từ 6/2 đến 6/3, còn trước đó vào tháng 8/2024 bà cũng đã mua 5 triệu cổ phiếu ngân hàng này.
Bà Nhung đang sở hữu gần 36,1 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu bà nắm giữ sẽ tăng lên xấp xỉ 46,1 triệu đơn vị, tương đương 0,58% vốn ngân hàng.