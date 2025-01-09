Điểm tin Kinh doanh 1/9: Giá vàng trong nước: Neo ở mức cao kỷ lục

- Giá vàng trong nước: Neo ở mức cao kỷ lục

Giá vàng trong nước chiều 31-8 đi ngang so với chiều 30-8 song vẫn neo ở mức cao kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI, SJC, PNJ đồng loạt bình ổn giá vàng miếng ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 700.000 đồng/lượng so với các thương hiệu vàng khác, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào - 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng chiều 31-8 tuy đi ngang so với chiều 30-8 song đã tăng hơn 6 triệu đồng/lượng trong vòng 2 tuần qua.

Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của vàng miếng, đồng thời xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn hôm 31-8 cũng bình ổn so với hôm 30-8 song cũng neo ở mức cao, hơn 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ hiện ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).