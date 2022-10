Điểm tin kinh doanh 1/11: Giá xăng sẽ có lần tăng thứ 3 liên tiếp vào kỳ điều hành ngày 1/11

- CATL và VinFast hợp tác chiến lược toàn cầu để phát triển xe điện

Chiều 31/10, VinFast cho biết, ngày 30/10 tại Osaka (Nhật Bản), Công ty CATL và VinFast đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược toàn cầu nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển xe điện.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này có sự chứng kiến trực tiếp của ông Robin Zeng, Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ CATL và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroupkiêm Chủ tịch VinFast.

Theo thoả thuận này, CATL và VinFast sẽ hợp tác để cùng phát triển công nghệ mới, trong đó pin và nhiều bộ phận quan trọng được tích hợp vào khung gầm xe, giúp giảm trọng lượng, tăng quãng đường di chuyển của xe và giảm chi phí. Dự kiến, VinFast sẽ là nhà sản xuất xe ô tô tiên phong đưa công nghệ mới này ra thị trường toàn cầu với sự hợp tác chiến lược cùng CATL.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước

Theo Tổng cục Thống kê, giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 10/2022 tăng 4,16% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,3%. Bình quân 10 tháng năm 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,14%.