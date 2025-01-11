Điểm tin Kinh doanh 1/11: Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao
Giá vàng hôm 31-10, vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm qua, nhưng vẫn neo ở mức cao.
Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra.
Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng liên tục chao đảo. Giá vàng lúc 13 giờ trưa 31-10 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.010,7 USD/ounce.
Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động không ngừng những ngày qua trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước.
Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, thị trường đã tăng tốc trở lại, khi cơ quan này phát tín hiệu đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm. Việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến các thông tin họ có để ra quyết định.
Cùng với đó, nhà đầu tư cũng thận trọng về nguy cơ bất ổn sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump với kết quả “thỏa thuận không đáng kể”, nên thị trường không lạc quan rằng căng thẳng thương mại đã chấm dứt.
Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50%. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.
Viện đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng vào cuối năm 2026 lên mức 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó, với lý do bất ổn về chính sách địa chính trị và thương mại.
- Quý III, Viettel Post hoàn thành 103,95% kế hoạch doanh thu
Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với các chỉ tiêu tài chính chủ chốt đều đạt và vượt kế hoạch, ghi nhận đà tăng trưởng ổn định sau tái cấu trúc.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu quý III đạt 4.957 tỷ đồng, hoàn thành 103,95% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của Viettel Post đạt hơn 15.023 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 323,52 tỷ đồng.
Trong cơ cấu doanh thu, nhóm dịch vụ lõi gồm chuyển phát, vận tải, kho vận, thương mại và tài chính đạt 3.447 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Các lĩnh vực kinh doanh mới ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 89,2%, chiếm 24,1% tổng doanh thu, tăng mạnh từ 16% cùng kỳ năm trước, đóng góp gần một nửa tốc độ tăng trưởng toàn Tổng công ty.
Bước sang quý IV/2025, Viettel Post đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu từ logistics tích hợp lên trên 30%, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.
- Cổ phiếu lớn đồng loạt điều chỉnh, VN-Index thủng mốc 1.640 điểm
Phiên giao dịch chiều 31/10 khép lại với sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường, VN-Index giảm gần 30 điểm, thủng mốc 1.640. Áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn và bất động sản khiến chỉ số lùi sâu, dù vẫn ghi nhận lực đỡ nhẹ từ nhóm công nghệ, thực phẩm và bảo hiểm.
Kết thúc phiên ngày 31/10, VN-Index giảm 29,92 điểm (-1,79%) xuống còn 1.639,65 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong hai tuần qua. HNX-Index cũng giảm 0,42% xuống 265,85 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,04% lên 113,46 điểm.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 30 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 988 triệu cổ phiếu, thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất. Trong đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 527,11 tỷ đồng, tập trung vào nhóm ngân hàng và bất động sản.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 414 mã giảm giá, trong khi chỉ có 45 mã tăng và 21 mã đứng giá. Sắc đỏ bao phủ gần toàn bộ nhóm VN30, khiến chỉ số này mất 39,82 điểm (-2,07%) còn 1.885,36 điểm.
Áp lực bán mạnh nhất đến từ nhóm vốn hóa lớn (VN30), đặc biệt là bộ ba VIC (-6,42%), VHM (-4,62%) và GEX (-6,97%), lấy đi gần 8,3 điểm của VN-Index. Các mã ngân hàng như VPB (-1,71%), HDB (-4,19%), TCB (-1,68%), MBB (-1,46%) cũng giao dịch tiêu cực.
Trong khi đó, một số cổ phiếu lớn giữ được sắc xanh như ACB (+1,59%), FPT (+1,17%), MSN (+0,38%), GAS (+1,09%), góp phần hạn chế đà rơi của chỉ số.
Nhóm bất động sản và tài chính ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày, lần lượt -4,22% và -1,53%, khi nhiều mã lớn đồng loạt điều chỉnh: VRE (-4,83%), DXG (-4,83%), CEO (-6,96%), VIX (-4,44%), SHB (-2,66%), SSI (-1,58%).
Ngược lại, nhóm bảo hiểm (+0,99%), truyền thông - giải trí (+0,8%), thực phẩm và đồ uống (+0,37%), dược phẩm (+0,93%) là điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận dòng tiền phòng thủ quay lại.
Diễn biến trong ngày cho thấy, VN-Index liên tục rung lắc và giảm sâu ngay từ đầu phiên sáng, sau đó phục hồi nhẹ vào đầu phiên chiều nhưng nhanh chóng mất đà về cuối phiên, đóng cửa ở vùng thấp nhất ngày.
Theo đồ thị giao dịch, chỉ số dao động quanh 1.650 điểm trong buổi sáng, sau đó có thời điểm tăng lại gần 1.665 điểm, nhưng lực bán mạnh vào nhóm VN30 khiến chỉ số rơi thẳng xuống 1.640 điểm trước khi chốt phiên.
Theo nhận định của các công ty chứng khoán, định biên dao động thu hẹp phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn với thanh khoản thấp và tâm lý phòng thủ gia tăng.
Nhóm cổ phiếu phần cứng và thiết bị (-5,45%), bất động sản (-4,22%) và tổ chức tín dụng (-1,58%) chịu áp lực bán lớn nhất, trong khi các nhóm phòng thủ như bảo hiểm, dược phẩm, tiện ích và thực phẩm thu hút lực mua nhẹ.
- Coteccons báo lãi kỷ lục, hệ số nợ cao
Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sau năm tài chính 2025 khá thành công, Coteccons tiếp tục duy trì "phong độ" cao trong quý I năm tài chính 2026. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 7.451 tỷ đồng, tăng 56%; lãi gộp đạt 322 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, biên lãi gộp đạt 4,3%.
Trong quý, hoạt động tài chính mang về 77 tỷ đồng, tăng 9%. Đặc biệt, việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh giúp công ty ghi nhận khoản lãi đột biến tới 183 tỷ đồng.
Vì vậy, bất chấp chi phí tài chính tăng 27% (đạt 49 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 32% (đạt 156 tỷ đồng), Coteccons vẫn khép lại quý I/2026 với khoản lãi trước thuế 377 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 295 tỷ đồng, tăng 3,1 lần. Đây cũng là quý có lợi nhuận lớn nhất kể từ quý I/2019 tới nay (tức 27 quý).
Năm tài chính 2026, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng, lãi gộp 1.291 tỷ đồng, lãi sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, công ty đã hoàn thành 24,8% mục tiêu doanh thu, 24,9% mục tiêu lãi gộp và 42,1% mục tiêu lợi nhuận.
Tại phiên họp thường niên năm tài chính 2026, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Hải cho hay giá trị ký mới trong quý I năm tài chính 2026 đạt 19.300 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) lên 51.600 tỷ đồng. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay của Coteccons.
Năm nay, công ty đặt mục tiêu ký mới 31.000 tỷ đồng, trong đó lượng hợp đồng ký mới đến từ các đối tác hiện hữu (tức chiến thuật “repeat sales”) chiếm 76%.
Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Coteccons đạt 31.178 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm tài chính. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (50,7%), đạt 15.837 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm tài chính.
Trong khi đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng thêm 25 tỷ đồng, lên mức 1.341 tỷ đồng. Đây là diễn biến có phần trái ngược với tuyên bố trước đó của lãnh đạo Coteccons tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 rằng năm nay công ty sẽ không trích lập dự phòng.
Cùng với các khoản phải thu, hàng tồn kho trong 3 tháng qua cũng tăng thêm 15%, lên 6.890 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.
Những điều này cho thấy Coteccons đang mở rộng danh mục dự án thi công, song cũng làm gia tăng nhu cầu về vốn. Trong vòng 1 quý, nợ phải trả của công ty đã tăng thêm 5,6%, lên 21.917 tỷ đồng, tuyệt đại đa số là nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ vay tăng 27%, đạt 3.801 tỷ đồng.
Với vốn chủ sở hữu 9.260 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,36 lần, mức không hề thấp.
- Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh miền bắc và miền trung khắc phục hậu quả sau bão lũ
Tập đoàn Wilmar CLV thực hiện 02 chương trình hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung, trao tặng tổng cộng 15 tỷ đồng gồm hiện kim và hiện vật nhằm hỗ trợ người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khăn để ổn định cuộc sống.
Cụ thể, trong 02 ngày (31/10 - 01/11/2025), Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tỉnh thực hiện chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc” tiến hành trao tặng 10 tỷ đồng, bao gồm 04 tỷ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà với trị giá 06 tỷ đồng là nhu yếu phẩm và sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Song song đó, Tập đoàn cũng tiếp tục lên kế hoạch trao tặng 05 tỷ đồng, bao gồm 02 tỷ đồng tiền mặt và 03 tỷ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.
Mỗi phần là nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt)...; được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Tỉnh.