Điểm tin Kinh doanh 1/11: Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

- Giá vàng: Neo ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm 31-10, vàng miếng đồng loạt giữ nguyên giá so với hôm qua, nhưng vẫn neo ở mức cao.

Giá vàng 31-10, vàng miếng đồng loạt đứng yên.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả 2 chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng liên tục chao đảo. Giá vàng lúc 13 giờ trưa 31-10 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.010,7 USD/ounce.

Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động không ngừng những ngày qua trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước.

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, thị trường đã tăng tốc trở lại, khi cơ quan này phát tín hiệu đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm. Việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến các thông tin họ có để ra quyết định.

Cùng với đó, nhà đầu tư cũng thận trọng về nguy cơ bất ổn sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump với kết quả “thỏa thuận không đáng kể”, nên thị trường không lạc quan rằng căng thẳng thương mại đã chấm dứt.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50%. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.

Viện đầu tư Wells Fargo đã nâng mục tiêu giá vàng vào cuối năm 2026 lên mức 4.500 - 4.700 USD/ounce, tăng so với mức 3.900 - 4.100 USD/ounce trước đó, với lý do bất ổn về chính sách địa chính trị và thương mại.