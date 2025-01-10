Điểm tin Kinh doanh 1/10: Giá vàng: Tăng mạnh

Bên cạnh đó, theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng là nhu cầu trú ẩn an toàn tập trung vào nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội từ cả hai đảng vào cuối ngày 29-9 để đàm phán về việc gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ. Nếu không có thỏa thuận nào được thông qua, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1-9.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của "đồng bạc xanh" so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,2%, khiến vàng (được định giá bằng USD) trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 30-9, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, lên mức 3.829,63 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.833,37 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12-2025 chốt phiên tăng 1,2%, lên 3.855,2 USD/ounce.

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135,3- 137,3 triệu đồng/lượng (tăng 800 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 30-9, giá vàng đồng loạt tăng mạnh từ 800 nghìn đồng/lượng đến 1,1 triệu đồng/lượng ở các thương hiệu.

Vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị. Ngoài ra, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất hơn nữa cũng là một lực đẩy đáng kể với vàng, vì kim loại quý này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Dữ liệu về Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố tuần trước phù hợp với dự đoán, qua đó củng cố niềm tin của thị trường về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12.

- Siêu thị đồng hành cùng người dân trong bão lũ

Ngay khi bão số 10 (Bualoi) tiến Bắc Trung Bộ mang theo hoàn lưu mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, Saigon Co.op - với kinh nghiệm ứng phó thiên tai và chiến lược dự báo rủi ro trước đó - đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó toàn diện: tăng tốc dự trữ hàng hóa, giảm giá mạnh thực phẩm thiết yếu và mở điểm hỗ trợ cộng đồng ngay tại các siêu thị ở vùng bão.

Ghi nhận sáng ngày 29/9, tại nhiều điểm bán thuộc Saigon Co.op nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Đồng Hới, Co.opmart Quảng Trị và các cửa hàng Co.op Food, cơ sở vật chất bên ngoài bị tác động nhất định do mưa bão. Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng, đội ngũ cán bộ nhân viên đã nhanh chóng thu dọn, gia cố và khắc phục hiện trường, nhờ đó hoạt động bên trong siêu thị diễn ra ổn định. Các quầy kệ vẫn đầy đủ gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo nhu cầu mua sắm an toàn và thuận tiện cho người dân.

Kết quả này có được nhờ công tác chuẩn bị từ ngày 27/9, khi bão số 10 còn ngoài khơi, Saigon Co.op đã tăng tốc nhập hàng và dự trữ lượng nhu yếu phẩm gấp 2 – 3 lần bình thường. Các nhóm hàng thiết yếu gồm gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn – nấu chín, sữa, nước uống đóng chai, mì gói và đồ ăn liền đã được ưu tiên bổ sung. Hệ thống kho lạnh, kho trung chuyển và mạng lưới logistics toàn quốc được đặt trong tình trạng “trực chiến” để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục.

Hiện tại, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành những “kho dự trữ vệ tinh”, phối hợp chặt chẽ cùng trung tâm phân phối để kịp thời điều tiết nguồn hàng. Hàng hóa được tăng cường từ cả hai đầu Nam – Bắc: xe chi viện xuất phát từ các tỉnh phía Nam và Hà Nội liên tục vận chuyển hàng hóa về khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; trong khi tại các tỉnh lân cận vùng tâm bão, lượng hàng dự trữ cũng đã sẵn sàng để chi viện khi cần.

Song song với việc bảo đảm nguồn cung, Saigon Co.op triển khai các chương trình trợ giá để san sẻ chi tiêu với người tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm tiện dụng như mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích…được giảm sâu đến 33%, đi kèm chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tặng 1”. Riêng nhóm hàng rau xanh, củ, quả - mặt hàng thường biến động mạnh trong mưa bão - Saigon Co.op đã phối hợp với các nhà vườn, hợp tác xã để bổ sung nguồn cung liên tục, đồng thời giảm thêm từ 15 – 20% nhằm đảm bảo mức giá bình ổn, giúp người dân an tâm tích trữ. Các mặt hàng thịt heo, thịt gà, thịt ếch, tôm, trứng… cũng được điều chỉnh giảm bình quân 10%, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị dự trữ với chi phí hợp lý.

- Nguồn cung suy giảm đẩy giá bạc lên mức cao nhất 14 năm

Giá bạc đang duy trì đà tăng mạnh mẽ, lần đầu tiên tiệm cận mốc cao nhất trong 14 năm qua. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư vẫn gia tăng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường đang ở trạng thái “quá mua”, có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục bứt phá.