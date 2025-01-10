Điểm tin Kinh doanh 1/10: Giá vàng: Tăng mạnh

- Giá vàng: Tăng mạnh
Cụ thể, theo ghi nhận vào trưa 30-9, giá vàng đồng loạt tăng mạnh từ 800 nghìn đồng/lượng đến 1,1 triệu đồng/lượng ở các thương hiệu.
Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135,3- 137,3 triệu đồng/lượng (tăng 800 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 131,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (tăng 800 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,8- 137,3 triệu đồng/lượng (tăng 800 nghìn đồng/lượng mua vào - bán ra).
Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 131- 134 triệu đồng/lượng (tăng 1,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra).
Vào lúc 1 giờ sáng ngày 30-9, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, lên mức 3.829,63 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.833,37 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12-2025 chốt phiên tăng 1,2%, lên 3.855,2 USD/ounce.
Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của "đồng bạc xanh" so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã giảm 0,2%, khiến vàng (được định giá bằng USD) trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.
Bên cạnh đó, theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng là nhu cầu trú ẩn an toàn tập trung vào nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội từ cả hai đảng vào cuối ngày 29-9 để đàm phán về việc gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ. Nếu không có thỏa thuận nào được thông qua, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ ngày 1-9.
Vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị. Ngoài ra, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất hơn nữa cũng là một lực đẩy đáng kể với vàng, vì kim loại quý này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.
Dữ liệu về Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố tuần trước phù hợp với dự đoán, qua đó củng cố niềm tin của thị trường về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp vào tháng 10 và tháng 12.
- Siêu thị đồng hành cùng người dân trong bão lũ
Ngay khi bão số 10 (Bualoi) tiến Bắc Trung Bộ mang theo hoàn lưu mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, Saigon Co.op - với kinh nghiệm ứng phó thiên tai và chiến lược dự báo rủi ro trước đó - đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó toàn diện: tăng tốc dự trữ hàng hóa, giảm giá mạnh thực phẩm thiết yếu và mở điểm hỗ trợ cộng đồng ngay tại các siêu thị ở vùng bão.
Ghi nhận sáng ngày 29/9, tại nhiều điểm bán thuộc Saigon Co.op nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Đồng Hới, Co.opmart Quảng Trị và các cửa hàng Co.op Food, cơ sở vật chất bên ngoài bị tác động nhất định do mưa bão. Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng, đội ngũ cán bộ nhân viên đã nhanh chóng thu dọn, gia cố và khắc phục hiện trường, nhờ đó hoạt động bên trong siêu thị diễn ra ổn định. Các quầy kệ vẫn đầy đủ gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo nhu cầu mua sắm an toàn và thuận tiện cho người dân.
Kết quả này có được nhờ công tác chuẩn bị từ ngày 27/9, khi bão số 10 còn ngoài khơi, Saigon Co.op đã tăng tốc nhập hàng và dự trữ lượng nhu yếu phẩm gấp 2 – 3 lần bình thường. Các nhóm hàng thiết yếu gồm gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn – nấu chín, sữa, nước uống đóng chai, mì gói và đồ ăn liền đã được ưu tiên bổ sung. Hệ thống kho lạnh, kho trung chuyển và mạng lưới logistics toàn quốc được đặt trong tình trạng “trực chiến” để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục.
Hiện tại, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành những “kho dự trữ vệ tinh”, phối hợp chặt chẽ cùng trung tâm phân phối để kịp thời điều tiết nguồn hàng. Hàng hóa được tăng cường từ cả hai đầu Nam – Bắc: xe chi viện xuất phát từ các tỉnh phía Nam và Hà Nội liên tục vận chuyển hàng hóa về khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; trong khi tại các tỉnh lân cận vùng tâm bão, lượng hàng dự trữ cũng đã sẵn sàng để chi viện khi cần.
Song song với việc bảo đảm nguồn cung, Saigon Co.op triển khai các chương trình trợ giá để san sẻ chi tiêu với người tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm tiện dụng như mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích…được giảm sâu đến 33%, đi kèm chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tặng 1”. Riêng nhóm hàng rau xanh, củ, quả - mặt hàng thường biến động mạnh trong mưa bão - Saigon Co.op đã phối hợp với các nhà vườn, hợp tác xã để bổ sung nguồn cung liên tục, đồng thời giảm thêm từ 15 – 20% nhằm đảm bảo mức giá bình ổn, giúp người dân an tâm tích trữ. Các mặt hàng thịt heo, thịt gà, thịt ếch, tôm, trứng… cũng được điều chỉnh giảm bình quân 10%, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị dự trữ với chi phí hợp lý.
- Nguồn cung suy giảm đẩy giá bạc lên mức cao nhất 14 năm
Giá bạc đang duy trì đà tăng mạnh mẽ, lần đầu tiên tiệm cận mốc cao nhất trong 14 năm qua. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư vẫn gia tăng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường đang ở trạng thái “quá mua”, có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục bứt phá.
Theo chuyên gia giao dịch và phân tích kỳ cựu Christopher Lewis (FXEmpire), bạc vẫn thu hút dòng vốn mua vào, thể hiện xu hướng tăng dài hạn bất chấp những biến động trong ngắn hạn. Ông cho biết giá đã vượt mục tiêu kỹ thuật 46 USD/ounce và đạt 47 USD/ounce, nhưng hiện các chỉ báo đều cho thấy tình trạng quá mua.
Lewis nhấn mạnh rằng nhà đầu tư chưa tham gia từ sớm nên thận trọng, không nên mua đuổi ở vùng giá hiện tại. Ông cho rằng những nhịp giảm sẽ là cơ hội hợp lý để tích lũy, với vùng 44 USD/ounce được xem là điểm mua phù hợp. Các ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm ở 42 USD và 40 USD/ounce, trùng với vùng đường trung bình 50 ngày đang hướng tới.
Báo cáo mới nhất của Heraeus - tập đoàn công nghệ cao của Đức cho thấy lượng tồn kho bạc toàn cầu giảm đáng kể, góp phần đẩy giá lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Hợp đồng bạc tương lai đã vượt 46 USD/ounce trong tuần trước nhờ ba yếu tố: quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nhu cầu công nghiệp tăng mạnh và lượng kim loại tồn kho giảm sâu.
Tại LBMA, tồn kho bạc trong tháng 8/2025 giảm 7,5% so với cùng kỳ, còn 792 triệu ounce - mức thấp nhiều năm. Một phần lớn bạc đã chuyển sang kho COMEX trước nguy cơ áp thuế, song chỉ khoảng 193 triệu ounce (36%) sẵn sàng giao ngay, khiến nguồn cung thực tế bị hạn chế.
Song song, các quỹ ETF đã gia tăng nắm giữ thêm 10 triệu ounce trong tuần qua, nâng tổng số lên 820 triệu ounce. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 1,021 tỷ ounce vào tháng 2/2021, cho thấy nhà đầu tư tổ chức chưa tham gia quá mạnh, qua đó để ngỏ dư địa cho dòng vốn mới. Bạc mở đầu tuần giao dịch ở mức 46,691 USD/ounce, tăng 1,39% trong ngày.
- Công bố ra mắt CLB bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto
Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tasco Auto đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác và công bố tên gọi chính thức CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto.
Theo thỏa thuận, từ tháng 10/2025 và trong lộ trình dài hạn, Tasco Auto sẽ đồng hành cùng CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto. Sự hợp tác này không chỉ góp phần hỗ trợ nguồn lực cho đội bóng mà còn thể hiện tinh thần gắn kết của Tasco Auto đối với sự phát triển của thể thao Thủ đô nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung.
Đại diện Tasco Auto chia sẻ: “Chúng tôi quyết định đồng hành cùng bóng chuyền – một môn thể thao đề cao tốc độ – sự quyết liệt – tinh gọn và hiệu suất cao – những giá trị cũng là nền tảng vận hành của Tasco Auto. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn được đi cùng với một đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ, để cùng vun đắp, cùng trưởng thành, thay vì tìm kiếm kết quả tức thời ở một đội bóng đã sẵn ở đỉnh cao”.
Sự hợp tác ba bên giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội và Tasco Auto mở ra cơ hội để CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội – Tasco Auto phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế tại các giải đấu quốc gia, đồng thời góp phần truyền cảm hứng thể thao, lan tỏa niềm đam mê bóng chuyền và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước.
- Thị trường chứng khoán trồi sụt, bất động sản nâng đỡ chỉ số
Thị trường chứng khoán phiên hôm 30/9 biến động mạnh, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành và nếu không có sự nâng đỡ của một số cổ phiếu đầu ngành bất động sản, chỉ số có thể đã giảm sâu hơn.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 11,12 điểm xuống 1.655,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 615,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 17.465,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 45 mã tăng, 273 mã giảm và 36 mã đứng giá.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,1 điểm xuống 271,05 điểm, với khối lượng giao dịch đạt hơn 49,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.085,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 29 mã tăng, 118 mã giảm và 42 mã đứng giá.
UPCOM-Index giảm 0,36 điểm xuống 108,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 25,8 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 404,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng, 125 mã giảm và 71 mã đứng giá.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 3 mã giữ được sắc xanh, trong khi có tới 24 mã giảm. Ở nhóm dầu khí, chỉ duy nhất PVB tăng giá, còn lại POS, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL đều giảm. Cổ phiếu chứng khoán cũng ngập trong sắc đỏ, tuy vậy vẫn xuất hiện những mã ngược dòng như VUA tăng kịch trần, SSI, HBS và DSE giữ sắc xanh.
Nhóm bất động sản chịu áp lực lớn với nhiều mã giảm giá, song VRE tăng kịch trần, VHM tăng 1,28% và VIC tăng 2,37% đã góp phần nâng đỡ thị trường. Bên cạnh đó, LPB tăng 2,72%, cùng với VJC, SSI, MBB tăng nhẹ cũng giúp thu hẹp đà giảm.
Ở nhóm công nghệ thông tin, đa số cổ phiếu giảm, chỉ còn SMT giữ được sắc xanh. Cổ phiếu viễn thông không còn mã nào tăng giá. Trong rổ VN30, có tới 22 mã giảm và 8 mã tăng.
Diễn biến trên cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, khiến thị trường trồi sụt mạnh. Dù vậy, sự hỗ trợ từ nhóm bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số thu hẹp phần nào mức giảm, qua đó phản ánh tâm lý thị trường vẫn đang giằng co giữa bên bán và lực đỡ từ các mã trụ.