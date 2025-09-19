Điểm tín dụng là gì và cách tự kiểm tra trên CIC

Thông qua CIC, ngân hàng có thể kiểm tra điểm tín dụng cá nhân, doanh nghiệp, theo dõi lịch sử vay vốn, tra cứu nợ xấu để biết tình trạng tín dụng của cá nhân, doanh nghiệp đang ở mức nào.

Đây là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý dữ liệu tín dụng, từ đó cung cấp thông tin cho các tổ chức tài chính trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

CIC hoạt động như một trung tâm thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tín dụng của tất cả các cá nhân và tổ chức vay mượn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Khi khách hàng vay tiền từ một tổ chức tín dụng, thông tin về khoản vay sẽ được ghi nhận tại CIC. Dựa trên dữ liệu này, CIC tính toán điểm tín dụng của khách hàng.