Điểm tin Công nghệ 9/9: Những điểm nhấn đáng chú ý trước giờ ra mắt iPhone 17 series

- Đây là mẫu iPhone 17 mà người dùng được khuyến cáo nên tránh mua
Vào rạng sáng 10/9, Apple sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 17, nơi người dùng có thể chứng kiến sự xuất hiện của một mẫu hoàn toàn mới là iPhone 17 Air.
iPhone 17 Air là cái tên thu hút sự chú ý lớn của người dùng khi đánh dấu một bước ngoặt mới trong thiết kế của iPhone. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, chiếc iPhone mỏng nhất của Apple có thể không xứng đáng với mức giá cao mà người tiêu dùng phải bỏ ra.
Nhà báo Mark Gurman đã chỉ ra trong bản tin Power On cuối tuần vừa qua rằng thông báo về iPhone 17 Air gợi nhớ đến sự ra mắt của MacBook Air vào năm 2008, khi Apple giới thiệu dòng sản phẩm mới với trọng tâm là độ mỏng và tính di động. Mặc dù MacBook Air thế hệ đầu tiên có những ưu điểm như trackpad đa điểm và thiết kế mỏng nhẹ, nhưng nó cũng gặp phải nhiều nhược điểm, bao gồm thời lượng pin hạn chế và phần cứng không mạnh mẽ. Đặc biệt, giá của nó cao hơn 700 USD so với một chiếc MacBook thông thường.
Lịch sử có thể lặp lại với iPhone 17 Air, khi Apple có thể sẽ cho ra mắt một mẫu iPhone tập trung vào độ mỏng và tính di động, nhưng đi kèm với những nhược điểm như pin nhỏ hơn và chỉ có một camera sau. Về giá bán, iPhone 17 Air dự kiến sẽ nằm giữa các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro, có thể đắt hơn iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng vẫn rẻ hơn vài trăm USD so với iPhone 17 Pro. Mặc dù iPhone 17 tiêu chuẩn có pin và camera tốt hơn nhưng lại có mức giá phải chăng hơn.
Thách thức lớn nhất mà Apple phải đối mặt trong việc tiếp thị iPhone 17 Air là thuyết phục khách hàng chi thêm vài trăm USD cho một thiết bị mà theo nhiều cách, có thể được coi là phiên bản hạ cấp so với iPhone 17 tiêu chuẩn, mặc dù nó mang lại khả năng di động tốt hơn.
Nhìn về tương lai, iPhone 17 Air có thể thiết lập một tiêu chuẩn thiết kế mỏng cho các thế hệ iPhone tiếp theo, và các phiên bản sau có thể khắc phục những thiếu sót hiện tại. Apple có thể đang muốn cho người tiêu dùng thấy trước những gì sẽ diễn ra trong những năm tới với iPhone 17 Air.
- Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu
Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google phản đối Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định xử phạt hãng số tiền 2,95 tỷ euro (khoảng 3,45 tỷ USD), đây được xem là một trong những mức phạt tài chính lớn nhất lên một tập đoàn công nghệ của Mỹ…
Quyết định xử phạt của EC được đưa ra giữa lúc quan hệ thương mại – chính trị giữa châu Âu và Mỹ có nhiều căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế và hạn chế xuất khẩu nếu các nước hoặc tổ chức quốc tế can thiệp sâu vào ngành công nghệ Mỹ.
Ngay sau khi quyết định được công bố, đại diện của Google đã lên tiếng phản đối và khẳng định sẽ kháng cáo. Bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google, gọi phán quyết này là "vô lý", đồng thời cho rằng nó có thể gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu đang sử dụng các công cụ quảng cáo của hãng.
Trong thông cáo công bố hôm 5/9, EC cho rằng Google đã tận dụng hệ sinh thái quảng cáo khép kín của mình để triệt tiêu cạnh tranh và gây thiệt hại cho thị trường. Tuy nhiên, EC vẫn chưa đi đến bước cực đoan là buộc Google phải tách rời mảng quảng cáo, như từng đe dọa hồi năm ngoái.
- Những điểm nhấn đáng chú ý trước giờ ra mắt iPhone 17 series
Chỉ còn hơn một ngày, sự kiện “Awe Dropping” của Apple sẽ chính thức diễn ra. Tâm điểm chú ý của sự kiện là sự ra mắt của loạt điện thoại mới mang tên iPhone 17 series, đang được hàng triệu người mong chờ.
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc Apple có thể “khai tử” dòng iPhone Plus để nhường chỗ cho một thành viên mới: iPhone 17 Air. Sau ba thế hệ không tạo được dấu ấn, dòng Plus có màn hình lớn nhưng thiếu tính năng cao cấp có thể sẽ được thay thế bằng một mẫu máy hoàn toàn khác biệt.
iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là phiên bản siêu mỏng, tập trung vào phong cách và sự di động. Với độ dày chỉ khoảng 5,5mm, mỏng hơn rất nhiều so với iPhone hiện tại, mẫu máy này sẽ hấp dẫn những người dùng ưu tiên thiết kế và sự gọn nhẹ.
Dải sản phẩm iPhone 17 dự kiến sẽ bao gồm bốn mẫu:
iPhone 17: Phiên bản tiêu chuẩn, kế nhiệm iPhone 16.
iPhone 17 Air: Một mẫu hoàn toàn mới được định vị ở phân khúc cao hơn bản tiêu chuẩn và sẽ thay thế cho dòng “Plus”.
iPhone 17 Pro: Mẫu máy cao cấp với kích thước nhỏ gọn hơn.
iPhone 17 Pro Max: Được thiết kế với màn hình lớn, công nghệ mới nhất, mạnh mẽ nhất.
Cấu hình mạnh mẽ cho phiên bản tiêu chuẩn
Ngay cả phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn cũng hứa hẹn nhiều nâng cấp đáng giá. Máy có thể sở hữu màn hình lớn hơn một chút, khoảng 6,3 inch, và đặc biệt là được trang bị tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.
Về sức mạnh, iPhone 17 sẽ chạy trên con chip Apple A19 hoàn toàn mới. Dung lượng RAM cũng có thể được nâng cấp lên 12GB để tối ưu hiệu suất cho các tính năng AI phức tạp. Camera selfie cũng sẽ có bước tiến lớn, với độ phân giải 24MP, hứa hẹn những bức ảnh và video call chất lượng cao hơn.
Thay đổi mới về dòng Pro và Pro Max
Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Một thay đổi táo bạo có thể đến từ thiết kế cụm camera, với việc chuyển sang một thanh ngang kéo dài thay vì cụm vuông quen thuộc.
Apple cũng có thể mang đến những màu sắc mới như cam/đồng và xanh titan. Một thông tin gây bất ngờ là có tin đồn Apple sẽ quay lại sử dụng khung nhôm thay cho titanium, nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt.
Hiệu năng và camera vượt trội
Sức mạnh của iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ đến từ con chip Apple A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Dung lượng RAM được cho là sẽ tăng lên 12GB để hỗ trợ tính năng Apple Intelligence. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) cũng có thể lần đầu tiên được tích hợp, giúp giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt.
Cả ba ống kính camera sau (góc chính, siêu rộng, và telephoto) đều sẽ có độ phân giải 48MP. Khả năng zoom quang học cũng được nâng cấp mạnh mẽ, có thể đạt tới 10x, mang lại chất lượng ảnh xuất sắc ở mọi tiêu cự.
Sự kiện được mong đợi nhất năm của những tín đồ yêu thích công nghệ sẽ chính thức diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10.9 (theo giờ Việt Nam), hứa hẹn mang đến những bất ngờ lớn từ “nhà Táo”.
- YouTube quá lạm dụng AI
Việc bí mật dùng AI chỉnh sửa video của YouTube làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo, cũng như khả năng thao túng nội dung của các tập đoàn công nghệ.
Trong một động thái gây tranh cãi, YouTube đã âm thầm sử dụng AI để chỉnh sửa video của người dùng mà không thông báo hay xin phép. Việc "làm đẹp" nội dung một cách bí mật này đã làm dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh AI đang ngày càng chi phối đời sống con người.
Sự việc bắt đầu khi Rick Beato, một YouTuber nổi tiếng với hơn 5 triệu người đăng ký, nhận thấy điều bất thường trong một video gần đây. "Mái tóc tôi trông lạ lắm", anh chia sẻ. "Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy mặt mình trông như đang trang điểm". Nhà sáng tạo nội dung với gần 2.000 video đã phải tự hỏi: "Phải chăng tôi đang tưởng tượng?".
YouTube đã âm thầm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện chất lượng video trên nền tảng của mình, đặc biệt là YouTube Shorts. Vụ việc chỉ được phanh phui khi một số YouTuber có tiếng, trong đó có Rick Beato và Rhett Shull, phát hiện những chi tiết kỳ lạ do AI tạo ra trong chính nội dung của họ.
Ban đầu, Rick Beato chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn với ngoại hình của mình trong video. Anh nhận thấy tóc trông khác lạ và da mặt trở nên mịn màng bất thường, gần giống như được trang điểm. Anh đã băn khoăn liệu mình có đang tưởng tượng hay không, cho đến khi người bạn Rhett Shull, một YouTuber khác, gặp phải những vấn đề tương tự.
Shull bày tỏ sự khó chịu trước những thay đổi không mong muốn này, nói rằng: “Nếu tôi muốn có những hiệu ứng sắc nét này, tôi đã tự làm rồi”. Anh lo lắng rằng diện mạo do AI tạo ra có thể “làm sai lệch” hình ảnh của anh và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.
- Ngoài iPhone 17, Apple còn “ém hàng” gì trong sự kiện ngày 10/9 tới?
Chỉ còn ít ngày nữa, Apple sẽ chính thức trình làng iPhone 17 cùng loạt thiết bị mới tại sự kiện “Awe dropping”, diễn ra vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam). Ngoài iPhone, sự kiện năm nay được dự đoán sẽ có những nâng cấp đáng chú ý cho Apple Watch, AirPods và các hệ điều hành mới.
Không chỉ iPhone, Apple cũng chuẩn bị tung ra nhiều thế hệ đồng hồ thông minh mới:
Apple Watch Series 11: sử dụng chip S-series mới cho hiệu năng và thời lượng pin tốt hơn, bổ sung modem 5G nhưng vẫn giữ nguyên kiểu dáng hiện tại.
Apple Watch Ultra 3: màn hình lớn hơn nhờ viền mỏng, chip S11 mạnh mẽ, hỗ trợ 5G và có thể kèm tính năng đo huyết áp. Đặc biệt, thiết bị được đồn đoán sẽ có kết nối vệ tinh - giúp duy trì liên lạc ngay cả khi ngoài vùng phủ sóng.
Apple Watch SE 3: phiên bản giá dễ tiếp cận hơn, nâng cấp thiết kế, chip nhanh hơn và màn hình lớn tương đương dòng Series 7-9.
Sau hàng loạt tin đồn, AirPods Pro thế hệ 3 nhiều khả năng sẽ ra mắt ngay trong tháng 9 này thay vì 2026. Thiết bị được cho là tích hợp chip H3, cải thiện chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn, kèm cảm biến đo nhịp tim phục vụ theo dõi sức khỏe. Hộp sạc cũng được làm nhỏ gọn hơn, chuyển sang dùng nút cảm ứng.
Song song với phần cứng, Apple cũng sẽ phát hành iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 và visionOS 26 trong tháng 9 sau nhiều tháng thử nghiệm beta.
Ngoài ra, sự kiện tới có thể hé lộ thêm một số thiết bị khác như AirTag 2 với chip UWB cải tiến, Apple TV 4K đời mới, HomePod mini 2 hay bản nâng cấp của Apple Vision Pro. Tuy vậy, nhiều khả năng những sản phẩm này chỉ được giới thiệu sơ bộ và ra mắt chính thức vào thời gian sau.
Với hàng loạt thiết bị được công bố cùng lúc, sự kiện ngày 10/9 hứa hẹn sẽ là một trong những màn ra mắt lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua. Giới công nghệ kỳ vọng iPhone 17 và Apple Watch Ultra 3 sẽ trở thành tâm điểm, trong khi AirPods Pro 3 và iOS 26 cũng thu hút sự chú ý không kém.