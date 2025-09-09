Điểm tin Công nghệ 9/9: Những điểm nhấn đáng chú ý trước giờ ra mắt iPhone 17 series

- Đây là mẫu iPhone 17 mà người dùng được khuyến cáo nên tránh mua

Vào rạng sáng 10/9, Apple sẽ chính thức giới thiệu dòng iPhone 17, nơi người dùng có thể chứng kiến sự xuất hiện của một mẫu hoàn toàn mới là iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air là cái tên thu hút sự chú ý lớn của người dùng khi đánh dấu một bước ngoặt mới trong thiết kế của iPhone. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, chiếc iPhone mỏng nhất của Apple có thể không xứng đáng với mức giá cao mà người tiêu dùng phải bỏ ra.

Nhà báo Mark Gurman đã chỉ ra trong bản tin Power On cuối tuần vừa qua rằng thông báo về iPhone 17 Air gợi nhớ đến sự ra mắt của MacBook Air vào năm 2008, khi Apple giới thiệu dòng sản phẩm mới với trọng tâm là độ mỏng và tính di động. Mặc dù MacBook Air thế hệ đầu tiên có những ưu điểm như trackpad đa điểm và thiết kế mỏng nhẹ, nhưng nó cũng gặp phải nhiều nhược điểm, bao gồm thời lượng pin hạn chế và phần cứng không mạnh mẽ. Đặc biệt, giá của nó cao hơn 700 USD so với một chiếc MacBook thông thường.

Lịch sử có thể lặp lại với iPhone 17 Air, khi Apple có thể sẽ cho ra mắt một mẫu iPhone tập trung vào độ mỏng và tính di động, nhưng đi kèm với những nhược điểm như pin nhỏ hơn và chỉ có một camera sau. Về giá bán, iPhone 17 Air dự kiến sẽ nằm giữa các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và Pro, có thể đắt hơn iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng vẫn rẻ hơn vài trăm USD so với iPhone 17 Pro. Mặc dù iPhone 17 tiêu chuẩn có pin và camera tốt hơn nhưng lại có mức giá phải chăng hơn.

Thách thức lớn nhất mà Apple phải đối mặt trong việc tiếp thị iPhone 17 Air là thuyết phục khách hàng chi thêm vài trăm USD cho một thiết bị mà theo nhiều cách, có thể được coi là phiên bản hạ cấp so với iPhone 17 tiêu chuẩn, mặc dù nó mang lại khả năng di động tốt hơn.

Nhìn về tương lai, iPhone 17 Air có thể thiết lập một tiêu chuẩn thiết kế mỏng cho các thế hệ iPhone tiếp theo, và các phiên bản sau có thể khắc phục những thiếu sót hiện tại. Apple có thể đang muốn cho người tiêu dùng thấy trước những gì sẽ diễn ra trong những năm tới với iPhone 17 Air.

- Google phản đối án phạt 3,45 tỷ USD vì lạm dụng quảng cáo trực tuyến tại châu Âu

Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google phản đối Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định xử phạt hãng số tiền 2,95 tỷ euro (khoảng 3,45 tỷ USD), đây được xem là một trong những mức phạt tài chính lớn nhất lên một tập đoàn công nghệ của Mỹ…

Quyết định xử phạt của EC được đưa ra giữa lúc quan hệ thương mại – chính trị giữa châu Âu và Mỹ có nhiều căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa áp thuế và hạn chế xuất khẩu nếu các nước hoặc tổ chức quốc tế can thiệp sâu vào ngành công nghệ Mỹ.

Ngay sau khi quyết định được công bố, đại diện của Google đã lên tiếng phản đối và khẳng định sẽ kháng cáo. Bà Lee-Anne Mulholland, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Google, gọi phán quyết này là "vô lý", đồng thời cho rằng nó có thể gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu đang sử dụng các công cụ quảng cáo của hãng.

Trong thông cáo công bố hôm 5/9, EC cho rằng Google đã tận dụng hệ sinh thái quảng cáo khép kín của mình để triệt tiêu cạnh tranh và gây thiệt hại cho thị trường. Tuy nhiên, EC vẫn chưa đi đến bước cực đoan là buộc Google phải tách rời mảng quảng cáo, như từng đe dọa hồi năm ngoái.