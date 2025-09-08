Điểm tin Công nghệ 9/8: Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình'

- Người dùng ChatGPT đã có thể sử dụng miễn phí GPT-5
OpenAI vừa chính thức công bố rằng người dùng ChatGPT có thể truy cập vào GPT-5, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của hãng, miễn phí.
GPT-5 bao gồm 4 mô hình khác nhau được thiết kế cho các nhiệm vụ cụ thể mà người dùng quan tâm. Mặc dù thông tin về các mô hình đã bị rò rỉ trước đó, sự ra mắt chính thức đã mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về những gì người dùng có thể mong đợi.
Mặc dù khó có thể kỳ vọng rằng GPT-5 sẽ mang tính đột phá như các phiên bản trước, nhưng OpenAI hứa hẹn nó sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép mỗi mô hình tập trung vào điểm mạnh của mình. Cụ thể, OpenAI đã phát hành ba phiên bản của GPT-5 trong API: GPT-5, GPT-5-mini và GPT-5-nano. Người dùng có thể lựa chọn mô hình phù hợp với mục tiêu AI của mình.
Một trong những cải tiến đáng chú ý của GPT-5 là khả năng xử lý các chức năng mã hóa phức tạp hơn so với phiên bản trước, GPT-4.5, đồng thời giảm thiểu yêu cầu nhắc nhở từ người dùng. Điều này sẽ là tin vui cho các nhà phát triển phụ thuộc vào AI trong công việc lập trình.
OpenAI cũng đã giới thiệu một tính năng mới gọi là “bộ định tuyến thời gian thực” nhằm cho phép GPT-5 tự động chọn mô hình phù hợp nhất dựa trên loại hội thoại, độ phức tạp và ý định của người dùng. Tính năng này sẽ học hỏi và cải thiện theo thời gian nhằm nâng cao độ chính xác trong phản hồi.
Theo OpenAI, GPT-5 có khả năng lập trình, toán học và viết tốt hơn, đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi trong phản hồi. Cụ thể, phản hồi của GPT-5 ít có khả năng chứa lỗi thực tế hơn khoảng 45% so với GPT-4.
Về tính có sẵn, ChatGPT hiện đang cung cấp mô hình GPT-5 cho tất cả người dùng, từ trả phí đến miễn phí, với tổng khoảng 700 triệu người dùng hàng tuần. Tuy nhiên, người dùng miễn phí sẽ bị giới hạn đến số lượng nhất định trước khi bị chuyển sang sử dụng GPT-5-mini. Các mô hình GPT-5, GPT-5-mini và GPT-5-nano đã có sẵn trong API, với chi phí dao động từ 0,05 USD cho 1 triệu token đầu vào đến 1,25 USD cho 1 triệu token đầu ra.
- Thành quả đầu tiên của nhà máy Samsung tại Mỹ
Trong tương lai, Apple sử dụng thêm cảm biến hình ảnh do Samsung sản xuất để trang bị cho iPhone.
Theo Financial Times, Apple sẽ hợp tác với Samsung để sản xuất chip cảm biến hình ảnh thế hệ mới cho iPhone tại một cơ sở ở bang Texas (Mỹ), xoá bỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào Sony.
"Apple cũng đang hợp tác với Samsung tại nhà máy ở Austin (Texas) để ra mắt một công nghệ sản xuất chip mới, chưa từng được sử dụng trước đây trên thế giới. Bằng cách đưa công nghệ này đến Mỹ trước tiên, cơ sở sẽ cung cấp chip tối ưu hóa sức mạnh và hiệu suất cho các sản phẩm Apple, bao gồm iPhone được phân phối trên toàn thế giới", công ty nêu trong thông báo liên quan đến khoản đầu tư 600 tỷ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ.
Cũng theo Financial Times, chip được đề cập là cảm biến hình ảnh xếp chồng 3 lớp, cho mật độ điểm ảnh cao hơn, cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu bằng cách xếp chồng nhiều lớp cảm biến theo chiều dọc. Kiến trúc này cũng mang lại tốc độ đọc nhanh hơn, giảm mức tiêu thụ điện năng và dải động cao hơn.
Đây là quy trình sản xuất chưa từng được triển khai ở quy mô thương mại. Các nguồn tin thân cận cho biết cảm biến sẽ được cung cấp bởi System LSI của Samsung và sản xuất hàng loạt bởi bộ phận đúc chip của tập đoàn Hàn Quốc này.
- Tesla ngừng sử dụng AI Dojo đào tạo cho xe tự lái
Tesla đã giải thể nhóm phát triển siêu máy tính Dojo, từng được Elon Musk kỳ vọng là chìa khóa cho công nghệ tự lái hoàn toàn.
Trước đó, Musk từng tuyên bố Dojo sẽ xử lý lượng dữ liệu video khổng lồ để tự lái hoàn toàn. Tuy nhiên, từ tháng 8/2024, ông bắt đầu chuyển sang quảng bá Cortex, siêu cụm AI mới tại trụ sở Tesla ở Austin.
Hiện tại, Tesla sẽ tăng cường sử dụng chip từ Nvidia, AMD và Samsung. Bản hợp đồng 16,5 tỷ USD với Samsung sẽ giúp Tesla có loại chip AI6 cho xe tự lái và robot Optimus.
Hội đồng quản trị Tesla đề xuất gói lương trị giá 29 tỷ USD để giữ Elon Musk tập trung vào Tesla thay vì các công ty khác như xAI.
- Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình', dẫn đầu dòng iPhone cũ fullbox rẻ nhất Việt Nam
Giá iPhone 14 tiếp tục giảm sập sàn, số lượng không còn nhiều nhưng giá vô cùng hấp dẫn, đang dần trở thành dòng iPhone cũ fullbox giá rẻ nhất Việt Nam.
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất đang được ưu đãi giảm sâu sập sàn, nhất là phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp.
Để dọn đường cho dòng iPhone 17 sắp ra mắt, các đại lý tiếp tục xả kho dòng iPhone 14 với giá cực rẻ. Hiện tại, giá iPhone 14 là phiên bản rẻ nhất, chỉ từ 12,6 triệu đồng cho cấu hình 128GB. Mặc dù có giá bán rẻ bằng nửa iPhone 16 Pro, iPhone 14 vẫn được đánh giá cao vì có hiệu năng mạnh mẽ hơn cả iPhone 16e. Hơn nữa, nó còn có hệ thống camera chất lượng không thua nhiều iPhone 16 Pro Max.
Bảng giá iPhone 14 fullbox chính hãng mới nhất tháng 8/2025
iPhone 14 - 128GB: 12.590.000 đồng
iPhone 14 - 256GB: 15.990.000 đồng
iPhone 14 Plus - 256GB: 18.990.000 đồng
iPhone 14 Pro - 128GB: 22.990.000 đồng
iPhone 14 Pro Max - 128GB: 25.590.000 đồng
iPhone 14 Pro Max - 256GB: 27.990.000 đồng
- Galaxy S26 Ultra sạc nhanh hơn 25% so với thế hệ trước
Samsung Galaxy S26 Ultra – mẫu flagship cao cấp tiếp theo dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026 được tiết lộ sẽ có tốc độ sạc nhanh vượt trội, dung lượng pin lớn hơn và thiết kế mỏng hơn so với người tiền nhiệm Galaxy S25 Ultra.
Trong những tháng gần đây, các thông tin rò rỉ về dòng Galaxy S26 liên tục xuất hiện trên các diễn đàn công nghệ. Mới đây nhất, giới công nghệ tiếp tục xôn xao khi tốc độ sạc của Galaxy S26 Ultra được hé lộ, cho thấy những cải tiến rõ rệt về hiệu năng sạc pin.
Theo leaker nổi tiếng Ice Universe, Galaxy S26 Ultra được trang bị viên pin 5.000mAh và có thể sạc tới 75–80% chỉ trong 30 phút, thậm chí đạt tới 90% trong cùng khoảng thời gian nếu sử dụng bộ sạc tối ưu. Đây là thông số mà Ice Universe khẳng định là dữ liệu chính thức từ Samsung, mặc dù hãng vẫn thể hiện sự thận trọng trong công bố chính thức.
So với Galaxy S25 Ultra vốn chỉ sạc được khoảng 72% trong 30 phút, tốc độ sạc của Galaxy S26 Ultra nhanh hơn tới 25%, một bước tiến đáng kể trong công nghệ sạc nhanh của Samsung. Dù chưa có số liệu chính xác về thời gian sạc đầy từ 0% đến 100%, nhưng nhiều khả năng Galaxy S26 Ultra chỉ cần khoảng 45 phút để sạc đầy pin – một thành tích đáng nể với một thiết bị cao cấp.
Một nguồn tin khác tiết lộ rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị viên pin dung lượng 5.500mAh, tăng nhẹ so với mức 5.000mAh của thế hệ trước. Tuy không bằng các đối thủ Trung Quốc với viên pin 6.000mAh trở lên, nhưng với thiết kế mỏng nhẹ chỉ 7,9mm (giảm từ 8,2mm ở Galaxy S25 Ultra), đây vẫn là cải tiến mà cộng đồng người dùng Samsung chờ đợi từ lâu.
Điều đáng chú ý là Samsung đã tối ưu hóa bố trí linh kiện bên trong để vừa tăng dung lượng pin, vừa giảm độ dày tổng thể của thiết bị, mang lại trải nghiệm cầm nắm cao cấp và nhẹ nhàng hơn.
Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 65W, đúng như các tin đồn trước đó. Trong khi bản cập nhật One UI 8.5 cho thấy tốc độ sạc sẽ đạt 60W, các nguồn tin khẳng định Samsung vẫn đang thử nghiệm công suất cao hơn để đạt được tốc độ tối ưu.
Cùng với đó, công nghệ sạc không dây cũng được cải thiện. Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới với công suất 25W.