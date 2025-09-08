Điểm tin Công nghệ 9/8: Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ 'giật mình'

- Người dùng ChatGPT đã có thể sử dụng miễn phí GPT-5

OpenAI vừa chính thức công bố rằng người dùng ChatGPT có thể truy cập vào GPT-5, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của hãng, miễn phí.

GPT-5 bao gồm 4 mô hình khác nhau được thiết kế cho các nhiệm vụ cụ thể mà người dùng quan tâm. Mặc dù thông tin về các mô hình đã bị rò rỉ trước đó, sự ra mắt chính thức đã mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về những gì người dùng có thể mong đợi.

Mặc dù khó có thể kỳ vọng rằng GPT-5 sẽ mang tính đột phá như các phiên bản trước, nhưng OpenAI hứa hẹn nó sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép mỗi mô hình tập trung vào điểm mạnh của mình. Cụ thể, OpenAI đã phát hành ba phiên bản của GPT-5 trong API: GPT-5, GPT-5-mini và GPT-5-nano. Người dùng có thể lựa chọn mô hình phù hợp với mục tiêu AI của mình.

Một trong những cải tiến đáng chú ý của GPT-5 là khả năng xử lý các chức năng mã hóa phức tạp hơn so với phiên bản trước, GPT-4.5, đồng thời giảm thiểu yêu cầu nhắc nhở từ người dùng. Điều này sẽ là tin vui cho các nhà phát triển phụ thuộc vào AI trong công việc lập trình.

OpenAI cũng đã giới thiệu một tính năng mới gọi là “bộ định tuyến thời gian thực” nhằm cho phép GPT-5 tự động chọn mô hình phù hợp nhất dựa trên loại hội thoại, độ phức tạp và ý định của người dùng. Tính năng này sẽ học hỏi và cải thiện theo thời gian nhằm nâng cao độ chính xác trong phản hồi.

Theo OpenAI, GPT-5 có khả năng lập trình, toán học và viết tốt hơn, đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi trong phản hồi. Cụ thể, phản hồi của GPT-5 ít có khả năng chứa lỗi thực tế hơn khoảng 45% so với GPT-4.

Về tính có sẵn, ChatGPT hiện đang cung cấp mô hình GPT-5 cho tất cả người dùng, từ trả phí đến miễn phí, với tổng khoảng 700 triệu người dùng hàng tuần. Tuy nhiên, người dùng miễn phí sẽ bị giới hạn đến số lượng nhất định trước khi bị chuyển sang sử dụng GPT-5-mini. Các mô hình GPT-5, GPT-5-mini và GPT-5-nano đã có sẵn trong API, với chi phí dao động từ 0,05 USD cho 1 triệu token đầu vào đến 1,25 USD cho 1 triệu token đầu ra.

