Điểm tin Công nghệ 9/2: Apple mở rộng dịch vụ tự sửa chữa cho máy Mac M4

Về tốc độ download trung bình băng rộng di động cả nước được ghi nhận ở mức 69,38 Mbps, tốc độ upload trung bình là 25,44 Mbps. Đây cũng là kết quả cao nhất trong 12 tháng kể từ tháng 1-2024.

Tốc độ Internet tăng liên tục sau khi triển khai 5G, đưa Việt Nam lần đầu vào top 40 toàn cầu cả về kết nối di động và cố định vào dịp cuối tháng 1-2025 vừa qua.

Điều này được thể hiện qua thống kê do Ookla Speedtest (Speedtest by Ookla) vừa công đó, theo đó, tốc độ tải xuống của mạng Internet di động tại Việt Nam tháng 12-2024 đạt 86,96 Mbps, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn 60% so với tháng 9-2024. Kết quả này giúp Việt Nam ở vị trí 37 của thế giới, tăng 7 bậc so với tháng trước đó.

- TikTok cho phép người dùng Android tại Mỹ tải ứng dụng qua website

Trong nỗ lực vượt qua những hạn chế ngày càng gay gắt tại Mỹ, TikTok ngày 7/2 thông báo người dùng Android tại Mỹ giờ đây có thể tải và kết nối với ứng dụng chia sẻ video ngắn này qua các bộ kit được cung cấp trực tiếp trên website của công ty.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Apple và Google hiện chưa khôi phục TikTok trên các cửa hàng ứng dụng của hai công ty này kể từ khi một đạo luật của Mỹ có hiệu lực vào ngày 19/1, yêu cầu công ty ByteDance (Trung Quốc) – chủ sở hữu TikTok - phải bán ứng dụng này hoặc phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump – người nhậm chức ngay sau khi đạo luật trên có hiệu lực – đã ký một lệnh hành pháp kéo dài 75 ngày nhằm trì hoãn việc thực thi luật cấm TikTok. Ông Trump cũng cho biết đang tiến hành đối thoại với nhiều bên liên quan về khả năng mua lại TikTok và dự kiến sẽ có quyết định về tương lai của ứng dụng này trong tháng này.

Ngày 3/2 vừa qua, Tổng thống Trump cũng đã ký một lệnh hành pháp khác nhằm thành lập một quỹ tài sản quốc gia trong vòng một năm tới, với dự định mua lại TikTok.