Điểm tin Công nghệ 9/10: Điểm đáng chờ đợi trên iPhone 17e

- Điểm đáng chờ đợi trên iPhone 17e
Mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình có phần khuyết "tai thỏ" sang Dynamic Island, đi kèm chip A19.
Theo Fast Technology, dòng iPhone e tập trung vào phân khúc giá rẻ sẽ được nâng cấp vào nửa đầu năm 2026. Theo nguồn tin này, mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình tai thỏ sang Dynamic Island.
Cụ thể, phiên bản giá rẻ này sẽ có màn hình Dynamic Island kích thước 6,1 inch tương tự iPhone 16, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,3 inch của iPhone 17 và hỗ trợ tần số quét 60 Hz.
Nếu thông tin lần này chính xác, iPhone 17e sẽ trở thành mẫu máy đầu tiên trong dòng giá rẻ sở hữu Dynamic Island và thiết kế mới, giúp Apple mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng phổ thông. Trong khi đó, công ty vẫn giữ được sự phân cấp rõ rệt với các phiên bản Pro cao cấp.
Bên cạnh đó, Fast Technology cũng xác nhận iPhone 17e sẽ được trang bị chip xử lý A19 mới nhất của Apple. Đây được xem là nâng cấp đáng kể so với iPhone 16e vốn sử dụng chip A18 cũng như vẫn giữ thiết kế tai thỏ tương tự iPhone 13 và 14.
Trước đó, một số nguồn tin uy tín khác như từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, Mark Gurman của Bloomberg và The Elec cũng xác nhận iPhone 17e đang đi đúng tiến độ và sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Đây là thời điểm thường được Apple lựa chọn để tung ra các mẫu smartphone giá rẻ.
Trong khi iPhone 16e dựa trên thiết kế của iPhone 14, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ kế thừa ngoại hình iPhone 15 ra mắt vào năm 2023, với khung viền bo tròn hơn. Điều này giúp dòng máy giá rẻ của Apple có diện mạo hiện đại hơn, trong khi vẫn sở hữu hiệu năng ở mức tốt.
- Zalo chung tay ngăn ngừa buôn bán động vật hoang dã trên không gian mạng
Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm về buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trong hơn 5 năm qua, Zalo đã hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán ĐVHD trái phép trên nền tảng này.
Cụ thể, ENV và Zalo đã thiết lập cơ chế trao đổi nhanh để kịp thời ngăn chặn các bài đăng hoặc nhóm cộng đồng có dấu hiệu quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Zalo cũng kịp thời cập nhật những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến ĐVHD để hoàn thiện Chính sách cộng đồng và tăng cường hiệu quả của các công cụ giám sát nội dung.
Trong những năm gần đây, tình trạng quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn 5 năm từ 2020 đến 2024, ENV đã ghi nhận 9.157 vi phạm về ĐVHD trên Internet, chiếm khoảng 54,7% tổng số vụ việc trong cùng thời kỳ. Riêng trong năm 2024, 1.394 trường hợp được phát hiện có hoạt động quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên không gian mạng với tổng số 218.580 cá thể và sản phẩm ĐVHD bị rao bán.
Lợi dụng sự thuận tiện và tính chất ẩn danh của mạng xã hội, nhiều đối tượng đã công khai quảng cáo trái phép ĐVHD trên các nền tảng. Thực tế, phần lớn các đối tượng này đều ý thức rõ những sản phẩm đang được rao bán là hàng cấm nhưng vì chạy theo lợi nhuận họ đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép và gián tiếp đẩy các loài ĐVHD đến bờ vực tuyệt chủng.
- OpenAI cảnh báo tin tặc lợi dụng AI để hoạt động tinh vi hơn
OpenAI cảnh báo các nhóm tin tặc trên toàn cầu đang khai thác AI để soạn mã độc, tạo email lừa đảo và thu thập dữ liệu, khiến hoạt động tấn công mạng trở nên khó phát hiện và ngăn chặn hơn.
Báo cáo tháng 10 của OpenAI cho thấy các tác nhân mạng trên toàn cầu đang chủ yếu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tấn công sẵn có nhằm nâng cao hiệu suất, thay vì phát triển những công cụ hay phương thức tấn công hoàn toàn mới.
Theo OpenAI, phần lớn hoạt động bị phát hiện liên quan đến việc sử dụng AI để hỗ trợ các tác vụ quen thuộc như phát triển mã độc, xây dựng hạ tầng điều khiển, tạo email lừa đảo tinh vi hơn, cũng như thu thập thông tin về mục tiêu.
Báo cáo nêu rõ: “Các nhóm bị chặn hầu hết đều kết hợp AI vào quy trình hiện có, chứ không xây dựng quy trình mới dựa trên AI."
Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhiều nhóm người dùng đã tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để khai thác kiến thức trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, từ phát triển ứng dụng đến cấu hình hệ thống mạng, thường theo hướng chuyên biệt hóa từng tài khoản cho từng nhiệm vụ cụ thể.
Một số mạng lưới người dùng khác được xác định là sử dụng nền tảng AI để tạo nội dung trực tuyến, bao gồm bài viết, hình ảnh và video, phục vụ các chiến dịch truyền thông hoặc quảng bá quan điểm nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các tài khoản này hoạt động không hiệu quả, với mức độ tương tác rất thấp.
Ngoài ra, OpenAI cũng ghi nhận hiện tượng các trung tâm lừa đảo và tội phạm mạng sử dụng ChatGPT để hỗ trợ hoạt động gian lận trực tuyến tại Myanmar và Campuchia. Một số trường hợp cho thấy AI được dùng không chỉ để soạn thảo nội dung, mà còn để quản lý lịch làm việc, nhân sự và tài chính.
Tuy vậy, OpenAI nhấn mạnh rằng AI cũng đang được sử dụng tích cực trong việc phòng chống gian lận. Theo ước tính, người dùng ChatGPT để xác định và tránh các vụ lừa đảo nhiều gấp 3 lần so với việc sử dụng để lừa đảo”.
- Thành lập Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF), Việt Nam giữ ghế Chủ tịch đầu tiên
Ngày 08/10/2025 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (Southeast Asia Esports Federation – SEAEF) chính thức được thành lập với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên trong khu vực. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2029), liên đoàn thống nhất bầu ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), được bầu làm chủ tịch SEAEF.
Với mục tiêu tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển và khai thác tối đa tiềm năng của thể thao điện tử tại Đông Nam Á, 11 quốc gia thành viên trong khu vực đã nhóm họp và bầu ra Ban Điều hành SEAEF nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2029). Trong đó, ông Đỗ Việt Hùng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và hoạch định chiến lược phát triển thể thao điện tử, ông Hùng hiện là Chủ tịch VIRESA kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á (AESF) đại diện cho khu vực Đông Nam Á.
Hai vị trí Phó Chủ tịch và hai vị trí thành viên Ban Điều hành lần lượt thuộc về ông Ng Chong Geng (Singapore), ông Muhammad Naim Al Amin Bin Saharudin (Malaysia), ông Brian Lim (Philippines) và ông Camacho Ramos de Silva Pinto (Timor Leste).
Với định hướng trở thành tổ chức đầu mối trong việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái thể thao điện tử trong khu vực, bao gồm các nhà phát hành, đơn vị tổ chức giải đấu, cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục, SEAEF đặt mục tiêu xây dựng nền tảng bền vững cho phong trào thể thao điện tử cơ sở, phát triển các giải đấu chuyên nghiệp và tạo dựng lộ trình rõ ràng để vận động viên khu vực Đông Nam Á có thể vươn ra đấu trường quốc tế.
- Giá iPhone 13, 13 Pro Max giảm 'không phanh', thấp chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là mấy
Giá iPhone 13 hiện vẫn có chỗ đứng khá vững chắc tại Việt Nam nhờ mức giá rẻ trong khi trang bị thua kém iPhone 16 hay iPhone 17 Pro Max không quá lớn.
Bảng giá iPhone 13 mới nhất các dòng
Giá iPhone 13 (mới)
iPhone 13 128GB: 10.79 triệu đồng
iPhone 13 256GB: (hết hàng)
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.89 triệu đồng
iPhone 13 Pro Max 512GB: 13.89 triệu đồng
Giá iPhone 13 Pro cũ
iPhone 13 Pro 128GB: 9.69 triệu đồng
iPhone 13 Pro 256GB: 10.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro 512GB: 11.59 triệu đồng
Giá iPhone 13 Mini (cũ)
iPhone 13 Mini 128GB: 5.75 triệu đồng
iPhone 13 Mini 256GB: 6.75 triệu đồng.