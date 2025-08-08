Điểm tin Công nghệ 8/8: TSMC đối mặt nguy cơ kép

- Trí tuệ nhân tạo: Google đầu tư 1 tỷ USD vào AI trong giáo dục đại học tại Mỹ

Ngày 6/8, Tập đoàn công nghệ Google đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 3 năm nhằm cung cấp các chương trình đào tạo và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các tổ chức giáo dục đại học và phi lợi nhuận tại Mỹ.

Sáng kiến này sẽ cung cấp các chương trình đào tạo, công cụ AI và tài nguyên điện toán đám mây cho hơn 100 trường đã đăng ký tham gia, trong đó có các đại học công lập lớn như Texas A&M và Đại học North Carolina. Bên cạnh hỗ trợ tài chính trực tiếp, Google cũng cung cấp miễn phí các công cụ AI trả phí, trong đó có phiên bản nâng cao của chatbot Gemini, cho sinh viên nhằm thúc đẩy tiếp cận sớm với công nghệ tiên tiến.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông James Manyika, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ của Google, chia sẻ mục tiêu của Google là mở rộng chương trình tới toàn bộ các trường cao đẳng phi lợi nhuận được công nhận tại Mỹ, đồng thời tiết lộ rằng công ty cũng đang thảo luận các kế hoạch tương tự tại các quốc gia khác.

Thông báo của Google được đưa ra trong bối cảnh nhiều “ông lớn” công nghệ đang đẩy mạnh hiện diện trong lĩnh vực giáo dục, khi AI ngày càng được xem là yếu tố nền tảng cho tương lai lực lượng lao động. Hồi tháng 7, Microsoft đã cam kết đầu tư 4 tỷ USD để thúc đẩy AI trong giáo dục trên toàn cầu, trong khi các công ty như OpenAI, Anthropic và Amazon cũng đang có các sáng kiến tương tự nhằm giới thiệu công nghệ của mình tới sinh viên – những người tiêu dùng tiềm năng và là nguồn nhân lực công nghệ cao trong tương lai.

- OPPO mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad

OPPO tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad, nhà sản xuất máy ảnh đến từ Thụy Điển. Hiện tại, OPPO và Hasselblad sẽ cùng phát triển hệ thống hình ảnh thế hệ tiếp theo trên các thiết bị di động, với mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và trải nghiệm nhiếp ảnh cho người dùng.