Điểm tin Công nghệ 8/8: TSMC đối mặt nguy cơ kép

- Trí tuệ nhân tạo: Google đầu tư 1 tỷ USD vào AI trong giáo dục đại học tại Mỹ
Ngày 6/8, Tập đoàn công nghệ Google đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD trong vòng 3 năm nhằm cung cấp các chương trình đào tạo và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các tổ chức giáo dục đại học và phi lợi nhuận tại Mỹ.
Sáng kiến này sẽ cung cấp các chương trình đào tạo, công cụ AI và tài nguyên điện toán đám mây cho hơn 100 trường đã đăng ký tham gia, trong đó có các đại học công lập lớn như Texas A&M và Đại học North Carolina. Bên cạnh hỗ trợ tài chính trực tiếp, Google cũng cung cấp miễn phí các công cụ AI trả phí, trong đó có phiên bản nâng cao của chatbot Gemini, cho sinh viên nhằm thúc đẩy tiếp cận sớm với công nghệ tiên tiến.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông James Manyika, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ của Google, chia sẻ mục tiêu của Google là mở rộng chương trình tới toàn bộ các trường cao đẳng phi lợi nhuận được công nhận tại Mỹ, đồng thời tiết lộ rằng công ty cũng đang thảo luận các kế hoạch tương tự tại các quốc gia khác.
Thông báo của Google được đưa ra trong bối cảnh nhiều “ông lớn” công nghệ đang đẩy mạnh hiện diện trong lĩnh vực giáo dục, khi AI ngày càng được xem là yếu tố nền tảng cho tương lai lực lượng lao động. Hồi tháng 7, Microsoft đã cam kết đầu tư 4 tỷ USD để thúc đẩy AI trong giáo dục trên toàn cầu, trong khi các công ty như OpenAI, Anthropic và Amazon cũng đang có các sáng kiến tương tự nhằm giới thiệu công nghệ của mình tới sinh viên – những người tiêu dùng tiềm năng và là nguồn nhân lực công nghệ cao trong tương lai.
- OPPO mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad
OPPO tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược với Hasselblad, nhà sản xuất máy ảnh đến từ Thụy Điển. Hiện tại, OPPO và Hasselblad sẽ cùng phát triển hệ thống hình ảnh thế hệ tiếp theo trên các thiết bị di động, với mục tiêu thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và trải nghiệm nhiếp ảnh cho người dùng.
Ông Pete Lau, Giám đốc Sản phẩm tại OPPO, chia sẻ: “Trong suốt bốn năm qua, chúng tôi đã thành công giới thiệu tới người dùng OPPO toàn cầu trải nghiệm camera mang đậm dấu ấn chuyên nghiệp và huyền thoại của Hasselblad. Việc mở rộng hợp tác này sẽ tạo động lực để chúng tôi đẩy mạnh giới hạn của công nghệ hình ảnh di động và đưa nó tiến xa hơn nữa”.
Trong suốt bốn năm qua, mỗi thế hệ smartphone Find Series ra mắt đều là kết quả của quá trình nghiên cứu và đồng phát triển giữa hai bên với mục tiêu tạo nên hệ thống phần cứng cùng thuật toán xử lý hình ảnh để mang trọn vẹn trải nghiệm nhiếp ảnh huyền thoại của Hasselblad lên các thiết bị di động của OPPO.
Một số đổi mới tiêu biểu có thể kể đến như: bộ lọc màu sắc tự nhiên Hasselblad được tinh chỉnh dành riêng cho thiết bị di động; chế độ chân dung Hasselblad mô phỏng hiệu ứng bokeh theo phong cách ống kính cổ điển; chế độ bậc thầy mô phỏng màu sắc theo chuẩn dòng máy ảnh Hasselblad X2D; và chế độ ảnh XPAN tái hiện tỉ lệ khung hình 65:24 đặc trưng của Hasselblad cũng được giới thiệu đến người dùng.
Hệ thống nhiếp ảnh thế hệ mới đang được OPPO và Hasselblad cùng nghiên cứu và phát triển, dự kiến sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về chất lượng cũng như trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone trong tương lai.
- OpenAI cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT Enterprise giá 1 USD
OpenAI cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng ChatGPT Enterprise trong một năm với giá 1 USD nhằm đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động công vụ.
Ngày 6-8, Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI thông báo cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT dành cho doanh nghiệp (ChatGPT Enterprise) trong vòng một năm và chỉ thu phí 1 USD cho dịch vụ này. Theo đó, các nhân viên liên bang thuộc nhánh hành pháp sẽ được truy cập ChatGPT Enterprise thông qua thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Quản lý Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA).
“Bằng cách cung cấp cho nhân viên chính phủ các công cụ AI mạnh mẽ và an toàn, chúng tôi có thể giúp họ giải quyết vấn đề cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn”- Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI nêu rõ.
Cũng theo Công ty, ChatGPT Enterprise không sử dụng dữ liệu doanh nghiệp để huấn luyện hoặc cải thiện các mô hình của OpenAI và quy định tương tự cũng sẽ được áp dụng cho việc sử dụng ở cấp liên bang.
OpenAI đã công bố sáng kiến nhằm mang các công cụ AI tiên tiến đến cho các nhân viên Chính phủ Mỹ vào đầu năm 2025. Thông tin này của OpenAI đưa ra cùng lúc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trao cho OpenAI hợp đồng trị giá 200 triệu USD để đưa AI tạo sinh vào phục vụ quân đội.
Trong một bài đăng trên blog OpenAI cho biết, đây là hợp đồng đầu tiên trong sáng kiến mới mang tên OpenAI for Government, trong đó bao gồm cả sản phẩm ChatGPT Gov hiện tại. Sáng kiến này nhằm cung cấp cho các cơ quan chính phủ Mỹ quyền truy cập vào các mô hình AI tùy chỉnh phục vụ mục đích an ninh quốc gia, hỗ trợ vận hành và định hướng lộ trình sản phẩm.
- Truth Social của ông Trump ra mắt công cụ AI riêng
Mạng xã hội Truth Social thuộc sở hữu của Tổng thống Mỹ, Donald Trump chính thức bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) khi có công cụ tìm kiếm AI riêng do Perplexity cung cấp.
Trump Media công bố bắt đầu thử nghiệm beta một công cụ tìm kiếm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Truth Social. Tính năng mới này, được gọi là Truth Search AI, được hiện thực hóa nhờ hợp tác với Perplexity.
"Được cung cấp bởi Perplexity, một công ty phần mềm và AI chuyên cung cấp các câu trả lời trực tiếp, chính xác theo ngữ cảnh kèm theo trích dẫn minh bạch, Truth Search AI nhằm nâng cao trải nghiệm trên nền tảng Truth Social và mở rộng đáng kể lượng thông tin mà người dùng có thể tiếp cận", Trump Media cho biết trong thông cáo báo chí.
Một phát ngôn viên của Perplexity chia sẻ với Business Insider, Truth Social sử dụng Perplexity Sonar API. Tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ chi tiết hoặc các điều khoản tài chính của mối quan hệ đối tác này.
"Chúng tôi tự hào hợp tác với Perplexity để ra mắt bản thử nghiệm Beta công khai của Truth Social AI, điều này sẽ giúp Truth Social trở thành một yếu tố quan trọng hơn nữa trong Nền kinh tế Yêu nước. Chúng tôi dự định sẽ tinh chỉnh và mở rộng mạnh mẽ chức năng tìm kiếm dựa trên phản hồi của người dùng khi triển khai nhiều cải tiến bổ sung cho nền tảng", Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Trump Media, Devin Nunes, chia sẻ.
Hiện, đang xuất hiện trên phiên bản web của Truth Social, Truth Search AI dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm Beta công khai trên các ứng dụng Truth Social dành cho iOS và Android trong tương lai gần.
- TSMC đối mặt nguy cơ kép
TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang đối mặt với hai thách thức nghiêm trọng: một vụ rò rỉ công nghệ chưa từng có và áp lực chính trị từ Mỹ.
Sáu kỹ sư bị bắt vì nghi ngờ đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến quy trình sản xuất chip 2 nanomet – công nghệ chưa được thương mại hóa và được xem là tiên tiến nhất hiện nay. Ba người bị tạm giam, trong đó có một cựu nhân viên họ Chen bị cáo buộc chụp ảnh tài liệu mật bằng điện thoại cá nhân.
Cùng lúc đó, Tổng thống Trump tuyên bố TSMC sẽ phải mua 49% cổ phần của Intel. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập vận hành và lợi thế công nghệ của hãng. TSMC xác nhận chỉ duy trì kế hoạch đầu tư 165 tỷ USD tại Arizona, không có kế hoạch mở rộng như Trump tuyên bố.