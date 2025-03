Điểm tin Công nghệ 8/3: Facebook sẽ xóa video livestream sau 30 ngày

- Mỹ truy tố và treo thưởng 14 triệu USD để bắt giữ 12 tin tặc Trung Quốc

Bộ Tư pháp, FBI, Cục Điều tra tội phạm Hải quân, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ hôm 5/3 đã cùng nhau tuyên bố chiến dịch chống lại “các hoạt động mạng độc hại” nhắm vào 12 công dân Trung Quốc bằng cách truy tố và treo thưởng để bắt.

Theo cáo buộc, những người này đã tổ chức đánh cắp dữ liệu từ các tổ chức Mỹ và quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, 12 bị cáo vẫn đang bỏ trốn và bị FBI liệt vào danh sách tội phạm truy nã. Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải thưởng lên tới 14 triệu USD để thu thập thông tin giúp xác định hoặc định vị các tin tặc.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc thuê các công ty tư nhân và nhà thầu để thực hiện các cuộc tấn công tin tặc và đánh cắp thông tin nhạy cảm. Ngoài việc tiến hành xâm nhập máy tính vào các mục tiêu cụ thể, những hacker này còn sử dụng các kỹ thuật tấn công bừa bãi để xâm nhập vào các hệ thống máy tính có lỗ hổng rồi bán dữ liệu cho bên thứ ba. Động thái này không chỉ mở rộng phạm vi nạn nhân trên toàn thế giới mà còn khiến nhiều hệ thống có nguy cơ bị tấn công hơn.

Bản cáo trạng truy tố 10 người do tòa án liên bang Manhattan công bố cho biết, từ năm 2016 đến năm 2023, nhóm tin tặc “i-Soon” (hay Anxun Information Technology Co. Ltd.) đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các tài khoản email, điện thoại di động, máy chủ và trang web. Bộ Tư pháp Mỹ đã được tòa án cho phép tịch thu tên miền chính của i-Soon được sử dụng cho mục đích quảng bá.

- Viettel đưa các giải pháp an ninh mạng gia nhập thị trường châu Âu

Công ty TNHH MTV An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security – VCS) – đơn vị thành viên của Viettel vừa ký kết Biên ghi nhớ hợp tác chiến lược với InnoSynthex, công ty công nghệ an ninh mạng có trụ sở tại Pháp.

Theo thỏa thuận, Viettel Cyber Security sẽ cung cấp các dịch vụ an ninh mạng chuyên sâu cho khách hàng tại châu Âu, bao gồm: Giải pháp đánh giá và cập nhật tri thức về an ninh mạng (Viettel Threat Intelligence); Kiểm thử xâm nhập, phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật trước khi tin tặc khai thác (Vulnerability Assessment and Penetration Testing); Dịch vụ đánh giá xâm nhập hệ thống (Viettel Compromise Assessment); Mô phỏng các cuộc tấn công tinh vi có chủ đích, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng phòng thủ (Red Team).