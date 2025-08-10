Điểm tin Công nghệ 8/10: OpenAI trình làng GPT-5 Pro và Sora 2, mở rộng hệ sinh thái AI toàn diện

- Kỷ lục của Xiaomi 17 được xác nhận
Xiaomi 17 series đã vượt mốc 1 triệu chiếc bán ra chỉ sau 5 ngày ra mắt.
Theo thông tin được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News) đăng tải và được ông Lei Jun chia sẻ lại trên trang cá nhân, doanh số bán hàng của Xiaomi 17 series đã đạt con số ấn tượng 1 triệu chiếc chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên mở bán.
Trước đó, ông Lu Weibing, Đối tác, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc bộ phận điện thoại di động và thương hiệu Xiaomi, cho biết trên Weibo rằng doanh số của toàn bộ dòng Xiaomi 17 đã tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ các thế hệ tiền nhiệm, bất chấp kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu tại nước này đang diễn ra.
Ông Lu Weibing nhấn mạnh dòng Xiaomi 17 Pro, mô tả doanh số đã "vượt xa mọi kỳ vọng" và Tập đoàn đang khẩn trương bổ sung nguồn cung. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng.
Dòng Xiaomi Mi 17 chính thức được mở bán vào sáng ngày 27/9. Chỉ sau 5 phút đầu tiên, dòng sản phẩm này đã phá vỡ kỷ lục doanh số và doanh thu ngày đầu tiên của một dòng điện thoại nội địa mới ở mọi phân khúc giá trong năm 2025.
Đáng chú ý nhất, mẫu Xiaomi Mi 17 Pro Max thiết lập kỷ lục về doanh số và doanh thu ngày đầu tiên cho một mẫu điện thoại nội địa mới trong năm nay, chiếm hơn 50% tổng doanh số bán ra của toàn bộ dòng Xiaomi Mi 17 series.
Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ này, tổng số điện thoại Xiaomi 17 series được bán ra đã chính thức vượt mốc 1 triệu đơn vị sau 5 ngày có mặt trên thị trường. Ông Lu Weibing cũng cho biết bên cạnh sự đột phá của dòng Pro, phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này cũng đang ghi nhận mức độ phổ biến ngày càng tăng, góp phần củng cố vào thành tích ấn tượng chung của cả series.
- OpenAI trình làng GPT-5 Pro và Sora 2, mở rộng hệ sinh thái AI toàn diện
Tại Dev Day 2025, OpenAI giới thiệu GPT-5 Pro, Sora 2 và mô hình giọng nói gpt-realtime mini, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái AI toàn diện, kết hợp ngôn ngữ, hình ảnh và âm thanh.
Tại Dev Day 2025 - sự kiện thường niên dành cho các nhà phát triển toàn cầu của OpenAI, nơi công ty công bố những công nghệ và sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, OpenAI đã giới thiệu loạt cập nhật lớn cho API, bao gồm mô hình ngôn ngữ thế hệ mới GPT-5 Pro, công cụ tạo video Sora 2 và mô hình giọng nói gpt-realtime mini nhỏ hơn, rẻ hơn.
Những cập nhật này nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dành cho nhà phát triển, song song với việc ra mắt công cụ xây dựng tác nhân và khả năng phát triển ứng dụng trực tiếp trong ChatGPT.
GPT-5 Pro: Bước tiến mới cho các ngành yêu cầu độ chính xác cao
Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho biết, GPT-5 Pro được thiết kế để phục vụ các ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, pháp lý và chăm sóc sức khỏe, nơi cần “độ chính xác cao và khả năng lập luận sâu sắc”.
Altman nhấn mạnh, trong tương lai, AI giọng nói sẽ trở thành một phương thức tương tác chủ đạo giữa con người và máy móc. Để đón đầu xu hướng này, OpenAI giới thiệu “gpt-realtime mini”, mô hình giọng nói mới hỗ trợ phát trực tuyến với độ trễ thấp, chi phí thấp hơn 70% so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ được chất lượng và độ biểu cảm tự nhiên.
Sora 2: Mở rộng giới hạn sáng tạo hình ảnh và âm thanh
Bên cạnh đó, OpenAI cũng mang đến Sora 2, mô hình tạo âm thanh và video mới nhất, hiện đã có bản thử nghiệm trong API. Sora 2 được phát hành cùng ứng dụng Sora - nền tảng chia sẻ video ngắn do AI tạo ra, được xem là đối thủ cạnh tranh của TikTok.
Người dùng có thể tạo video về bản thân, bạn bè hoặc bất kỳ chủ đề nào dựa trên lời nhắc (prompt), sau đó chia sẻ trên nguồn cấp dữ liệu được sắp xếp bằng thuật toán. “Các nhà phát triển hiện có thể truy cập cùng mô hình tạo ra những cảnh quay ấn tượng của Sora 2 ngay trong ứng dụng của mình,” Altman chia sẻ.
So với thế hệ trước, Sora 2 mang đến cảnh quay chân thực hơn, tuân thủ nguyên tắc vật lý, âm thanh được đồng bộ hoàn hảo và khả năng kiểm soát sáng tạo cao hơn, cho phép điều chỉnh góc quay chi tiết hay hiệu ứng hình ảnh nghệ thuật.
Altman minh họa khả năng này bằng ví dụ: “Bạn có thể quay một khung hình từ iPhone và yêu cầu Sora mở rộng nó thành một cảnh quay toàn cảnh điện ảnh. Một trong những điều thú vị nhất mà chúng tôi đang nghiên cứu là cách Sora kết hợp âm thanh và hình ảnh, không chỉ là lời thoại mà còn là âm thanh môi trường, hiệu ứng đồng bộ, và không gian âm thanh giàu chiều sâu”.
- Bứt phá về tốc độ 5G, Việt Nam tăng 26 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu
Báo cáo tháng 8/2025 của Ookla cho thấy tốc độ tải xuống trung bình di động của Việt Nam đạt 152,17 Mbps - gần gấp 3 lần so với 56,95 Mbps vào tháng 8/2024. Bước nhảy ấn tượng này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 16 toàn cầu, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tiến bộ vượt bậc trong phát triển hạ tầng số.
Theo ông Lê Văn Tuấn - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), kết quả trên là nhờ cuộc đấu giá tần số thành công vào tháng 3/2024.
Đây là bước quan trọng hỗ trợ mục tiêu phát triển hạ tầng số hiện đại, băng thông siêu rộng, phủ sóng rộng khắp, an toàn và xanh, với kế hoạch phủ sóng 5G đạt 99% vào năm 2030 và tốc độ trung bình 5G đạt 100 Mbps vào năm 2025.
Kết quả đấu giá phân bổ băng tần như sau: Viettel giành băng tần 2,5 - 2,6 GHz, VNPT và MobiFone lần lượt giành các băng tần 3,7 - 3,8 GHz và 3,8 - 3,9 GHz. Các mức giá đấu giá được đánh giá bền vững, vừa thúc đẩy triển khai mạng lưới, vừa tạo kinh nghiệm cho các quốc gia khác trong việc phát triển hạ tầng số.
- Điều gì xảy ra khi Meta AI sử dụng dữ liệu người dùng để quảng cáo
Meta vừa xác nhận rằng dữ liệu người dùng sẽ được thu thập để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu trên Facebook, Instagram và Threads.
Điều này có nghĩa là những gì bạn nói với Meta AI (tin nhắn, giọng nói…) có thể được sử dụng để xác định sở thích, thói quen và mối quan tâm của bạn, từ đó hiển thị những quảng cáo “phù hợp hơn”.
Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram…) cho biết họ sẽ gửi thông báo chính thức đến người dùng từ ngày 7-10, và chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào 16-12 tới đây. Tuy nhiên, người dùng tại Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc sẽ được miễn trừ khỏi quy định này.
Theo Meta, việc thu thập dữ liệu trò chuyện sẽ giúp cá nhân hóa nội dung và đề xuất quảng cáo dựa trên tương tác của người dùng với các công cụ AI tạo sinh. Nói cách khác, nếu bạn hỏi Meta AI về du lịch Đà Lạt, bạn có thể bắt đầu thấy quảng cáo khách sạn, tour du lịch hoặc giày leo núi trong nguồn cấp dữ liệu của mình.
Meta khẳng định đây là cách giúp quảng cáo trở nên hữu ích hơn, giúp người dùng nhìn thấy nội dung họ quan tâm, và ít gặp nội dung không liên quan hơn.
Tuy nhiên, công ty cũng nhấn mạnh rằng một số chủ đề nhạy cảm sẽ không bị dùng cho quảng cáo, bao gồm tôn giáo, chính trị, khuynh hướng tình dục, sức khỏe, chủng tộc, niềm tin cá nhân...
Hiện nay, Meta AI có hơn 1 tỉ người dùng mỗi tháng, một lượng dữ liệu khổng lồ mà công ty có thể khai thác để cải thiện hệ thống quảng cáo của mình.
Người dùng iPhone và Samsung cũ có thể sắp được Qualcomm hoàn lại hơn 600.000 đồng
- Qualcomm bị kiện vì "thổi giá" linh kiện, người dùng Samsung sắp được hoàn tiền.
Một tin vui cho những ai đã từng sở hữu điện thoại Samsung hoặc Apple tại Vương quốc Anh trong giai đoạn 2015-2024. Bạn có thể sắp được hoàn lại một khoản tiền khoảng 17 bảng Anh (khoảng 603.000 đồng) do một vụ kiện tập thể chống lại gã khổng lồ công nghệ Qualcomm.
Cụ thể, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng có tên "Which?" đã khởi kiện công ty công nghệ Qualcomm với cáo buộc rằng công ty này đã vi phạm luật cạnh tranh của Vương quốc Anh. Cụ thể, Which? cho rằng Qualcomm đã tính phí quá cao đối với Apple và Samsung cho việc sử dụng công nghệ của họ, điều này gián tiếp "thổi giá" thành phẩm và khiến người tiêu dùng phải mua điện thoại với giá đắt hơn.
Phiên tòa xét xử vụ kiện đã chính thức bắt đầu vào ngày 6/10, và dự kiến sẽ kéo dài trong năm tuần. Nếu Which? thắng kiện, Qualcomm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới 480 triệu bảng Anh (khoảng 685 triệu USD) cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
Điều đặc biệt của vụ kiện này là người tiêu dùng không cần phải làm bất cứ điều gì để tham gia. Nhờ một luật của Vương quốc Anh, bất kỳ ai đã mua một thiết bị nằm trong danh sách đủ điều kiện đều được tự động đưa vào vụ kiện tập thể. Nếu nằm trong nhóm này, người dùng có thể nhận được khoản bồi thường khoảng 17 bảng Anh.