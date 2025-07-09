Điểm tin Công nghệ 7/9: Microsoft chế tạo máy tính quang học, mở ra tương lai AI siêu tốc và tiết kiệm năng lượng

- Ra mắt hệ thống phát hiện nhiễu thông tin di động Make in Viet Nam
iSpectra là hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động do Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH&CN) phối hợp các nhà mạng Việt Nam phát triển, lần đầu tiên trên thế giới biến trạm BTS thành "cảm biến" kiểm soát tần số, giúp phát hiện và xử lý nhiễu nhanh, chính xác.
Về khả năng kết nối đến các hệ thống khác, ngoài hệ thống trạm của các nhà mạng. iSpectra sẽ được thông minh hóa, áp dụng công nghệ AI và Machine Learning phân tích chuyên sâu với khối lượng dữ liệu lớn hơn để dự đoán thiết bị gây nhiễu và khoanh vùng vị trí nguồn nhiễu.
Trước đó, trong giai đoạn 2023-2025, Cục phối hợp với các nhà mạng di động hoàn thành Hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động theo triết lý mới, biến trạm BTS thành các "sensor" kiểm soát tần số. Khi đó, hệ thống cũng được kết nối và kiểm tra chéo giữa các nhà mạng, đem lại hiệu quả xử lý nhiễu nhanh hơn.
- Microsoft chế tạo máy tính quang học, mở ra tương lai AI siêu tốc và tiết kiệm năng lượng
Microsoft Research vừa ra mắt một nguyên mẫu máy tính đột phá mang tên Máy tính Quang học Tương tự (AOC), sử dụng chùm ánh sáng thay vì electron để xử lý dữ liệu. Công nghệ này có thể giải quyết các bài toán tối ưu hóa và xử lý AI với tốc độ nhanh và hiệu quả năng lượng cao hơn gấp 100 lần so với các bộ vi xử lý truyền thống.
Nguyên mẫu AOC được chế tạo từ các linh kiện phổ biến như đèn micro-LED và cảm biến máy ảnh, giúp giảm chi phí sản xuất. Một trong những ứng dụng đầu tiên của AOC là tối ưu hóa các giao dịch tài chính cho ngân hàng Barclays
Các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng "bản sao kỹ thuật số" của AOC để tái tạo hình ảnh MRI, rút ngắn thời gian quét từ 30 phút xuống chỉ còn 5 phút. Những hứa hẹn về việc xử lý các mô hình AI phức tạp một cách hiệu quả hơn cho thấy tiềm năng to lớn của công nghệ này trong tương lai.
- OpenAI 'bắt tay' với Broadcom sản xuất chip AI
OpenAI sẽ 'bắt tay' hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.
Theo đó, trong một cuộc họp với nhà đầu tư vào ngày 4-9, ông Hock Tan-Giám đốc điều hành Broadcom đã thông báo tập đoàn này đã có thêm khách hàng lớn thứ 4 cho mảng kinh doanh chip AI tùy chỉnh, với cam kết đơn hàng trị giá 10 tỷ USD.
Chip AI của OpenAI dự kiến chỉ được sử dụng nội bộ, không bán ra thị trường. Ảnh minh họa: Internet
Dù không tiết lộ tên khách hàng này, song nhanh chóng sau đó OpenAI đã được xác nhận.
Thỏa thuận này được cho là sẽ mang lại nhu cầu “ngay lập tức và đáng kể” cho Broadcom, với việc giao chip dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2026. Chip AI của OpenAI dự kiến chỉ được sử dụng nội bộ, không bán ra thị trường.
- Google Photos tích hợp Veo 3, biến ảnh tĩnh thành video bằng AI
Google ra mắt Veo 3 trên ứng dụng Photos, cho phép người dùng Mỹ tạo clip ngắn từ ảnh tĩnh. Bản nâng cấp hứa hẹn mang lại chất lượng video mượt mà, chân thực hơn.
Google vừa đưa mô hình tạo video mới nhất Veo 3 vào ứng dụng Google Photos. Tính năng hiện có mặt trên tab “Create” dành cho người dùng tại Mỹ, cho phép biến những bức ảnh tĩnh trong thư viện thành đoạn clip ngắn sinh động.
Trước đó, Google Photos đã cung cấp tính năng “Photo to video” sử dụng mô hình Veo 2. Với bản nâng cấp lên Veo 3, chất lượng video được cải thiện rõ rệt, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà và chân thực hơn. Đây cũng là một bước đi quan trọng cho thấy Google đang tích cực đưa công nghệ AI mới nhất của mình đến với người dùng phổ thông. Tính đến tháng 5/2025, Google Photos ghi nhận hơn 1,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.
Ở bản cập nhật này, người dùng vẫn có thể trải nghiệm miễn phí nhưng số lần tạo bị giới hạn. Các gói AI Pro và AI Ultra sẽ mở rộng thêm số lượng video có thể tạo. Tuy nhiên, Veo 3 hiện chưa hỗ trợ âm thanh và độ dài video được rút gọn còn 4 giây.
- EU phạt Google gần 3 tỷ euro, Donald Trump dọa trả đũa
Liên minh châu Âu (EU) đã ra quyết định phạt Google 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) vì các hành vi chống cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ quảng cáo. Đây là khoản phạt thứ tư và cũng là một trong những mức phạt lớn nhất mà Google phải nhận từ EU.
Phán quyết này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố đây là một hành động "không công bằng" và "phân biệt đối xử" đối với các công ty Mỹ. Ông Trump dọa sẽ áp dụng Mục 301 của Đạo luật Thương mại, cho phép Mỹ trừng phạt các quốc gia có hành vi gây tổn hại đến thương mại Mỹ.
Mặc dù Google có kế hoạch kháng cáo, Ủy ban châu Âu vẫn cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc yêu cầu Google thoái vốn, nếu công ty này không giải quyết được xung đột lợi ích. Vụ việc này làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai bờ Đại Tây Dương về quy định thị trường kỹ thuật số.