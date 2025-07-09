Điểm tin Công nghệ 7/9: Microsoft chế tạo máy tính quang học, mở ra tương lai AI siêu tốc và tiết kiệm năng lượng

- Ra mắt hệ thống phát hiện nhiễu thông tin di động Make in Viet Nam

iSpectra là hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động do Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH&CN) phối hợp các nhà mạng Việt Nam phát triển, lần đầu tiên trên thế giới biến trạm BTS thành "cảm biến" kiểm soát tần số, giúp phát hiện và xử lý nhiễu nhanh, chính xác.

Về khả năng kết nối đến các hệ thống khác, ngoài hệ thống trạm của các nhà mạng. iSpectra sẽ được thông minh hóa, áp dụng công nghệ AI và Machine Learning phân tích chuyên sâu với khối lượng dữ liệu lớn hơn để dự đoán thiết bị gây nhiễu và khoanh vùng vị trí nguồn nhiễu.

Trước đó, trong giai đoạn 2023-2025, Cục phối hợp với các nhà mạng di động hoàn thành Hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động theo triết lý mới, biến trạm BTS thành các "sensor" kiểm soát tần số. Khi đó, hệ thống cũng được kết nối và kiểm tra chéo giữa các nhà mạng, đem lại hiệu quả xử lý nhiễu nhanh hơn.