Điểm tin Công nghệ 7/8: ChatGPT-5 được kỳ vọng trở thành 'khoảnh khắc iPhone' của AI

- OpenAI ra mắt mô hình suy luận mã nguồn mở tối ưu hóa cho laptop
Nhà phát triển ChatGPT, OpenAI hôm 6/8 vừa phát hành hai mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở (open-weight) vượt trội trong khả năng suy luận nâng cao và được tối ưu hóa để chạy trên laptop.
Mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở có các tham số hoặc trọng số đã được huấn luyện công khai, cho phép các nhà phát triển phân tích và tinh chỉnh mô hình cho các nhiệm vụ cụ thể mà không cần dữ liệu huấn luyện gốc.
"Một trong những điểm đặc biệt của các mô hình mã nguồn mở là mọi người có thể chạy chúng cục bộ. Họ có thể triển khai chúng sau tường lửa riêng, trên hạ tầng của chính họ", đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman chia sẻ trong buổi họp báo.
Mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở khác với mô hình mã nguồn tự do (open-source), vốn cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ mã nguồn, dữ liệu huấn luyện và phương pháp huấn luyện.
Cùng lúc, Amazon công bố các mô hình mã nguồn mở của OpenAI hiện đã có mặt trên thị trường AI sáng tạo Bedrock của Amazon Web Services (AWS). Theo Giám đốc sản phẩm của Bedrock, Atul Deo, đây là lần đầu tiên một mô hình của OpenAI được cung cấp trên Bedrock.
- ASUS Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM khai trương
Sau Hà Nội, ASUS tiếp tục đưa mô hình ASUS Exclusive Store đến TP.Hồ Chí Minh tại địa chỉ 264 Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là cửa hàng trải nghiệm thứ hai của hãng tại Việt Nam, sau mô hình đầu tiên ra mắt hồi tháng 3 tại Hà Nội.
Không gian của cửa hàng tại TP.HCM trưng bày đầy đủ các dòng máy từ phổ thông đến cao cấp của hãng. Người dùng có thể tìm thấy các mẫu Vivobook dành cho học sinh, sinh viên, dòng Vivobook S hướng đến giới trẻ hiện đại, các dòng Zenbook cao cấp với thiết kế siêu mỏng nhẹ, trong đó nổi bật là Zenbook DUO hai màn hình cảm ứng và Zenbook A14 siêu nhẹ dùng chip Snapdragon X.
Ngoài ra, các dòng laptop gaming ROG Strix, ROG Zephyrus, ROG Flow dành cho những khách hàng yêu cầu hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý đồ hoạ vượt trội hay máy chơi game cầm tay ROG Ally cũng được trưng bày đầy đủ, cho phép khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn theo nhu cầu thực tế.
Đặc biệt, khu trải nghiệm dành riêng cho các mẫu laptop AI mới nhất giúp người dùng khám phá trực quan những tính năng như tìm kiếm thông minh hay dịch thuật thời gian thực ngay trên máy mà không cần đến Internet.
Mô hình ASUS Exclusive Store được triển khai không nhằm thay thế các kênh phân phối truyền thống, mà đóng vai trò bổ trợ, tạo thêm một “điểm chạm” trong hành trình mua sắm của người dùng. Không cạnh tranh với các nhà bán lẻ, ASUS lựa chọn hợp tác cùng các đối tác uy tín lâu năm – như Hesman tại Hà Nội và Phong Vũ tại TP.HCM – để xây dựng không gian trải nghiệm chuyên sâu, kết hợp giữa sự am hiểu về thị trường nội địa của các đối tác bán lẻ và danh mục sản phẩm toàn diện từ thương hiệu.
- ChatGPT-5 được kỳ vọng trở thành 'Khoảnh khắc iPhone' của AI
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, bài đăng trên mạng tin nationalnewswatch.com cho biết ChatGPT-5, phiên bản chatbot thế hệ tiếp theo của công ty OpenAI, sắp ra mắt và được dự đoán sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tương tự như cách iPhone đã thay đổi thế giới. ChatGPT-5 được kỳ vọng sẽ biến mối quan hệ giữa con người và AI từ công cụ thành đối tác.
Theo bài viết, ChatGPT-5 sẽ mang đến 3 thay đổi lớn. Một là chuyển từ công cụ tìm kiếm sang người tư duy, bởi không chỉ cung cấp câu trả lời, GPT-5 sẽ có khả năng suy luận, phân tích và đưa ra phán đoán. Hệ thống sẽ sử dụng logic, ngôn ngữ, trí nhớ và hình ảnh để giúp người dùng suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt hơn.
Thay đổi thứ hai là chuyển từ tùy chỉnh sang cá nhân hóa. Với những cải tiến về bộ nhớ và khả năng xử lý đa định dạng (văn bản, giọng nói, hình ảnh), ChatGPT-5 không chỉ ghi nhớ mà còn học hỏi cách suy nghĩ và nói chuyện của người dùng, từ đó đưa ra các phản hồi và đề xuất phù hợp hơn.
Thay đổi thứ ba là chuyển từ trợ lý thành nhân viên khi ChatGPT-5 sẽ không chỉ phản hồi mà còn bắt đầu hành động thay mặt người dùng một cách chủ động, như soạn thảo tài liệu hoặc tin nhắn, giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn.
Sự kết hợp của lý luận, trí nhớ, giọng nói và hành động trong một hệ thống duy nhất được cho là điểm đột phá của ChatGPT-5. Giống như iPhone đã hợp nhất nhiều công nghệ để thay đổi cuộc sống con người, ChatGPT-5 có tiềm năng tạo ra một sự thay đổi tương tự.
- Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, làm chủ các công nghệ chiến lược quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm công nghệ “Make in Việt Nam”. Về quân sự, Viettel sẽ là chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Quân đội.
Trong 3 ngày 4, 5, 6/8, Viettel tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Viettel duy trì tăng trưởng ổn định, bứt phá về đích với tốc độ 2 con số cuối nhiệm kỳ. Lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu hợp nhất đạt 888,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 25% so với giai đoạn 2016 – 2020.
Viettel sẽ tiên phong duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân cao (2 con số) đồng bộ với tinh thần quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh chiến lược kinh doanh toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành quốc gia từ nhập khẩu đến xuất khẩu công nghệ cao. Mục tiêu doanh thu quốc tế trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số tăng trưởng từ 35% đến 40%; mục tiêu tăng trưởng đối với sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số là từ 25% đến 30%.
Tập đoàn chủ động nghiên cứu, phát triển 9 trong số 11 công nghệ chiến lược quốc gia bao gồm AI, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường, điện toán đám mây và điện toán lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain, 5G/ 6G, robot và tự động hóa, chip bán dẫn, năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, hàng không vũ trụ.
- NVIDIA khẳng định chip không có "cửa hậu"
NVIDIA vừa đăng một bài viết trên blog khẳng định rằng chip của họ không có cửa hậu (backdoor) hay công tắc ngắt kết nối (killswitch) và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ từ bỏ ý định yêu cầu tích hợp công nghệ xác minh vị trí hoặc theo dõi trong chip, vì NVIDIA cho rằng đây sẽ là "món quà" dành cho tin tặc và các tác nhân thù địch.
Bài đăng trên blog vào thứ Ba bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, xuất hiện một tuần sau khi chính phủ Trung Quốc triệu tập NVIDIA đến một cuộc họp và bày tỏ lo ngại về đề xuất của Mỹ, về việc bán chip tiên tiến ra nước ngoài phải được trang bị chức năng theo dõi và định vị.
"Việc nhúng backdoor và killswitch vào chip sẽ là một món quà cho tin tặc và các thế lực thù địch. Nó sẽ làm suy yếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu và làm rạn nứt niềm tin vào công nghệ Mỹ", NVIDIA cho biết.