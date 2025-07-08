Điểm tin Công nghệ 7/8: ChatGPT-5 được kỳ vọng trở thành 'khoảnh khắc iPhone' của AI

- OpenAI ra mắt mô hình suy luận mã nguồn mở tối ưu hóa cho laptop

Nhà phát triển ChatGPT, OpenAI hôm 6/8 vừa phát hành hai mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở (open-weight) vượt trội trong khả năng suy luận nâng cao và được tối ưu hóa để chạy trên laptop.

Mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở có các tham số hoặc trọng số đã được huấn luyện công khai, cho phép các nhà phát triển phân tích và tinh chỉnh mô hình cho các nhiệm vụ cụ thể mà không cần dữ liệu huấn luyện gốc.

"Một trong những điểm đặc biệt của các mô hình mã nguồn mở là mọi người có thể chạy chúng cục bộ. Họ có thể triển khai chúng sau tường lửa riêng, trên hạ tầng của chính họ", đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman chia sẻ trong buổi họp báo.

Mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở khác với mô hình mã nguồn tự do (open-source), vốn cung cấp quyền truy cập vào toàn bộ mã nguồn, dữ liệu huấn luyện và phương pháp huấn luyện.

Cùng lúc, Amazon công bố các mô hình mã nguồn mở của OpenAI hiện đã có mặt trên thị trường AI sáng tạo Bedrock của Amazon Web Services (AWS). Theo Giám đốc sản phẩm của Bedrock, Atul Deo, đây là lần đầu tiên một mô hình của OpenAI được cung cấp trên Bedrock.