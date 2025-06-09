Điểm tin Công nghệ 6/9: Siêu phẩm smartphone màn hình gập 3, giá hơn 83 triệu đồng

- Hàng triệu người dùng iPhone, Android đối mặt với nguy cơ mất sạch dữ liệu chỉ sau một cú chạm
Một chiến dịch lừa đảo mới đang lan rộng, nhắm vào hàng triệu người dùng iPhone và Android. Tin nhắn giả mạo thông báo hoàn tiền, hoàn thuế từ các thương hiệu lớn hoặc cơ quan nhà nước đang khiến nhiều người mất cảnh giác, đối mặt nguy cơ lộ thông tin cá nhân chỉ sau một cú nhấp chuột.
Theo Forbes, những kẻ lừa đảo đang tận dụng tin nhắn SMS để đánh vào tâm lý chủ quan của người dùng. Nội dung thường thông báo rằng người nhận sẽ được hoàn tiền do sản phẩm bị thu hồi hoặc do người bán không đạt tiêu chuẩn. Để tăng tính thuyết phục, tin nhắn luôn kèm một liên kết “yêu cầu hoàn tiền”, khiến người dùng tin rằng đây là quy trình chính thống.
Không dừng lại ở các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, nhiều tin nhắn còn giả mạo cả thông báo từ cơ quan thuế hay chính quyền địa phương. Tại bang California (Mỹ), chính quyền đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp về làn sóng tin nhắn hoàn thuế giả mạo, trong đó người nhận được yêu cầu nhập thông tin cá nhân vào một biểu mẫu trực tuyến.
Theo báo cáo của MalwareBytes, các tin nhắn thường có nội dung như: “Yêu cầu hoàn thuế của bạn đã được xử lý và phê duyệt. Vui lòng nhấp vào liên kết để nhận tiền”. Chỉ cần một thoáng mất cảnh giác, người dùng đã vô tình trao cho kẻ gian quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của mình.
Điểm chung của những chiến dịch lừa đảo này là giả mạo thương hiệu nổi tiếng để tạo niềm tin. Các liên kết độc hại thường chỉ tồn tại vài giờ trước khi bị hệ thống chặn, nhưng khoảng thời gian ngắn đó đã đủ để khiến hàng loạt người dùng sập bẫy.
Trong bối cảnh hàng trăm triệu người đang có tài khoản Amazon hoặc tham gia mua sắm trực tuyến, chiêu trò hoàn tiền giả mạo càng dễ phát huy tác dụng.
Không ít nạn nhân chia sẻ họ đã nhấp vào liên kết mà không chút nghi ngờ, bởi tin nhắn trông giống hệt thông báo thật từ doanh nghiệp. Chỉ sau vài phút, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thậm chí cả mật khẩu đã bị đánh cắp.
Tác động không chỉ dừng ở việc mất dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, người dùng còn bị rút sạch tiền trong tài khoản, hoặc bị bán thông tin cho các đường dây lừa đảo khác.
- UGREEN ra mắt dòng sạc nhanh không dây từ tính MagFlow Qi2 25W
UGREEN vừa chính thức giới thiệu MagFlow Series - dòng sạc nhanh không dây từ tính thế hệ mới, hỗ trợ chuẩn Qi2 25W. Các sản phẩm MagFlow đảm bảo tương thích tối ưu với cả các thiết bị Apple và Android, bao gồm Google Pixel 10 Pro XL vừa ra mắt, dòng iPhone 16 chạy iOS 26 và cả dòng iPhone 17 sắp trình làng.
Pin dự phòng từ tính MagFlow 10000mAh 25W hỗ trợ chuẩn sạc Qi2 thế hệ mới, có thể sạc 50% pin cho iPhone 16 Pro Max chỉ trong khoảng 30 phút. Sản phẩm được tích hợp cáp USB-C hỗ trợ sạc nhanh hai chiều 30W và có thể sử dụng như dây đeo tiện lợi, với công nghệ SmartCharge của UGREEN cho phép sạc cùng lúc ba thiết bị.
Sạc không dây từ tính 2 trong 1 MagFlow 25W cho phép sạc nhanh Qi2 cho iPhone đồng thời sạc AirPods. Thiết kế có thể gấp gọn với giá đỡ có thể điều chỉnh linh hoạt, tối ưu cho chế độ StandBy của Apple, phù hợp sử dụng cả ở nhà lẫn khi di chuyển.
Sạc không dây từ tính có thể gấp gọn 2 trong 1 MagFlow 25W mang đến giải pháp toàn diện cho hệ sinh thái Apple với khả năng sạc đồng thời iPhone và AirPods. Thiết kế gấp gọn giúp tiết kiệm diện tích, thích hợp để trên bàn làm việc hoặc mang theo khi du lịch.
Sạc không dây từ tính để bàn 3 trong 1 MagFlow 25W mang đến khả năng sạc Qi2 ổn định với chân đế chắc chắn và giá đỡ có thể điều chỉnh nghiêng 70°. Sản phẩm hỗ trợ sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods, cho phép người dùng vừa sạc vừa xem video hoặc dùng bản đồ một cách thuận tiện. Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến đảm bảo an toàn, tiết kiệm không gian, lý tưởng cho gia đình hoặc văn phòng.
Đế sạc không dây từ tính MagFlow 25W mang đến khả năng sạc Qi2 công suất 25W trong thiết kế tối giản, mỏng gọn, phù hợp với những người dùng ưa chuộng kiểu sạc đế cổ điển.
- 8 triệu hình ảnh AI được tạo trên Zalo mừng ngày Quốc khánh 2/9
Nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025), Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng trên Zalo.
Tính đến ngày 3/9/2025, hơn 3,5 triệu người dùng đã cập nhật giao diện “Tự hào Việt Nam” trên Zalo, đồng thời tạo ra gần 8 triệu hình ảnh AI trong suốt chiến dịch. Hoạt động này góp phần lan tỏa phong trào “phủ đỏ” không gian mạng dịp Quốc khánh do Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử khởi xướng, với loạt hình ảnh tôn vinh văn hóa, con người và cảnh quan Việt Nam hiện đại.
Hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đất nước trên cả không gian mạng trong và ngoài nước. Trên khắp các nền tảng số, người dân Việt Nam đồng loạt treo hình ảnh cờ đỏ sao vàng, gửi gắm những nội dung mang thông điệp yêu nước theo nhiều hình thức. Bên cạnh ứng dụng nhắn tin Zalo, nhiều sản phẩm thuộc hệ sinh thái Zalo như Zing MP3, Zalo Video triển khai nhiều sáng kiến hưởng ứng như ra mắt playlist âm nhạc yêu nước, quảng bá video về chủ đề Quốc khánh.
- Công ty công nghệ của Mỹ siết chặt lệnh cấm các thực thể Trung Quốc
Anthropic (Mỹ) cho biết sẽ cấm các công ty và tổ chức, do Trung Quốc quản lý, sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của “đại gia” công nghệ này.
Trong thông báo mới ra ngày 5/9, đại diện Anthropic cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các điều khoản dịch vụ, theo đó, các công ty hoặc tổ chức chịu sự quản lý của Trung Quốc sẽ không được sử dụng sản phẩm của Anthropic, ngay cả với các công ty có trụ sở bên ngoài Trung Quốc.
Một giám đốc điều hành của Anthropic - vốn được định giá 183 tỷ USD, ước tính động thái này có thể khiến doanh thu của công ty giảm vài trăm triệu USD.
Ông Nicholas Cook, luật sư chuyên về ngành AI với 15 năm kinh nghiệm tại các công ty luật quốc tế ở Trung Quốc, đánh giá đây là lần đầu tiên một công ty AI lớn của Mỹ áp đặt lệnh cấm chính thức và công khai như vậy. Chuyên gia này cho rằng lệnh cấm của Anthropic có thể không gây tác động đáng kể về thương mại, song điều này dẫn đến lo ngại liệu những công ty khác nên hoặc sẽ áp dụng biện pháp tương tự hay không.
Anthropic, có trụ sở tại San Francisco, do các cựu giám đốc điều hành của công ty OpenAI thành lập vào năm 2021. Hiện công ty có hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp và số lượng tài khoản lớn (mỗi tài khoản mang về hơn 100.000 USD doanh thu) đã tăng gần gấp 7 lần trong năm qua.
Sản phẩm Claude Code, một công cụ hỗ trợ lập trình, đang trở thành "gà đẻ trứng vàng" của Anthropic. Được các nhà phát triển đặc biệt ưa chuộng, Claude Code đã tạo ra hơn 500 triệu USD doanh thu, với mức sử dụng tăng hơn 10 lần chỉ trong 3 tháng.
- Siêu phẩm smartphone màn hình gập 3, giá hơn 83 triệu đồng
Huawei vừa chính thức trình làng Mate XT Ultimate Design tại Trung Quốc. Đây là một trong những sản phẩm công nghệ cao cấp nhất của hãng kết hợp thiết kế đột phá, độ bền vượt trội cùng hiệu năng mạnh mẽ.
Ngày 12/9 tới, Huawei Mate XT Ultimate Design sẽ lên kệ tại Trung Quốc với 4 tuỳ chọn màu sắc gồm trắng, tím, đen và đỏ. Giá của phiên bản RAM 16 GB/ROM 256 GB là 17.999 Nhân dân tệ (tương đương 66,57 triệu đồng). Phiên bản RAM 16 GB/ROM 512 GB có giá 19.999 Nhân dân tệ (73,97 triệu đồng).
Nếu muốn sở hữu phiên bản RAM 16 GB/ROM 1 TB, khách hàng cần chi ra số tiền 21.999 Nhân dân tệ (81,37 triệu đồng). Cao nhất là phiên bản RAM 16 GB/ROM 1 TB kèm bút stylus với giá 22.499 Nhân dân tệ (83,22 triệu đồng).
Huawei Mate XT Ultimate Design vẫn giữ nguyên cấu trúc màn hình gập ba đặc trưng, với khả năng biến đổi linh hoạt 6,4 inch FHD+ khi gập, 7,9 inch 2K khi mở một nửa, và 10,2 inch 3K khi mở hoàn toàn, cho trải nghiệm như một chiếc máy tính bảng thực thụ. Màn hình sử dụng công nghệ COE pixel siêu truyền sáng, giúp giảm tới 13% điện năng tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ bút cảm ứng M-Pen 3 cho thao tác chính xác và tiện lợi.
Hệ thống bản lề Tiangong rãnh kép cũng được cải tiến, mỏng nhẹ nhưng chắc chắn hơn, với độ bền bên ngoài tăng 23% và bên trong tăng 16%. Màn hình gập ba siêu mô-đun có khả năng chống va đập tốt hơn 30%, nhờ cấu trúc đệm tám lớp và vật liệu thép hàng không vũ trụ chịu lực tới 2.400 MPa. Độ dày mỏng nhất của màn hình chỉ 0,02 mm, trong khi khu vực bản lề có khả năng chống va đập tăng thêm 35%.