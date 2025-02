Điểm tin Công nghệ 6/2: Lật tẩy nghi vấn DeepSeek ‘tâng bốc’ số liệu chi phí hoạt động

- iPhone 14 Plus rẻ tung trần sau Tết, trang bị xịn sò xứng tầm vua iPhone lớn rẻ, áp đảo Galaxy S24+

iPhone 14 Plus đang nổi rần rần trên thị trường như một ông vua iPhone màn lớn giá rẻ, với khả năng áp đảo Galaxy S24 Plus nhờ vừa mạnh lại vừa rẻ.

iPhone 14 Plus hiện đang giảm cực nhanh sau Tết bởi đã có thới hai phiên bản thay thế. Xét trên thị trường smartphone, chiếc smartphone này đang là vua iPhone màn lớn giá rẻ và là một áp lực lớn đối với Galaxy S24+.

Sau Tết, iPhone 14 Plus tiếp tục hạ giá rất mạnh với giá xả kho chỉ từ 18.99 triệu đồng. Nó rẻ rẻ hơn từ 3.5 cho đến 6.5 triệu đồng so với iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus nhưng mạnh mẽ trong các tác vụ gần như tương đồng trong khi đó, màn hình 60Hz giống nhau ở cả ba máy.

Apple đã trang bị cho iPhone 14 Plus màn hình OLED tốt nhất của mình – Super Retina XDR tuy vẫn còn tai thỏ nhưng chất lượng hiển thị cao giúp nó chẳng phải là một vấn đề quá lớn.

- Doanh thu quý IV/2024 của Alphabet Inc đạt gần 100 tỷ USD

Ngày 4/2, tập đoàn Alphabet Inc. - công ty mẹ của Google - đã công bố báo cáo kinh doanh quý IV/2024 cho thấy doanh thu đạt 96,5 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính của Alphabet Inc., doanh thu từ các dịch vụ của Google tăng 10% trong 3 tháng cuối năm ngoái, lên 84,1 tỷ USD, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ Google Search và các dịch vụ quảng cáo khác, trong đó có YouTube.

Trong khi đó, doanh thu từ dịch vụ đám mây Google Cloud tăng tới 30%, lên 12 tỷ USD, nhờ sức bật từ các sản phẩm lõi trong nền tảng Google Cloud (GCP), trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp liên quan đến AI tạo sinh. Tính tổng tất cả các hoạt động, doanh thu của Alphabet Inc. tăng 31% và biên lợi nhuận của tập đoàn này tăng thêm 5 điểm %, lên 32%.