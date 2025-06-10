Điểm tin Công nghệ 6/10: Tin xấu cho iPhone 17

- Smartphone chống nước, RAM 12GB, pin 7.000mAh, giá 8,99 triệu đồng tại Việt Nam
Realme 15T 5G vừa lên kệ ở thị trường Việt Nam với 2 tuỳ chọn bộ nhớ cùng mức giá từ 8,99 triệu đồng.
Ở thị trường Việt Nam, Realme 15T 5G có 3 màu sắc cho khách hàng lựa chọn gồm xám lịch lãm, bạc huyền ảo và xanh phóng khoáng. Giá của phiên bản RAM 8 GB/ROM 256 GB là 8,99 triệu đồng. Phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB có giá 9,99 triệu đồng.
Với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và đặc biệt là viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, Realme 15T hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc tầm trung, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và sử dụng lâu dài.
Realme 15T được trang bị màn hình AMOLED 4R Comfort+ kích thước 6,57 inch, độ phân giải FHD+ (2.372 x 1.080 pixel), hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa lên tới 4.000 nit, độ bao phủ màu DCI-P3 100% và công nghệ làm mờ PWM 2160Hz giúp bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết kế khung viền mỏng chỉ 7,79mm, trọng lượng 181g, mang lại sự thanh thoát nhưng vẫn chắc chắn.
- Tin xấu cho iPhone 17
Sau khởi đầu ấn tượng, giới đầu tư Phố Wall cảnh báo doanh số iPhone 17 đang mất đi đà tăng với thời gian giao hàng giảm rõ rệt.
Trong giai đoạn đầu ra mắt, đơn đặt hàng và doanh số của iPhone 17 chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua iPhone 16. Tuy nhiên, phân tích mới nhất của Jefferies đã cảnh báo doanh số của flagship này dường như bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chỉ vài tuần sau khi ra mắt.
“Mặc dù iPhone 17 series đã có đà bán hàng mạnh mẽ, việc theo dõi của chúng tôi cho thấy đà tăng này đã hạ nhiệt do thời gian giao hàng nhìn chung được rút ngắn. Đặc biệt, trong số 6 thị trường chúng tôi theo dõi, Mỹ vẫn là thị trường yếu nhất”, các nhà phân tích của Jefferies viết báo cáo nghiên cứu mới nhất.
Thời gian giao hàng mà Jefferies đề cập là khoảng thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi nhận được iPhone. Đây là một chỉ số mà các nhà phân tích thường sử dụng để đo lường nhu cầu bán hàng. Thông thường, thời gian giao hàng càng dài cho thấy số lượng đơn đặt hàng càng nhiều.
Các nhà phân tích của Jefferies đã theo dõi thời gian giao hàng tại 6 thị trường bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Đức, Anh và Nhật Bản.
Trong số này, Mỹ được đánh giá là thị trường yếu nhất với cả 4 phiên bản iPhone 17. Các chuyên gia Jefferies nhận định điều này xuất phát từ việc nhiều người dùng tại Mỹ đặt mua sớm iPhone 17 series do lo ngại về thuế quan.
Tuy nhiên, đối với Apple, một tin đáng mừng khác là theo báo cáo nghiên cứu của Citi, nhu cầu iPhone 17 tại Trung Quốc đã phục hồi rõ rệt.
Ngân hàng này đã thống kê dữ liệu đặt trước trong hai tuần đầu tiên của iPhone 17 tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu điện thoại này có thời gian giao hàng lâu nhất tại Trung Quốc.
So với năm 2024, lượng đặt hàng iPhone 17 bản tiêu chuẩn thậm chí còn tăng hơn gấp đôi, trong khi thời gian giao hàng của bản Pro Max cũng tăng đáng kể.
Tính đến ngày 28/9, nguồn cung iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã cạn kiệt. Trên website chính thức của Apple tại Trung Quốc, thời gian giao hàng được đẩy lùi đến cuối tháng 10. Các nhà bán hàng cũng tranh thủ tích trữ, đẩy giá lên cao.
- Dây đeo Crossbody Strap của Apple "cháy hàng", người dùng phải chờ đến tháng 11
Ra mắt cùng dòng iPhone 17 và iPhone Air, phụ kiện mới của Apple – dây đeo Crossbody Strap bất ngờ trở thành “hàng hot” khi hầu hết phiên bản màu sắc đều rơi vào tình trạng khan hiếm, với lịch giao hàng trực tuyến bị lùi tới tận tháng 11.
Gần một tháng sau khi chính thức mở bán, Crossbody Strap đã tạo nên cơn sốt ngoài dự đoán. Theo ghi nhận từ cửa hàng trực tuyến của Apple, trong tổng số 10 tùy chọn màu sắc, có tới 6 màu hiển thị thời gian giao hàng bị lùi hơn một tháng, dự kiến chỉ có thể tới tay người dùng trong khoảng từ ngày 5 đến 12/11. Một màu khác cũng rơi vào tình trạng chờ đợi nhiều tuần, kéo dài đến cuối tháng 10. Điều này đồng nghĩa, chỉ còn lại 3 lựa chọn màu sắc mà khách hàng có thể nhận trong thời gian sớm hơn.
Tình trạng thiếu hàng không chỉ xảy ra trên Apple Store trực tuyến mà còn lan rộng tại hệ thống Apple Store toàn cầu, nơi nhiều phiên bản màu đã không còn sẵn. Ngay cả các kênh phân phối lớn như Amazon cũng ghi nhận tình trạng giao hàng chậm tương tự.
- Chính phủ Mỹ vừa ký hợp đồng sử dụng Grok AI của Elon Musk với giá siêu rẻ
Chính phủ Mỹ đã ký một hợp đồng với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk để sử dụng các mô hình AI Grok. Mức giá được chốt là 0,42 USD cho mỗi cơ quan liên bang—một mức giá cực kỳ thấp so với các đối thủ như OpenAI và Anthropic (khoảng 1 USD mỗi cơ quan), trong khi Meta cung cấp miễn phí.
Thỏa thuận này nằm trong sáng kiến “OneGov” của Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), nhằm hiện đại hóa cách chính phủ liên bang mua sắm dịch vụ số. Các mô hình Grok 4 và Grok 4 Fast sẽ được triển khai ngay lập tức tại tất cả các cơ quan liên bang và có hiệu lực đến tháng 3/2027. xAI cũng sẽ cung cấp kỹ sư hỗ trợ triển khai.
Một số tổ chức dân sự đã bày tỏ lo ngại về thiên kiến trong phản hồi của Grok. Trước đó, chatbot này từng đăng nội dung bài Do Thái và tự đổi tên thành “MechaHitler” trên nền tảng X. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng kế hoạch AI của Tổng thống Trump, vốn yêu cầu AI do chính phủ sử dụng phải trung lập và phi chính trị.
Dù Elon Musk từng giữ chức vụ trong chính phủ dưới thời Trump, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt. Tuy nhiên, sự xuất hiện gần đây của họ cùng nhau và việc Grok được đưa vào sử dụng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tái thiết quan hệ.
- Anthropic ra mắt mô hình AI lập trình 30 tiếng liên tục
Tại buổi công bố mô hình AI mang tên Claude Sonnet 4.5 ngày 29/9, ông Jared Kaplan, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của Anthropic cho biết Claude Sonnet 4.5 có thể hoạt động độc lập trong 30 tiếng, tập trung vào các tác vụ phức tạp, nhiều bước trong suốt thời gian đó, theo CNBC.
Claude Sonnet 4.5 đạt thời gian viết code liên tục dài gấp gần 5 lần so với phiên bản Claude Opus 4 trước đó với tối đa 7 tiếng.
AI mới được giới thiệu "mạnh mẽ hơn về hầu hết mọi mặt", gồm khả năng mã hóa, tự sử dụng máy tính và đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế, đồng thời vượt trội trong các lĩnh vực chuyên môn như an ninh mạng, tài chính và nghiên cứu.
Ông Kaplan tuyên bố Claude Sonnet 4.5 là "mô hình viết code tốt nhất thế giới", đáp ứng tiêu chuẩn SWE-bench Verified - bộ thử nghiệm đo lường khả năng viết phần mềm của hệ thống AI.
Trong khi đó, ông Mike Krieger, Giám đốc sản phẩm của Anthropic, cho biết Claude Sonnet 4.5 sẽ được cung cấp mặc định cho người dùng mà không cần cài đặt. Tuy nhiên, họ vẫn có tùy chọn trả phí để sử dụng phiên bản cao hơn.
Anthropic là một trong những công ty đi đầu trong việc xây dựng AI Agent thực hiện nhiệm vụ phức tạp thay cho người dùng, đặc biệt là để hợp lý hóa quy trình viết code và gỡ lỗi.