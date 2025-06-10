Điểm tin Công nghệ 6/10: Tin xấu cho iPhone 17

- Smartphone chống nước, RAM 12GB, pin 7.000mAh, giá 8,99 triệu đồng tại Việt Nam

Realme 15T 5G vừa lên kệ ở thị trường Việt Nam với 2 tuỳ chọn bộ nhớ cùng mức giá từ 8,99 triệu đồng.

Ở thị trường Việt Nam, Realme 15T 5G có 3 màu sắc cho khách hàng lựa chọn gồm xám lịch lãm, bạc huyền ảo và xanh phóng khoáng. Giá của phiên bản RAM 8 GB/ROM 256 GB là 8,99 triệu đồng. Phiên bản RAM 12 GB/ROM 256 GB có giá 9,99 triệu đồng.

Với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và đặc biệt là viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, Realme 15T hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc tầm trung, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và sử dụng lâu dài.

Realme 15T được trang bị màn hình AMOLED 4R Comfort+ kích thước 6,57 inch, độ phân giải FHD+ (2.372 x 1.080 pixel), hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa lên tới 4.000 nit, độ bao phủ màu DCI-P3 100% và công nghệ làm mờ PWM 2160Hz giúp bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết kế khung viền mỏng chỉ 7,79mm, trọng lượng 181g, mang lại sự thanh thoát nhưng vẫn chắc chắn.

- Tin xấu cho iPhone 17

Sau khởi đầu ấn tượng, giới đầu tư Phố Wall cảnh báo doanh số iPhone 17 đang mất đi đà tăng với thời gian giao hàng giảm rõ rệt.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, đơn đặt hàng và doanh số của iPhone 17 chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua iPhone 16. Tuy nhiên, phân tích mới nhất của Jefferies đã cảnh báo doanh số của flagship này dường như bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chỉ vài tuần sau khi ra mắt.