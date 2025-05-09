Điểm tin Công nghệ 5/9: Apple muốn sản xuất iPhone, Mac và Apple Watch bằng robot

- Apple muốn sản xuất iPhone, Mac và Apple Watch bằng robot

Apple đang bước vào giai đoạn tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu với một quyết định táo bạo: biến robot thành “nhân công” chủ lực trong sản xuất.

Thay vì chỉ khuyến khích như trước đây, hãng công nghệ Mỹ giờ đã đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các nhà cung ứng phải áp dụng tự động hóa nếu muốn tiếp tục nhận hợp đồng từ Apple.

Theo DigiTimes, mục tiêu của Apple là giảm sự phụ thuộc vào nhân công, ổn định chất lượng sản phẩm và kiểm soát chi phí dài hạn. Việc này áp dụng cho toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone, iPad, Mac và Apple Watch.

Khác với trước kia khi Apple hỗ trợ tài chính để trang bị máy móc, hiện nay các nhà cung ứng buộc phải tự đầu tư nâng cấp hệ thống robot. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp áp lực lớn, vừa tăng chi phí ban đầu, vừa đối mặt với việc lợi nhuận bị thu hẹp trong giai đoạn chuyển đổi. Một số nhà máy còn bị gián đoạn tạm thời trong lúc lắp đặt và vận hành hệ thống mới.

Tuy nhiên, Apple tin rằng tự động hóa sẽ mang lại lợi ích lâu dài: giảm thiểu rủi ro thiếu hụt lao động, số hóa khâu kiểm định chất lượng và giúp mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc.

Việc chuyển sang robot cũng là một phần trong kế hoạch đạt trung hòa carbon vào năm 2030 của Apple. Công ty tiếp tục yêu cầu đối tác áp dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu bền vững và cắt giảm khí thải.

Khi sản xuất bằng robot, Apple kỳ vọng quá trình này sẽ tiêu chuẩn hóa và thân thiện môi trường hơn, đồng thời giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ toàn cầu.