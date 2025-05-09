Điểm tin Công nghệ 5/9: Apple muốn sản xuất iPhone, Mac và Apple Watch bằng robot

- Apple muốn sản xuất iPhone, Mac và Apple Watch bằng robot
Apple đang bước vào giai đoạn tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu với một quyết định táo bạo: biến robot thành “nhân công” chủ lực trong sản xuất.
Thay vì chỉ khuyến khích như trước đây, hãng công nghệ Mỹ giờ đã đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các nhà cung ứng phải áp dụng tự động hóa nếu muốn tiếp tục nhận hợp đồng từ Apple.
Theo DigiTimes, mục tiêu của Apple là giảm sự phụ thuộc vào nhân công, ổn định chất lượng sản phẩm và kiểm soát chi phí dài hạn. Việc này áp dụng cho toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone, iPad, Mac và Apple Watch.
Khác với trước kia khi Apple hỗ trợ tài chính để trang bị máy móc, hiện nay các nhà cung ứng buộc phải tự đầu tư nâng cấp hệ thống robot. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp áp lực lớn, vừa tăng chi phí ban đầu, vừa đối mặt với việc lợi nhuận bị thu hẹp trong giai đoạn chuyển đổi. Một số nhà máy còn bị gián đoạn tạm thời trong lúc lắp đặt và vận hành hệ thống mới.
Tuy nhiên, Apple tin rằng tự động hóa sẽ mang lại lợi ích lâu dài: giảm thiểu rủi ro thiếu hụt lao động, số hóa khâu kiểm định chất lượng và giúp mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc.
Việc chuyển sang robot cũng là một phần trong kế hoạch đạt trung hòa carbon vào năm 2030 của Apple. Công ty tiếp tục yêu cầu đối tác áp dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu bền vững và cắt giảm khí thải.
Khi sản xuất bằng robot, Apple kỳ vọng quá trình này sẽ tiêu chuẩn hóa và thân thiện môi trường hơn, đồng thời giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ toàn cầu.
- STEAMese Festival 2025: Ngày hội AI quy mô quốc gia, mở cửa hoàn toàn miễn phí
Ngày 19/10/2025 tới đây, tại khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam sẽ tổ chức một Festival AI quy mô quốc gia với sự đồng hành của Đại học Bách khoa Hà Nội, UNICEF Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ và STEAM for Vietnam. Diễn ra với chủ đề “AI for All”, STEAMese Festival 2025 mở cửa hoàn toàn miễn phí, mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội trực tiếp trải nghiệm, học hỏi và làm chủ trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh toàn cầu, AI không chỉ là công nghệ mà đang trở thành “hạ tầng tri thức” mới của giáo dục. Nhiều quốc gia đã coi AI Literacy (năng lực hiểu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo) được đánh giá như một kỹ năng nền tảng, sánh ngang với đọc, viết và tính toán.
Việt Nam cũng đang bắt nhịp xu thế này, khi AI dần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để trở thành công cụ hỗ trợ học tập cá nhân hóa, giúp giáo viên xây dựng lớp học thông minh và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng. Chính vì vậy, việc tổ chức một Festival AI chuyên biệt cho giáo dục không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn khẳng định cam kết chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân số Việt Nam.
Năm 2025, sự kiện trở lại với bước ngoặt táo bạo, khi lần đầu tiên biến Festival thành “Ngày hội AI” lớn nhất ngành giáo dục Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm học thuật, Festival năm nay sẽ mở rộng cả quy mô lẫn nội dung, đưa AI từ khái niệm trở thành công cụ gần gũi, thiết thực.
- Ứng dụng được chờ đợi 15 năm đã có mặt trên iPad
Sau hơn một thập kỷ từ ngày iPad ra mắt, Instagram cuối cùng đã phát hành phiên bản dành cho máy tính bảng, với trung tâm là Reels, mục video ngắn của nền tảng.
Từ ngày 3/9, người dùng có thể tải ứng dụng Instagram mới được phát triển riêng cho máy tính bảng của Apple. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ có một chút khác biệt so với trên di động.
Điểm đáng chú ý nhất là khi mở ứng dụng Instagram trên iPad, người dùng sẽ được dẫn thẳng vào mục Reels. Đây là giao diện video ngắn của Meta, đối thủ cạnh tranh của TikTok trong cùng lĩnh vực.
Người dùng đã liên tục yêu cầu phiên bản cho máy tính bảng này trong nhiều năm qua, và đội ngũ phát triển Instagram cũng nhận thấy rõ. “Mọi người đã hỏi về điều này từ lâu. Do đó chúng tôi đã dành thời gian thiết kế lại trải nghiệm và tối ưu hoá những tính năng được yêu thích nhất cho màn hình cỡ lớn”, công ty viết trong bài blog của mình.
- Garmin Fenix 8 Pro ra mắt: màn hình microLED, hỗ trợ gọi điện và nhắn tin như smartphone
Garmin vừa chính thức giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh Garmin Fenix 8 Pro, thế hệ mới nhất trong dòng smartwatch cao cấp vốn được giới công nghệ lẫn dân thể thao ưa chuộng.
Sản phẩm gây chú ý nhờ màn hình microLED siêu sáng, tính năng liên lạc qua LTE và mức giá thuộc hàng cao nhất trên thị trường hiện nay.
So với phiên bản tiền nhiệm Fenix 8, mẫu Garmin Fenix 8 Pro được nâng cấp rõ rệt về hiển thị. Đồng hồ sở hữu màn hình AMOLED 1.4 inch với độ phân giải 454 x 454 pixel, đi kèm tùy chọn màn hình microLED cao cấp, cho độ sáng tối đa lên đến 4.500 nits – cao hơn 50% so với Apple Watch Ultra 2 dùng OLED.
Đặc biệt, công nghệ microLED cho phép làm mờ từng điểm ảnh riêng lẻ, mang lại độ tương phản sâu và khả năng hiển thị ngoài trời ấn tượng. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nằm ở thời lượng pin: phiên bản microLED chỉ hoạt động khoảng 4 ngày khi bật chế độ Always-On Display, trong khi bản AMOLED có thể duy trì tới 15 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh.
Một trong những thay đổi mang tính đột phá là việc Garmin trang bị modem LTE và kết nối vệ tinh SOS qua dịch vụ đăng ký inReach. Điều này cho phép Fenix 8 Pro không chỉ theo dõi sức khỏe, định vị và luyện tập, mà còn có thể gọi điện và nhắn tin trực tiếp bằng ứng dụng Garmin Messenger – một tính năng vốn hiếm thấy ở đồng hồ thể thao chuyên dụng.
Ngoài ra, Garmin vẫn duy trì triết lý “thiết bị cho vận động viên chuyên nghiệp” khi tích hợp đầy đủ các cảm biến theo dõi sức khỏe, nhịp tim, SpO2, chỉ số VO2 Max và các chế độ luyện tập nâng cao.
- Loạt phụ kiện mới có thể xuất hiện cùng iPhone 17
Apple dự kiến trình làng iPhone 17 vào ngày 9/9 và nhiều khả năng đi kèm loạt phụ kiện hoàn toàn mới như ốp lưng vải, ốp pin dự phòng và dây đeo.
Tương tự những năm trước, dòng smartphone mới sẽ ra mắt cùng các phụ kiện tương ứng. Ngoài ốp lưng silicon quen thuộc, leaker Majin Bu dự đoán Apple sẽ giới thiệu thêm ốp lưng vải với tên gọi TechWoven. Trước đó, hãng từng thay thế ốp da bằng FineWoven với lý do bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sản phẩm bị phàn nàn vì độ bền thấp, kém sang trọng và bị ngừng sản xuất sau một năm.
Theo thông tin rò rỉ, TechWoven được cải tiến để khắc phục nhược điểm của FineWoven. Chất liệu mới giúp chống va đập, trầy xước, giảm hao mòn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, tối giản. Ốp có năm màu gồm đen, xanh dương, nâu, xanh lá cây và tím, hỗ trợ sạc MagSafe và có kết cấu chống trượt để tăng độ bám. 9to5Mac cho rằng chất liệu TechWoven có thể được sản xuất từ rPET – vải tái chế từ chai nhựa, góp phần giảm khí thải carbon và phù hợp mục tiêu môi trường 2030 của Apple.
Ngoài ra, Majin Bu cũng tiết lộ phụ kiện dây đeo mới cho iPhone 17, tạm gọi là Crossbody Strap. Sản phẩm cho phép người dùng đeo iPhone lên cổ hoặc tay, giúp vừa tăng tính thời trang vừa giảm nguy cơ rơi. Tất cả ốp lưng cho iPhone 17, bao gồm silicon và TechWoven đều được thiết kế sẵn lỗ gắn dây ở phần dưới và cố định bằng nam châm. Thân dây có lõi kim loại, sử dụng cơ chế nam châm để dễ dàng gắn hoặc tháo. Apple được cho là sẽ áp dụng hệ thống dây đeo tương tự cho AirPods Pro 3.
Tin đồn cho biết dây đeo được làm từ nylon dệt, giống chất liệu của dây Sport Loop Band trên Apple Watch, nhẹ và thoáng khí. Ngoài ra, Apple có thể bổ sung phiên bản dây silicon với độ mềm và đàn hồi cao hơn.
Trước đó, The Information đưa tin Apple sẽ ra mắt ốp lưng pin dự phòng riêng cho iPhone 17 Air. Theo nguồn tin này, để đạt độ mỏng 5,5 mm, Apple buộc phải giảm dung lượng pin, khiến tỷ lệ người dùng có thể sử dụng máy trọn ngày mà không cần sạc chỉ ở mức 60-70%, thấp hơn mức 80-90% trên các mẫu iPhone khác. Trước đó, hãng từng phát hành Smart Battery Case cho iPhone 11 và pin dự phòng MagSafe cho iPhone 12 trở lên, nhưng đã ngừng sản xuất khi iPhone chuyển sang cổng USB-C.
Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple từng cân nhắc và thử nghiệm dạng ốp viền cho iPhone 17 Air. Phụ kiện này chỉ bao quanh khung máy thay vì bao cả mặt lưng, tương tự dòng Bumper cho iPhone 4. Thiết kế dạng viền có thể giúp làm nổi bật độ mỏng và mặt lưng bóng bẩy của sản phẩm, trong khi vẫn cung cấp mức bảo vệ nhất định. Tuy vậy, thông tin chi tiết về loại ốp này hiện còn khá ít.