Điểm tin Công nghệ 5/10: Microsoft phát hành bản cập nhật Windows 11 25H2

- Google Drive thêm lớp bảo vệ chống ransomware bằng AI
Google vừa công bố bản cập nhật mới cho ứng dụng Drive trên máy tính chạy macOS và Windows, tích hợp khả năng phát hiện các cuộc tấn công bằng ransomware nhờ trí tuệ nhân tạo. Công cụ này có thể tự động dừng các tệp tin đáng ngờ và cho phép người dùng khôi phục dữ liệu về phiên bản an toàn trước đó.
Trong khi biện pháp phòng chống ransomware hiện nay chủ yếu dựa vào phần mềm antivirus, nhiều loại mã độc tinh vi vẫn có thể vượt qua lớp bảo vệ này. Để khắc phục hạn chế, Google phát triển thêm một lớp phòng vệ trên Drive, hoạt động ngay cả khi máy tính đã bị xâm nhập. Tính năng này sẽ tập trung ngăn chặn thiệt hại lây lan tới các tệp lưu trữ trên đám mây.
Hệ thống AI mới được huấn luyện với hàng triệu mẫu ransomware, có khả năng liên tục phân tích các thay đổi của tệp tin trên thiết bị. Khi phát hiện hoạt động bất thường như việc mã hóa hoặc chỉnh sửa hàng loạt tệp trong thời gian ngắn, Drive sẽ lập tức tạm dừng đồng bộ hóa để các phiên bản an toàn trên đám mây không bị ghi đè. Đồng thời, các thay đổi đáng ngờ sẽ được cô lập nhằm hạn chế phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu.
Người dùng sẽ nhận được cảnh báo trực tiếp trên máy tính kèm email thông báo khi hệ thống phát hiện nguy cơ. Các hướng dẫn đi kèm giúp khôi phục tệp đã bị ảnh hưởng. Thay vì phải thực hiện các bước kỹ thuật phức tạp, công cụ mới cho phép khôi phục nhiều tệp cùng lúc về trạng thái an toàn chỉ bằng vài thao tác trên giao diện web. Đối với khách hàng doanh nghiệp, quản trị viên cũng sẽ nhận được cảnh báo trong bảng điều khiển để theo dõi.
Theo Google, bản cập nhật này bổ sung thêm một công cụ bảo vệ dữ liệu trước các cuộc tấn công ransomware. Tính năng phát hiện và khôi phục ransomware bằng AI hiện đã bắt đầu mở bản thử nghiệm công khai. Công nghệ được cung cấp miễn phí cho hầu hết gói Google Workspace thương mại, kể cả người dùng cá nhân cũng có thể tận dụng tính năng khôi phục mà không mất thêm chi phí.
- Tin tặc đánh cắp gần 1 tỷ hồ sơ của gã khổng lồ công nghệ đám mây Salesforce
Một nhóm tự xưng là “Scattered LAPSUS$ Hunters” tuyên bố đã lấy được các dữ liệu của Salesforce và cho biết các dữ liệu này chứa thông tin nhận dạng cá nhân.
Ngày 3/10, một nhóm tin tặc được cho là có liên quan đến loạt vụ tấn công bằng mã độc (ransomware) gần đây nhằm vào các nhà bán lẻ lớn của Anh cho biết đã đánh cắp gần 1 tỷ hồ sơ từ “gã khổng lồ” công nghệ đám mây Salesforce bằng cách nhắm vào các công ty sử dụng phần mềm của hãng này.
Một nhóm tự xưng là Scattered LAPSUS$ Hunters tuyên bố đã lấy được các dữ liệu của Salesforce và cho biết các dữ liệu này chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Nhóm này cũng tuyên bố nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công nhằm vào Marks & Spencer, Co-op và Jaguar Land Rover hồi đầu năm nay.
Trong khi đó, Salesforce cho biết hệ thống của họ không bị tấn công. Người phát ngôn của Salesforce nói hoạt động tin tặc này không liên quan đến bất kỳ lỗ hổng đã biết nào trong công nghệ của họ.
Một trong các tin tặc, tự xưng là Shiny, cho biết nhóm này không trực tiếp tấn công Salesforce, mà nhắm vào khách hàng của nền tảng này bằng phương thức “vishing” - hay voice phishing, một hình thức lừa đảo qua điện thoại, trong đó tin tặc giả mạo nhân viên và gọi điện đến bộ phận hỗ trợ công nghệ thông tin.
- Microsoft phát hành bản cập nhật Windows 11 25H2
Bản cập nhật Windows 11 25H2 chính thức được phát hành, đánh dấu một trong những bước nâng cấp quan trọng cuối cùng dành cho hệ điều hành Windows 11 trước khi thế hệ tiếp theo được giới thiệu trong tương lai gần.
Microsoft đã chính thức khởi động quá trình phát hành Windows 11 2025 Update, hay còn gọi là Windows 11 25H2 – bản cập nhật lớn tiếp theo dành cho hệ điều hành Windows 11. Tuy nhiên, đây là bản cập nhật tùy chọn và sẽ được phân phối theo từng giai đoạn, với ưu tiên hàng đầu dành cho những thiết bị có độ tương thích cao nhất.
Điểm đáng chú ý là Microsoft đã xác nhận rằng phiên bản Windows 11 25H2 sẽ không bổ sung thêm bất kỳ tính năng mới nào so với bản 24H2 trước đó. Trên thực tế, cả hai phiên bản sử dụng chung một hệ thống tệp lõi (core system files), đồng nghĩa với việc trải nghiệm người dùng sẽ không có sự khác biệt rõ rệt.
Đối với người dùng đang ở Windows 11 24H2, việc cập nhật lên 25H2 sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng, gần như chỉ là một thay đổi về nhãn phiên bản. Tuy nhiên, với những ai vẫn còn sử dụng Windows 11 23H2 hoặc Windows 10, việc nâng cấp lên 25H2 sẽ yêu cầu cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành – một bước chuyển đổi đáng cân nhắc.
Dù không mang đến thay đổi lớn về tính năng, Windows 11 25H2 được xem là bước chuẩn hóa và ổn định hệ thống trước khi Microsoft chuyển sang Windows 12 – phiên bản hệ điều hành dự kiến sẽ tích hợp AI sâu rộng hơn và có thể ra mắt vào năm 2026.
- Nhiều thiết bị Samsung sẽ được cập nhật One UI 8.5
Samsung tiếp tục khẳng định cam kết nâng cấp phần mềm dài hạn khi chuẩn bị tung ra bản cập nhật One UI 8.5 cho nhiều dòng điện thoại và máy tính bảng Galaxy trong thời gian tới.
Bản cập nhật One UI 8.5 của Samsung hứa hẹn mang đến loạt cải tiến về hiệu năng, giao diện người dùng cũng như các tính năng thông minh, đặc biệt là khả năng tương thích sâu hơn với hệ sinh thái Galaxy và trí tuệ nhân tạo do Samsung phát triển.
Sau hai bản cập nhật phần mềm lớn được đánh giá gần như hoàn hảo, Samsung dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Theo các báo cáo mới đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang âm thầm phát triển One UI 8.5 – bản cập nhật giao diện tiếp theo dự kiến sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng kể về hiệu năng, thiết kế và tích hợp AI sâu hơn trong hệ sinh thái Galaxy.
Nhiều khả năng, One UI 8.5 sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2026, trùng thời điểm Galaxy S26 series được công bố. Ngay sau đó, Samsung sẽ triển khai bản cập nhật này đến hàng loạt thiết bị Galaxy khác, bao gồm cả điện thoại và máy tính bảng đã ra mắt trong vài năm trở lại đây.
Mặc dù danh sách thiết bị cụ thể chưa được công bố đầy đủ, nhưng theo giới thạo tin, các dòng máy cao cấp như Galaxy S, Z series và một số mẫu Galaxy A và Tab mới ra mắt sẽ nằm trong đợt cập nhật đầu tiên.
Dù hiện tại Samsung vẫn chưa công bố khung thời gian phát hành chính thức cho One UI 8.5, nhưng thông tin rò rỉ và những đồn đoán gần đây cho thấy bản cập nhật lớn tiếp theo đang được tích cực phát triển.
- Tìm kiếm trên TikTok hướng người dùng trẻ tuổi đến nội dung khiêu dâm
Theo CNN, một báo cáo mới phát hiện TikTok đã hướng người dùng trẻ tuổi đến nội dung khiêu dâm thông qua các cụm từ tìm kiếm được đề xuất. Theo đó, trong khuôn khổ cuộc điều tra được công bố vào ngày 3/10, tổ chức giám sát phi lợi nhuận Global Witness cho biết họ đã thiết lập 7 tài khoản TikTok mới tại Anh dưới dạng trẻ em 13 tuổi - độ tuổi tối thiểu để thiết lập tài khoản - trên các điện thoại đã khôi phục cài đặt gốc và không có lịch sử tìm kiếm.
Trang hỗ trợ của TikTok, Global Witness cho biết các đề xuất tìm kiếm của TikTok "mang tính khiêu dâm cao" đối với những người dùng khai báo là 13 tuổi và duyệt ứng dụng bằng "chế độ hạn chế", chế độ này "hạn chế việc tiếp xúc với nội dung có thể không thoải mái với tất cả mọi người", bao gồm cả "nội dung khiêu dâm".
Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh cả Anh và Hoa Kỳ đang nỗ lực bảo vệ trẻ em trực tuyến tốt hơn, đồng thời TikTok đang phải đối mặt với các cáo buộc trong các vụ kiện được đệ trình vào năm ngoái rằng ứng dụng này gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng trẻ tuổi.
Trong báo cáo minh bạch từ tháng 1 đến tháng 3/2025, TikTok cho biết khoảng 30% nội dung bị xóa khỏi nền tảng do vi phạm chính sách là do các chủ đề nhạy cảm và dành cho người lớn.
Theo một phát ngôn viên, TikTok xóa khoảng 6 triệu tài khoản dưới tuổi vị thành niên trên toàn cầu mỗi tháng bằng cách sử dụng nhiều phương pháp phát hiện độ tuổi khác nhau, bao gồm công nghệ phát hiện khi nào tài khoản có thể được trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng. TikTok cũng đào tạo các nhóm kiểm duyệt để phát hiện các dấu hiệu cho thấy trẻ em dưới 13 tuổi có thể đang sử dụng TikTok.