Điểm tin Công nghệ 5/10: Microsoft phát hành bản cập nhật Windows 11 25H2

- Google Drive thêm lớp bảo vệ chống ransomware bằng AI

Google vừa công bố bản cập nhật mới cho ứng dụng Drive trên máy tính chạy macOS và Windows, tích hợp khả năng phát hiện các cuộc tấn công bằng ransomware nhờ trí tuệ nhân tạo. Công cụ này có thể tự động dừng các tệp tin đáng ngờ và cho phép người dùng khôi phục dữ liệu về phiên bản an toàn trước đó.

Trong khi biện pháp phòng chống ransomware hiện nay chủ yếu dựa vào phần mềm antivirus, nhiều loại mã độc tinh vi vẫn có thể vượt qua lớp bảo vệ này. Để khắc phục hạn chế, Google phát triển thêm một lớp phòng vệ trên Drive, hoạt động ngay cả khi máy tính đã bị xâm nhập. Tính năng này sẽ tập trung ngăn chặn thiệt hại lây lan tới các tệp lưu trữ trên đám mây.

Hệ thống AI mới được huấn luyện với hàng triệu mẫu ransomware, có khả năng liên tục phân tích các thay đổi của tệp tin trên thiết bị. Khi phát hiện hoạt động bất thường như việc mã hóa hoặc chỉnh sửa hàng loạt tệp trong thời gian ngắn, Drive sẽ lập tức tạm dừng đồng bộ hóa để các phiên bản an toàn trên đám mây không bị ghi đè. Đồng thời, các thay đổi đáng ngờ sẽ được cô lập nhằm hạn chế phạm vi ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu.

Người dùng sẽ nhận được cảnh báo trực tiếp trên máy tính kèm email thông báo khi hệ thống phát hiện nguy cơ. Các hướng dẫn đi kèm giúp khôi phục tệp đã bị ảnh hưởng. Thay vì phải thực hiện các bước kỹ thuật phức tạp, công cụ mới cho phép khôi phục nhiều tệp cùng lúc về trạng thái an toàn chỉ bằng vài thao tác trên giao diện web. Đối với khách hàng doanh nghiệp, quản trị viên cũng sẽ nhận được cảnh báo trong bảng điều khiển để theo dõi.

Theo Google, bản cập nhật này bổ sung thêm một công cụ bảo vệ dữ liệu trước các cuộc tấn công ransomware. Tính năng phát hiện và khôi phục ransomware bằng AI hiện đã bắt đầu mở bản thử nghiệm công khai. Công nghệ được cung cấp miễn phí cho hầu hết gói Google Workspace thương mại, kể cả người dùng cá nhân cũng có thể tận dụng tính năng khôi phục mà không mất thêm chi phí.

