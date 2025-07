Điểm tin Công nghệ 4/7: Apple cân nhắc tích hợp AI từ OpenAI hoặc Anthropic vào Siri

Một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) lớn khác, o1 của OpenAI, thậm chí đã cố gắng tải chính nó lên các máy chủ bên ngoài. Khi bị phát hiện, mô hình này được cho là đã phủ nhận các cáo buộc.

- Kaspersky công bố kết quả kinh doanh 2024: Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với mức tăng trưởng 20%

Năm 2024, Kaspersky ghi nhận doanh thu tại Việt Nam tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất trên toàn khu vực Đông Nam Á. Kết quả này cũng góp phần đưa doanh thu toàn cầu của Kaspersky chạm mốc kỷ lục 822 triệu USD trong năm vừa qua.

Với tốc độ tăng trưởng 20%, vượt xa mức trung bình khu vực 4%, Việt Nam cũng trở thành thị trường nổi bật nhất của Kaspersky tại Đông Nam Á. Ở nhóm khách hàng cá nhân, doanh thu tăng 16% nhờ người dùng ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong môi trường số. Đặc biệt, ba dòng sản phẩm Kaspersky Standard, Kaspersky Plus, và Kaspersky Premium ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 110%, cao nhất trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Với khách hàng doanh nghiệp, doanh thu từ phân khúc này tăng 23% so với năm trước, trong đó các giải pháp cốt lõi như Kaspersky Endpoint Security for Business tăng trưởng 31%. Đáng chú ý, giải pháp mới Kaspersky Next - tích hợp giữa bảo mật đầu cuối tiên với khả năng phát hiện và phản ứng thông minh (EDR và XDR) - cũng được nhiều tổ chức tại Việt Nam lựa chọn. Song song đó, nền tảng phân tích và giám sát hợp nhất Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) đã được triển khai rộng rãi tại nhiều nơi, hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm soát rủi ro và tăng cường khả năng ứng phó trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam nhận định. “Trong một thế giới kết nối không ngừng, công nghệ mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về bảo mật. Kaspersky đặt mục tiêu trở thành đối tác đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình số hóa an toàn và hiệu quả”.

- Apple cân nhắc tích hợp AI từ OpenAI hoặc Anthropic vào Siri

Apple xem xét sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI hoặc Anthropic để xây dựng Siri phiên bản mới.

Apple đang lên kế hoạch "đại tu" Siri bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến từ OpenAI hoặc Anthropic nhằm khắc phục những hạn chế lâu nay và bắt kịp xu thế AI hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực cải tổ trợ lý ảo vốn bị đánh giá là tụt hậu so với các đối thủ.

Trong nhiều năm qua, Siri thường xuyên bị người dùng phàn nàn vì khả năng nhận thức ngữ cảnh kém, không hiểu các truy vấn phức tạp và giao tiếp thiếu linh hoạt. Không giống các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại có thể xử lý câu hỏi mở và hội thoại nhiều bước, Siri hoạt động dựa trên cấu trúc lệnh cứng nhắc, khiến trải nghiệm sử dụng còn hạn chế. Dù Apple đã công bố nền tảng Apple Intelligence với nhiều tính năng cá nhân hóa, Siri vẫn chưa thể hiện được bước tiến đáng kể trong kỷ nguyên AI.

Theo một báo cáo gần đây từ Bloomberg, Apple hiện đang đánh giá khả năng hợp tác với OpenAI và Anthropic để tích hợp các mô hình AI tiên tiến vào Siri. Hai đối tác tiềm năng được đề xuất huấn luyện mô hình AI có thể vận hành trên hệ thống Private Cloud Compute – nền tảng máy chủ bảo mật do Apple thiết kế và phát triển trên chip riêng. Đây là giải pháp được Apple sử dụng cho các tính năng AI không thể xử lý cục bộ.

Dù Apple đã tích hợp ChatGPT của OpenAI trong một số thành phần của Apple Intelligence, việc để Siri dựa hoàn toàn vào công nghệ bên thứ ba sẽ là sự thay đổi lớn. Theo nguồn tin, quá trình thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình của Anthropic có nhiều điểm phù hợp với Siri hơn. Các cuộc đàm phán tài chính sơ bộ giữa hai bên cũng đang diễn ra, tuy nhiên, Anthropic được cho là đưa ra mức giá lên tới hàng tỷ USD – con số khiến Apple phải cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh chi phí phát triển AI ngày càng tăng.