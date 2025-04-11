Điểm tin Công nghệ 4/11: MacBook Air, iPad mini và iPad Air sắp đổi mới

- OpenAI thu phí người dùng Sora

OpenAI chính thức triển khai mô hình thu phí cho ứng dụng tạo video bằng AI – Sora. Người dùng có thể trả 4 USD để tạo thêm khoảng 10 video vượt quá giới hạn miễn phí mỗi ngày.

Hiện tại, người dùng vẫn được tạo tối đa 30 video miễn phí mỗi ngày. Tuy nhiên, OpenAI cho biết con số này sẽ giảm trong tương lai do hạn chế về tài nguyên tính toán (GPU).

Bill Peebles, người đứng đầu dự án Sora, chia sẻ rằng nhu cầu sử dụng từ các “power users” vượt xa dự đoán ban đầu. Việc mở bán lượt tạo video giúp họ có thể sử dụng nhiều hơn nếu sẵn sàng chi trả.

Người dùng chuyên nghiệp có thể tạo tối đa 100 video mỗi ngày, nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình video mà họ chọn. Các cấu hình “đắt đỏ” hơn sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.

Trước đó một ngày, OpenAI giới thiệu tính năng “cameo” – cho phép người dùng tạo video có sự xuất hiện của thú cưng hoặc đồ vật. Tuy nhiên, công ty Cameo (nổi tiếng với video cá nhân hóa từ người nổi tiếng) đã kiện OpenAI vì trùng tên tính năng.

- Nexperia được gỡ lệnh cấm xuất khẩu tại Hà Lan

Chính phủ Hà Lan vừa tuyên bố sẽ cho phép Nexperia tiếp tục xuất khẩu chip từ nhà máy này. Công ty gọi đây là “bước đi tích cực” và cho biết họ sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.