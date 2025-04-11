Điểm tin Công nghệ 4/11: MacBook Air, iPad mini và iPad Air sắp đổi mới

- OpenAI thu phí người dùng Sora
OpenAI chính thức triển khai mô hình thu phí cho ứng dụng tạo video bằng AI – Sora. Người dùng có thể trả 4 USD để tạo thêm khoảng 10 video vượt quá giới hạn miễn phí mỗi ngày.
Hiện tại, người dùng vẫn được tạo tối đa 30 video miễn phí mỗi ngày. Tuy nhiên, OpenAI cho biết con số này sẽ giảm trong tương lai do hạn chế về tài nguyên tính toán (GPU).
Bill Peebles, người đứng đầu dự án Sora, chia sẻ rằng nhu cầu sử dụng từ các “power users” vượt xa dự đoán ban đầu. Việc mở bán lượt tạo video giúp họ có thể sử dụng nhiều hơn nếu sẵn sàng chi trả.
Người dùng chuyên nghiệp có thể tạo tối đa 100 video mỗi ngày, nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình video mà họ chọn. Các cấu hình “đắt đỏ” hơn sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.
Trước đó một ngày, OpenAI giới thiệu tính năng “cameo” – cho phép người dùng tạo video có sự xuất hiện của thú cưng hoặc đồ vật. Tuy nhiên, công ty Cameo (nổi tiếng với video cá nhân hóa từ người nổi tiếng) đã kiện OpenAI vì trùng tên tính năng.
- Nexperia được gỡ lệnh cấm xuất khẩu tại Hà Lan
Chính phủ Hà Lan vừa tuyên bố sẽ cho phép Nexperia tiếp tục xuất khẩu chip từ nhà máy này. Công ty gọi đây là “bước đi tích cực” và cho biết họ sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
Đại diện Nexperia tại Hà Lan cho biết họ “hoan nghênh” quyết định mới và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ để đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn và tuân thủ luật pháp.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây đang leo thang. Nó cũng giúp giảm áp lực lên chuỗi cung ứng chip vốn đang bị gián đoạn bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Trước đó, Nexperia, công ty sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc, từng bị Chính phủ Hà Lan cấm xuất khẩu sản phẩm từ nhà máy ở Nijmegen do lo ngại về an ninh quốc gia. Quyết định này gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
- MacBook Air, iPad mini và iPad Air sắp đổi mới
Apple đang chuẩn bị trang bị màn hình cao cấp hơn với công nghệ OLED cho các dòng MacBook Air, iPad mini và iPad Air. Công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc phong phú hơn.
Nhà phê bình công nghệ Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đang chuẩn bị những thay đổi lớn cho các dòng sản phẩm phổ biến như MacBook Air, iPad mini và iPad Air, với kế hoạch trang bị màn hình cao cấp hơn cho các thiết bị này.
Gurman dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Táo khuyết đang thử nghiệm các phiên bản mới của từng sản phẩm với màn hình OLED. Công nghệ này mang lại màu sắc phong phú hơn và độ tương phản sâu hơn so với màn hình LCD hiện tại.
iPad mini có khả năng sẽ là thiết bị đầu tiên nhận được nâng cấp này, với phiên bản trang bị màn hình OLED ra mắt sớm nhất vào năm 2026.
Mặc dù vậy, nâng cấp này dự kiến sẽ kéo theo mức giá cao hơn. Phiên bản iPad mini trang bị OLED có thể tăng giá tới 100 USD do công nghệ màn hình đắt tiền hơn.
Gurman đánh giá động thái này là một phần của sự dịch chuyển từ Apple sang sử dụng màn hình OLED, nhằm mục đích mang đến cho khách hàng cơ sở để nâng cấp thiết bị.
Mặc dù doanh số Mac và iPad đều được dự đoán sẽ tăng trưởng trong năm 2025, con số vẫn ở dưới mức đỉnh điểm từng được thiết lập vào năm 2021 và 2022.
Bên cạnh màn hình mới, tờ Bloomberg cho biết thêm Apple cũng đã thử nghiệm một khung vỏ được thiết kế lại cho iPad mini có khả năng chống nước, phù hợp với tính năng trên các mẫu iPhone gần đây.
- Trợ lý AI mới của Photoshop giúp chỉnh ảnh nhanh hơn nhờ trò chuyện trực tiếp
Adobe cho biết, trợ lý AI cho phép người dùng trò chuyện tương tác để 'kiểm soát tốt hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm thời gian hơn'.
Tại sự kiện Adobe Max 2025, Adobe công bố hàng loạt công cụ AI mới cho Photoshop, Premiere và Lightroom, đồng thời ra mắt mô hình tạo ảnh AI mới và tích hợp thêm các mô hình từ bên thứ 3 như Topaz và các đối tác khác.
Một tính năng nổi bật trong Photoshop và Express (công cụ thiết kế, chỉnh sửa ảnh và video tất cả trong một của Adobe) là trợ lý AI, cho phép người dùng trò chuyện tương tác để “kiểm soát tốt hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm thời gian hơn”, theo Adobe.
Với tính năng này, người dùng có thể yêu cầu trợ lý thực hiện các tác vụ sáng tạo như chỉnh sửa màu sắc hoặc thay đổi kích thước hình ảnh. Việc chuyển đổi giữa các câu lệnh bằng công cụ tự động hoặc thủ công, chẳng hạn như các thanh trượt điều chỉnh độ sáng và độ tương phản. Hệ thống cũng có thể đưa ra các đề xuất cá nhân hóa và cung cấp hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện các tác vụ phức tạp.
Trong một bản demo ngắn, Adobe cho thấy, khi người dùng chuyển sang chế độ “agent” trong Photoshop, giao diện phức tạp thông thường sẽ được tối giản thành một giao diện dựa trên hộp thoại lệnh. Người dùng chỉ cần nhập tác vụ mong muốn và trợ lý sẽ tự động thực hiện các bước cần thiết. Sau đó, người dùng có thể quay lại giao diện đầy đủ để tinh chỉnh kết quả bằng cách điều chỉnh độ sáng hoặc mức độ.
Bên cạnh trợ lý AI, Adobe cũng giới thiệu một số công cụ AI mới cho Photoshop và ra mắt Firefly Image Model 5 - mô hình tạo hình ảnh tiên tiến nhất của hãng từ trước đến nay.
- Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao
Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max hiện vô cùng hấp dẫn dù vẫn có thể mang lại khả năng xử lý tuyệt vời không bị thua kém iPhone 17 Pro Max mới quá nhiều.
Giá iPhone 15 Pro Max hiện vẫn còn hàng tại nhiều đại lý lớn với mức giá khoảng 28 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 256GB. Như vậy nó rẻ hơn iPhone 17 Pro Max đang ở mức 37 triệu tới gần 10 triệu đồng.
Giá iPhone 14 Pro Max bản 128GB ngoại hình đẹp như mới hiện chỉ từ 15.69 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max mới vẫn đang ở mức 37.99 triệu đồng cho bản thấp nhất.
Giá iPhone 13 Pro Max hiện chỉ hơn 11 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn. Mức giá này khá sâu so với tháng trước.
iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng;
iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.69 triệu đồng