Điểm tin Công nghệ 4/10: Huawei vượt qua Apple

Theo Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4 có hiệu năng CPU tăng 27%, GPU mạnh hơn 30% và khả năng xử lý AI vượt trội tới 65% so với thế hệ trước, đủ sức “gánh” những tính năng AI mới vốn đòi hỏi hiệu năng xử lý phức tạp. Nhờ đó, vivo V60 5G xử lý mượt mà các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, dựng video hay chỉnh sửa ảnh. Các tính năng AI như “AI Di Chuyển Ma Thuật” và tương tác Gemini AI cũng phản hồi tức thì, mang lại trải nghiệm tự nhiên và liền mạch.

vivo V60 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm RAM 12GB (có thể mở rộng thêm 12GB từ bộ nhớ trong) và bộ nhớ lưu trữ lên tới 512GB. Trong bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt hơn 986.000 điểm Antutu và 1.233 điểm đơn nhân, 3.547 điểm đa nhân trong Geekbench 6, khẳng định sức mạnh xử lý tương đương nhiều mẫu máy trong cùng phân khúc.

vivo chính thức giới thiệu V60 5G, chiếc điện thoại đầu tiên tại Việt Nam được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Đây là con chip thế hệ mới thuộc dòng Snapdragon 7 series của Qualcomm, mang đến những nâng cấp vượt trội về hiệu suất CPU, GPU và đặc biệt là sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Với hệ thống camera chính đồng chế tác cùng ZEISS, vivo V60 5G còn được nâng cấp chip mới nhất dòng Snapdragon 7 series của Qualcomm.

Trong thời điểm cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta, Zalo đã triển khai mở tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 đến hết ngày 1/10), tính năng Zalo SOS đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cầu được hỗ trợ của người dân trong thời điểm thiên tai. Tổng cộng, có khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn. Đáng chú ý, với việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” với tổng đài 112 trên Zalo SOS, có khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 đã được thực hiện thông qua Zalo SOS.

Zalo SOS là một trong những tính năng đặc biệt được Zalo mở trong các thời điểm thiên tai, bão lũ diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Ngay trên cửa sổ ﻿Tin nhắn﻿, người dùng có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”. Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ". Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với 78.3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.

- Người dùng Android sẽ không cài đặt được ứng dụng ngoài từ năm sau?

Theo HowToGeek, Google đang có kế hoạch giới hạn quyền sideloading (cài ứng dụng ngoài) trên các phiên bản Android mới. Cụ thể, công ty chỉ cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ các nguồn tin cậy được cấp phép rõ ràng. Ngay cả khi bạn bật tùy chọn cài ứng dụng từ “nguồn không xác định”, hệ thống sẽ kiểm tra quyền của ứng dụng để ngăn trường hợp cài đặt app độc hại hay giả mạo.

Thay đổi này nhằm tăng bảo mật cho người dùng Android, bởi sideloading thường bị hacker lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại, giả mạo app hoặc mã hóa dữ liệu. Khi Google giới hạn sideloading, việc cài app lậu hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc sẽ khó khăn hơn.