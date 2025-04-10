Điểm tin Công nghệ 4/10: Huawei vượt qua Apple

- Smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 tại thị trường Việt Nam
Với hệ thống camera chính đồng chế tác cùng ZEISS, vivo V60 5G còn được nâng cấp chip mới nhất dòng Snapdragon 7 series của Qualcomm.
vivo chính thức giới thiệu V60 5G, chiếc điện thoại đầu tiên tại Việt Nam được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Đây là con chip thế hệ mới thuộc dòng Snapdragon 7 series của Qualcomm, mang đến những nâng cấp vượt trội về hiệu suất CPU, GPU và đặc biệt là sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).
vivo V60 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm RAM 12GB (có thể mở rộng thêm 12GB từ bộ nhớ trong) và bộ nhớ lưu trữ lên tới 512GB. Trong bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt hơn 986.000 điểm Antutu và 1.233 điểm đơn nhân, 3.547 điểm đa nhân trong Geekbench 6, khẳng định sức mạnh xử lý tương đương nhiều mẫu máy trong cùng phân khúc.
Theo Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 4 có hiệu năng CPU tăng 27%, GPU mạnh hơn 30% và khả năng xử lý AI vượt trội tới 65% so với thế hệ trước, đủ sức “gánh” những tính năng AI mới vốn đòi hỏi hiệu năng xử lý phức tạp. Nhờ đó, vivo V60 5G xử lý mượt mà các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao, dựng video hay chỉnh sửa ảnh. Các tính năng AI như “AI Di Chuyển Ma Thuật” và tương tác Gemini AI cũng phản hồi tức thì, mang lại trải nghiệm tự nhiên và liền mạch.
- Tổng đài 112 tiếp nhận 33.000 cuộc gọi thông qua Zalo SOS
Trong thời điểm cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đổ bộ vào các tỉnh miền Trung nước ta, Zalo đã triển khai mở tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp.
Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 28/9 đến hết ngày 1/10), tính năng Zalo SOS đã ghi nhận những con số rất lớn, phản ánh nhu cầu được hỗ trợ của người dân trong thời điểm thiên tai. Tổng cộng, có khoảng 70.000 người dân tại các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Bắc chia sẻ tình trạng “đang gặp khó khăn” trên Zalo, hơn 395.000 người ghi nhận an toàn. Đáng chú ý, với việc liên kết “Yêu cầu hỗ trợ” với tổng đài 112 trên Zalo SOS, có khoảng 33.000 cuộc gọi tới tổng đài 112 đã được thực hiện thông qua Zalo SOS.
Zalo SOS là một trong những tính năng đặc biệt được Zalo mở trong các thời điểm thiên tai, bão lũ diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Ngay trên cửa sổ Tin nhắn, người dùng có thể thấy tính năng Zalo SOS với dòng chữ “Bạn có đang an toàn không?”. Tại đây, người dùng có hai lựa chọn “Chia sẻ tình trạng" và “Yêu cầu hỗ trợ". Với tính năng “Chia sẻ tình trạng", người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ có thể đăng trạng thái tình hình với hai lựa chọn “Tôi an toàn" và “Tôi đang khó khăn" cùng việc chia sẻ tình hình cụ thể.
Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với 78.3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.
- Người dùng Android sẽ không cài đặt được ứng dụng ngoài từ năm sau?
Theo HowToGeek, Google đang có kế hoạch giới hạn quyền sideloading (cài ứng dụng ngoài) trên các phiên bản Android mới. Cụ thể, công ty chỉ cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ các nguồn tin cậy được cấp phép rõ ràng. Ngay cả khi bạn bật tùy chọn cài ứng dụng từ “nguồn không xác định”, hệ thống sẽ kiểm tra quyền của ứng dụng để ngăn trường hợp cài đặt app độc hại hay giả mạo.
Thay đổi này nhằm tăng bảo mật cho người dùng Android, bởi sideloading thường bị hacker lợi dụng để phát tán phần mềm độc hại, giả mạo app hoặc mã hóa dữ liệu. Khi Google giới hạn sideloading, việc cài app lậu hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc sẽ khó khăn hơn.
Khi hệ điều hành mới ra mắt, người dùng có thể thấy cảnh báo hoặc giới hạn “các nguồn app khác” trong phần cài đặt.
- Huawei vượt qua Apple
Huawei vươn lên, trở thành nhà sản xuất smartwatch bán chạy nhất thế giới, chiếm lấy vị trí của Apple.
Theo Counterpoint Research, doanh số smartwatch toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34,4 triệu chiếc. Trong đó, Huawei tăng 53%, đạt khoảng 7,2 triệu chiếc, lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu với 21% thị phần.
Ở chiều ngược lại, doanh số Apple Watch giảm 3% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ 7 liên tiếp sụt giảm. Thị phần toàn cầu của dòng sản phẩm này hiện còn 17%, xếp thứ 2 sau nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.
Xiaomi đứng thứ 3 với 9% thị phần, tiếp theo là nhà sản xuất hàng đầu Hàn Quốc Samsung với 6%.
Giá cả là một lý do giúp Huawei được ưa chuộng. Theo Counterpoint Research, giá trung bình của smartwatch Huawei là 227 USD, chỉ bằng khoảng một nửa so với giá trung bình 413 USD của Apple.
- Google Maps có thay đổi mà hàng triệu người dùng nên biết
Google vừa công bố những thay đổi mới trong giao diện của ứng dụng Google Maps, đặc biệt là phiên bản dành cho Android.
Với khoảng 154 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, Google Maps đã trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. Người dùng tại Mỹ trung bình dành khoảng 23 phút mỗi ngày cho ứng dụng này nhờ vào những tính năng hữu ích mà nó mang lại, từ việc chỉ đường đến gợi ý địa điểm ăn uống, nơi lưu trú và các địa danh lịch sử.
Để nâng cao trải nghiệm của người dùng, giao diện Google Maps thường xuyên được cập nhật, và lần này, hai nút quan trọng đã được thay đổi. Đầu tiên là nút Floating Action Button (FAB) ở góc dưới bên phải màn hình, giờ đây nhỏ hơn và có màu xanh ngọc lam với biểu tượng hình thoi chỉ sang phải. Khi nhấn vào nút này sau khi nhập điểm đến, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình lập kế hoạch hành trình, nơi có thể thêm điểm dừng bằng cách chạm vào biểu tượng ba chấm bên cạnh hộp Your location và chọn Edit stops.
Nút thứ hai, nằm ngay trên nút FAB, là nút hiển thị vị trí hiện tại. Trước đây, nút này có hình mũi tên màu xanh trong vòng tròn, nhưng giờ đã được thiết kế lại thành hình vuông với biểu tượng giống như la bàn. Nếu bản đồ không hiển thị vị trí hiện tại, biểu tượng sẽ chuyển thành chấm màu xanh lam để chỉ rõ vị trí của người dùng.
Ngoài ra, nút Layers ở phía bên phải ứng dụng cũng đã được cập nhật với một chấm nhỏ trong biểu tượng. Nhấn vào nút này cho phép người dùng chọn loại bản đồ muốn xem, bao gồm giao diện mặc định, giao diện vệ tinh và giao diện địa hình. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về phương tiện công cộng, đèn báo giao thông, cơ sở hạ tầng và đường dành cho người đi xe đạp.
Những thay đổi này hiện đang được triển khai cho người dùng Android với phiên bản 25.39 của Google Maps. Nếu chưa cài đặt ứng dụng, người dùng có thể tải xuống từ Google Play Store. Google đã đầu tư nhiều công sức vào những thay đổi này nhằm chứng minh sự chú trọng đến trải nghiệm người dùng ứng dụng để tạo khả năng tương tác dễ dàng hơn.