Điểm tin Công nghệ 31/8: Vén màn sớm về iPhone 20 siêu đặc biệt của Apple

- Apple bị hãng Trung Quốc "vượt mặt" trên thị trường đồng hồ thông minh
Trong quý 2/2025, Huawei đã vượt Apple về số lượng đồng hồ thông minh bán ra, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu thị phần toàn cầu. Thành công của Huawei chủ yếu nhờ vào sức mua từ thị trường Trung Quốc...
Theo báo cáo của Counterpoint Research, nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh đã góp phần giúp lượng tiêu thụ đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Imoo đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường.
Đây cũng là quý đầu tiên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu phục hồi sau năm quý liên tiếp sụt giảm kể từ đầu năm 2024.
Bình luận về thị trường, bà Anshika Jain, nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, cho biết Huawei đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 52% so với cùng kỳ, cao nhất trong top 10 thương hiệu toàn cầu.
Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, sức mạnh thị trường nội địa và mức giá cạnh tranh từ tầm trung đến cao cấp, Huawei đã lần đầu tiên vượt Apple để dẫn đầu thế giới về lượng xuất xưởng đồng hồ thông minh.
- Lý do màn hình iPhone chưa đẹp hơn
Nhà sản xuất linh kiện có giải pháp phần cứng tốt hơn cho màn hình iPhone nhưng Apple vẫn chưa muốn sử dụng.
Phone Arena dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết LG Display cố gắng thuyết phục Apple sử dụng tấm nền Tandem OLED trên iPhone. Tuy nhiên, những khuyến nghị liên tục của công ty Hàn Quốc vẫn chưa mang lại kết quả. Apple vẫn chưa đưa ra quyết định.
Tandem OLED là công nghệ màn hình tiên tiến được Apple sử dụng trên model iPad Pro M4, mang lại khả năng hiển thị sắc nét, đồng thời xử lý chuyển động một cách mượt mà, linh hoạt hơn.
LG Display vẫn đặt mục tiêu cung cấp tấm nền Tandem OLED cho iPhone ra mắt 2028. Điều này đòi hỏi công ty phải chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt loại màn hình mới. Năm 2028 cũng là thời điểm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone X, sản phẩm mở đầu giai đoạn sử dụng thiết kế mới.
Nếu Apple quyết định sử dụng Tandem OLED, iPhone trong tương lai có thể sở hữu màn hình tốt hơn nhiều. Công nghệ này hoạt động bằng cách xếp chồng 2 lớp OLED lên nhau, mang lại độ sáng cao hơn. Quan trọng hơn, quy trình này còn kéo dài tuổi thọ và hiệu suất sử dụng năng lượng của màn hình, từ đó kéo dài thời lượng pin.
Tuy nhiên, từng có tin đồn Apple cân nhắc sử dụng một phiên bản khác của công nghệ này, có tên Simplified Tandem OLED. Trong đó, thay vì xếp chồng 2 lớp OLED với đầy đủ 3 loại điểm ảnh con (đỏ, xanh lá, xanh dương), thì chỉ có điểm ảnh con màu xanh dương được nhân đôi.
Như vậy, các điểm ảnh con màu đỏ và xanh lá chỉ còn tồn tại trong lớp chính, giúp quy trình sản xuất trở nên đơn giản hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Do điểm ảnh xanh dương thường bị hao mòn nhanh hơn và tiêu thụ nhiều điện năng hơn, phiên bản đơn giản hóa cũng giúp kéo dài tuổi thọ của màn hình.
- Meta cập nhật quy tắc chatbot cho người dùng tuổi teen
Meta đang thay đổi cách thức đào tạo chatbot AI để ưu tiên sự an toàn cho thanh thiếu niên, sau một báo cáo về việc thiếu các biện pháp bảo vệ AI cho đối tượng này.
Đại diện của Meta cho biết họ sẽ đào tạo chatbot để không còn tương tác với người dùng tuổi teen về các vấn đề tự làm hại bản thân, tự tử, rối loạn ăn uống hoặc các cuộc trò chuyện lãng mạn có khả năng không phù hợp. Meta cho biết đây chỉ là những thay đổi tạm thời và công ty sẽ phát hành các bản cập nhật an toàn mạnh mẽ và lâu dài hơn cho trẻ vị thành niên trong tương lai.
Người phát ngôn của Meta, Stephanie Otway, thừa nhận rằng trước đây chatbot của công ty có thể trò chuyện với thanh thiếu niên về tất cả những chủ đề này theo cách mà công ty cho là phù hợp. Meta hiện thừa nhận đây là một sai lầm.
“Khi cộng đồng của chúng tôi phát triển và công nghệ phát triển, chúng tôi liên tục tìm hiểu về cách những người trẻ tuổi có thể tương tác với các công cụ này và tăng cường các biện pháp bảo vệ của mình cho phù hợp”, Otway cho biết.
“Trong quá trình tiếp tục tinh chỉnh hệ thống, chúng tôi đang bổ sung thêm nhiều rào cản như một biện pháp phòng ngừa bổ sung — bao gồm việc đào tạo AI của chúng tôi không giao tiếp với thanh thiếu niên về những chủ đề này, mà hướng dẫn họ đến các nguồn lực chuyên môn, và hạn chế quyền truy cập của thanh thiếu niên vào một nhóm nhân vật AI được chọn lọc tại thời điểm này. Những cập nhật này hiện đang được tiến hành và chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh phương pháp tiếp cận của mình để giúp đảm bảo thanh thiếu niên có những trải nghiệm an toàn, phù hợp với lứa tuổi với AI.”
Ngoài các bản cập nhật đào tạo, công ty cũng sẽ hạn chế quyền truy cập của thanh thiếu niên vào một số nhân vật AI nhất định có thể chứa các cuộc trò chuyện không phù hợp.
- Startup Việt được đào tạo AI từ chuyên gia Google
Doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) từ các lĩnh vực như y tế, logistics, giáo dục... được đào tạo và tư vấn về kỹ thuật AI từ các chuyên gia hàng đầu của Google.
Từ ngày 26/8 đến 29/8 tại Khu Công viên Phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng, Google, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), đã tổ chức chương trình AI Solutions Lab. Chương trình này nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Kiến tạo tương lai AI” do Google khởi xướng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam thông qua việc củng cố hệ sinh thái AI của quốc gia.
Chương trình mang đến cho các nhà khởi nghiệp AI trong nước trọn bộ công cụ và nền tảng AI của Google – từ xây dựng, mở rộng quy mô đến bảo mật và chiến lược ra mắt giải pháp – với sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu.
Xuyên suốt chương trình, các doanh nghiệp tham gia đã giải quyết những thách thức cụ thể, tinh chỉnh giải pháp GenAI, đồng thời được đào tạo chi tiết về cách tối ưu môi trường Google Cloud. Họ nhanh chóng phát triển các nguyên mẫu thông qua các chu kỳ phát triển ngắn, tận dụng các mẫu thiết kế chính cho các ứng dụng GenAI.
Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, chương trình còn trang bị cho các đội kỹ năng chuẩn bị và thuyết trình sản phẩm thông qua các workshop chuyên sâu, đảm bảo bản demo và phần trình bày truyền tải đầy đủ giá trị sáng tạo.
12 startup nổi bật đã trình bày về các giải pháp AI hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế trọng điểm sau 4 ngày được đào tạo. Điều này mở ra cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.
- Vén màn sớm về iPhone 20 siêu đặc biệt của Apple
Theo báo cáo mới nhất, chiếc iPhone 20 có thể là sản phẩm tiếp theo được trang bị màn hình Tandem OLED.
iPhone 20 của Apple có thể sở hữu màn hình tốt hơn nếu nhà cung cấp LG Display phát triển thành công màn hình Tandem OLED cho điện thoại thông minh.
Màn hình OLED trên iPhone vốn đã sáng và có độ tương phản cao nhưng luôn có thể tốt hơn nữa. Nếu thông tin về kế hoạch phát triển màn hình OLED của LG chính xác, sự thay đổi có thể đến sớm nhất trên iPhone 20.
Theo nguồn tin từ DealSite, LG Display đang nghiên cứu phát triển công nghệ màn hình Tandem OLED để tương thích với iPhone trong tương lai. Công ty đã nhiều lần khuyến nghị Apple sử dụng màn hình Tandem OLED trên điện thoại thông minh.
Một nguồn tin nội bộ cho biết, LG đang nhắm đến việc cung cấp màn hình Tandem OLED cho iPhone dự kiến ra mắt năm 2028, tức iPhone 20. Nguồn tin này cũng cho biết, "Nhà Táo" vẫn chưa đưa ra quyết định.
LG Display hiện đã sản xuất màn hình Tandem OLED và Apple cũng đã sử dụng công nghệ này trên iPad Pro 2024.
Có khả năng, LG Display sẽ sản xuất màn hình tương tự cho MacBook Pro. Báo cáo của công ty tuyên bố đã tạo ra màn hình OLED Tandem 14 inch, lý tưởng cho máy tính xách tay. Tuy nhiên, tin đồn về MacBook Pro 2026 cho biết, màn hình OLED đang được phát triển sẽ chỉ đến từ Samsung Display.
Đầu tháng 8, một tờ báo Hàn Quốc khác đưa tin, LG Display đã trao đổi với Apple về một màn hình OLED Tandem đơn giản hóa vào năm 2024.