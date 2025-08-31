Điểm tin Công nghệ 31/8: Vén màn sớm về iPhone 20 siêu đặc biệt của Apple

- Apple bị hãng Trung Quốc "vượt mặt" trên thị trường đồng hồ thông minh

Trong quý 2/2025, Huawei đã vượt Apple về số lượng đồng hồ thông minh bán ra, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu thị phần toàn cầu. Thành công của Huawei chủ yếu nhờ vào sức mua từ thị trường Trung Quốc...

Theo báo cáo của Counterpoint Research, nhu cầu tại Trung Quốc tăng mạnh đã góp phần giúp lượng tiêu thụ đồng hồ thông minh toàn cầu tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó, các thương hiệu Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Imoo đóng vai trò dẫn dắt đà hồi phục mạnh mẽ của thị trường.

Đây cũng là quý đầu tiên thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu phục hồi sau năm quý liên tiếp sụt giảm kể từ đầu năm 2024.

Bình luận về thị trường, bà Anshika Jain, nhà phân tích cao cấp tại Counterpoint Research, cho biết Huawei đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 52% so với cùng kỳ, cao nhất trong top 10 thương hiệu toàn cầu.

Nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, sức mạnh thị trường nội địa và mức giá cạnh tranh từ tầm trung đến cao cấp, Huawei đã lần đầu tiên vượt Apple để dẫn đầu thế giới về lượng xuất xưởng đồng hồ thông minh.

- Lý do màn hình iPhone chưa đẹp hơn

Nhà sản xuất linh kiện có giải pháp phần cứng tốt hơn cho màn hình iPhone nhưng Apple vẫn chưa muốn sử dụng.

Phone Arena dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết LG Display cố gắng thuyết phục Apple sử dụng tấm nền Tandem OLED trên iPhone. Tuy nhiên, những khuyến nghị liên tục của công ty Hàn Quốc vẫn chưa mang lại kết quả. Apple vẫn chưa đưa ra quyết định.