Điểm tin Công nghệ 31/10: Bước ngoặt cho iPhone gập

Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh quý với mức tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu tăng 18% đạt 77,7 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Lợi nhuận ròng tăng 22% lên 30,8 tỷ USD, tương đương 4,13 USD/cổ phiếu.
Đáng chú ý, Microsoft đã chi gần 35 tỷ USD trong quý cho các khoản đầu tư hạ tầng, chủ yếu phục vụ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Khoản chi này bao gồm gần một nửa dành cho chip máy tính và phần còn lại cho bất động sản trung tâm dữ liệu.
Kết quả kinh doanh được công bố ngay sau khi Microsoft đạt mốc định giá 4 nghìn tỷ USD lần thứ hai trong năm, nhờ vào thỏa thuận mới với OpenAI – đơn vị phát triển ChatGPT.
Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ giữ quyền thương mại với sản phẩm của OpenAI đến năm 2032 và sở hữu khoảng 27% cổ phần trong nhánh kinh doanh vì lợi nhuận mới của OpenAI.
Tính đến nay, Microsoft đầu tư 11,6 tỷ USD trong tổng cam kết 13 tỷ USD vào OpenAI. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng giảm nhẹ khoảng 1% trong phiên giao dịch sau khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của báo cáo tài chính, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ Azure.
Microsoft hiện đang đẩy mạnh triển khai trợ lý AI Copilot trong môi trường làm việc, mới đây còn bổ sung giao diện hoạt hình mang tên Mico để tăng tính tương tác. Giới đầu tư kỳ vọng AI sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng, dù vẫn tồn tại lo ngại về khả năng sinh lời thực tế của các sản phẩm AI trong dài hạn.
- Bước ngoặt cho iPhone gập
Theo 9to5Mac, sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi smartphone gập, Apple cuối cùng cũng chuẩn bị tung ra iPhone gập đầu tiên vào mùa thu 2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đua công nghệ.
Apple dự kiến sẽ tung ra chiếc iPhone gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026 và đây là một cột mốc lớn trong lịch sử dòng sản phẩm iPhone. Thiết bị này được xem là mẫu hoàn toàn mới, tương tự như cách mà iPhone Air ra mắt trong năm nay đã mở rộng hệ sinh thái iPhone cao cấp.
Nhiều người có thể cho rằng Apple “đến muộn” khi gia nhập thị trường smartphone gập, bởi Samsung đã tiên phong từ năm 2019. Như vậy, iPhone Fold (hoặc có thể là iPhone Ultra) sẽ ra đời sau tới 7 năm. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu cho thấy thời điểm Apple chọn để ra mắt có thể là hoàn hảo nhất.
Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, thị trường điện thoại gập đang bước vào thời kỳ bùng nổ thật sự sau nhiều năm thử nghiệm. Riêng tại Mỹ, doanh số smartphone gập được dự báo tăng 68% trong năm 2025, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng ổn định đầu tiên kể từ khi xuất hiện.
Từ “thử nghiệm” mà Counterpoint dùng, thực chất là cách nhẹ nhàng để nói rằng thị trường này từng gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm liền, các hãng công nghệ kỳ vọng doanh số lớn, nhưng người dùng lại không mấy mặn mà vì giá cao, thiết kế còn hạn chế và độ bền chưa thuyết phục. Vì thế, điện thoại gập vẫn chỉ là một sản phẩm ngách.
Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Các thế hệ mới ra đời ngày càng hoàn thiện hơn, trải nghiệm mượt mà hơn, và quan trọng nhất là người dùng bắt đầu thật sự quan tâm.
Theo bà Liz Lee, Giám đốc tại Counterpoint Research, “Thị trường smartphone gập tại Mỹ đang chuyển mình từ ‘đồ lạ’ thành ‘vật cần thiết’. Dù Samsung vẫn dẫn đầu nhờ hệ sinh thái và độ trưởng thành, nhưng sự bứt phá của Motorola ở phân khúc nắp gập và cách Google tích hợp AI đang khiến cuộc cạnh tranh ngày càng thú vị. Sự xuất hiện của Apple vào năm 2026 không chỉ mở rộng quy mô thị trường mà còn giúp định hình smartphone gập trở thành định dạng chủ đạo của phân khúc cao cấp”.
Vậy điều gì khiến người dùng đột nhiên yêu thích điện thoại gập? Câu trả lời rất đơn giản: sản phẩm giờ đã thực sự tốt.
Chính Samsung cũng thừa nhận điều đó khi nói về Galaxy Z Fold7: “Sau 7 thế hệ, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của người dùng và mang đến trải nghiệm mà không thiết bị nào khác có thể sánh được”.
Tóm lại, dù Apple có thể bị gọi là “đến muộn” trong cuộc đua smartphone gập, thị trường hiện nay lại đang chờ đợi đúng thời điểm đó. Khi các thương hiệu khác đã dọn đường và người dùng bắt đầu sẵn sàng chi tiền, iPhone Fold không chỉ là sản phẩm mới của Apple, mà còn có thể trở thành chất xúc tác đưa điện thoại gập lên tầm phổ biến toàn cầu.
- VNPT kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ
Từ cách đây nhiều ngày, khi mưa lớn bắt đầu đổ xuống, ảnh hưởng đến hệ thống điện - đường – trường – trạm của các tỉnh miền Trung. Đặc biệt trong các ngày từ 27 đến 29/10 vừa qua, VNPT các tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho bà con nhân dân.
Tại Huế, tính đến sáng ngày 30/10, nước lũ đã bắt đầu rút, mực nước hạ khoảng 0,4m nhưng vẫn còn chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng ở nhiều nơi. Tại các điểm sạc lưu động của VNPT tại TP. Huế, xã Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền… vẫn rất đông bà con tìm đến. Mỗi chiếc điện thoại được sáng lên, những lời thăm hỏi đi kèm với cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, cũng có những tiếng khóc nghẹn ngào.
Trước đó, ngay từ ngày 28/10, VNPT Huế đã kích hoạt hệ thống các điểm sạc pin miễn phí và hỗ trợ gói cước ổn định cho khách hàng tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng nặng trong tỉnh. Từng ổ điện, từng chiếc máy nổ, từng sợi cáp sạc được trao đi ngay trong đêm, không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là niềm tin, tiếp sức cho bà con đi qua cơn hồng thuỷ.
VNPT cho biết, đang khẩn trương gấp rút, theo dõi sát sao tình hình lũ, tinh thần là lũ rút tới đâu khôi phục mạng lới tới đó. Hiện, cáp quang trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị sự cố (các cung đoạn như Đà Nẵng-Phước Sơn, Phước Sơn - Đăk Tô và Hiên - A lưới) cũng đã được xử lý cơ bản. Nhà mạng cũng đang duy trì hàng ngàn máy phát điện tại các trạm phát sóng di động để đảm bảo tốt nhất mạng lưới liên lạc cho bà con. Tuy nhiên nhiều vùng còn ngập sâu và sạt lở đất nên công tác ứng cứu tại một số địa bàn vẫn vô cùng khó khăn.
“Tinh thần của VNPT là lũ rút tới đâu sẽ khôi phục mạng lưới ngay lập tức tới đó”, lãnh đạo VNPT khẳng định.
- iPhone 16 giảm sâu chưa từng có, vì sao?
Sau khi iPhone 17 chính thức trình làng, thế hệ iPhone 16 bất ngờ bước vào giai đoạn giảm giá mạnh nhất kể từ khi ra mắt. Các hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá, kéo người tiêu dùng quay lại cuộc đua mua sắm cuối năm.
Tốc độ giảm giá năm nay được nhận định nhanh hơn hẳn các chu kỳ trước, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường điện thoại cao cấp và xu hướng “chọn thông minh thay vì mới nhất” của người tiêu dùng Việt.
Chưa đầy hai tháng sau khi Apple giới thiệu iPhone 17 series, giá của dòng iPhone 16 đã sụt giảm mạnh trên diện rộng. Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, TopZone và Viettel Store cho thấy, mức điều chỉnh lần này sâu hơn bất kỳ năm nào trước đó.
Phiên bản iPhone 16 tiêu chuẩn (128GB) hiện được bán quanh mức 20,9 - 21,3 triệu đồng, giảm tới 2 triệu đồng so với thời điểm mở bán. Các bản dung lượng cao hơn cũng giảm tương ứng: bản 256GB còn khoảng 22,9 triệu, trong khi bản 512GB chỉ còn 27,9 triệu đồng, thấp hơn gần 3 triệu đồng so với giá khởi điểm.
Ở nhóm cao cấp, iPhone 16 Pro (128GB) hiện có giá 24,9 triệu đồng, giảm gần 4 triệu đồng, còn iPhone 16 Pro Max (256GB) - mẫu được ưa chuộng nhất đang được niêm yết 29,6 - 30,5 triệu đồng, tức giảm 13 - 15%. Viettel Store ghi nhận mức giá thấp nhất khoảng 30,19 triệu đồng, trong khi Hoàng Hà Mobile và CellphoneS cạnh tranh sát sao ở mức 29,99 - 30,59 triệu đồng, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Không chỉ giảm trực tiếp, các chuỗi bán lẻ còn tung hàng loạt chương trình phụ trợ: trả góp 0% lãi suất, giảm thêm khi thanh toán qua ví điện tử hoặc thu cũ đổi mới. Sau khi cộng dồn ưu đãi, mức chi trả thực tế của người mua có thể thấp hơn giá niêm yết thêm 500.000 - 1.500.000 đồng.
Với mức giảm mạnh và nguồn hàng dồi dào, giới kinh doanh đánh giá iPhone 16 đang bước vào giai đoạn “hồi xuân” ngắn hạn, tạo cú hích doanh số trong mùa mua sắm cuối năm.
- Doanh thu các “ông lớn” công nghệ tăng mạnh nhờ nhu cầu AI
Tập đoàn Microsoft báo cáo doanh thu quý tăng 18% lên 77,7 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ đám mây tích hợp AI.
Ngày 29/10, hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn gồm Microsoft, Meta Platforms, Samsung Electronics và SK Telecom đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2025, cho thấy doanh thu tăng mạnh nhờ nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI), song chi phí đầu tư khổng lồ khiến nhà đầu tư lo ngại, kéo cổ phiếu nhiều doanh nghiệp sụt giảm sau phiên giao dịch.
Tập đoàn Microsoft báo cáo doanh thu quý tăng 18% lên 77,7 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ đám mây tích hợp AI. Doanh thu mảng cloud đạt 49,1 tỷ USD (tăng 26%), trong đó Azure tăng tới 40%.
Tuy nhiên, cổ phiếu Microsoft giảm gần 4% trong giao dịch ngoài giờ do lo ngại về chi phí đầu tư cho AI ngày càng lớn. Công ty ghi nhận chi tiêu vốn kỷ lục 34,9 tỷ USD trong quý, đồng thời dự kiến con số này sẽ còn tăng trong năm tài chính hiện tại.
Microsoft cho biết các khoản đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và đối tác OpenAI - nơi hãng hiện nắm 27% cổ phần - đã khiến lợi nhuận ròng giảm 3,1 tỷ USD. Dù vậy, giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft vẫn vượt mốc 4.000 tỷ USD, sau khi hai bên gia hạn thỏa thuận hợp tác.
Giám đốc tài chính Amy Hood khẳng định đây là “khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính, vượt kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu”.
Tập đoàn Meta Platforms - chủ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp - báo lãi ròng giảm mạnh do khoản thuế đặc biệt trị giá 16 tỷ USD phát sinh từ đạo luật thuế mới tại Mỹ. Nếu không tính yếu tố này, lợi nhuận công ty đạt 18,6 tỷ USD.
Doanh thu quý tăng 26% lên 51,2 tỷ USD, vượt dự báo, trong bối cảnh Meta tăng chi tiêu cho AI và thiết bị thực tế ảo (VR). Hãng dự kiến chi đầu tư năm 2025 đạt 70-72 tỷ USD, cao hơn dự kiến trước đó.
Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg nhấn mạnh mục tiêu đưa tập đoàn trở thành phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, với các sản phẩm hướng tới siêu trí tuệ cá nhân và nền tảng kính thông minh tích hợp AI. Tuy nhiên, mảng Reality Labs - phụ trách phát triển công nghệ thực tế ảo VR/AR - vẫn tiếp tục thua lỗ nặng.
Tại Hàn Quốc, Tập đoàn Samsung Electronics thông báo lợi nhuận ròng quý III đạt 12.220 tỷ won (8,6 tỷ USD), tăng 21% so với cùng kỳ, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.
Doanh thu đạt 86.060 tỷ won (60,5 tỷ USD, tăng 8,8%), trong đó mảng bán dẫn ghi nhận lãi kỷ lục 7.000 tỷ won (5 tỷ USD), nhờ doanh số mạnh của chip bộ nhớ HBM3E phục vụ các trung tâm dữ liệu AI. Samsung cũng bắt đầu giao mẫu HBM4 cho các khách hàng lớn.
Mảng thiết bị di động (DX) đạt lợi nhuận 3.600 tỷ won (2,5 tỷ USD), được thúc đẩy do doanh số hai sản phẩm Galaxy Z Fold 7 và tablet tăng. Tuy nhiên, mảng hiển thị (TV) lỗ 100 tỷ won (70,3 triệu USD) do cạnh tranh gay gắt.
Trái ngược với Samsung, SK Telecom - nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc - công bố lỗ ròng 166,7 tỷ won (117 triệu USD) trong quý III. Doanh thu giảm 12,2% xuống còn 3.970 tỷ won (2,8 tỷ USD), thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường.