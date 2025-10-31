Điểm tin Công nghệ 31/10: Bước ngoặt cho iPhone gập

Nhiều người có thể cho rằng Apple “đến muộn” khi gia nhập thị trường smartphone gập, bởi Samsung đã tiên phong từ năm 2019. Như vậy, iPhone Fold (hoặc có thể là iPhone Ultra) sẽ ra đời sau tới 7 năm. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu cho thấy thời điểm Apple chọn để ra mắt có thể là hoàn hảo nhất.

Apple dự kiến sẽ tung ra chiếc iPhone gập đầu tiên vào mùa thu năm 2026 và đây là một cột mốc lớn trong lịch sử dòng sản phẩm iPhone. Thiết bị này được xem là mẫu hoàn toàn mới, tương tự như cách mà iPhone Air ra mắt trong năm nay đã mở rộng hệ sinh thái iPhone cao cấp.

Theo 9to5Mac, sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi smartphone gập, Apple cuối cùng cũng chuẩn bị tung ra iPhone gập đầu tiên vào mùa thu 2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đua công nghệ.

Microsoft hiện đang đẩy mạnh triển khai trợ lý AI Copilot trong môi trường làm việc, mới đây còn bổ sung giao diện hoạt hình mang tên Mico để tăng tính tương tác. Giới đầu tư kỳ vọng AI sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng, dù vẫn tồn tại lo ngại về khả năng sinh lời thực tế của các sản phẩm AI trong dài hạn.

Tính đến nay, Microsoft đầu tư 11,6 tỷ USD trong tổng cam kết 13 tỷ USD vào OpenAI. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng giảm nhẹ khoảng 1% trong phiên giao dịch sau khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của báo cáo tài chính, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ Azure.

Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ giữ quyền thương mại với sản phẩm của OpenAI đến năm 2032 và sở hữu khoảng 27% cổ phần trong nhánh kinh doanh vì lợi nhuận mới của OpenAI.

Kết quả kinh doanh được công bố ngay sau khi Microsoft đạt mốc định giá 4 nghìn tỷ USD lần thứ hai trong năm, nhờ vào thỏa thuận mới với OpenAI – đơn vị phát triển ChatGPT.

Đáng chú ý, Microsoft đã chi gần 35 tỷ USD trong quý cho các khoản đầu tư hạ tầng, chủ yếu phục vụ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Khoản chi này bao gồm gần một nửa dành cho chip máy tính và phần còn lại cho bất động sản trung tâm dữ liệu.

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, thị trường điện thoại gập đang bước vào thời kỳ bùng nổ thật sự sau nhiều năm thử nghiệm. Riêng tại Mỹ, doanh số smartphone gập được dự báo tăng 68% trong năm 2025, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng ổn định đầu tiên kể từ khi xuất hiện.

Từ “thử nghiệm” mà Counterpoint dùng, thực chất là cách nhẹ nhàng để nói rằng thị trường này từng gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm liền, các hãng công nghệ kỳ vọng doanh số lớn, nhưng người dùng lại không mấy mặn mà vì giá cao, thiết kế còn hạn chế và độ bền chưa thuyết phục. Vì thế, điện thoại gập vẫn chỉ là một sản phẩm ngách.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Các thế hệ mới ra đời ngày càng hoàn thiện hơn, trải nghiệm mượt mà hơn, và quan trọng nhất là người dùng bắt đầu thật sự quan tâm.

Theo bà Liz Lee, Giám đốc tại Counterpoint Research, “Thị trường smartphone gập tại Mỹ đang chuyển mình từ ‘đồ lạ’ thành ‘vật cần thiết’. Dù Samsung vẫn dẫn đầu nhờ hệ sinh thái và độ trưởng thành, nhưng sự bứt phá của Motorola ở phân khúc nắp gập và cách Google tích hợp AI đang khiến cuộc cạnh tranh ngày càng thú vị. Sự xuất hiện của Apple vào năm 2026 không chỉ mở rộng quy mô thị trường mà còn giúp định hình smartphone gập trở thành định dạng chủ đạo của phân khúc cao cấp”.

Vậy điều gì khiến người dùng đột nhiên yêu thích điện thoại gập? Câu trả lời rất đơn giản: sản phẩm giờ đã thực sự tốt.

Chính Samsung cũng thừa nhận điều đó khi nói về Galaxy Z Fold7: “Sau 7 thế hệ, chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của người dùng và mang đến trải nghiệm mà không thiết bị nào khác có thể sánh được”.

Tóm lại, dù Apple có thể bị gọi là “đến muộn” trong cuộc đua smartphone gập, thị trường hiện nay lại đang chờ đợi đúng thời điểm đó. Khi các thương hiệu khác đã dọn đường và người dùng bắt đầu sẵn sàng chi tiền, iPhone Fold không chỉ là sản phẩm mới của Apple, mà còn có thể trở thành chất xúc tác đưa điện thoại gập lên tầm phổ biến toàn cầu.

- VNPT kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ

Từ cách đây nhiều ngày, khi mưa lớn bắt đầu đổ xuống, ảnh hưởng đến hệ thống điện - đường – trường – trạm của các tỉnh miền Trung. Đặc biệt trong các ngày từ 27 đến 29/10 vừa qua, VNPT các tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho bà con nhân dân.

Tại Huế, tính đến sáng ngày 30/10, nước lũ đã bắt đầu rút, mực nước hạ khoảng 0,4m nhưng vẫn còn chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng ở nhiều nơi. Tại các điểm sạc lưu động của VNPT tại TP. Huế, xã Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền… vẫn rất đông bà con tìm đến. Mỗi chiếc điện thoại được sáng lên, những lời thăm hỏi đi kèm với cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, cũng có những tiếng khóc nghẹn ngào.

Trước đó, ngay từ ngày 28/10, VNPT Huế đã kích hoạt hệ thống các điểm sạc pin miễn phí và hỗ trợ gói cước ổn định cho khách hàng tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng nặng trong tỉnh. Từng ổ điện, từng chiếc máy nổ, từng sợi cáp sạc được trao đi ngay trong đêm, không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là niềm tin, tiếp sức cho bà con đi qua cơn hồng thuỷ.

VNPT cho biết, đang khẩn trương gấp rút, theo dõi sát sao tình hình lũ, tinh thần là lũ rút tới đâu khôi phục mạng lới tới đó. Hiện, cáp quang trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị sự cố (các cung đoạn như Đà Nẵng-Phước Sơn, Phước Sơn - Đăk Tô và Hiên - A lưới) cũng đã được xử lý cơ bản. Nhà mạng cũng đang duy trì hàng ngàn máy phát điện tại các trạm phát sóng di động để đảm bảo tốt nhất mạng lưới liên lạc cho bà con. Tuy nhiên nhiều vùng còn ngập sâu và sạt lở đất nên công tác ứng cứu tại một số địa bàn vẫn vô cùng khó khăn.