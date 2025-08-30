Điểm tin Công nghệ 30/8: Meta chạy đua ra mắt mô hình AI Llama mới nhất

- Cảnh báo xuất hiện hình thức lừa đảo 'nhận quà 100.00 đồng'

Ngày 29/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, một chiêu trò lừa đảo phổ biến là các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc qua email kèm đường link lạ với nội dung như “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”... Khi người dân tò mò thực hiện theo, bấm vào những đường link lạ này, các đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Ngoài ra, kẻ gian còn có thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước, Công an, ngân hàng để gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền nhằm “xác thực”. Có những trường hợp khác lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập dữ liệu cá nhân.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhận tiền, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

- VNG góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước

Tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước với chủ đề “80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”, VNG đã mang đến một không gian trưng bày tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ qua Bức Tường Thời Gian. Không gian này khắc họa bốn giai đoạn phát triển then chốt: PC Internet, Mobile, Cloud và AI, khẳng định vai trò của VNG trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và khát vọng vươn ra toàn cầu.

Không gian triển lãm của VNG được bố trí theo 3 khu vực “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, phản ánh sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ song hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, VNG cũng đem đến sự kiện loạt hoạt động tương tác nổi bật, bao gồm: