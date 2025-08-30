Điểm tin Công nghệ 30/8: Meta chạy đua ra mắt mô hình AI Llama mới nhất

- Cảnh báo xuất hiện hình thức lừa đảo 'nhận quà 100.00 đồng'
Ngày 29/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, một chiêu trò lừa đảo phổ biến là các đối tượng gửi tin nhắn SMS hoặc qua email kèm đường link lạ với nội dung như “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”... Khi người dân tò mò thực hiện theo, bấm vào những đường link lạ này, các đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu.
Ngoài ra, kẻ gian còn có thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước, Công an, ngân hàng để gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ” rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền nhằm “xác thực”. Có những trường hợp khác lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập dữ liệu cá nhân.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhận tiền, tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
- VNG góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước
Tại Triển lãm Thành Tựu Đất Nước với chủ đề “80 Năm Hành Trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc”, VNG đã mang đến một không gian trưng bày tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ qua Bức Tường Thời Gian. Không gian này khắc họa bốn giai đoạn phát triển then chốt: PC Internet, Mobile, Cloud và AI, khẳng định vai trò của VNG trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và khát vọng vươn ra toàn cầu.
Không gian triển lãm của VNG được bố trí theo 3 khu vực “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, phản ánh sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ song hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, VNG cũng đem đến sự kiện loạt hoạt động tương tác nổi bật, bao gồm:
●Bức tường “Love Vietnam” khổng lồ, nơi khách tham quan chụp ảnh thể hiện tình yêu quê hương.
●Các giải đấu thể thao điện tử (eSports) đầy kịch tính, tôn vinh văn hóa gaming lành mạnh, sáng tạo tại Việt Nam.
●Trải nghiệm các tựa game đình đám như Gunny, Roblox - VNG, Play Together VNG, cùng nhiều phần quà hấp dẫn.
Những hoạt động này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của VNG, mà còn tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ, phản ánh diện mạo sôi động của nền văn hóa và kinh tế số quốc gia sau 80 năm độc lập.
- Công ty AI ra hạn cuối cho người dùng
Cha đẻ Claude AI ra mắt điều khoản mới về sử dụng dữ liệu, bảo mật cho người dùng, và yêu cầu phải đưa ra lựa chọn trước một tháng để tiếp tục sử dụng chatbot.
Ngày 28/8, công ty AI Anthropic thông báo ra mắt bản cập nhật Điều khoản Dịch vụ dành cho Người dùng và Chính sách Quyền riêng tư. Người dùng giờ đây có thể lựa chọn cho phép dữ liệu của mình được sử dụng để cải thiện Claude và tăng cường các biện pháp bảo vệ khỏi những hành vi lạm dụng như lừa đảo và gian lận.
Thông báo này sẽ được triển khai trong chatbot kể từ ngày 28/8. Người dùng có một tháng để chấp nhận hoặc từ chối điều khoản. Các chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi ấn chấp nhận. Sau ngày 28/9, người dùng bắt buộc đưa ra lựa chọn để có thể tiếp tục sử dụng Claude.
Theo công ty, những cập nhật nhằm giúp mang đến những mô hình AI hữu ích và mạnh mẽ hơn. Việc điều chỉnh tùy chọn này rất đơn giản và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trong Cài đặt Quyền riêng tư (Privacy Settings).
Những thay đổi này được thực hiện trên các gói Claude Free, Pro và Max, đi kèm Claude Code, công cụ lập trình của Anthropic. Các dịch vụ theo Điều khoản Thương mại sẽ không được áp dụng, bao gồm Claude for Work, Claude Gov, Claude for Education hoặc việc sử dụng API, kể cả thông qua bên thứ ba như Amazon Bedrock và Google Cloud’s Vertex AI.
- Hãng điện thoại muối mặt xin lỗi
Hãng thừa nhận dùng ảnh chụp từ máy ảnh trong phần quảng cáo camera của NothingPhone 3, giải thích đây là “sai sót đáng tiếc” , không cố tình đánh lừa người dùng.
Nothing vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị phát hiện sử dụng ảnh mẫu (stock photo) trong phần trình diễn camera của chiếc Phone 3. Hình chụp từ camera của máy thực chất lại có thể được tìm thấy trên nền tảng cấp phép ảnh chuyên nghiệp Stills.
Sự việc bắt đầu khi một đoạn ghi hình màn hình từ thiết bị xuất hiện tại New Zealand. Trên màn hình, người dùng thấy năm bức ảnh được gắn hashtag #WithNothing cùng dòng chữ “Đây là những gì cộng đồng của chúng tôi đã chụp bằng Nothing Phone 3”. Cách diễn đạt này khiến nhiều người tin rằng đây chính là ảnh mẫu chụp trực tiếp từ camera trên sản phẩm.
Tuy nhiên, Android Authority cho biết một số nhiếp ảnh gia đã xác nhận những bức ảnh trên hoàn toàn không liên quan đến Nothing Phone 3. Roman Fox, tác giả bức đèn pha ôtô được sử dụng trong phần thử nghiệm, cho biết đã chụp tác phẩm này bằng máy Fujifilm XH2s tại Paris từ năm 2023. Thậm chí, ảnh xuất hiện công khai trên tài khoản Instagram của anh từ mùa hè năm ngoái.
Các nhiếp ảnh gia khác cũng xác nhận Nothing đã trả tiền để cấp phép sử dụng ảnh qua nền tảng Stills. Điều đó đồng nghĩa công ty không vi phạm bản quyền, nhưng cách trình bày lại gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nhiều ý kiến cho rằng Nothing đã khiến người dùng tin rằng đây là khả năng thực tế của camera Phone 3.
“Độ chính xác trong cách thể hiện năng lực sản phẩm là điều quan trọng đối với chúng tôi. Nothing Phone 3 đang được cập nhật để chỉ hiển thị hình ảnh được chụp bằng chính thiết bị này”, Nothing đưa ra tuyên bố trước làn sóng chỉ trích.
Tuy nhiên, phản hồi này chưa làm dư luận thỏa mãn. Câu hỏi đặt ra là liệu đây là sự cố đơn lẻ hay Nothing từng nhiều lần áp dụng cách làm tương tự mà không bị phát hiện.
- Meta chạy đua ra mắt mô hình AI Llama mới nhất
Công ty mẹ của Facebook, Meta, đang gấp rút hoàn thiện mô hình AI Llama thế hệ tiếp theo trước cuối năm nay, ở một trong những dự án đầu tiên của đơn vị mới thành lập Meta Superintelligence Labs (MSL).
Một nhóm trong TBD, một trong bốn nhánh thuộc MSL, đang phát triển Llama 4.X, với mục tiêu đưa các mô hình này sẵn sàng triển khai trước thời điểm ra mắt dự kiến vào cuối năm, theo thông tin từ hai nguồn tin nội bộ giấu tên vì họ không được phép tiết lộ với báo chí. Một số người trong nội bộ còn gọi Llama 4.X là Llama 4.5.
Việc Meta ra mắt các mô hình Llama 4, bao gồm Scout và Maverick, vào tháng 4 vừa qua đã nhận được phản hồi không mấy tích cực từ một số nhà phát triển. Họ cho rằng các mô hình này hoạt động kém hiệu quả trong các tác vụ thực tế như lập trình, suy luận và thực hiện theo chỉ dẫn. Nhóm TBD hiện đang nỗ lực sửa lỗi và cải thiện Llama 4.
Công ty cũng đang phát triển một mô hình AI có tên Behemoth, thuộc dòng Llama 4. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal đưa tin hồi tháng Năm, Meta đã hoãn triển khai mô hình này.