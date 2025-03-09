Điểm tin Công nghệ 3/9: Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17

- Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17
Tin công nghệ 2-9 sẽ có các nội dung như gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17, những chiếc điện thoại gập có giá ngang bằng ô tô vẫn hút khách, nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn, Google Play lần đầu ra mắt bộ sưu tập game “Made in Vietnam”.
Trước thềm sự kiện Awe Dropping của Apple vào ngày 9-9, một khảo sát từ SellCell cho thấy gần 7/10 người dùng iPhone tại Mỹ dự định mua iPhone 17 khi dòng sản phẩm này ra mắt.
Kết quả khảo sát hơn 2.000 người dùng cho thấy 68% muốn nâng cấp, tăng so với mức 62% khi iPhone 16 ra mắt năm ngoái. Trong đó, 38% nhắm đến phiên bản Pro/Pro Max, 16,7% chọn bản tiêu chuẩn và 13,5% quan tâm mẫu siêu mỏng mới - iPhone 17 Air.
Mặc dù vậy, rào cản lớn nhất vẫn là giá. iPhone hiện có mức giá trung bình trên 900 USD, cao nhất thị trường. Khoảng 68% người tham gia khảo sát cho rằng mức giá cao khiến họ phải cân nhắc nhiều thứ.
Người dùng mong muốn Apple cải thiện thời lượng pin (53,2%), tiếp đến là công nghệ màn hình và thiết kế. AI, xu hướng nổi bật của ngành, lại chưa tạo được nhiều động lực khi chỉ có 7% coi đây là lý do nâng cấp.
- Nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn
Samsung Galaxy Z Fold7 vừa lên kệ chưa đầy một tháng, nhưng đã xuất hiện hàng loạt phản ánh về hiện tượng bong tróc lớp phủ trên khung máy, vấn đề từng xảy ra với Z Fold6 năm ngoái.
Một chủ sở hữu Z Fold7 khẳng định chỉ dùng sạc chính hãng Samsung và ốp lưng chất lượng cao, nhưng lớp phủ vẫn bong sau thời gian ngắn sử dụng. Một người khác phát hiện vết bong khi tưởng nhầm là bụi bám, nhưng thực tế đó là mảng nhôm trần sau khi lớp phủ bị tróc.
Vấn đề này cũng đã từng gây tranh cãi vào năm ngoái với Z Fold6. Khi đó, Samsung khuyến cáo người dùng chỉ nên dùng sạc chính hãng, tránh sạc bên thứ ba kém chất lượng vì có thể gây rò điện, làm ăn mòn lớp bảo vệ. Tuy nhiên, với Z Fold7, nhiều người dùng khẳng định chỉ sử dụng phụ kiện Samsung, khiến câu chuyện ngày càng phức tạp.
Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể do quy trình xử lý nhôm chưa đạt chuẩn, khiến lớp phủ không bám chắc lên khung máy.
Hiện phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng Samsung khá đa dạng. Có trường hợp được hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa, nhưng cũng có người bị từ chối bảo hành do lỗi chỉ mang tính thẩm mỹ. Với mức giá trên 2.000 USD, sự cố này khiến không ít người dùng hoài nghi về chất lượng của dòng điện thoại gập cao cấp, nhất là khi các hãng Trung Quốc đang cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.
Khảo sát cũng chỉ ra 20,1% người dùng sẽ cân nhắc chuyển sang Samsung nếu Apple chưa ra mắt iPhone màn hình gập đến năm 2026. Tuy nhiên, khoảng 70% vẫn gắn bó với thương hiệu này.
- Microsoft nói gì về cáo buộc bản cập nhật Windows 11 làm hư ổ SSD
Theo Microsoft, bản cập nhật Windows 11 gần đây không phải là nguyên nhân khiến ổ SSD bị hư hỏng. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được xác định.
Sự việc bắt đầu khi một số người dùng Nhật Bản phản ánh ổ SSD gặp lỗi nghiêm trọng trong quá trình xử lý tệp dung lượng lớn, đặc biệt là những ổ đã đầy hơn 60% bộ nhớ. Họ cho biết sự cố xuất hiện ngay sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật tháng 8, khiến nhiều ổ không thể sử dụng.
Các thương hiệu bị ảnh hưởng bao gồm Corsair, Phison, Maxio, SanDisk, Kioxia và một số model SSD khác sử dụng bộ điều khiển của InnoGrit hoặc Phison.
Theo BleepingComputer, Microsoft đã ngay lập tức điều tra và nói rằng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bản cập nhật bảo mật Windows tháng 8-2025 gây ra lỗi ổ đĩa như người dùng phản ánh. Công ty cũng khẳng định không ghi nhận sự gia tăng tỉ lệ lỗi hoặc hỏng tệp dữ liệu từ hệ thống theo dõi nội bộ.
- Hàn Quốc: Lừa đảo qua điện thoại và AI gây thiệt hại nặng nề
8.000 tỷ won (hơn 5,7 tỷ USD) là số tiền thiệt hại trong 7 tháng đầu năm 2025 tại Hàn Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo giả mạo cơ quan công quyền và tổ chức tài chính qua điện thoại kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là mức thiệt hại cao nhất từ trước đến nay liên quan đến loại hình lừa đảo này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cảnh sát và cơ quan tài chính Hàn Quốc cho biết phương thức phổ biến hiện nay là “đóng vai nhiều cơ quan” để tiếp cận và thao túng tâm lý nạn nhân. Các đối tượng thường phân vai thành kiểm sát viên, cán bộ Cơ quan giám sát tài chính, nhân viên ngân hàng, thậm chí cả nhân viên giao hàng, sau đó dùng thông tin cá nhân thu thập trước từ các trang mạng đen để tạo lòng tin. Chúng gửi tin nhắn kèm đường dẫn giả mạo yêu cầu cài đặt ứng dụng độc hại, từ đó kiểm soát điện thoại và lừa nạn nhân chuyển tiền.
Đáng chú ý, nhiều nạn nhân bị thao túng tâm lý đến mức mất khả năng phán đoán. Trong một trường hợp tại thành phố Iksan, tỉnh Jeollabuk, một thanh niên 20 tuổi bị lừa tin rằng bản thân liên quan tội phạm, đến mức đã tự lẩn trốn trong khách sạn nhiều ngày. Khi chuẩn bị chuyển 50 triệu won cho đối tượng, người này đã được cảnh sát kịp thời ngăn chặn.
Tội phạm còn lợi dụng công nghệ AI như “deepfake” hay “deep voice” để giả giọng người thân, buộc nạn nhân chuyển tiền. Một giáo sư đại học từng nhận cuộc gọi với giọng y hệt con gái duy nhất yêu cầu gấp 50 triệu won, song thực chất đó là giọng giả mạo bằng AI.
Số liệu cảnh sát cho thấy, 52% nạn nhân bị lừa qua hình thức giả danh cơ quan là người dưới 30 tuổi, trong khi 80% nạn nhân bị lừa vay vốn giá rẻ là người trong độ tuổi 40–60, vốn có nhiều hoạt động kinh doanh. Mức thiệt hại trung bình mỗi vụ việc cũng tăng mạnh, từ 23,26 triệu won năm 2022 lên 75,54 triệu won trong năm nay.
- Nhiều điện thoại Galaxy đón tin vui ngay trong ngày đầu tháng 9
Samsung đã chính thức phát hành One UI 8 Beta ngay trong ngày đầu tiên của tháng 9.
Sau những quảng bá rầm rộ vào tháng 8, Samsung đã thực hiện đúng lời hứa khi phát hành bản beta của One UI 8 cho các dòng điện thoại Galaxy S23, S23 , S23 Ultra, A36, A35, A55 và A54. Điều này cho thấy Samsung đã tích hợp cả dòng Galaxy S23 cao cấp và một số mẫu smartphone tầm trung dòng A ngay từ đầu.
One UI 8 Beta đã chính thức triển khai đến một loạt điện thoại Galaxy trong ngày 1/9.
Tuy nhiên, các thiết bị thuộc dòng Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 và Tab S10 vẫn đang chờ đợi lời mời tham gia chương trình beta. Có thể Samsung đang muốn đảm bảo tính ổn định trước khi mở rộng chương trình. Đặc biệt, dòng Galaxy S25 sẽ nhận được phiên bản One UI 8 hoàn chỉnh trong tháng này, sau bản vá bảo mật lớn cuối cùng dựa trên One UI 7 vào tháng 9.