Điểm tin Công nghệ 3/9: Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17

- Gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17

Tin công nghệ 2-9 sẽ có các nội dung như gần 70% người dùng muốn nâng cấp lên iPhone 17, những chiếc điện thoại gập có giá ngang bằng ô tô vẫn hút khách, nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn, Google Play lần đầu ra mắt bộ sưu tập game “Made in Vietnam”.

Trước thềm sự kiện Awe Dropping của Apple vào ngày 9-9, một khảo sát từ SellCell cho thấy gần 7/10 người dùng iPhone tại Mỹ dự định mua iPhone 17 khi dòng sản phẩm này ra mắt.

Kết quả khảo sát hơn 2.000 người dùng cho thấy 68% muốn nâng cấp, tăng so với mức 62% khi iPhone 16 ra mắt năm ngoái. Trong đó, 38% nhắm đến phiên bản Pro/Pro Max, 16,7% chọn bản tiêu chuẩn và 13,5% quan tâm mẫu siêu mỏng mới - iPhone 17 Air.

Mặc dù vậy, rào cản lớn nhất vẫn là giá. iPhone hiện có mức giá trung bình trên 900 USD, cao nhất thị trường. Khoảng 68% người tham gia khảo sát cho rằng mức giá cao khiến họ phải cân nhắc nhiều thứ.

Người dùng mong muốn Apple cải thiện thời lượng pin (53,2%), tiếp đến là công nghệ màn hình và thiết kế. AI, xu hướng nổi bật của ngành, lại chưa tạo được nhiều động lực khi chỉ có 7% coi đây là lý do nâng cấp.

- Nhiều người dùng Galaxy Z Fold7 báo cáo sự cố tróc sơn