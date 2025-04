Điểm tin Công nghệ 3/4: Người dùng ChatGPT tăng kỷ lục nhờ công cụ tạo ảnh 'gây sốt'

- Người dùng ChatGPT tăng kỷ lục nhờ công cụ tạo ảnh 'gây sốt'

Cơn sốt tạo hình ảnh theo phong cách Ghibli bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI đã khiến lượng người dùng chatbot ChatGPT tăng đột biến vào tuần trước, dẫn đến tình trạng quá tải máy chủ và hạn chế tạm thời tính năng này.

Xu hướng này đã lan rộng trên mạng xã hội, khi hàng loạt hình ảnh mang đậm dấu ấn của Studio Ghibli - hãng phim hoạt hình Nhật Bản do đạo diễn Hayao Miyazaki sáng lập - được chia sẻ rầm rộ. Những bộ phim nổi tiếng như "Spirited Away" hay "My Neighbor Totoro" là nguồn cảm hứng chính cho phong cách này.

Theo dữ liệu từ Similarweb, số người dùng hoạt động trung bình hàng tuần trên ChatGPT đã vượt mốc 150 triệu lần đầu tiên trong năm nay. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho biết, công ty đã ghi nhận 1 triệu người dùng mới chỉ trong vòng 1 giờ - tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với thời điểm ChatGPT ra mắt cách đây hơn 2 năm. Số liệu từ SensorTower cũng cho thấy lượng tải xuống ứng dụng toàn cầu và lượng người dùng hoạt động hàng tuần trên ứng dụng ChatGPT lần lượt tăng 11% và 5% so với tuần trước, trong khi doanh thu mua hàng trong ứng dụng tăng 6%.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng kéo theo nhiều vấn đề kỹ thuật, khi chatbot liên tục gặp trục trặc với nhiều lần ngừng hoạt động cục bộ trong tuần qua. OpenAI thừa nhận đang đối mặt với thách thức về năng lực xử lý và cảnh báo các bản cập nhật mới có thể bị trì hoãn.

