Điểm tin Công nghệ 3/10: OpenAI đạt định giá 500 tỉ USD

- OpenAI đạt định giá 500 tỉ USD sau khi bán cổ phần cho SoftBank và nhiều nhà đầu tư

OpenAI đã đạt định giá 500 tỉ USD sau một thỏa thuận mà các nhân viên hiện tại và trước đây đã bán khoảng 6,6 tỉ USD cổ phần, Reuters đưa tin hôm 2.10.

Con số này tăng so với mức định giá trước đó là 300 tỉ USD, nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng của OpenAI về cả người dùng và doanh thu.

Theo một phần của thỏa thuận, các nhân viên hiện tại và trước đây của OpenAI đã bán cổ phần cho một nhóm các nhà đầu tư gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX và T. Rowe Price, theo nguồn tin của Reuters.

Nguồn tin cho biết thêm OpenAI đã ủy quyền bán hơn 10 tỉ USD cổ phần trên thị trường thứ cấp.

Thương vụ bán cổ phần này nối tiếp khoản đầu tư trước đó từ SoftBank trong vòng huy động vốn chính của OpenAI trị giá 40 tỉ USD.

Theo tờ The Information, OpenAI đã tạo ra doanh thu khoảng 4,3 tỉ USD trong nửa đầu 2025, cao hơn khoảng 16% so với cả năm 2024.

Việc OpenAI bán cổ phần diễn ra vào thời điểm các gã khổng lồ công nghệ đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân tài AI với các gói thù lao hấp dẫn.