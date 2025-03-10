Điểm tin Công nghệ 3/10: OpenAI đạt định giá 500 tỉ USD

- OpenAI đạt định giá 500 tỉ USD sau khi bán cổ phần cho SoftBank và nhiều nhà đầu tư
OpenAI đã đạt định giá 500 tỉ USD sau một thỏa thuận mà các nhân viên hiện tại và trước đây đã bán khoảng 6,6 tỉ USD cổ phần, Reuters đưa tin hôm 2.10.
Con số này tăng so với mức định giá trước đó là 300 tỉ USD, nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng của OpenAI về cả người dùng và doanh thu.
Theo một phần của thỏa thuận, các nhân viên hiện tại và trước đây của OpenAI đã bán cổ phần cho một nhóm các nhà đầu tư gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX và T. Rowe Price, theo nguồn tin của Reuters.
Nguồn tin cho biết thêm OpenAI đã ủy quyền bán hơn 10 tỉ USD cổ phần trên thị trường thứ cấp.
Thương vụ bán cổ phần này nối tiếp khoản đầu tư trước đó từ SoftBank trong vòng huy động vốn chính của OpenAI trị giá 40 tỉ USD.
Theo tờ The Information, OpenAI đã tạo ra doanh thu khoảng 4,3 tỉ USD trong nửa đầu 2025, cao hơn khoảng 16% so với cả năm 2024.
Việc OpenAI bán cổ phần diễn ra vào thời điểm các gã khổng lồ công nghệ đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân tài AI với các gói thù lao hấp dẫn.
Meta Platforms chi 15 tỉ USD mua 49% Scale AI và chiêu mộ đồng sáng lập công ty khởi nghiệp gán nhãn dữ liệu AI này là Alexandr Wang về làm Giám đốc AI kiêm lãnh đạo đơn vị siêu trí tuệ nhân tạo.
- 'Tay chơi' mới trên thị trường tiền số
CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có cơ cấu cổ đông gắn liền với hệ sinh thái doanh nghiệp của Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy.
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng.
Trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ hội sở chính của Ngân hàng LPBank.
LPEX không chỉ có tên gọi và địa chỉ trụ sở liên quan tới LPBank mà cơ cấu cổ đông cũng cho thấy sự gắn kết với hệ sinh thái doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy.
Cụ thể, cơ cấu cổ đông sáng lập LPEX gồm 3 cá nhân: ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt nắm 30%.
Trong đó, cổ đông lớn nhất là ông Dương Văn Quyết, sinh năm 1989, từng là cổ đông lớn tại Thaigroup với tỷ lệ sở hữu 16,8%.
- Tin xấu với Xiaomi sau khi vừa lập kỷ lục
Cổ phiếu Xiaomi đang lao dốc không phanh sau khi dòng sản phẩm Xiaomi 17 ra mắt. Dù vậy, hãng vẫn tự tin với doanh số ban đầu và đưa ra những giải thích chính thức.
Cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi đã giảm mạnh 9,85% tính từ ngày ra mắt Xiaomi 17 Series (25/09) đến phiên giao dịch gần nhất vào 30/09.
Sau khi khảo sát thị trường, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm này có thể là do doanh số của dòng sản phẩm Mi 17 không đạt được kỳ vọng.
Cụ thể, ông Kuo cho hay tổng lô hàng của dòng Xiaomi 17 đã bị điều chỉnh giảm 20% so với mục tiêu ban đầu là 10 triệu chiếc. Ông Kuo nhận định nếu không có các chiến lược giá và marketing mạnh tay hơn, tổng doanh số của Mi 17 có thể còn thấp hơn con số 8 triệu chiếc của dòng Mi 15 tiền nhiệm.
Lý do chính cho sự điều chỉnh này là nhu cầu đối với phiên bản tiêu chuẩn Mi 17 thấp hơn nhiều so với dự kiến. Ban đầu, phiên bản này được kỳ vọng chiếm 50-55% tổng doanh số dòng Mi 17, nhưng thực tế chỉ đạt 15-20%. Dù lượng đặt hàng các phiên bản Pro Max và Pro tăng, chúng vẫn không đủ bù đắp sự sụt giảm của bản tiêu chuẩn.
Ông Kuo cũng chỉ ra rằng dòng Xiaomi 17 đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ lớn như Apple và Huawei. Cụ thể, doanh số iPhone 17 bản tiêu chuẩn tại thị trường Trung Quốc đã vượt kỳ vọng. Không những vậy, Xiaomi 17 còn tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ các mẫu iPhone mới ra mắt vào năm 2026.
- Samsung vẫn vượt trội ở 'sân nhà'
Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ Apple và các đối thủ Android, smartphone Samsung vẫn chiếm ưu thế tại thị trường Hàn Quốc nhờ vào chiến lược đặc biệt.
Theo trang tin nội địa MoneyS, thị trường smartphone Hàn Quốc nửa đầu năm 2025 chứng kiến sự áp đảo của dòng smartphone Galaxy với 80% thị phần. Yếu tố then chốt mang lại thành công này chính là AI.
Samsung là một trong những hãng đầu tiên đón đầu xu hướng AI di động với dòng Galaxy S24 vào năm ngoái. Hãng giới thiệu bộ Galaxy AI, cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, từ dịch thuật theo thời gian thực đến tóm tắt nội dung.
Kể từ đó, Galaxy AI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Công ty cải thiện đáng kể khả năng của Galaxy AI trên dòng Galaxy S25. Các tính năng mới trong việc chỉnh sửa, sáng tạo hình ảnh thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng, bao gồm tính năng xóa đối tượng không mong muốn khỏi hình ảnh, được đón nhận rất nồng nhiệt.
- Google: Tin tặc gửi email tống tiền nhiều giám đốc điều hành
Ngày 2/10, công ty công nghệ Google thuộc tập đoàn Alphabet thông báo một số lượng không xác định các giám đốc điều hành đang nhận được thư điện tử (email) chứa nội dung tống tiền từ tin tặc.
Trong một tuyên bố, Google cho biết nhóm tin tặc tuyên bố có liên kết với băng nhóm ransomware cl0p đang gửi email đến giới điều hành tại nhiều tổ chức. Nội dung email khẳng định đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ các ứng dụng kinh doanh Oracle E-Business Suite của những người này. Tuy nhiên, Google cũng nói rõ chưa có đủ bằng chứng để đánh giá chắc chắn về tính xác thực của những tuyên bố này.
Hiện tại Oracle chưa phản hồi thông tin trên. Google cũng chưa cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch tống tiền này.