Điểm tin Công nghệ 3/1: Tính năng tự động sửa lỗi trên iPhone gặp trục trặc sau bản cập nhật mới

- Xiaomi sắp tung smartphone phổ thông với pin khủng 9.000 mAh

Thương hiệu con của Xiaomi, Redmi, có thể khiến thị trường smartphone phổ thông thêm sôi động với sản phẩm có pin dung lượng gần 10.000 mAh.

Báo cáo đến từ nguồn rò rỉ uy tín trên Weibo là Digital Chat Station cho biết, Redmi đã hoàn thiện pin silicon đơn cell với dung lượng 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Hơn nữa, Redmi cũng được cho là đang thử nghiệm phiên bản pin 10.000 mAh trong phòng thí nghiệm của công ty.

Quan trọng hơn, công ty có thể sẽ trang bị viên pin này ngay trên chiếc smartphone phổ thông trong tương lai, điều này biến nó trở thành chiếc điện thoại pin lớn nhất trong phân khúc này. Mặc dù thông tin rò rỉ không tiết lộ tên thương hiệu cụ thể, nhưng trang MyDrivers cho rằng đây có thể là một phần của dòng sản phẩm Redmi Turbo 5 mà công ty dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 12 đến tháng 1 tới.

Tuy nhiên, việc trang bị pin 9.000 mAh trên Redmi Turbo 5 vẫn là một dấu hỏi lớn khi có nhiều tin đồn khác nhau về dung lượng pin thực tế của mẫu smartphone này. Chính Digital Chat Station đã từng báo cáo cho biết sản phẩm có pin dung lượng 7.500 mAh, trong khi các thông tin trước đó lại cho thấy pin của máy sẽ có dung lượng từ 9.000 mAh trở lên. Điều này cho thấy viên pin lớn hơn có thể sẽ dành riêng cho một biến thể khác của Redmi Turbo 5 hoặc một thiết bị Redmi hoàn toàn khác.

Về cấu hình, Redmi Turbo 5 được cho là điện thoại đầu tiên sử dụng chip Dimensity 8500 mới của MediaTek, vốn được sản xuất trên quy trình 4nm của TSMC, với CPU Arm Cortex-A725 8 nhân xung nhịp lên đến 3,4 GHz, kết hợp với GPU Mali-G720 xung nhịp khoảng 1,5 GHz.

Đối với những người dùng yêu cầu cao hơn, phiên bản Turbo 5 Pro có thể được nâng cấp lên Dimensity 9500e hoặc Snapdragon 8 Gen 5. Đặc biệt, Dimensity 9500e dự kiến sẽ bao gồm lõi Cortex-X925, GPU Immortalis-G925 và khả năng tăng tốc AI ở cấp độ phần cứng.

