Điểm tin Công nghệ 3/1: Tính năng tự động sửa lỗi trên iPhone gặp trục trặc sau bản cập nhật mới

- Xiaomi sắp tung smartphone phổ thông với pin khủng 9.000 mAh
Thương hiệu con của Xiaomi, Redmi, có thể khiến thị trường smartphone phổ thông thêm sôi động với sản phẩm có pin dung lượng gần 10.000 mAh.
Báo cáo đến từ nguồn rò rỉ uy tín trên Weibo là Digital Chat Station cho biết, Redmi đã hoàn thiện pin silicon đơn cell với dung lượng 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W. Hơn nữa, Redmi cũng được cho là đang thử nghiệm phiên bản pin 10.000 mAh trong phòng thí nghiệm của công ty.
Quan trọng hơn, công ty có thể sẽ trang bị viên pin này ngay trên chiếc smartphone phổ thông trong tương lai, điều này biến nó trở thành chiếc điện thoại pin lớn nhất trong phân khúc này. Mặc dù thông tin rò rỉ không tiết lộ tên thương hiệu cụ thể, nhưng trang MyDrivers cho rằng đây có thể là một phần của dòng sản phẩm Redmi Turbo 5 mà công ty dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 12 đến tháng 1 tới.
Tuy nhiên, việc trang bị pin 9.000 mAh trên Redmi Turbo 5 vẫn là một dấu hỏi lớn khi có nhiều tin đồn khác nhau về dung lượng pin thực tế của mẫu smartphone này. Chính Digital Chat Station đã từng báo cáo cho biết sản phẩm có pin dung lượng 7.500 mAh, trong khi các thông tin trước đó lại cho thấy pin của máy sẽ có dung lượng từ 9.000 mAh trở lên. Điều này cho thấy viên pin lớn hơn có thể sẽ dành riêng cho một biến thể khác của Redmi Turbo 5 hoặc một thiết bị Redmi hoàn toàn khác.
Về cấu hình, Redmi Turbo 5 được cho là điện thoại đầu tiên sử dụng chip Dimensity 8500 mới của MediaTek, vốn được sản xuất trên quy trình 4nm của TSMC, với CPU Arm Cortex-A725 8 nhân xung nhịp lên đến 3,4 GHz, kết hợp với GPU Mali-G720 xung nhịp khoảng 1,5 GHz.
Đối với những người dùng yêu cầu cao hơn, phiên bản Turbo 5 Pro có thể được nâng cấp lên Dimensity 9500e hoặc Snapdragon 8 Gen 5. Đặc biệt, Dimensity 9500e dự kiến sẽ bao gồm lõi Cortex-X925, GPU Immortalis-G925 và khả năng tăng tốc AI ở cấp độ phần cứng.
- Một sàn thương mại điện tử định danh hơn 80% người bán hàng
Tính đến ngày 30-10-2025, nền tảng đã hoàn tất định danh 81% nhà bán hàng, và đặt mục tiêu đạt 100% trong thời gian tới.
Đặc biệt, 100% người bán mới hiện nay buộc phải hoàn tất quy trình định danh trước khi được phép kinh doanh.
"Định danh người bán không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà là cam kết của Shopee trong việc bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao niềm tin vào giao dịch trực tuyến. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam"- bà Vũ Xuân Linh, Giám đốc Quan hệ đối tác chiến lược Công ty TNHH Shopee khẳng định.
Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, thiệt hại 1.660 tỉ đồng.
- Phiên bản mới của Samsung có gì?
Samsung ra mắt smartphone gập ba với hai bản lề kép, màn hình mở rộng lên 10 inch và độ mỏng vượt trội, hứa hẹn thay đổi trải nghiệm di động kết hợp máy tính bảng.
Tại sự kiện K-Tech Showcase diễn ra song song Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (CEO Summit) thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở Hàn Quốc, Samsung đã công bố nguyên mẫu Galaxy Z TriFold – smartphone gập ba đầu tiên của hãng. Thiết bị này không chỉ mở rộng giới hạn công nghệ màn hình dẻo mà còn tập trung vào độ mỏng và tính tiện dụng, đánh dấu bước tiến mới trong dòng Galaxy Z series.
Galaxy Z TriFold nổi bật với cơ chế hai bản lề gập vào trong, cho phép màn hình biến đổi linh hoạt. Ở trạng thái gập hoàn toàn, thiết bị sở hữu màn hình khoảng 6,5 inch, tương đương một chiếc smartphone thông thường, dễ dàng bỏ túi và cầm nắm. Khi mở rộng hoàn toàn qua hai lần gập, Galaxy Z TriFold biến thành máy tính bảng với không gian hiển thị lên đến gần 10 inch, mang lại trải nghiệm đa nhiệm giống như tablet chuyên dụng. Thiết kế này loại bỏ nhu cầu mang theo nhiều thiết bị, tối ưu hóa tính di động và năng suất làm việc cho người dùng doanh nhân hoặc sáng tạo nội dung.
Điểm nhấn công nghệ lớn nhất của Galaxy Z TriFold nằm ở độ mỏng ấn tượng. Theo báo cáo từ Korea Economic Daily và The Chosun Daily, khi mở ra hoàn toàn, thiết bị chỉ dày khoảng 4,2 mm, ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội so với Galaxy Z Fold7, mẫu gập mỏng nhất hiện tại của Samsung. Khi gập lại, độ dày dao động từ 1,2 đến 1,5 cm (khoảng 12-15 mm), mỏng hơn đáng kể so với các thế hệ trước như Galaxy Z Fold4 (15,8 mm) hay Galaxy Z Fold3 (16 mm).
Thực tế, mặt cắt ngang của Galaxy Z TriFold được dự đoán tương đương Galaxy Z Fold5 (13,4 mm). Để đạt được điều này, Samsung áp dụng cơ chế bản lề kép tinh tế, kết hợp màn hình dẻo với độ cong tối ưu, giảm thiểu không gian thừa mà vẫn đảm bảo độ bền.
Một cải tiến quan trọng khác trên Galaxy Z TriFold là chất lượng nếp gấp màn hình. Nguồn tin cho biết, đường gấp gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường, khắc phục điểm yếu cố hữu của công nghệ màn hình gập hiện nay. Điều này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn cải thiện trải nghiệm xem, đặc biệt khi sử dụng ở chế độ máy tính bảng rộng lớn. Samsung ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ không chỉ vì vẻ ngoài mà còn giảm trọng lượng tổng thể, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn, phù hợp cho sử dụng lâu dài.
Galaxy Z TriFold hiện vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu, được trưng bày sau lớp kính bảo vệ mờ tại K-Tech Showcase, chỉ cho phép chụp ảnh từ xa. Sản phẩm chính thức có thể ra mắt trước khi năm 2026 kết thúc, dù ban đầu có thể giới hạn ở một số thị trường nhất định.
- Tính năng tự động sửa lỗi trên iPhone gặp trục trặc sau bản cập nhật mới
Nhiều người dùng iPhone trên toàn thế giới đang phản ánh tình trạng tính năng tự động sửa lỗi hoạt động không ổn định, thường xuyên thay đổi những từ đúng chính tả thành các từ sai nghĩa hoặc không liên quan.
Hiện tượng này được cho là xuất hiện sau khi Apple phát hành phiên bản hệ điều hành iOS 26, gây ra nhiều bức xúc và tranh luận trong cộng đồng người dùng.
Theo tờ The Guardian ngày 1/11, từ khi iOS 26 được phát hành vào tháng 9, các diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện hàng loạt phản ánh về việc bàn phím ảo của iPhone (iOS keyboard) tự động sửa những từ đúng thành từ sai một cách khó hiểu. Một video ghi lại hiện tượng bàn phím thay đổi ngẫu nhiên chính tả và ký tự đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem, khiến nhiều người đặt nghi vấn về lỗi hệ thống.
Ông Jan Pedersen, chuyên gia từng tham gia phát triển công nghệ dự đoán văn bản tại Microsoft, cho rằng rất khó xác định nguyên nhân chính xác vì Apple không công khai cơ chế xử lý của tính năng này. “Có nhiều biến thể của thuật toán tự động sửa lỗi, và rất khó biết Apple đang áp dụng công nghệ nào, bởi phần lõi được xử lý ở cấp hệ thống”, ông nhận định.
Cùng quan điểm, ông Kenneth Church, nhà ngôn ngữ học tính toán từng phát triển công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) từ thập niên 1990, cho biết Apple “luôn giữ bí mật kỹ thuật nghiêm ngặt hơn hầu hết các hãng công nghệ khác”. Theo ông, rất có thể người dùng “sẽ không bao giờ biết chính xác vì sao những thay đổi kỳ lạ này xảy ra”.
Phản hồi trước phản ánh của người dùng, Apple khẳng định tính năng tự động sửa lỗi đã được cải tiến liên tục trong nhiều năm qua và hiện nay sử dụng mô hình ngôn ngữ học máy chạy trực tiếp trên thiết bị. Công nghệ này giúp hệ thống học hỏi thói quen gõ phím của từng người dùng để đưa ra gợi ý phù hợp hơn. Tuy nhiên, Apple cho biết hiện tượng được lan truyền trên mạng “không liên quan đến lỗi của tính năng này”.
- Nghiên cứu mới hé lộ rằng người dùng Android ít bị lừa đảo hơn iOS
Từ lâu, mọi người luôn đặt ra một câu hỏi rằng nền tảng Android hay iOS an toàn hơn? Hầu hết mọi người sẽ chọn ngay iOS vì chiến lược "hệ sinh thái đóng kín" nổi tiếng của Apple. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây lại cho thấy điều ngược lại, ít nhất là trong một cuộc chiến cụ thể đó là bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo.
Trái với suy nghĩ của số đông, một nghiên cứu từ YouGov (có sự tham gia của Google) đã đưa ra những con số đầy bất ngờ. Cụ thể, người dùng iOS có khả năng nhận được từ 3 tin nhắn lừa đảo (scam) trở lên trong một tuần cao hơn 65% so với người dùng Android. Ngược lại, người dùng Android lại có khả năng không nhận được tin nhắn lừa đảo nào cao hơn 58% so với người dùng iOS.
Không chỉ vậy, người dùng Android cũng tự tin hơn vào thiết bị của mình, với tỷ lệ mô tả các biện pháp bảo vệ là "rất hiệu quả" cao hơn 20% so với người dùng iPhone.
Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 5.000 người dùng điện thoại thông minh ở Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Khi so sánh cụ thể, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Chủ sở hữu điện thoại Google Pixel có khả năng báo cáo không nhận tin nhắn lừa đảo nào cao hơn 96% so với chủ sở hữu iPhone.
Ngược lại, người dùng iPhone có khả năng nhận được một lượng lớn tin nhắn lừa đảo cao hơn 136% và có khả năng cho rằng thiết bị của họ "hoàn toàn không hiệu quả" trong việc ngăn chặn lừa đảo di động cao hơn 150% so với người dùng Pixel.