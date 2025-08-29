Điểm tin Công nghệ 29/8: Google thử nghiệm đưa tính năng chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS

- Google thử nghiệm đưa tính năng chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS
Google đang phát triển tính năng Quick Share cho iPhone, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS. Tính năng này đã xuất hiện trong bản beta của Google Play Services, hứa hẹn sớm ra mắt chính thức.
Google và Samsung đã chính thức hợp nhất tính năng chia sẻ nhanh Quick Share trên hệ điều hành Android từ năm ngoái, giúp người dùng dễ dàng gửi tập tin, hình ảnh hay video giữa các thiết bị. Giờ đây, theo thông tin mới nhất, Google đang âm thầm mở rộng tính năng này sang iPhone, đây là một động thái hứa hẹn sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong trải nghiệm kết nối đa nền tảng.
Kết quả phân tích từ bản cập nhật beta mới nhất của Google Play Services đã hé lộ điều này, đồng thời xác nhận những thông tin rò rỉ từng xuất hiện cách đây gần một năm. Việc phải mất nhiều thời gian mới có tiến triển cho thấy tính năng này khá phức tạp để triển khai, song sự xuất hiện trong bản beta đã chứng minh Google đang tiến rất gần đến giai đoạn phát hành công khai.
Điểm khác biệt đáng chú ý là khi chia sẻ dữ liệu từ Android sang iPhone, người dùng sẽ phải đăng nhập tài khoản Google để sử dụng Quick Share. Đây là điều không bắt buộc khi gửi tệp giữa hai thiết bị Android. Nhiều ý kiến cho rằng có thể phía iPhone sẽ cần tích hợp tài khoản Google thông qua ứng dụng của hãng để nhận dữ liệu, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.
Việc Google mở rộng Quick Share sang iPhone được xem là nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các hệ sinh thái vốn bị giới hạn bởi tường rào kỹ thuật. Nếu được triển khai rộng rãi, đây sẽ là bước tiến quan trọng, mang đến sự thuận tiện cho hàng triệu người dùng đang sở hữu đồng thời thiết bị Android và iOS.
- Đột phá AI trong điều trị vô sinh
Các chuyên gia tại Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm (IVF) Fakih ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất - UAE) vừa ghi dấu bước tiến quan trọng khi ứng dụng thành công một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trong điều trị vô sinh nam.
Công nghệ này đã hỗ trợ một ca mang thai nhờ phát hiện tinh trùng cực hiếm trong quá trình lấy tinh trùng bằng vi phẫu – điều trước đây hầu như không thể. Thành tựu mở ra hy vọng mới cho nhiều cặp đôi từng được xem là không có khả năng điều trị do các dạng vô sinh nam nghiêm trọng.
Công nghệ mang tên SpermSearchAI, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, được phát triển dựa trên kỹ thuật học sâu (deep learning). Hệ thống giúp các chuyên viên phôi học nhanh chóng khoanh vùng và đánh dấu tinh trùng còn sống trong các mẫu mô phức tạp, từ đó rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao tỷ lệ thành công.
Trong ca thử nghiệm này, bệnh nhân nam 32 tuổi mắc chứng vô tinh không do tắc nghẽn (NOA) – tình trạng tinh dịch không có tinh trùng – vốn gần như không thể thụ thai tự nhiên. Trong quá trình vi phẫu tách tinh trùng từ mô tinh hoàn (microTESE), ban đầu không phát hiện được tinh trùng dưới kính hiển vi. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của AI, các chuyên viên đã tìm ra tinh trùng sống, cho phép thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Kết quả, sau hơn hai năm rưỡi nỗ lực, cặp đôi tham gia thử nghiệm nay sắp đón con đầu lòng.
Trước đây, việc điều trị NOA đòi hỏi các chuyên viên phôi học phải tìm kiếm thủ công dưới kính hiển vi công suất cao, thường kéo dài nhiều giờ và dễ thất bại nếu không tìm thấy tinh trùng. Các nghiên cứu bước đầu cho thấy AI không chỉ rút ngắn đáng kể quá trình này mà còn giúp phát hiện những tinh trùng vốn có nguy cơ bị bỏ sót.
Hiện nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản trên thế giới cũng đang triển khai thử nghiệm công nghệ tương tự. Kết quả ban đầu mang lại tín hiệu lạc quan về độ chính xác và hiệu quả điều trị, mở ra triển vọng cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh trên toàn cầu.
- ASUS phổ cập laptop AI tại Việt Nam, hoàn thiện dải sản phẩm Vivobook S14 với đầy đủ phiên bản Intel, AMD và Snapdragon
ASUS tiếp tục hoàn thiện dải sản phẩm Copilot+ PC bằng việc tung ra bốn mẫu Vivobook S14/S16 trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon X và AMD Ryzen AI, mang đến lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang laptop tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Dòng Vivobook S với thiết kế kim loại mỏng nhẹ, màn hình OLED, thời lượng pin lâu, hệ thống kết nối đầy đủ và mức giá dễ tiếp cận từ 22.990.000 VND - nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng nhóm người dùng khác nhau.
Những sản phẩm này được bổ sung sau loạt Vivobook S14/S16 dùng vi xử lý Intel Core Ultra (Series 2) ra mắt vào cuối tháng 5/2025.
Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi không phân chia sản phẩm theo nền tảng chip mà dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Nhiệm vụ của ASUS là kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế và công nghệ - bao gồm cả nền tảng CPU - để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng”.
- Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất chip AI, thách thức ưu thế của Mỹ
Trung Quốc đang chuẩn bị tăng gấp ba sản lượng chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm tới, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt.
Theo Financial Times ngày 27/8, ba nhà máy mới chuyên sản xuất chip AI dành cho Huawei sẽ lần lượt đi vào hoạt động từ cuối năm 2025, nâng tổng công suất vượt qua cả Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), hãng sản xuất bán dẫn hàng đầu Trung Quốc. SMIC đồng thời có kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip 7 nanomet, loại tiên tiến nhất hiện nay tại Trung Quốc, trong năm 2026.
Các bước đi này được đánh giá là nhằm lấp đầy khoảng trống do Nvidia để lại sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip AI cao cấp sang Trung Quốc. Động thái này được cho là sẽ giúp nhiều công ty thiết kế chip nội địa Trung Quốc như Cambricon, Biren hay MetaX có thêm nguồn cung, qua đó thúc đẩy cạnh tranh ở thị trường nội địa đang tăng trưởng mạnh.
Song song với đó, hệ sinh thái phần mềm - phần cứng Trung Quốc đang dần được hình thành xung quanh DeepSeek, start-up AI nổi bật nhất hiện nay. DeepSeek mới đây công bố chuyển sang chuẩn dữ liệu FP8, giúp tăng hiệu quả xử lý dù giảm độ chính xác. Huawei và Cambricon đã tung ra những sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn này, tạo tiền đề cho một bước nhảy vọt cho ngành AI nội địa.
Ngoài chip xử lý, Trung Quốc còn dồn lực phát triển bộ nhớ tốc độ cao, lĩnh vực mà thị trường hiện nay đang do các tập đoàn Hàn Quốc và Mỹ thống trị. Trong bối cảnh đó, CXMT, doanh nghiệp nội địa hàng đầu Trung Quốc, đang thử nghiệm chip HBM3 với hiệu năng tiệm cận dòng sản phẩm tiên tiến nhất thế giới và đặt mục tiêu thương mại hóa ngay trong năm tới.
- Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dịp lễ 2/9 ít người biết
Các chuyên gia bảo mật vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào khách hàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Một ngân hàng vừa đưa ra cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến gia tăng trong dịp nghỉ lễ 2/9. Theo đó, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng tâm lý chủ quan, mải mua sắm hoặc giải trí để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
1. Giả mạo chương trình khuyến mãi, tặng quà:
Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc thương hiệu nổi tiếng, gửi tin nhắn, gọi điện mời khách hàng nhận quà hoặc tham gia khuyến mãi. Sau đó, họ yêu cầu truy cập link giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin cá nhân hoặc đăng nhập ngân hàng số, thậm chí kiểm soát thiết bị để thực hiện giao dịch bất hợp pháp.
2. Giả danh shipper:
Đối tượng liên hệ yêu cầu chuyển khoản trước cho đơn hàng, rồi gửi link “hủy đăng ký” nhưng thực chất là giao diện chuyển tiền giả, khiến nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản kẻ gian.
Những hành vi này có thể dẫn đến mất tiền, mất thông tin bảo mật và mất quyền kiểm soát điện thoại.