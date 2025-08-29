Điểm tin Công nghệ 29/8: Google thử nghiệm đưa tính năng chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS

- Google thử nghiệm đưa tính năng chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS

Google đang phát triển tính năng Quick Share cho iPhone, cho phép chia sẻ dữ liệu giữa Android và iOS. Tính năng này đã xuất hiện trong bản beta của Google Play Services, hứa hẹn sớm ra mắt chính thức.

Google và Samsung đã chính thức hợp nhất tính năng chia sẻ nhanh Quick Share trên hệ điều hành Android từ năm ngoái, giúp người dùng dễ dàng gửi tập tin, hình ảnh hay video giữa các thiết bị. Giờ đây, theo thông tin mới nhất, Google đang âm thầm mở rộng tính năng này sang iPhone, đây là một động thái hứa hẹn sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong trải nghiệm kết nối đa nền tảng.

Kết quả phân tích từ bản cập nhật beta mới nhất của Google Play Services đã hé lộ điều này, đồng thời xác nhận những thông tin rò rỉ từng xuất hiện cách đây gần một năm. Việc phải mất nhiều thời gian mới có tiến triển cho thấy tính năng này khá phức tạp để triển khai, song sự xuất hiện trong bản beta đã chứng minh Google đang tiến rất gần đến giai đoạn phát hành công khai.

Điểm khác biệt đáng chú ý là khi chia sẻ dữ liệu từ Android sang iPhone, người dùng sẽ phải đăng nhập tài khoản Google để sử dụng Quick Share. Đây là điều không bắt buộc khi gửi tệp giữa hai thiết bị Android. Nhiều ý kiến cho rằng có thể phía iPhone sẽ cần tích hợp tài khoản Google thông qua ứng dụng của hãng để nhận dữ liệu, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.

Việc Google mở rộng Quick Share sang iPhone được xem là nỗ lực nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các hệ sinh thái vốn bị giới hạn bởi tường rào kỹ thuật. Nếu được triển khai rộng rãi, đây sẽ là bước tiến quan trọng, mang đến sự thuận tiện cho hàng triệu người dùng đang sở hữu đồng thời thiết bị Android và iOS.

- Đột phá AI trong điều trị vô sinh

Các chuyên gia tại Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm (IVF) Fakih ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất - UAE) vừa ghi dấu bước tiến quan trọng khi ứng dụng thành công một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trong điều trị vô sinh nam.