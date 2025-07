Điểm tin Công nghệ 29/7: Apple sẽ không ‘bỏ rơi’ iPhone 17 Air như iPhone 16e

Thậm chí, các học giả và chuyên gia công nghệ cho biết khi được sử dụng cùng với con người để giúp đánh giá, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, AI đã cho thấy những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, theo các y tá và nhân viên y tế thường xuyên làm việc với những công nghệ này, máy móc cũng có thể mắc sai sót và đôi khi được triển khai mà không được đào tạo đầy đủ hoặc không linh hoạt, khiến việc chăm sóc bệnh nhân gặp rủi ro.

Đáng ngại hơn, một số bác sĩ lâm sàng nói với WSJ rằng cảm thấy áp lực từ ban quản lý bệnh viện để trì hoãn thuật toán.

“AI nên được sử dụng để hỗ trợ cho các quyết định lâm sàng chứ không phải để thay thế những chuyên gia như bác sĩ. Các nhà quản lý bệnh viện cần hiểu rằng có rất nhiều thứ mà một thuật toán không thể nhìn thấy trong môi trường lâm sàng”, Kenrick Cato, giáo sư điều dưỡng tại Đại học Pennsylvania nhận định.

- iPhone gập có màn hình lớn đến đâu?

Thông tin rò rỉ mới tiết lộ iPhone gập có màn hình nhỏ hơn Galaxy Z Fold7, cho thấy Apple ưu tiên trải nghiệm thực tế hơn là chạy đua về mặt kích thước.

Sau nhiều năm đồn đoán, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple có thể đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Thông tin rò rỉ mới từ Trung Quốc vừa hé lộ chi tiết quan trọng về kích thước màn hình của nguyên mẫu thiết bị.

Theo nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, nguyên mẫu của smartphone gập do Apple phát triển được trang bị màn hình chính 7,7 inch khi mở và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Mặc dù nhỏ hơn một chút so với thông tin con số 7,8 inch so với đồn đoán, đây vẫn là con số nằm trong phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ.