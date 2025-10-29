Điểm tin Công nghệ 29/10: Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

- Amazon sắp sa thải 30.000 người
Tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp tiến hành đợt cắt giảm nhân sự văn phòng lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 vị trí bị loại bỏ.
Theo Reuters, ngày 27/10, Amazon thông báo sẽ cắt giảm 30.000 vị trí nhân sự văn phòng bắt đầu từ ngày 28/10, nhằm cắt giảm chi phí và bù đắp tình trạng tuyển dụng quá mức trong giai đoạn nhu cầu tăng cao vì đại dịch.
Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,55 triệu nhân viên của Amazon, nhưng chiếm tỷ lệ gần 10% lực lượng khối văn phòng, tương đương khoảng 350.000 người. Đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Amazon kể từ cuối năm 2022, khi công ty từng loại bỏ khoảng 27.000 vị trí. Tuy nhiên, người phát ngôn của Amazon từ chối đưa ra bình luận thêm.
Trong 2 năm qua, Amazon đã tiến hành các đợt cắt giảm quy mô nhỏ ở nhiều bộ phận như thiết bị, truyền thông và podcast. Đợt cắt giảm mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều mảng, bao gồm bộ phận nhân sự (People Experience and Technology - PXT), vận hành, thiết bị và dịch vụ, cũng như Amazon Web Services (AWS).
Các quản lý thuộc các nhóm cắt giảm nhân sự đã được yêu cầu tham gia khóa tập huấn để chuẩn bị cho việc thông báo sa thải sẽ gửi qua email vào sáng 28/10.
- Cú bắt tay “giải nhiệt” cho kỷ nguyên AI
LG Electronics và SK Enmove vừa ký thỏa thuận với công ty Green Revolution Cooling (GRC) để cùng phát triển giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).
Hai “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc LG Electronics và SK Enmove ngày 27/10 đã ký thỏa thuận với công ty Mỹ Green Revolution Cooling (GRC) để cùng phát triển giải pháp làm mát bằng chất lỏng thế hệ mới cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo thỏa thuận, 3 bên sẽ hợp tác nghiên cứu cơ hội kinh doanh mới, triển khai hoạt động tiếp thị chung và tiến hành thử nghiệm mô hình giải pháp làm mát chìm cho trung tâm dữ liệu AI. Các thử nghiệm sẽ được thực hiện tại cơ sở thử nghiệm của LG ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km.
Trong khuôn khổ hợp tác, LG đảm nhiệm tích hợp hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu và cung cấp các thiết bị chủ chốt như bộ phân phối chất làm mát, thiết bị nước làm mát và máy làm lạnh (chiller). SK Enmove cung cấp chất lỏng truyền nhiệt tiên tiến chuyên dụng cho công nghệ làm mát chìm, trong khi GRC mang đến kinh nghiệm về thiết kế và triển khai bể làm mát ngâm.
Công nghệ làm mát bằng chất lỏng chìm – trong đó toàn bộ máy chủ được đặt trong dung dịch không dẫn điện – đang được coi là giải pháp hiệu quả cao thay thế cho các phương pháp làm mát bằng không khí hoặc nước truyền thống, nhất là trong bối cảnh nhu cầu xử lý dữ liệu AI tăng mạnh trên toàn cầu.
- Đằng sau tin đồn Mỹ chiếm hơn 127.000 Bitcoin của nhóm đào tiền số Trung Quốc
Một lỗ hổng mới được phát hiện trong thư viện Bitcoin mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi đã dẫn đến việc lộ hơn 120.000 khóa riêng tư. Theo báo cáo của nhà cung cấp ví tiền điện tử OneKey hôm 18.10, lỗ hổng này bắt nguồn từ phiên bản Libbitcoin Explorer (bx) 3.x, cho phép kẻ tấn công dự đoán khóa riêng của ví được tạo thông qua các phương pháp số ngẫu nhiên không an toàn.
Một sự việc khác gần đây cũng khiến cộng đồng tiền mã hóa xôn xao: Rộ tin Bộ Tư pháp Mỹ đã chiếm được khóa riêng của 127.426 Bitcoin bị chuyển đi vào tháng 12.2020, với tổng giá trị hiện lên đến 15 tỉ USD.
Theo hãng Elliptic, số tài sản này ban đầu có liên quan đến nhóm đào tiền số Trung Quốc mang tên LuBian nhưng sau đó bị Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ. Nhiều người tin rằng cơ quan điều tra Mỹ có thể đã lợi dụng một lỗ hổng trong quá trình sinh số ngẫu nhiên khi tạo ví để tái tạo hoặc chiếm khóa riêng.
Tin tức trên lan nhanh như cơn bão, gây chấn động toàn ngành tiền mã hóa và lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Không chỉ dẫn đến những tranh luận sâu sắc về kỹ thuật và bảo mật, sự việc còn khiến các nhà đầu tư lo ngại hơn bao giờ hết về độ tin cậy và khả năng kiểm soát rủi ro của tài sản số.
- Kaspersky tăng cường hiện diện tại Việt Nam bằng chiến lược đầu tư dài hạn
Kaspersky công bố các khoản đầu tư trọng điểm và sáng kiến chiến lược mới, tăng cường sự hiện diện và mở rộng thị phần tại Việt Nam. Công ty an ninh mạng và bảo mật dữ liệu toàn cầu khẳng định cam kết phát triển nguồn nhân lực địa phương, thúc đẩy giáo dục an toàn thông tin và đưa công nghệ bảo mật quốc tế đến gần hơn với người dùng Việt Nam.
Thông tin này được công bố trong bối cảnh Kaspersky chính thức thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam, khẳng định vị thế là doanh nghiệp an ninh mạng cam kết phát triển lâu dài tại thị trường này.
Được xây dựng như một trung tâm điều phối chiến lược của Kaspersky tại Việt Nam, sự hiện diện tới đây của Kaspersky sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu thị trường một cách nhanh chóng, kịp thời. Những sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của công ty, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác với các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Qua đó giúp Kaspersky hiểu rõ về những thử thách và cơ hội đặc thù trong lĩnh vực an ninh mạng tại thị trường Việt Nam.
Trên nền tảng này, Kaspersky dự kiến tăng cường đầu tư cho các chương trình phát triển kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong nước. Các sáng kiến trọng điểm bao gồm đào tạo kỹ thuật cho đối tác, chuyển giao chuyên môn từ hệ thống trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Kaspersky, và các dự án hợp tác giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới chuyên gia an ninh mạng quốc tế.
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam nhận định: “Những chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam trong thời gian qua đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển an ninh mạng của Kaspersky. Điều này không chỉ mang ý nghĩa mở rộng mà còn giúp chúng tôi hiểu sâu thị trường, đầu tư hiệu quả hơn vào nguồn nhân lực, công nghệ và các mối quan hệ hợp tác, những yếu tố nền tảng để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho Việt Nam”.
- Qualcomm ra mắt chip AI mới giúp dẫn đầu cuộc đua trung tâm dữ liệu
Qualcomm Technologies vừa giới thiệu bộ tăng tốc AI thế hệ mới: chip AI200 và AI250, được tối ưu hóa cho tác vụ suy luận của AI tạo sinh trong trung tâm dữ liệu. Các giải pháp này nhằm cung cấp hiệu suất nhanh, tiết kiệm chi phí và năng lượng.
Được biết, chip AI250 ra mắt với kiến trúc điện toán mới, hứa hẹn băng thông bộ nhớ hiệu quả cao hơn 10 lần và giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng.
Qualcomm đặt mục tiêu cung cấp hiệu suất cấp Hyperscaler với giải pháp làm mát bằng chất lỏng. Công ty kỳ vọng AI200 sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2026 và AI250 vào năm 2027.
- Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo
Mới đây, Bloomberg đề cập đến một sự thay đổi lớn ở thế hệ tiếp theo của iPad Pro, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Đó là việc trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi, tương tự như công nghệ lần đầu xuất hiện trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Hệ thống này giúp thiết bị duy trì hiệu năng ổn định mà không cần đến quạt tản nhiệt, đồng thời vẫn giữ nguyên được kiểu dáng mỏng nhẹ vốn có.
Trên chuyên mục Bloomberg Tech, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết việc tích hợp tản nhiệt buồng hơi là rất quan trọng khi chip xử lý trên iPad Pro ngày càng mạnh mẽ và nhiều người thường sử dụng tablet cho các tác vụ nặng như biên tập video hay chạy ứng dụng AI. Công nghệ này không chỉ giúp cải thiện hiệu năng mà còn có thể trở thành điểm khác biệt để phân biệt iPad Pro với iPad Air - dòng sản phẩm đang dần tiến vào phân khúc cao cấp với kích thước 13 inch và chip xử lý mạnh mẽ.
Gurman cho biết: “Apple không phát minh khái niệm khi tản nhiệt buồng hơi xuất hiện trên thiết bị Samsung và các hãng khác trong nhiều năm. Dù vậy, công ty vẫn định vị đây là tính năng nổi bật, đáng để nâng cấp”.
Như vậy, sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo có thể được nhìn thấy ngay trong tháng 10 này với sức mạnh phần cứng được đẩy lên một tầm cao mới, và trong tương lai xa hơn là một cuộc cách mạng về hệ thống tản nhiệt, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hiệu năng vượt trội và ổn định hơn nữa cho người dùng.