Điểm tin Công nghệ 29/10: Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

- Amazon sắp sa thải 30.000 người

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp tiến hành đợt cắt giảm nhân sự văn phòng lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 30.000 vị trí bị loại bỏ.

Theo Reuters, ngày 27/10, Amazon thông báo sẽ cắt giảm 30.000 vị trí nhân sự văn phòng bắt đầu từ ngày 28/10, nhằm cắt giảm chi phí và bù đắp tình trạng tuyển dụng quá mức trong giai đoạn nhu cầu tăng cao vì đại dịch.

Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 1,55 triệu nhân viên của Amazon, nhưng chiếm tỷ lệ gần 10% lực lượng khối văn phòng, tương đương khoảng 350.000 người. Đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất của Amazon kể từ cuối năm 2022, khi công ty từng loại bỏ khoảng 27.000 vị trí. Tuy nhiên, người phát ngôn của Amazon từ chối đưa ra bình luận thêm.

Trong 2 năm qua, Amazon đã tiến hành các đợt cắt giảm quy mô nhỏ ở nhiều bộ phận như thiết bị, truyền thông và podcast. Đợt cắt giảm mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến nhiều mảng, bao gồm bộ phận nhân sự (People Experience and Technology - PXT), vận hành, thiết bị và dịch vụ, cũng như Amazon Web Services (AWS).

Các quản lý thuộc các nhóm cắt giảm nhân sự đã được yêu cầu tham gia khóa tập huấn để chuẩn bị cho việc thông báo sa thải sẽ gửi qua email vào sáng 28/10.

