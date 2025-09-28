Điểm tin Công nghệ 28/9: Sắp có 'ChatGPT' của Apple

- Facebook sẽ tính phí người dùng cho phiên bản không có quảng cáo

The Guardian đưa tin, Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) sắp triển khai một phiên bản không có quảng cáo cho người dùng tại Anh, như một cách để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý tại quốc gia này.

Theo đó, nếu không muốn xem quảng cáo, người dùng sẽ phải trả 2,99 bảng/tháng (web) và 3,99 bảng/tháng (thiết bị di động). Trong trường hợp người dùng đã liên kết tài khoản Facebook và Instagram thì chỉ cần trả một khoản phí hàng tháng.

“Điều này sẽ cho phép người dùng tại Anh lựa chọn tiếp tục dùng Facebook và Instagram miễn phí với quảng cáo cá nhân hóa, hoặc đăng ký thuê bao để không thấy quảng cáo,” Meta cho biết.

Năm nay, Ủy ban châu Âu đã phạt Meta 200 triệu euro và yêu cầu hãng phải đưa ra phiên bản miễn phí, sử dụng dữ liệu cá nhân ít chi tiết hơn (chẳng hạn chỉ dựa vào giới tính, tuổi và vị trí) để phục vụ quảng cáo.

- Kaspersky cảnh báo nguy cơ mới đến từ AI mã nguồn mở