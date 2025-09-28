Điểm tin Công nghệ 28/9: Sắp có 'ChatGPT' của Apple

- Facebook sẽ tính phí người dùng cho phiên bản không có quảng cáo
The Guardian đưa tin, Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) sắp triển khai một phiên bản không có quảng cáo cho người dùng tại Anh, như một cách để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý tại quốc gia này.
Theo đó, nếu không muốn xem quảng cáo, người dùng sẽ phải trả 2,99 bảng/tháng (web) và 3,99 bảng/tháng (thiết bị di động). Trong trường hợp người dùng đã liên kết tài khoản Facebook và Instagram thì chỉ cần trả một khoản phí hàng tháng.
“Điều này sẽ cho phép người dùng tại Anh lựa chọn tiếp tục dùng Facebook và Instagram miễn phí với quảng cáo cá nhân hóa, hoặc đăng ký thuê bao để không thấy quảng cáo,” Meta cho biết.
Năm nay, Ủy ban châu Âu đã phạt Meta 200 triệu euro và yêu cầu hãng phải đưa ra phiên bản miễn phí, sử dụng dữ liệu cá nhân ít chi tiết hơn (chẳng hạn chỉ dựa vào giới tính, tuổi và vị trí) để phục vụ quảng cáo.
- Kaspersky cảnh báo nguy cơ mới đến từ AI mã nguồn mở
Kaspersky vừa cảnh báo về một nguy cơ an ninh liên quan đến Model Context Protocol (MCP), giao thức kết nối AI mã nguồn mở do Anthropic giới thiệu năm 2024.
Theo Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Kaspersky (GERT), MCP được thiết kế nhằm kết nối các mô hình AI với ứng dụng và dữ liệu trong hệ thống, giúp việc khai thác AI linh hoạt hơn. Tuy nhiên, nếu bị lợi dụng, MCP có thể biến thành công cụ để kẻ gian tấn công chuỗi cung ứng, từ đó đánh cắp dữ liệu nhạy cảm hoặc cài đặt mã độc.
Trong một kịch bản mô phỏng, các nhà nghiên cứu của Kaspersky cho thấy chỉ cần một máy chủ MCP độc hại được cài trên máy tính lập trình viên, tội phạm mạng có thể âm thầm thu thập mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, ví tiền điện tử, API token hay dữ liệu đám mây. Đáng lo ngại, hành vi này rất khó bị phát hiện nếu người dùng không có biện pháp giám sát an ninh chủ động.
Ông Mohamed Ghobashy, chuyên gia thuộc Kaspersky GERT, nhấn mạnh: “Tấn công chuỗi cung ứng vẫn là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất hiện nay. Với MCP, kẻ xấu có thể biến công cụ hữu ích này thành con đường mới để đánh cắp dữ liệu hoặc xâm nhập hệ thống.”
Cho đến nay, Kaspersky chưa ghi nhận cuộc tấn công thực tế nào nhắm vào giao thức kết nối AI mã nguồn mở, nhưng nguy cơ là hoàn toàn có thật, đặc biệt khi doanh nghiệp hoặc cá nhân tải về các gói MCP từ nguồn không đáng tin cậy. Điều này tương tự như việc tải phần mềm lậu, tiện lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn hậu quả lâu dài.
- Chip Dimensity 9500 của MediaTek có gì đặc biệt?
MediaTek vừa công bố chip Dimensity 9500, áp dụng kiến trúc All Big Core thế hệ ba, với một lõi siêu tốc 4,21 GHz, ba lõi cao cấp và bốn lõi hiệu suất. So với thế hệ trước, hiệu năng đơn lõi tăng 29% và đa lõi tăng 16%, trong khi mức tiêu thụ điện giảm tới 55% ở hiệu suất tối đa.
GPU Arm G1-Ultra mới hỗ trợ nội suy khung hình 120 FPS và ray tracing, hứa hẹn mang lại trải nghiệm game gần với console.
Ở mảng AI, NPU 990 thế hệ chín có sức mạnh tính toán tăng gấp đôi, hỗ trợ xử lý mô hình lớn và tạo hình ảnh 4K ngay trên thiết bị. Điều này cho phép các ứng dụng AI thế hệ mới, từ xử lý văn bản dài, sáng tạo ảnh cho tới tối ưu kết nối có thể hoạt động liền mạch mà không quá hao pin.
Dimensity 9500 cũng nâng cấp khả năng nhiếp ảnh với ISP Imagiq 1190, hỗ trợ camera 200 MP và quay video chân dung 4K 60fps. Kết nối 5G đa sóng mang, WiFi thông minh và định vị AI giúp tăng độ chính xác và giảm độ trễ mạng.
- Sắp có 'ChatGPT' của Apple
Táo Khuyết đã phát triển chatbot riêng, được nội bộ sử dụng, để hoàn thiện và chuẩn bị cho sự ra mắt phiên bản Siri nâng cấp năm sau.
Theo Bloomberg, Apple đã phát triển một ứng dụng tương tự ChatGPT trên iPhone. Ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ việc thử nghiệm và chuẩn bị cho cuộc đại tu Siri được người dùng chờ đợi từ lâu, và dự kiến ra mắt vào năm tới.
Phần mềm có tên mã là Veritas. Thông qua đó, bộ phận AI của công ty để nhanh chóng đánh giá các tính năng mới cho Siri, bao gồm thử nghiệm tìm kiếm dữ liệu cá nhân, như bài hát và email, và thực hiện các tác vụ trong ứng dụng như chỉnh sửa ảnh.
Các nguồn tin cho biết hiện dự án còn mang tính riêng tư và Apple chưa có kế hoạch phát hành cho người tiêu dùng. Về cơ bản, công ty đang vận hành Siri mới để đưa nhân viên nội bộ sử dụng và thử nghiệm, nhằm thu thập phản hồi liệu định dạng chatbot có thực sự hữu ích hay không.
- DJI thua kiện chính phủ Mỹ
Nhà sản xuất drone Trung Quốc DJI vừa thất bại trong vụ kiện chống lại chính phủ Mỹ về việc bị đưa vào danh sách đen các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tòa án Quận Columbia đã bác bỏ lập luận của DJI, cho rằng công ty không thể phủ nhận bằng chứng về việc sản phẩm của họ có "ứng dụng hoặc lợi ích quân sự đáng kể".
Thẩm phán Paul Friedman nhấn mạnh: "Việc các cơ quan quân sự Trung Quốc sử dụng sản phẩm của DJI là không thể chối cãi".
Mặc dù việc bị liệt vào danh sách này không cấm các doanh nghiệp Mỹ làm việc với DJI, nó gửi đi cảnh báo rõ ràng về nguy cơ hợp tác và gây tổn hại lớn đến danh tiếng của nhà sản xuất drone lớn nhất thế giới. DJI đã phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý tại Mỹ, bao gồm luật cấm drone của công ty này khỏi thị trường Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.