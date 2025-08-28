Điểm tin Công nghệ 28/8: Apple chính thức công bố sự kiện 'Awe Dropping' sẽ được tổ chức vào ngày 10/9

- Apple chính thức công bố sự kiện 'Awe Dropping' sẽ được tổ chức vào ngày 10/9
Sự kiện “Awe Dropping” sẽ là nơi Apple giới thiệu các sản phẩm tiếp theo của mình để trải nghiệm người dùng được nâng lên một tầm cao mới.
Sau nhiều ngày chờ đợi, Apple mới đây vừa thông báo sẽ tổ chức sự kiện lớn tiếp theo vào ngày 10/9 tới. Có tên gọi “Awe Dropping”, sự kiện này sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 10 giờ sáng PT (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) tại khuôn viên Apple Park ở Cupertino, California.
Như thường lệ, người dùng tại Việt Nam có thể theo dõi theo dõi sự kiện này thông qua livestream trực tiếp trên website của Apple, ứng dụng TV trên iPhone, iPad, Mac, Apple TV và qua kênh YouTube chính thức của Apple.
Tại sự kiện Awe Dropping, Apple được cho là sẽ giới thiệu 4 mẫu iPhone mới, trong đó có một mẫu siêu mỏng mang tên iPhone 17 Air. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản Plus trong dòng sản phẩm và cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge. Đặc biệt, iPhone 17 Air sẽ được trang bị modem C1 do Apple tự phát triển.
- Manus AI: Trợ lý ảo đa năng được giới trẻ săn đón
Ra mắt vào năm 2025, Manus AI thu hút sự chú ý nhờ khả năng tự chủ cao và hiệu quả làm việc.
Manus AI được xây dựng dựa trên kiến trúc đa tác nhân (multi-agent architecture), trong đó có nhiều "tác nhân phụ" cùng phối hợp thực hiện các phần việc khác nhau dưới sự điều phối của một tác nhân trung tâm. Nhờ vậy, nó có thể hoàn thành chuỗi công việc phức tạp từ xử lý dữ liệu, phân tích, suy luận đến thực thi các hành động cụ thể.
Không chỉ đơn thuần là chatbot trả lời câu hỏi, Manus AI còn có khả năng lên kế hoạch, xử lý tác vụ, tự nghiên cứu và đưa ra giải pháp toàn diện. Đặc biệt, Manus AI còn sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến như Claude 3.5 của Anthropic và Qwen của Alibaba để hiểu ngữ cảnh và tương tác một cách linh hoạt.
- CEO Coinbase tiết lộ lý do sa thải kỹ sư không chịu thử AI
Trong bối cảnh hầu hết lập trình viên ngày nay đều sử dụng công cụ hỗ trợ viết mã bằng AI, CEO Coinbase – Brian Armstrong cho biết ông đã buộc phải sa thải một số kỹ sư vì từ chối tiếp cận công nghệ này.
CEO Armstrong cho biết, sau khi Coinbase (Mỹ) mua bản quyền GitHub Copilot và Cursor cho toàn bộ đội ngũ kỹ sư, nhiều người cảnh báo ông rằng quá trình áp dụng sẽ chậm và có thể mất vài tháng để chỉ một nửa số kỹ sư bắt đầu dùng AI.
Điều này khiến Armstrong “sốc” và ngay lập tức ra chỉ thị: tất cả kỹ sư phải đăng ký sử dụng AI trong tuần, nếu không sẽ phải tham dự buổi họp trực tiếp với CEO để giải thích lý do.
“Khi buổi họp diễn ra, một số người có lý do hợp lý, như vừa đi công tác hay nghỉ phép. Nhưng một số khác thì không. Và họ đã bị sa thải,” Armstrong chia sẻ. Ông thừa nhận cách làm này “khá cứng rắn” và gây tranh cãi trong nội bộ, nhưng nó gửi đi thông điệp rõ ràng: AI không phải lựa chọn, mà là bắt buộc.
Armstrong cho biết không nhiều nhân viên bị sa thải, nhưng sự việc khẳng định quan điểm của ông về tầm quan trọng của AI. Coinbase hiện tổ chức các buổi đào tạo hàng tháng, nơi các nhóm kỹ sư chia sẻ cách ứng dụng AI sáng tạo trong công việc.
- OpenAI và CEO Altman bị kiện vì ChatGPT liên quan đến vụ tự tử của thiếu niên
Cha mẹ của một thiếu niên ở Mỹ kiện OpenAI và CEO Sam Altman vì con họ đã tự tử sau khi ChatGPT hướng dẫn cậu bé về các phương pháp tự gây thương tích .
Adam Raine, 16 tuổi, qua đời ngày 11/4 sau khi thảo luận về việc tự tử với ChatGPT trong nhiều tháng, theo đơn kiện mà cha mẹ Raine đệ trình lên tòa án tiểu bang San Francisco (Mỹ).
Cha mẹ Raine cáo buộc công ty đã cố tình đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn khi ra mắt phiên bản GPT-4o của chatbot trí tuệ nhân tạo vào năm ngoái. Chatbot này xác thực ý định tự tử của Raine, cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp tự gây thương tích gây chết người, hướng dẫn cậu bé cách lén lấy rượu từ tủ rượu của cha mẹ và che giấu bằng chứng về một nỗ lực tự tử bất thành.
Cha mẹ Raine, Matthew và Maria, cho biết trong đơn kiện rằng ChatGPT thậm chí còn đề nghị soạn thảo một bức thư tuyệt mệnh. Vụ kiện nhằm buộc OpenAI phải chịu trách nhiệm về cái chết oan uổng và vi phạm luật an toàn sản phẩm, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền chưa xác định.
- Amazon chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược cho dự án vệ tinh Kuiper
Amazon vừa công bố triển khai dự án vệ tinh Kuiper tại Việt Nam, hướng tới cung cấp internet vệ tinh tốc độ cao cho 600.000 thuê bao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa.
Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đức Long đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu.
Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, ông Gonzalo de Dios khẳng định, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.
Liên quan đến dự án Kuiper, phía Amazon cho biết, đây là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.
Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết, ngày 6/8/2025, Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.
Dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và mục tiêu phủ sóng internet toàn quốc đến năm 2030.