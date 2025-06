Điểm tin Công nghệ 28/6: Lộ diện thiết kế iPhone 18 Pro: Không còn Dynamic Island, màn hình gần như không viền?

Trong khi chờ đợi bước nhảy vọt đó, iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt năm 2026 nhiều khả năng sẽ mở ra hai lựa chọn thiết kế cho người dùng: một là camera đục lỗ nhỏ gọn cho trải nghiệm hình ảnh trọn vẹn, hai là tiếp tục giữ lại Dynamic Island dưới dạng tối giản, nhằm cân bằng giữa thẩm mỹ và tính tiện dụng.

Apple hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thiết kế của iPhone thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, chuỗi tin đồn thời gian gần đây phần nào hé lộ tham vọng của hãng: loại bỏ hoàn toàn những chi tiết thừa trên màn hình để biến iPhone trở thành một thiết bị hiển thị toàn phần thực thụ, nơi mọi trải nghiệm đều liền mạch, trực quan và không bị gián đoạn.

- Hợp tác xây dựng lực lượng an ninh mạng vững công nghệ

Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) công nghệ cao (Bộ Công an), Tập đoàn bảo mật Kaspersky vừa cho hay đã triển khai chương trình tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác an ninh mạng và PCTP công nghệ cao.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: “Trong bức tranh toàn cầu hiện nay, an ninh mạng không còn đơn thuần là lĩnh vực kỹ thuật hay hỗ trợ hành chính mà đã trở thành một cấu phần thiết yếu của an ninh quốc gia, của bảo vệ chủ quyền số và thể hiện năng lực điều hành hiện đại của một quốc gia có chủ quyền. Các vụ tấn công có chủ đích vào hạ tầng trọng yếu, sự trỗi dậy của các nhóm hacker được bảo trợ và các chiến dịch thao túng thông tin xuyên quốc gia đã và đang đặt ra những thách thức an ninh vượt xa biên giới truyền thống”.

Trong dòng xoáy ấy, trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là động lực, vừa là ẩn số đầy thách thức. AI đã, đang và sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc phát hiện sớm các hành vi bất thường; tăng cường khả năng phản ứng tức thời với các mối đe dọa mạng và cải thiện năng lực giám sát hệ thống. Tuy nhiên, cũng chính AI, khi bị khai thác, có thể trở thành công cụ nguy hiểm: từ việc tạo ra các nội dung giả mạo ngày càng khó phân biệt đến việc tấn công vào chính các mô hình học máy hoặc khai thác AI để vượt qua các hàng rào bảo mật truyền thống. Một thế giới nơi AI vừa là người bảo vệ, vừa là mối đe dọa – buộc chúng ta không thể chỉ dừng lại ở các giải pháp công nghệ đơn lẻ, mà cần tiếp cận ở tầm chiến lược, chính sách và hợp tác toàn diện.

Chính phủ Việt Nam đã sớm nhận thức rõ vai trò chiến lược của trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng như hai trụ cột then chốt, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo vệ chủ quyền trong không gian số. Mục tiêu xuyên suốt là đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo AI tại khu vực Đông Nam Á; đồng thời xây dựng một môi trường mạng an toàn, đáng tin cậy để phát triển kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. Trong bối cảnh hiện nay, hợp tác quốc tế trở thành điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực, đồng thời để cùng xây dựng một hệ giá trị chung cho tương lai số.

- VNPT dẫn đầu tốc độ Internet Wi-Fi tại Việt Nam ba tháng liên tiếp

Theo báo cáo từ nền tảng đo tốc độ Internet i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam, VNNIC), VNPT tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi duy trì ngôi đầu về tốc độ Internet Wi-Fi tại Việt Nam trong ba tháng liên tục, từ tháng 3 đến tháng 5-2025.