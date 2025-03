Điểm tin Công nghệ 28/3: Apple công bố sự kiện WWDC25: Khả năng sẽ có iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 với nhiều thay đổi đột phá

Việc ra mắt Bệnh án Điện tử (VNPT EMR) ngay trong khuôn khổ lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030 cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số ngành y tế tại An Giang.

- Hai bang của Mỹ cấm DeepSeek vì lo ngại an ninh dữ liệu

Alabama và Oklahoma vừa ra lệnh cấm công cụ AI nguồn mở đến từ nước ngoài – DeepSeek – khỏi toàn bộ thiết bị chính phủ. Giới chức hai bang cảnh báo về nguy cơ thu thập dữ liệu và đe dọa an ninh mạng.

Ngày 26/3, Thống đốc bang Alabama, bà Kay Ivey, đã gửi bản ghi nhớ đến các lãnh đạo cơ quan chính quyền bang, yêu cầu ngưng sử dụng DeepSeek và Manus – hai nền tảng AI có nguồn gốc nước ngoài – trên tất cả thiết bị và hệ thống của chính phủ. Chính sách mới nằm trong khuôn khổ bảo vệ hạ tầng công nghệ thông tin và quyền riêng tư của người dân bang Alabama.

Lệnh cấm được ban hành sau khi Tổng chưởng lý Alabama, ông Steve Marshall, cùng với 20 tổng chưởng lý khác tại Mỹ đồng loạt kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật “No DeepSeek on Government Devices Act” – cấm sử dụng nền tảng AI này trên các thiết bị chính phủ vì lý do an ninh quốc gia.

Trong bản ghi nhớ, bà Ivey bày tỏ quan ngại về khả năng thu thập dữ liệu và các mối liên hệ nước ngoài của các nền tảng AI nói trên, cho rằng đây có thể là rủi ro đáng lưu ý đối với bảo mật thông tin. Theo bà, DeepSeek và Manus hiện đã được đưa vào Danh sách phần mềm không được phép sử dụng từ Văn phòng Công nghệ Thông tin của bang.

Trước đó một ngày, bang Oklahoma cũng ra tuyên bố cấm toàn diện DeepSeek sau khi Thống đốc Kevin Stitt yêu cầu đánh giá mức độ an toàn của nền tảng AI này. Báo cáo từ Văn phòng Quản lý và Dịch vụ Doanh nghiệp bang kết luận rằng công cụ DeepSeek lưu trữ dữ liệu trò chuyện, tập tin và địa chỉ IP tại nước ngoài, vi phạm tiêu chuẩn lưu trữ dữ liệu của bang và thiếu các biện pháp bảo mật đủ mạnh để bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công mạng.

“Chúng tôi sẽ không đánh cược với dữ liệu của người dân Oklahoma,” ông Stitt nhấn mạnh trong thông cáo báo chí, coi lệnh cấm là bước đi cần thiết để “ngăn chặn kẻ thù nước ngoài tiếp cận thông tin nhạy cảm”.

Lệnh cấm của bang Alabama cũng đi cùng với việc công bố báo cáo cuối cùng từ Lực lượng đặc nhiệm AI sinh ngữ (GenAI Task Force) của bang, trong đó đề xuất nhiều biện pháp nhằm bảo vệ hạ tầng CNTT của chính phủ khỏi các rủi ro liên quan đến AI thế hệ mới.