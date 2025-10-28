Điểm tin Công nghệ 28/10: Apple cải thiện khả năng thay thế pin trên MacBook Pro M5

- Apple đánh mất điều quý giá nhất
Sau giai đoạn đặt hàng sôi động, sức mua iPhone Air ở Trung Quốc sụt giảm chỉ sau ít ngày, cho thấy người dùng đã bớt "thèm muốn" sản phẩm của hãng.
Ngày 22/10, iPhone Air chính thức lên kệ ở Trung Quốc với giá khởi điểm 7.999 nhân dân tệ (1.123 USD). Đây là mẫu iPhone đầu tiên tại quốc gia tỷ dân hỗ trợ công nghệ eSIM. Trước đó, vào ngày 17/10, Apple mở chương trình đặt hàng trước và chỉ sau 5 phút, toàn bộ lô hàng đầu tiên trên trang web chính thức đã được bán hết.
Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng hạ nhiệt. Sau ngày mở bán, lượng hàng tồn kho tại các cửa hàng Apple và đại lý ủy quyền tăng mạnh, trong khi giá tại nhiều kênh bán lẻ không chính thức đã giảm giá thấp hơn mức niêm yết.
Theo ghi nhận vào trưa ngày 22/10 tại cửa hàng Apple Thiên Hoành (Quảng Châu), nhiều người dùng vẫn tới trải nghiệm sản phẩm, đặc biệt là để cảm nhận độ mỏng của iPhone Air. Tuy nhiên, bầu không khí này khác xa với khung cảnh đông đúc trong ngày ra mắt dòng iPhone 17 trước đó.
- Apple cải thiện khả năng thay thế pin trên MacBook Pro M5
MacBook Pro M5 là mẫu đầu tiên của Apple cho phép người dùng thay pin mà không cần tháo bàn rê (trackpad). Đây là một cải tiến nhỏ nhưng đáng chú ý trong thiết kế, giúp việc sửa chữa trở nên ít phức tạp hơn.
Mặc dù không cần tháo trackpad, quy trình thay pin vẫn khá phức tạp. Apple chỉ cung cấp bộ phận “Top Case with Battery and Keyboard” — nghĩa là người dùng phải mua cả phần khung chính kèm bàn phím và pin. Việc này đòi hỏi tháo gỡ nhiều ốc vít và linh kiện không liên quan, khiến quá trình tự sửa chữa trở nên khó khăn.
Phiên bản M5 được trang bị pin 72.6Wh, nhỉnh hơn một chút so với pin 72.4Wh của thế hệ trước. Dù chưa đạt đến mức dễ sửa chữa, Apple đang có những bước tiến nhỏ trong việc cải thiện khả năng thay thế linh kiện. Việc không cần tháo trackpad là một tín hiệu tích cực cho người dùng yêu thích sửa chữa.
- Hệ thống vệ tinh của tỷ phú Elon Musk chạm cột mốc đáng kinh ngạc
Hãng SpaceX vừa đạt được một cột mốc đáng kinh ngạc với chương trình Starlink, khi chính thức vượt mốc 10.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp kể từ khi bắt đầu triển khai năm 2019.
SpaceX vừa thực hiện phóng 2 tên lửa Falcon 9 thứ 131 và 132 trong năm 2025, từ cảng vũ trụ Canaveral ở Florida và Vandenberg ở California.
Vệ tinh được phóng từ California là vệ tinh thứ 10.000 của Starlink. Cột mốc này được xác nhận bởi công cụ theo dõi vệ tinh do nhà thiên văn học Jonathan McDowell phát triển.
Starlink thực hiện vụ phóng vệ tinh đầu tiên vào ngày 23/5/2019, đưa 60 vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo từ Canaveral bằng tên lửa Falcon 9.
Trong tổng số hơn 10.000 vệ tinh đang ở quỹ đạo, công cụ theo dõi cho thấy có 8.608 vệ tinh đang hoạt động, số còn lại bị hư hỏng, đã được loại ra khỏi quỹ đạo và cháy rụi trong bầu khí quyển.
SpaceX đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong quá trình phát triển chương trình Starlink phủ sóng internet toàn cầu, cung cấp dịch vụ cho hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ký kết được nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng.
Hiện tại, Starlink đang hoạt động tại khoảng 150 quốc gia, vùng lãnh thổ và thị trường, hiện diện trên tất cả các châu lục.
Dịch vụ này đã có hơn 5 triệu khách hàng đăng ký trên toàn cầu, trong đó 2,7 triệu người mới tham gia trong vòng 1 năm qua.
- Zalo AI Challenge 2025: đấu trường trí tuệ nhân tạo với giải thưởng 12 nghìn USD
Ngày 27/10/2025, đấu trường trí tuệ nhân tạo Zalo AI Challenge 2025 chính thức khởi động. Cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Zalo với mục tiêu thúc đẩy việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam trên quy mô đại trà, khuyến khích các bạn trẻ tài năng trong lĩnh vực AI tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn nhằm đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cuộc sống con người.
Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD. Cuộc thi chính thức mở đăng ký vào ngày 27/10/2025 và kết thúc thời hạn nộp bài vào ngày 20/11/2025.
Thông điệp “AI as an efficient partner” được truyền tải trực tiếp qua 2 bài thi mang tính thực tiễn cao tại Việt Nam: AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones và RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI.
Zalo AI Challenge chọn thể thức thi đấu theo hình thức Kaggle và giữ nguyên trong suốt 7 lần tổ chức. Các đội thi trong quá trình thi đấu sẽ liên tục cập nhật kết quả mô hình trên bảng xếp hạng Leaderboard để các đội thi có thể trực tiếp theo dõi quá trình huấn luyện của nhau theo thời gian thực (real-time).
Đồng thời, sau khi kết thúc cuộc thi, Zalo AI luôn khuyến khích các đội thi chia sẻ giải pháp của mình với cộng đồng AI trong khuôn khổ Zalo AI Summit hoặc trên các diễn đàn về công nghệ của Việt Nam.
Zalo AI Challenge năm nay truyền tải thông điệp “AI as an efficient partner” - “AI là một cộng sự tin cậy”. Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được đầu tư đẩy mạnh với nhiều ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống con người trên nhiều phương diện, từ đời sống cá nhân tới công việc. Không chỉ là một công cụ, AI đã trở thành “người cộng sự” tin cậy, giúp mỗi người làm việc hiệu quả, sáng tạo và bứt phá hơn.
- Nhóm kỹ sư trẻ Việt Nam hai năm liên tiếp đứng đầu sân chơi AI toàn cầu
Nhóm kỹ sư AI của VNPT tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu tại AI City Challenge 2025, cuộc thi quốc tế uy tín về AI xử lý ảnh, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có đại diện đạt giải cao nhất tại cuộc thi này.
Mới đây, lễ công bố kết quả AI City Challenge 2025 (AI trong thành phố thông minh) đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Thị giác máy tính (ICCV 2025) tại Hawaii (Mỹ). Nối tiếp chiến thắng năm 2024, đội ngũ kỹ sư AI của VNPT năm nay dành vị trí quán quân ở hạng mục Xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng tại thiết bị biên (edge AI). Bài toán yêu cầu hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có tốc độ xử lý thời gian thực, trực tiếp trên thiết bị phần cứng nhỏ gọn, đồng thời, đảm bảo độ chính xác cao trong nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh có độ biến dạng lớn, đáp ứng các nhu cầu thực tế.
AI City Challenge là một trong những cuộc thi thường niên uy tín nhất thế giới về AI ứng dụng trong đô thị thông minh. Cuộc thi năm nay gồm bốn hạng mục với độ phức tạp cao hơn các mùa trước, thu hút hơn 30.000 đội thi tới từ các quốc gia phát triển mạnh về AI như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...
Bài toán xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng phản ánh xu hướng ứng dụng thị giác máy tính vào các hệ thống giám sát giao thông hiện nay. Với tính thực tiễn cao, hạng mục là đường đua có số lượng đội thi đông nhất. Độ khó của hạng mục nằm ở việc phải xử lý nhanh và chính xác hình ảnh bị méo, biến dạng, cũng như vận hành hiệu quả trên thiết bị biên.
- Thỏa thuận TikTok giữa Mỹ và Trung Quốc sắp hoàn tất
Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về TikTok. Hai bên dự kiến sẽ chính thức “hoàn tất” thỏa thuận này vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thỏa thuận được xây dựng dựa trên khung đã thống nhất tại Madrid vào tháng trước. Sau đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch này. Bessent nói rằng nhiệm vụ của ông là thuyết phục Trung Quốc chấp thuận giao dịch, và điều đó đã được hoàn thành trong 2 ngày gần đây.
Theo sắc lệnh của ông Trump, hoạt động của TikTok tại Mỹ - bao gồm thuật toán đề xuất, mã nguồn và hệ thống kiểm duyệt nội dung - sẽ được kiểm soát bởi một hội đồng quản trị mới. Oracle sẽ chịu trách nhiệm về an ninh và các nhà đầu tư trong liên doanh mới bao gồm Oracle, Fox Corp, Andreessen Horowitz và Silver Lake Management.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đưa ra tuyên bố từ Kuala Lumpur, nơi các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng đạt được một khung thỏa thuận về thuế quan và các vấn đề thương mại khác. Các khoáng sản đất hiếm - thiết yếu cho sản xuất chip và công nghệ - cũng nằm trong nội dung thảo luận.