Điểm tin Công nghệ 28/10: Apple cải thiện khả năng thay thế pin trên MacBook Pro M5

- Apple đánh mất điều quý giá nhất

Sau giai đoạn đặt hàng sôi động, sức mua iPhone Air ở Trung Quốc sụt giảm chỉ sau ít ngày, cho thấy người dùng đã bớt "thèm muốn" sản phẩm của hãng.

Ngày 22/10, iPhone Air chính thức lên kệ ở Trung Quốc với giá khởi điểm 7.999 nhân dân tệ (1.123 USD). Đây là mẫu iPhone đầu tiên tại quốc gia tỷ dân hỗ trợ công nghệ eSIM. Trước đó, vào ngày 17/10, Apple mở chương trình đặt hàng trước và chỉ sau 5 phút, toàn bộ lô hàng đầu tiên trên trang web chính thức đã được bán hết.

Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng hạ nhiệt. Sau ngày mở bán, lượng hàng tồn kho tại các cửa hàng Apple và đại lý ủy quyền tăng mạnh, trong khi giá tại nhiều kênh bán lẻ không chính thức đã giảm giá thấp hơn mức niêm yết.

Theo ghi nhận vào trưa ngày 22/10 tại cửa hàng Apple Thiên Hoành (Quảng Châu), nhiều người dùng vẫn tới trải nghiệm sản phẩm, đặc biệt là để cảm nhận độ mỏng của iPhone Air. Tuy nhiên, bầu không khí này khác xa với khung cảnh đông đúc trong ngày ra mắt dòng iPhone 17 trước đó.

- Apple cải thiện khả năng thay thế pin trên MacBook Pro M5

MacBook Pro M5 là mẫu đầu tiên của Apple cho phép người dùng thay pin mà không cần tháo bàn rê (trackpad). Đây là một cải tiến nhỏ nhưng đáng chú ý trong thiết kế, giúp việc sửa chữa trở nên ít phức tạp hơn.

Mặc dù không cần tháo trackpad, quy trình thay pin vẫn khá phức tạp. Apple chỉ cung cấp bộ phận “Top Case with Battery and Keyboard” — nghĩa là người dùng phải mua cả phần khung chính kèm bàn phím và pin. Việc này đòi hỏi tháo gỡ nhiều ốc vít và linh kiện không liên quan, khiến quá trình tự sửa chữa trở nên khó khăn.