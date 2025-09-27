Điểm tin Công nghệ 27/9: iOS 26.1 hé lộ: Loạt nâng cấp khiến iFan không thể ngồi yên

- iOS 26.1 hé lộ: Loạt nâng cấp khiến iFan không thể ngồi yên
Mặc dù iOS 26 vừa mới ra mắt, Apple đã nhanh chóng phát hành bản beta đầu tiên của iOS 26.1 cho các nhà phát triển.
Điều này cho thấy Apple không muốn chờ đợi lâu để bổ sung thêm tính năng cho người dùng iPhone 17 và các mẫu máy tương thích trước đó. Bản iOS 26.1 beta mang đến nhiều chức năng mới, và người dùng sẽ sớm có cơ hội trải nghiệm chúng trên thiết bị của mình.
Dưới đây là một số tính năng nổi bật trong iOS 26.1:
- Apple Intelligence: Bản cập nhật này bổ sung hỗ trợ ngôn ngữ mới cho tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc phồn thể và tiếng Việt.
- AirPods: Tính năng dịch trực tiếp hiện có hỗ trợ cho tiếng Nhật, Hàn, Ý và cả tiếng Trung (giản thể và phồn thể).
- Điện thoại: Bàn phím số được thiết kế theo phong cách “Liquid Glass”.
- Apple Music: Người dùng có thể trượt vào tiêu đề bài hát để chuyển đến bài hát tiếp theo hoặc trước đó.
- Ảnh: Cải tiến với thanh trượt mới cho video du lịch và thanh điều hướng với hiệu ứng mờ.
- Lịch: Các sự kiện từ các loại lịch khác nhau sẽ được hiển thị trên nền đầy màu sắc để dễ phân biệt hơn.
- Safari: Thanh tab được mở rộng, giảm không gian ở các cạnh.
- Bảo mật: Tính năng “Cập nhật bảo mật nhanh” giúp cải thiện bảo mật nền và có thể đảo ngược nếu gây ra sự cố.
Người dùng tham gia chương trình nhà phát triển cũng có thể tải về bản cập nhật beta này.
Những tính năng này không chỉ thú vị mà còn rất được mong đợi, như tính năng dịch trực tiếp của AirPods. Các cải tiến về bảo mật, hình ảnh và trải nghiệm người dùng cũng là những điểm đáng chú ý. Apple dự kiến sẽ phát hành thêm nhiều phiên bản cập nhật beta của iOS 26.1 trong thời gian tới, vì vậy các nhà phát triển nên thường xuyên kiểm tra nếu muốn trải nghiệm sớm các tính năng mới.
- ChatGPT Pulse: Bản tin cá nhân hóa từ OpenAI
ChatGPT Pulse mang đến bản tin được cá nhân hóa, kết hợp dữ liệu từ trò chuyện và ứng dụng để hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong ngày.
Tính năng mới trên ChatGPT Pro
OpenAI vừa giới thiệu ChatGPT Pulse cho nhóm người dùng gói Pro, trước khi mở rộng sang gói Plus. Tính năng này cho phép ChatGPT tự động chuẩn bị bản tin sáng, dựa trên lịch sử trò chuyện, phản hồi người dùng và dữ liệu từ ứng dụng đã liên kết như email hay lịch làm việc.
Theo OpenAI, mục tiêu của Pulse là đưa ChatGPT từ một công cụ trả lời thụ động thành một trợ lý AI chủ động, có thể nghiên cứu, lập kế hoạch và đề xuất hành động thay người dùng.
CEO Sam Altman cho rằng Pulse là tính năng ông yêu thích nhất, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc cá nhân hóa ChatGPT.
Trợ lý AI cá nhân hóa sâu hơn
Khác với ChatGPT Agent ra mắt trước đó, vốn vẫn cần người dùng nhập lệnh, Pulse hoạt động tự động. Hệ thống sẽ tổng hợp thông tin và trình bày dưới dạng thẻ trực quan, dễ theo dõi.
Bản tin có thể bao gồm nhiều nội dung như gợi ý thực đơn trưa, tổng hợp kết quả thể thao, sự kiện địa phương, hay bước tiếp theo để đạt mục tiêu cá nhân như luyện tập marathon.
Việc liên kết với ứng dụng bên ngoài giúp Pulse đưa ra gợi ý chi tiết hơn, chẳng hạn như lịch họp trong ngày, nhắc sinh nhật hay đề xuất nhà hàng. Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ chia sẻ dữ liệu, các tích hợp đều tắt mặc định và có thể vô hiệu hóa bất cứ lúc nào.
Xu hướng AI agent trong đời sống
Sự ra mắt của ChatGPT Pulse diễn ra trong bối cảnh ngành AI đang chạy đua phát triển AI agent, những trợ lý ảo có khả năng viết báo cáo, đặt vé máy bay, mua sắm hay quản lý lịch khám bệnh. Để thực sự hữu ích, các hệ thống này cần quyền truy cập dữ liệu cá nhân sâu hơn.
Khác với việc thu thập dữ liệu ngầm từ mạng xã hội và quảng cáo, người dùng AI sẵn sàng chia sẻ thông tin để đổi lấy giá trị thực tế. OpenAI tin rằng Pulse sẽ là bước đệm để mọi người quen dần với việc AI đồng hành trong sinh hoạt thường ngày.
Trong giai đoạn hiện tại, ChatGPT Pulse tập trung vào bản tin buổi sáng. Nhưng OpenAI cho biết mục tiêu lâu dài là mở rộng ra cả ngày, với cập nhật theo thời gian thực và tích hợp sâu hơn vào nhiều ứng dụng.
Người dùng cũng có thể chủ động yêu cầu Pulse nghiên cứu các chủ đề cụ thể, từ học kỹ năng mới đến cập nhật sự kiện nóng.
- Amazon chấp nhận trả 2,5 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện liên quan đến dịch vụ Prime
Theo thống kê, các hội viên Prime chi tiêu nhiều hơn đáng kể so với người dùng thông thường, góp phần đẩy mạnh doanh thu của Amazon.
Ngày 25/9, "người khổng lồ" trong lĩnh vực thương mại điện tử Amazon đã đồng ý trả 2,5 tỷ USD để dàn xếp các cáo buộc của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), cho rằng tập đoàn này đã sử dụng các thủ thuật nhằm lôi kéo hàng triệu người dùng đăng ký dịch vụ Prime và gây khó khăn khi khách hàng muốn hủy đăng ký dịch vụ.
Vụ kiện xoay quanh 2 cáo buộc chính, bao gồm việc Amazon tự động ghi danh khách hàng mà không có sự đồng thuận rõ ràng và việc công ty cố tình xây dựng một hệ thống hủy đăng ký dịch vụ phức tạp, làm khó khách hàng. Cụ thể, theo đơn kiện do FTC đệ trình vào tháng 6/2023, Amazon bị cáo buộc cố ý sử dụng các thiết kế giao diện “thiếu rõ ràng” trong quá trình thanh toán để đánh lừa người dùng đăng ký dịch vụ Prime trị giá 139 USD/năm.
Theo FTC, để có thể từ chối hoặc hủy đăng ký dịch vụ Prime, khách hàng phải vượt qua một “mê cung” giao diện phức tạp với một loạt đường liên kết nhỏ, khó nhận biết. Khách hàng sẽ phải trải qua 4 trang với 6 lần nhấp chuột và 15 tùy chọn khác nhau để có thể hủy thành công dịch vụ. Trong khi đó, nút đăng ký dịch vụ được thiết kế nổi bật với vị trí dễ thấy. Đáng chú ý, thông tin quan trọng về giá dịch vụ và việc tự động gia hạn thường bị ẩn đi hoặc được trình bày với cỡ chữ rất nhỏ.
Bên cạnh đó, một phần quan trọng của vụ kiện dựa trên nền tảng của Đạo luật Khôi phục niềm tin người mua sắm trực tuyến ROSCA (Restore Online Shoppers’ Confidence Act) có hiệu lực từ năm 2010. Theo đó, các công ty bị cấm thu phí dịch vụ trực tuyến trong trường hợp không công bố rõ ràng các điều khoản, không nhận được sự đồng thuận minh bạch từ khách hàng và không cung cấp phương thức hủy dịch vụ đơn giản. FTC cáo buộc Amazon vi phạm các điều khoản này khi không công khai minh bạch điều khoản dịch vụ Prime trước khi thu thập thông tin thanh toán và không có sự đồng thuận thực sự từ khách hàng.
Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch FTC Andrew Ferguson nêu rõ: “Hôm nay, chúng tôi đã đưa hàng tỷ USD trở lại túi người dân Mỹ và đảm bảo rằng Amazon sẽ không lặp lại hành vi này”. Ông nhấn mạnh, dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, FTC cam kết chống lại mọi hành vi lừa dối làm tổn hại đến người tiêu dùng.
Theo thỏa thuận dàn xếp, Amazon sẽ trả 1,5 tỷ USD vào quỹ hoàn tiền cho người tiêu dùng và 1 tỷ USD tiền phạt dân sự. Ngoài ram Amazon buộc phải cải tổ toàn bộ quy trình đăng ký và hủy Prime. Cụ thể, công ty phải cung cấp lựa chọn rõ ràng để người tiêu dùng từ chối Prime, không được sử dụng các cụm từ lắt léo như “Không, tôi không muốn giao hàng miễn phí”. Đồng thời, Amazon phải công khai đầy đủ giá dịch vụ và chính sách gia hạn tự động trước khi tính phí người tiêu dùng.
Amazon không thừa nhận sai phạm, nhưng cho biết thỏa thuận này cho phép công ty “tập trung đổi mới vì lợi ích của khách hàng”. Công ty này cũng khẳng định nhiều cải tiến trên đã được triển khai trước đó.
- Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max trình làng, so kè cùng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max
Sau khi giới thiệu Xiaomi 17, hãng công nghệ Trung Quốc tiếp tục công bố bộ đôi flagship cao cấp hơn là Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Cả hai mẫu máy đều được nâng cấp toàn diện về màn hình, camera, pin và tính năng thông minh.
Xiaomi 17 Pro sở hữu màn hình phẳng OLED M10 LTPO 6,3 inch độ phân giải 1,5K, hỗ trợ tần số quét linh hoạt 1-120Hz, cùng viền siêu mỏng chỉ 1,18mm nhờ công nghệ đóng gói màn hình LIPO. Điểm độc đáo là mặt sau được trang bị thêm màn hình AMOLED 2,7 inch 120Hz, mang lại nhiều tiện ích trong việc hiển thị thông báo, selfie và tùy biến hình nền.
Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max nâng tầm với màn hình phẳng OLED M10 LTPO 6,9 inch độ phân giải 2K, ứng dụng công nghệ mảng điểm ảnh độc lập giúp tối ưu độ rõ nét và tiết kiệm năng lượng. Máy còn được bảo vệ bằng kính siêu bền Xiaomi Shield Glass 3.0 và đi kèm màn hình phụ AMOLED 2,9 inch 120Hz ở mặt lưng.
Cả Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đều sử dụng vật liệu phát sáng SuperRED do Trung Quốc sản xuất, cho hiệu suất phát sáng hàng đầu và độ sáng tối đa lên tới 3.500 nit. Màn hình phụ Dynamic Back Display không chỉ hiển thị đồng hồ, thông báo vé tàu, chuyến bay, giao hàng, gọi xe hay phát nhạc mà còn cho phép người dùng ghim mã QR, lịch trình hoặc emoji.
Đặc biệt, người dùng có thể selfie trực tiếp bằng camera chính nhờ màn hình sau với các thuật toán làm đẹp và bộ lọc phong phú. Xiaomi còn mang đến trải nghiệm độc đáo khi biến máy thành thiết bị chơi game cầm tay cổ điển khi gập màn hình chính, kết hợp với ốp lưng Bluetooth độc quyền.
Về camera, dòng Xiaomi 17 Pro được trang bị hệ thống ống kính Leica Summilux với camera chính cảm biến Light Fusion 950L 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.67, chống chói và hỗ trợ công nghệ LOFIC High Dynamic thế hệ mới, đạt dải động 16.5EV. Xiaomi 17 Pro sử dụng ống kính tele nổi đảo ngược, hỗ trợ chụp macro từ 20cm.
Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro Max được nâng cấp với ống kính tele tiềm vọng 5x, cảm biến 1/2 inch, khẩu độ f/2.6, hỗ trợ HDR phần cứng và thu sáng tăng 30% nhờ cấu trúc lăng kính mới. Cả hai máy đều có camera góc siêu rộng 50MP và camera trước 50MP, hỗ trợ quay video 4K 60fps và 8K bằng camera sau.
Sức mạnh xử lý của Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đến từ con chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm kết hợp GPU Adreno 840, RAM LPPDDR5X tối đa 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên tới 1TB. Máy chạy hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3.
Xiaomi 17 Pro sở hữu viên pin 6.300mAh, trong khi 17 Pro Max vượt trội với pin 7.500mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W, sạc từ tính và sạc ngược 22,5W. Nhờ hàm lượng silicon cao 16% và thiết kế pin xếp chồng hình chữ L, máy vừa duy trì độ mỏng nhẹ vừa đảm bảo mật độ năng lượng cao. Ngoài ra, dòng sản phẩm còn hỗ trợ UWB cho chức năng chìa khóa thông minh, mở khóa xe và tương tác không dây tiện lợi.
17 Pro và 17 Pro Max đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, được trang bị loa stereo Dolby Atmos, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC và định vị toàn cầu đa băng tần.
Cả Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đều có các tùy chọn màu sắc đen, trắng, tím và xanh lá cây với. Ngày 27/9 tới, cả hai sẽ được bán ra tại Trung Quốc nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Mức giá của chúng cụ thể như sau:
Xiaomi 17 Pro:
Phiên bản RAM 12GB/ROM 256GB: 4.999 Nhân dân tệ (tương đương 18,50 triệu đồng).
Phiên bản RAM 12GB/ROM 512GB: 5.299 Nhân dân tệ (19,61 triệu đồng).
Phiên bản RAM 16GB/ROM 512GB: 5.599 Nhân dân tệ (20,72 triệu đồng).
Phiên bản RAM 16GB/ROM 1TB: 5.999 Nhân dân tệ (22,20 triệu đồng).
Xiaomi 17 Pro Max:
Phiên bản RAM 12GB/ROM 512GB: 5.999 Nhân dân tệ (22,20 triệu đồng).
Phiên bản RAM 16GB/ROM 512GB: 6.299 Nhân dân tệ (23,31 triệu đồng).
Phiên bản RAM 16GB/ROM 1TB: 6.999 Nhân dân tệ (25,90 triệu đồng).
- Thuế TP. HCM và Viettel TP. HCM hợp tác triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh
Thuế TP.HCM và Viettel TP.HCM đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế - Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai hóa đơn điện tử cho toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.
Với hơn 200.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại TP.HCM – chiếm gần 20% số hộ kinh doanh trên cả nước – việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, đồng thời áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước đi đột phá.
Theo Thoả thuận hợp tác vừa ký kết, Thuế TP.HCM và Viettel TP.HCM thống nhất phối hợp triển khai chương trình hợp tác với những trọng tâm sau: Viettel TP.HCM cung cấp gói combo chuyển đổi số “tất cả trong một” cho hộ kinh doanh với chi phí ưu đãi, bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán. Toàn bộ được tích hợp trên điện thoại thông minh, giúp hộ kinh doanh quản lý đơn hàng, dữ liệu, dòng tiền và xuất hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi;
Viettel TP.HCM bố trí đội ngũ kỹ thuật và nhân viên kinh doanh đồng hành cùng 29 Thuế cơ sở, sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt chú trọng hỗ trợ chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ; Hai bên phối hợp tổ chức các phiên hỏi – đáp định kỳ, giải quyết kịp thời khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử…
- ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam
ASUS Republic of Gamers (ROG) Việt Nam công bố mở đặt trước cho máy chơi game cầm tay ROG Xbox đầu tiên trên thế giới - ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X.
Được phát triển trực tiếp cùng đội ngũ Xbox, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X. Ngay khi mở máy, game thủ sẽ được đưa thẳng vào giao diện Xbox toàn màn hình (Xbox Full Screen Experience) với mọi thao tác được tối ưu hóa khi điều khiển bằng joystick và nút bấm, đi kèm Game Bar tích hợp Armoury Crate cho phép thiết lập nhanh hiệu suất, truy cập thư viện game không giới hạn chỉ với phím Xbox.
Dòng máy ROG Xbox Ally 2025 cũng được tái thiết kế với phần tay cầm công thái học, lấy cảm hứng từ tay cầm Xbox trứ danh mang đến cảm giác đầm tay thoải mái, kết hợp với dung lượng pin lớn và vi xử lý Ryzen Z2 Series mới từ AMD, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X sẵn sàng chiến mọi lúc, mọi nơi trong nhiều giờ liên tục.
ROG Xbox Ally có mức giá 14,990,000 VND với cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD. Phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD có mức giá 24,990,000 VND. Từ ngày 26/09/2025 đến 13/10/2025, khách hàng có thể liên hệ và đặt hàng tại các hệ thống cửa hàng và đại lý của ASUS trên toàn quốc.