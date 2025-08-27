Điểm tin Công nghệ 27/8: iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16

- Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI, đòi bồi thường hàng tỷ đô

Vị tỷ phú cáo buộc hai công ty này bóp nghẹt cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Elon Musk đã đệ đơn kiện Apple Inc. và OpenAI, cáo buộc hai công ty này đã ưu ái bất công cho công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên các thiết bị iPhone và bóp nghẹt sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất chatbot khác, theo Bloomberg.

Trong đơn kiện được nộp vào đầu tuần này tại tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, các công ty X và xAI của Musk yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng tỷ đô la.

Họ lập luận rằng quyết định của Apple tích hợp OpenAI vào hệ điều hành iPhone đang kìm hãm sự cạnh tranh và đổi mới trong ngành công nghiệp AI, đồng thời gây hại cho người tiêu dùng khi tước đi quyền lựa chọn của họ.

Vị tỷ phú, người sáng lập xAI Holdings (công ty mẹ của đội ngũ Grok AI và mạng xã hội X), cho biết Apple đã tạo ra một môi trường mà không một ai khác ngoài ChatGPT của OpenAI có thể vươn lên vị trí số 1 trên App Store – một vị trí danh giá mà mọi nhà phát triển ứng dụng toàn cầu đều khao khát.

Vụ kiện này mở ra một cuộc đối đầu pháp lý có mức cược cực cao giữa người giàu nhất hành tinh và một trong những công ty giá trị nhất thế giới.

Apple và OpenAI – với dịch vụ ChatGPT là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone tại Mỹ – đang có một thỏa thuận hợp tác về AI được tích hợp sẵn trên các mẫu iPhone mới nhất.