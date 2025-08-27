Điểm tin Công nghệ 27/8: iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16

- Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI, đòi bồi thường hàng tỷ đô
Vị tỷ phú cáo buộc hai công ty này bóp nghẹt cạnh tranh trong lĩnh vực AI.
Elon Musk đã đệ đơn kiện Apple Inc. và OpenAI, cáo buộc hai công ty này đã ưu ái bất công cho công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên các thiết bị iPhone và bóp nghẹt sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất chatbot khác, theo Bloomberg.
Trong đơn kiện được nộp vào đầu tuần này tại tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas, các công ty X và xAI của Musk yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng tỷ đô la.
Họ lập luận rằng quyết định của Apple tích hợp OpenAI vào hệ điều hành iPhone đang kìm hãm sự cạnh tranh và đổi mới trong ngành công nghiệp AI, đồng thời gây hại cho người tiêu dùng khi tước đi quyền lựa chọn của họ.
Vị tỷ phú, người sáng lập xAI Holdings (công ty mẹ của đội ngũ Grok AI và mạng xã hội X), cho biết Apple đã tạo ra một môi trường mà không một ai khác ngoài ChatGPT của OpenAI có thể vươn lên vị trí số 1 trên App Store – một vị trí danh giá mà mọi nhà phát triển ứng dụng toàn cầu đều khao khát.
Vụ kiện này mở ra một cuộc đối đầu pháp lý có mức cược cực cao giữa người giàu nhất hành tinh và một trong những công ty giá trị nhất thế giới.
Apple và OpenAI – với dịch vụ ChatGPT là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone tại Mỹ – đang có một thỏa thuận hợp tác về AI được tích hợp sẵn trên các mẫu iPhone mới nhất.
- Zalopay chính thức quét QR thanh toán tại 5 quốc gia Châu Á
Kể từ hôm nay, du khách Việt sẽ có thể quét QR thanh toán tại 5 quốc gia nói trên thông qua ứng dụng Zalopay. Đây là bước đi chiến lược không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của một sản phẩm “made in Vietnam”, mà còn hiện thực hóa khát vọng công nghệ Việt đồng hành cùng người Việt đi ra thế giới.
Đến cuối năm 2025, Zalopay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép du khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.
Trước đó, từ tháng 3/2025, Zalopay đã trở thành ứng dụng thanh toán tiên phong của Việt Nam cho phép người dùng quét QR thanh toán tại hơn 120.000 cửa hàng trong mạng lưới NETS và SGQR tại Singapore.
Tính năng Quét QR thanh toán vốn được xem là “sản phẩm thiết yếu” trong hệ sinh thái thanh toán. Nhưng với Zalopay, tính năng này còn được liên tục nâng cấp và nâng tầm để mang đến trải nghiệm tối ưu hơn cho người dùng: tốc độ quét nhanh và mượt, thao tác đơn giản, giao diện trực quan.
Ông Trần Bá Khôi Nguyên – Chủ tịch Zalopay, chia sẻ: “Trong tương lai rất gần, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Zalopay để quét QR Wi-Fi, thông tin thẻ ngân hàng hay thậm chí biển số xe để kiểm tra và thực hiện thanh toán phạt nguội ngay lập tức nếu có. Khi đó, mở Zalopay để quét QR không chỉ giới hạn trong việc thanh toán, mà trở thành một thói quen gắn liền với mọi hoạt động thường nhật”.
- Nghiên cứu của Google về năng lượng tối thiểu cho AI Gemini bị hoài nghi
Google vừa công bố một nghiên cứu đầy tham vọng, tuyên bố rằng mô hình AI Gemini của họ chỉ tiêu thụ một lượng nước và năng lượng "tối thiểu" cho mỗi lần truy vấn.
Theo số liệu được công ty đưa ra, mỗi prompt chỉ sử dụng khoảng 5 giọt nước (0,26 mililit), tiêu thụ điện năng tương đương 9 giây xem TV (khoảng 0,24 watt-giờ) và tạo ra chỉ 0,003 gram khí thải CO2. Những con số này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng cộng đồng chuyên gia đã nhanh chóng đặt dấu hỏi lớn về tính trung thực của nghiên cứu này.
The Verge và nhiều tổ chức báo chí uy tín khác đã chỉ ra rằng Google có thể đã cố tình bỏ qua những điểm dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu của mình, dẫn đến việc đánh giá thấp nghiêm trọng tác động môi trường thực tế của Gemini. Điều này không chỉ đơn thuần là một sai sót kỹ thuật, mà có thể là một chiến lược truyền thông được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra hình ảnh thân thiện với môi trường cho công nghệ AI của Google.
Shaolei Ren, Phó giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học California và cũng là một trong những tác giả được trích dẫn trong nghiên cứu, đã không ngần ngại chỉ trích: "Họ chỉ đang che giấu những thông tin quan trọng. Điều này thực sự truyền đi thông điệp sai lệch đến thế giới".
Vấn đề lớn nhất trong nghiên cứu của Google nằm ở những gì họ không nói ra. Các mô hình AI như Gemini được vận hành bởi các trung tâm dữ liệu - những nhà kho khổng lồ chứa đầy server tiêu thụ một lượng nước và năng lượng khủng khiếp, gây áp lực nghiêm trọng lên tài nguyên địa phương. Chính phủ các nước trên thế giới đang phải đối mặt với sự đấu tranh giữa việc cho phép xây dựng những trung tâm dữ liệu này và việc bảo vệ môi trường địa phương, trong khi người tiêu dùng cuối cùng sẽ là những người phải gánh chịu chi phí năng lượng tăng cao.
Nghiên cứu của Google chỉ tính đến lượng nước được sử dụng trực tiếp để làm mát các server trong trung tâm dữ liệu, nhưng bỏ qua hoàn toàn lượng nước gián tiếp - chiếm phần lớn trong tổng mức tiêu thụ liên quan đến AI. Điều này giống như việc đo lường tác động môi trường của một chiếc ô tô chỉ bằng cách tính lượng xăng trong bình, mà không tính đến toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển nhiên liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng.
- Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity “tiến vào” thị trường Nhật Bản
Ngày 26/8/2025 tại Tokyo, Công ty VNPT-IT (đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT) và Công ty Cổ phần GEMJPN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức đưa hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity (VCI) vào thị trường Nhật Bản.
Trọng tâm là các giải pháp thuộc hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity bao gồm dịch vụ giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, phân tích mối đe dọa, kiểm thử xâm nhập và đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật. Với vai trò là tấm lá chắn trên không gian mạng cho người Việt, đảm bảo tín nhiệm số cho quốc gia thông qua việc tư vấn và thực thi các giải pháp bảo mật tổng thể, hiện, VNPT Cyber Immunity đã và đang phục vụ hơn 600 khách hàng trong đó có nhiều dự án trong điểm quốc gia của Bộ Công An, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Tài chính…
Lễ ký kết tại Tokyo đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ Việt – Nhật. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng kinh doanh cho VNPT-IT và GEMJPN, mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghệ thông tin Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Trước đó, ngày 29/5, Nhật Bản công bố kế hoạch xây dựng một chiến lược an ninh mạng mới, dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2025. Đây là bước chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống phòng thủ chủ động trên không gian mạng vào năm 2027, trong bối cảnh nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng.
- iOS 26 mang sạc nhanh không dây Qi2 25W lên iPhone 16
Sạc không dây 25W giá rẻ cho iPhone 16 sắp thành hiện thực?. Belkin vừa gián tiếp xác nhận.
Theo các thông tin mới nhất, bản cập nhật iOS 26 sẽ chính thức cho phép các mẫu iPhone 16 (trừ iPhone 16e) hỗ trợ sạc nhanh không dây 25W với các phụ kiện chuẩn Qi2 của bên thứ ba, chấm dứt thời kỳ độc quyền của sạc MagSafe.
Từ trước đến nay, nếu người dùng iPhone muốn đạt tốc độ sạc không dây 25W, họ buộc phải sử dụng bộ sạc MagSafe chính hãng từ Apple. Các bộ sạc không dây chuẩn Qi từ các nhà sản xuất phụ kiện khác đều bị giới hạn ở tốc độ tối đa 15W.
Tuy nhiên, rào cản này sắp được gỡ bỏ. Với iOS 26, các mẫu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, và iPhone 16 Pro Max sẽ có thể nhận được công suất sạc 25W từ bất kỳ bộ sạc nào đạt chứng nhận "Qi2 25W" (tên thương hiệu chính thức của chuẩn Qi2.2). Điều này mở ra một thế giới phụ kiện đa dạng hơn với giá cả cạnh tranh hơn cho người dùng.
Thông tin này gần như đã được xác nhận một cách chắc chắn khi hãng phụ kiện danh tiếng Belkin vừa cho ra mắt hàng loạt đế sạc "Qi2 25W" mới trong tuần này. Đáng chú ý, Belkin quảng cáo rằng các bộ sạc mới này có thể sạc iPhone 16 (chạy iOS 26) từ 0-50% chỉ trong khoảng 30 phút, tương đương với tốc độ của bộ sạc MagSafe 25W của Apple.
Đây được xem là lời xác nhận gián tiếp nhưng rất đáng tin cậy về tính năng mới, bởi các nhà sản xuất phụ kiện lớn thường được tiếp cận sớm với các thông số kỹ thuật của sản phẩm sắp ra mắt.