Điểm tin Công nghệ 27/2: Công ty mẹ Facebook đàm phán xây dựng trung tâm dữ liệu AI hơn 200 tỷ USD

Trong một bước tiến quan trọng đối với an ninh mạng, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển công nghệ mã hóa mới có khả năng bảo vệ dữ liệu trước mối đe dọa từ máy tính lượng tử.

Theo Live Science, bằng cách kết hợp mã hóa tiên tiến với phần cứng đặc biệt, hệ thống này được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công có thể làm lung lay nền tảng bảo mật internet trong tương lai.

Phát minh này mang tên QS7001, một con chip bảo mật do công ty bán dẫn SEALSQ của Thụy Sĩ phát triển. Công nghệ này đã được giới thiệu vào ngày 22.1 tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến bảo mật dữ liệu trước thời đại điện toán lượng tử.

- Những tính năng rất được chờ đợi trên iOS 18.4

Apple đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản beta của iOS 18.4, một trong những bản cập nhật quan trọng nhất dành cho iOS 18.

Khác với các bản cập nhật phần mềm trước, Apple đã thông báo rằng iOS 18.4 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4 tới. Cụ thể, công ty dự kiến sẽ công bố phiên bản này vào đầu tháng 4. iOS 18.4 mang đến cho người dùng thiết bị Apple các tính năng mới hấp dẫn giúp nâng cấp trải nghiệm của người dùng.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên bản beta đầu tiên của iOS 18.4 chính là những nâng cấp về các tính năng trong bộ công cụ AI Apple Intelligence của hãng. Một số tính năng mới có thể kể đến như ngôn ngữ mới (bao gồm cả tiếng Việt); Image Playground với phong cách Sketch được mong đợi cùng các lựa chọn Animation và Illustration; biểu tượng Genmoji trên bàn phím đã được tinh chỉnh thành “Genmoji”; và phân loại thư dành cho người dùng iPad với iPadOS 18.4 beta 1.

Bên cạnh đó, bản beta đầu tiên của iOS 18.4 cũng mang đến một số tính năng mới đáng chú ý như Apple News Food; ứng dụng Vision Pro; thay đổi trong Apple Maps; nút chuyển đổi nhạc nền cho Trung tâm điều khiển; cũng như cập nhật CarPlay để các xe có màn hình lớn hơn giờ đây có thể hiển thị 3 hàng ứng dụng.

Về khả năng tương thích, iOS 18.4 sẽ hoạt động với các mẫu iPhone sau: iPhone XR, XS và XS Max; iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max; iPhone SE (thế hệ thứ 2 và 3); iPhone 12 mini, 12, 12 Pro và 12 Pro Max; iPhone 13 mini, 13, 13 Pro và 13 Pro Max; iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max; iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max.