Điểm tin Công nghệ 27/10: AI cũng bị ‘thối não’ vì nội dung trực tuyến chất lượng thấp

- Ferrari chuẩn bị phát hành tiền ảo

"Token Ferrari 499P" do Ferrari phát hành có thể sử dụng để giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua đẳng cấp nhất.

Ferrari đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ đam mê công nghệ bằng một chiến lược mới: phát hành token kỹ thuật số riêng để sử dụng trong cuộc đấu giá mẫu xe đua Ferrari 499P, siêu xe đã giành 3 danh hiệu liên tiếp tại chặng đua 24 Hours of Le Mans danh giá.

Nhằm thu hút các khách hàng trẻ cũng như các nhà đầu tư thế hệ mới, hãng siêu xe đến từ Italy sẽ phát hành đồng tiền ảo "Ferrari 499P Token", vốn chỉ giới hạn trong nội bộ các thành viên của câu lạc bộ Hyperclub.

Theo kế hoạch, "Token Ferrari 499P" sẽ chỉ được phát hành giới hạn cho thành viên của Hyperclub - nhóm gồm 100 khách hàng đặc biệt nhất của hãng, những người có niềm đam mê với các giải đua sức bền. Token này cho phép họ giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua biểu tượng của thương hiệu.

Ferrari dự kiến ra mắt chương trình này trùng với mùa giải World Endurance Championship 2027. Ông Enrico Galliera, Giám đốc Marketing và Thương mại của Ferrari, cho biết: "Đây là cách chúng tôi củng cố mối liên kết và tinh thần gắn bó giữa những khách hàng trung thành nhất của Ferrari".

- Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Viettel triển khai hệ thống EDUi

Viettel TP.HCM đồng hành cùng Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM triển khai nền tảng EDUi – Ứng dụng tương tác dùng chung cho toàn ngành giáo dục, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của Thành phố.