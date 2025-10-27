Điểm tin Công nghệ 27/10: AI cũng bị ‘thối não’ vì nội dung trực tuyến chất lượng thấp

- Ferrari chuẩn bị phát hành tiền ảo
"Token Ferrari 499P" do Ferrari phát hành có thể sử dụng để giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua đẳng cấp nhất.
Ferrari đang hướng đến nhóm khách hàng trẻ đam mê công nghệ bằng một chiến lược mới: phát hành token kỹ thuật số riêng để sử dụng trong cuộc đấu giá mẫu xe đua Ferrari 499P, siêu xe đã giành 3 danh hiệu liên tiếp tại chặng đua 24 Hours of Le Mans danh giá.
Nhằm thu hút các khách hàng trẻ cũng như các nhà đầu tư thế hệ mới, hãng siêu xe đến từ Italy sẽ phát hành đồng tiền ảo "Ferrari 499P Token", vốn chỉ giới hạn trong nội bộ các thành viên của câu lạc bộ Hyperclub.
Theo kế hoạch, "Token Ferrari 499P" sẽ chỉ được phát hành giới hạn cho thành viên của Hyperclub - nhóm gồm 100 khách hàng đặc biệt nhất của hãng, những người có niềm đam mê với các giải đua sức bền. Token này cho phép họ giao dịch nội bộ và tham gia đấu giá mẫu xe đua biểu tượng của thương hiệu.
Ferrari dự kiến ra mắt chương trình này trùng với mùa giải World Endurance Championship 2027. Ông Enrico Galliera, Giám đốc Marketing và Thương mại của Ferrari, cho biết: "Đây là cách chúng tôi củng cố mối liên kết và tinh thần gắn bó giữa những khách hàng trung thành nhất của Ferrari".
- Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Viettel triển khai hệ thống EDUi
Viettel TP.HCM đồng hành cùng Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM triển khai nền tảng EDUi – Ứng dụng tương tác dùng chung cho toàn ngành giáo dục, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của Thành phố.
Trong tháng 10/2025, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tổ chức tập huấn triển khai hệ thống EDUi đến tất cả các cơ sở giáo dục các cấp trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa nền tảng quản lý, nâng cao hiệu quả dạy và học, gắn kết với định hướng chuyển đổi số của Thành phố và cả nước.
EDUi được thiết kế như một siêu ứng dụng kết nối Sở – Nhà trường – Giáo viên – Học sinh – Phụ huynh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực:
- Quản lý tập trung, dữ liệu đồng bộ và bảo mật.
- Nhà trường giảm thủ tục hành chính, tăng hiệu quả điều hành.
- Giáo viên thuận tiện trong quản lý lớp học, điểm danh, học phí, học liệu.
- Học sinh và phụ huynh dễ dàng theo dõi kết quả học tập, học trực tuyến, nộp bài, xin nghỉ và tương tác nhanh với nhà trường.
Việc triển khai EDUi giúp hình thành hạ tầng dữ liệu giáo dục tập trung, liên thông với các lĩnh vực khác, tạo nền tảng vững chắc để giáo dục TP.HCM tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu đô thị thông minh.
- AI cũng bị ‘thối não’ vì nội dung trực tuyến chất lượng thấp
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Texas A&M, Đại học Texas tại Austin cùng Đại học Purdue phát hiện không chỉ con người mà cả trí tuệ nhân tạo (AI) cũng bị “thối não” (brainrot) vì nội dung chất lượng thấp tràn lan trên mạng.
“Brainrot” là từ của năm 2024, chỉ tình trạng suy giảm về tinh thần hay trí tuệ, đặc biệt được xem như kết quả của việc tiếp nhận quá nhiều nội dung tầm thường hoặc không có giá trị. Hàng giờ lướt TikTok xem các đoạn phim ngắn hay lướt Facebook, X, Instagram xem bài đăng đều dẫn đến tình trạng này.
Và hóa ra không chỉ con người bị “thối não”. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Texas A&M, Đại học Texas tại Austin cùng Đại học Purdue phát hiện các mô hình AI ngôn ngữ lớn (LLM) khi tiếp xúc với nội dung thu hút nhiều tương tác trên X cũng suy giảm khả năng lập luận lẫn trí nhớ ngữ cảnh dài, ngoài ra còn gia tăng đột biến chứng tự luyến lẫn rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Dù mô hình được đào tạo lại bằng dữ liệu chất lượng cao, tác động của “thối não” vẫn còn. Con người có thể tái cấu trúc não bộ bằng cách tiếp cận nội dung ngắn vô tận. Khi lướt TikTok, ta trải nghiệm sự bùng nổ (hormone gây hưng phấn) trong thời gian ngắn. Hiện tượng tương tự dường như cũng xảy ra với AI.
Nhóm tạo 2 bộ dữ liệu. Bộ thứ nhất tập hợp nhiều bài đăng ngắn nhận tương tác cao trên X. Bộ thứ hai gồm bài đăng dài được sáng tạo kỹ lưỡng hơn, nhưng không lan truyền mạnh mẽ. Sau đó họ lần lượt dùng từng bộ dữ liệu đào tạo riêng biệt 2 LLM là Llama 3 và Qwen. Kết thúc quá trình đào tạo, cả hai trải qua bài kiểm tra AI phổ biến.
Ở phần kiểm tra khả năng lập luận, độ chính xác giảm từ 74,9% xuống 57,2%. Còn ở phần kiểm tra lượng thông tin có thể phân tích trong một lần, kết quả giảm từ 84,4% xuống 52,3%.
Giống như với người, “thối não” làm giảm khả năng tập trung vào nhiệm vụ dài của AI. Do được đào tạo bằng nội dung chất lượng thấp nên các mô hình bỏ qua vài bước quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.
- Meta sa thải 600 người thuộc nhóm 'siêu trí tuệ'
Meta sẽ sa thải khoảng 600 nhân viên trong bộ phận “siêu trí tuệ” có tên Meta Superintelligence Labs khi công ty này đang tìm cách cắt giảm nhóm quản lý và vận hành linh hoạt hơn, phát ngôn viên Meta xác nhận với CNBC vào ngày 22/10.
Meta đã thông báo với một số người lao động rằng ngày chấm dứt hợp đồng chính thức sẽ là ngày 21/11. Từ nay đến thời điểm đó, họ sẽ ở trong giai đoạn “nghỉ có lương trước khi chính thức nghỉ việc” (non-working notice period).
Meta cũng cho biết sẽ chi trả 16 tuần trợ cấp thôi việc, cùng với 2 tuần bổ sung cho mỗi năm làm việc. Sau khi cắt giảm, lực lượng của Meta Superintelligence Labs hiện còn chưa đến 3.000 người.
Đợt cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến bộ phận hạ tầng AI, nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cơ bản (AI Fair) và các vị trí liên quan đến sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đơn vị TBD Labs – nơi tập trung nhiều chuyên gia AI hàng đầu của Meta, sẽ không nằm trong diện cắt giảm.
“Bằng cách giảm quy mô nhóm, chúng ta sẽ không cần quá nhiều cuộc thảo luận trước khi ra quyết định. Mỗi người sẽ có trách nhiệm hơn, có phạm vi, tác động lớn hơn,” ông Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta phụ trách bộ phận Meta Superintelligence Labs viết trong bức thư gửi đến nhân viên.
Meta Superintelligence Labs được CEO Meta Mark Zuckerberg thành lập vào tháng 6 năm nay, với tham vọng phát triển “siêu trí tuệ cá nhân” – thuật ngữ ông dùng để mô tả những hệ thống AI có thể vượt qua khả năng của con người.
Ông Alexandr Wang, đồng sáng lập startup Scale AI, là một trong những nhân vật quan trọng được ông Mark Zuckerberg mời về làm việc cho Meta, sau khi Meta chi 14,3 tỷ USD để mua 49% cổ phần của startup này.
Ngay sau khi ra đời, Meta Superintelligence Labs trở thành một trong những bộ phận được đầu tư mạnh tay và tốn kém nhất của Meta. Trong vài tháng qua, công ty chi hàng trăm triệu USD để tuyển dụng các kỹ sư và nhà nghiên cứu hàng đầu từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và nhiều startup AI khác.
Tuy nhiên, sự ra đời của MSL cũng khiến nội bộ Meta phát sinh mâu thuẫn, khi nhiệm vụ giữa các nhóm phát triển AI bị chồng chéo, thay đổi liên tục, tạo ra sức ép lớn và khiến nhiều người sớm rời bỏ công ty.
- Trình làng hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất “Make in Vietnam”
Sau Lễ mở ký Công ước Hà Nội, yêu cầu hợp tác - chuẩn hóa - ứng phó trở thành tiêu chuẩn chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ đưa các chuẩn quốc tế vào vận hành ngay tại Việt Nam.
Tại Công ước Hà Nội, CMC giới thiệu hệ sinh thái an ninh mạng hợp nhất “Make in Vietnam” gồm hạ tầng - nền tảng - dịch vụ, hướng tới bảo vệ chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế, vận hành ngay tại Việt Nam.
Hệ sinh thái an ninh mạng CMC được xây dựng trên hạ tầng nội địa gồm CMC Cloud và CMC Data Center, kết nối trực tiếp với Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC SOC 24/7, vận hành bởi đội ngũ chuyên gia đạt chứng chỉ quốc tế.
Lớp nền tảng là CMC Comprehensive Security Platform - CCSP - nền tảng hợp nhất cho giám sát, phân tích và phản ứng sự cố. Mô hình này giúp doanh nghiệp duy trì chu trình liên tục phát hiện - ứng phó - khôi phục - cải tiến, với các chỉ số đo lường rõ ràng (MTTA/MTTR), đảm bảo kiểm toán, tuân thủ và mở rộng linh hoạt.
Cùng với đó CMC cung cấp trọn bộ dịch vụ theo vòng đời: đánh giá mức độ trưởng thành an ninh, tư vấn - thiết kế kiến trúc tích hợp tuân thủ ngay từ thiết kế (compliance-by-design), triển khai giải pháp, diễn tập định kỳ và kiểm thử xâm nhập đạt chuẩn CREST. Ở lớp đầu cuối, CMC Antivirus/EDR (CMDD) đạt chứng chỉ VB100; ở lớp tổ chức, CMC hỗ trợ đánh giá và vận hành tuân thủ theo ISO/IEC 27001, 27701, 27017, 27018, 22301, PCI-DSS… giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đạt chuẩn, giảm chi phí và đảm bảo vận hành an toàn.