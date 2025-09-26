Điểm tin Công nghệ 26/9: Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện

- Apple cảnh báo những rủi ro bảo mật do Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số
Ngày 25/9, “đại gia” công nghệ Apple (Mỹ) đề nghị Liên minh châu Âu (EU) bãi bỏ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) mang tính bước ngoặt của khối này, cho rằng luật gây ra rủi ro bảo mật và trải nghiệm tồi tệ hơn cho người dùng.
DMA đã được thực thi đầy đủ từ tháng 3/2024 nhằm giúp lĩnh vực kỹ thuật số ở 27 quốc gia thành viên trở nên công bằng và mở cửa hơn. Tuy nhiên, hãng Apple nhiều lần phản đối đạo luật của EU.
Trong văn bản chính thức dài 25 trang trình lên Ủy ban châu Âu (EC), Apple cho rằng EU nên bãi bỏ DMA và triển khai một công cụ pháp lý phù hợp hơn với mục đích trên. Hãng nêu lý do những yêu cầu của DMA sẽ dẫn đến một số nguy cơ khi người dân châu Âu có thể tải xuống các chợ ứng dụng cạnh tranh với cửa hàng ứng dụng App Store của Apple. “Đại gia” công nghệ của Mỹ nói rằng số lượng khiếu nại của người dùng ngày càng tăng về những thay đổi liên quan DMA, song không cung cấp số liệu cụ thể.
Theo Apple, DMA dẫn đến trải nghiệm tồi tệ hơn cho người dùng tại EU, khiến họ đối mặt với những rủi ro mới và phá vỡ cách thức hoạt động của các sản phẩm Apple. Bên cạnh đó, Apple cũng lập luận rằng luật của EU đã buộc hãng phải hoãn ra mắt các tính năng mới tại thị trường của khối. Chẳng hạn, Apple vẫn chưa triển khai tính năng "dịch trực tiếp" trên AirPods, cho phép người dùng chọn một ngôn ngữ để nghe bản dịch trực tiếp thông qua tai nghe. Công nghệ này đã được ra mắt trong tháng 9 này tại Mỹ, nhưng Apple tuyên bố phải tiến hành thêm công tác kỹ thuật để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng tại EU.
Theo đó, Apple hối thúc EU cải cách toàn bộ DMA nếu không bãi bỏ luật này, và đề xuất một cơ quan độc lập của EU, thay vì Ủy ban châu Âu, nên thực thi luật. Công ty công nghệ của Mỹ trình văn bản trên khi EU vừa kết thúc cuộc tham vấn nhằm đánh giá tính hiệu quả của luật trong giai đoạn đầu.
- Snapdragon X2 Elite và X2 Elite Extreme ra mắt
Tại sự kiện Snapdragon Summit 2025 đang diễn ra ở Maui, Hawaii, bên cạnh con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho smartphone, Qualcomm cũng chính thức trình làng hai vi xử lý cao cấp thế hệ mới nhất dành cho PC Windows: Snapdragon X2 Elite Extreme và Snapdragon X2 Elite.
Nền tảng của mọi trải nghiệm trên Snapdragon X2 Elite là một sự nhảy vọt về sức mạnh tính toán, đến từ CPU Qualcomm Oryon thế hệ thứ 3. Đây là con chip được Qualcomm tự thiết kế, tối ưu hóa cho các tác vụ thực tế trên hệ điều hành Windows, nhằm mang lại hiệu năng đỉnh cao nhưng vẫn cực kỳ tiết kiệm điện năng.
Phiên bản mạnh mẽ nhất, Snapdragon X2 Elite Extreme, được trang bị tới 18 nhân, bao gồm 12 nhân Prime hiệu năng cao và 6 nhân Performance. Đáng kinh ngạc hơn, đây là CPU tương thích ARM đầu tiên có thể đạt tốc độ xung nhịp tối đa lên tới 5.0 GHz, một con số vốn chỉ thấy trên các dòng máy tính để bàn cao cấp. Với kiến trúc này, Qualcomm tự tin tuyên bố rằng Snapdragon X2 Elite Extreme có hiệu năng CPU nhanh hơn tới 75% so với các đối thủ cạnh tranh khi hoạt động ở cùng một mức công suất tiêu thụ điện.
Nếu như CPU Oryon là "trái tim", thì NPU Qualcomm Hexagon chính là "bộ não" AI của nền tảng mới. Với sức mạnh xử lý lên tới 80 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây), đây chính là NPU dành cho laptop nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, mạnh hơn tới 78% so với thế hệ Snapdragon X Elite trước đó.
Con số 80 TOPS hứa hẹn mở ra kỷ nguyên của các máy tính Copilot+ PC, nơi các trải nghiệm AI thông minh có thể chạy đồng thời và liền mạch.
- Huawei Connect 2025: Xây dựng nền tảng điện toán vững chắc, hỗ trợ các nhà phát triển AI trong ngành công nghiệp
Trong khuôn khổ sự kiện HUAWEI CONNECT 2025 tại Thượng Hải, ông Zhang Ping’an - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Huawei Cloud - đã có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ những đổi mới và thực tiễn của Huawei Cloud trong các lĩnh vực như dịch vụ điện toán AI, mô hình nền tảng, AI hiện thân, tác tử AI và nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Huawei Cloud cũng chia sẻ những đổi mới và kinh nghiệm của họ trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ hóa.
Tại sự kiện HUAWEI CLOUD 2025, ông Zhang Ping’an, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Huawei Cloud, đã công bố ra mắt chính thức Dịch vụ AI Token sử dụng CloudMatrix384, mang đến hiệu suất, dịch vụ và chất lượng vượt trội cho khách hàng. Ông Zhang Ping’an nhấn mạnh: “Dịch vụ AI Token của Huawei Cloud giúp đơn giản hóa các yếu tố kỹ thuật, cung cấp trực tiếp kết quả điện toán AI cho người dùng. Việc ứng dụng CloudMatrix384 cho phép hợp nhất các tài nguyên tính toán, bộ nhớ, lưu trữ, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất suy luận của hệ thống”.
Ông Zhang Ping'an chia sẻ sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào AI và điện toán, tạo nền tảng vững chắc cho các ứng dụng ngành vận hành hiệu quả hơn. Tính đến nay, số lượng khách hàng toàn cầu sử dụng dịch vụ điện toán AI đã tăng từ 321 (năm 2024) lên 1.805 (năm 2025).
- TSMC dùng AI để thiết kế chip, tăng hiệu suất năng lượng gấp 10 lần
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đang sử dụng phần mềm AI để thiết kế chip, nhằm mục tiêu tăng hiệu suất năng lượng cho chip AI lên gấp 10 lần. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề tiêu thụ điện năng khổng lồ của các máy chủ AI.
TSMC, đơn vị gia công chip cho Nvidia, đang khai thác các thiết kế chip thế hệ mới, gọi là "chiplets," được đóng gói cùng nhau. Để tối ưu hóa các thiết kế phức tạp này, công ty đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp phần mềm như Cadence và Synopsys.
Một đại diện của TSMC cho biết, các công cụ AI có thể tìm ra giải pháp tốt hơn và nhanh hơn đáng kể so với kỹ sư con người: "Việc này chạy mất năm phút trong khi nhà thiết kế của chúng tôi cần làm việc trong hai ngày".
- Giá iPhone 15, 14 mới nhất giảm mạnh, xả kho rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua dù iPhone 17 xuất hiện
Giá iPhone 14, 15 mới nhất vẫn rất sẵn hàng tại Việt Nam và là dòng iPhone tầm trung cực kỳ hấp dẫn bởi ra mắt chưa quá lâu nhưng giá lại rẻ bèo, dễ mua.
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max mới nhất rẻ chạm mốc kỷ lục mới, trong đó, iPhone 15 rẻ như điện thoại tầm trung, iPhone 15 Pro Max giá rẻ hot nhất tháng 9.
iPhone 15
iPhone 15 - 128GB: 14.69 triệu đồng
iPhone 15 - 256GB: 17.99 triệu đồng
iPhone 15 - 512GB: 20.19 triệu đồng
iPhone 14
iPhone 14 - 128GB: 12.99 triệu đồng
iPhone 14 - 256GB: 16.89 triệu đồng