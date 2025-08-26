Điểm tin Công nghệ 26/8: Siri có thể tích hợp Gemini để nâng cấp khả năng AI

- iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt năm tới với 4 camera và Touch ID

Apple dự kiến ra mắt iPhone gập đầu tiên vào năm 2026 với 4 camera và Touch ID, thiết kế dạng sách cùng màn hình gập hạn chế nếp gấp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone.

Theo phóng viên Mark Gurman của hãng tin tài chính và công nghệ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào năm 2026. Thiết bị được trang bị bốn camera và sử dụng Touch ID thay vì Face ID quen thuộc.

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho biết bốn camera sẽ bao gồm một camera trước, một camera bên trong và hai camera sau. Đây được xem là thiết kế mang tính đột phá, đưa Touch ID trở lại như cách Apple đã áp dụng trên iPad Air, iPad mini và iPad bản tiêu chuẩn.

Chiếc iPhone gập này dự kiến sử dụng modem C2 thế hệ thứ hai do Apple tự phát triển cho kết nối di động, nhưng sẽ không có khe cắm SIM vật lý. Hiện Apple đang thử nghiệm hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng.

Về thiết kế, Gurman tiết lộ iPhone gập sẽ giống một cuốn sách với màn hình lớn bên trong khi mở ra. Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết máy sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch, nhỏ hơn một chút so với Galaxy Z Fold7 của Samsung (màn hình ngoài 6,5 inch, màn hình trong 8 inch).

Đáng chú ý, Apple và Samsung được cho là sẽ giới thiệu màn hình gập thế hệ mới “không nếp gấp”. Theo Ming-Chi Kuo, Apple có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng tấm kim loại được khoan laser, giúp phân tán áp lực khi gập mở.

Ngoài ra, Apple đã chuyển từ công nghệ hiển thị on-cell (cảm ứng đặt trên màn hình) sang in-cell (cảm ứng tích hợp vào trong màn hình), hứa hẹn giảm thiểu độ lộ rõ của nếp gấp. Nếu đúng lộ trình, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ chính thức xuất hiện vào năm 2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone.

