Điểm tin Công nghệ 26/8: Siri có thể tích hợp Gemini để nâng cấp khả năng AI

- iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt năm tới với 4 camera và Touch ID
Apple dự kiến ra mắt iPhone gập đầu tiên vào năm 2026 với 4 camera và Touch ID, thiết kế dạng sách cùng màn hình gập hạn chế nếp gấp, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone.
Theo phóng viên Mark Gurman của hãng tin tài chính và công nghệ Bloomberg, Apple đang chuẩn bị trình làng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vào năm 2026. Thiết bị được trang bị bốn camera và sử dụng Touch ID thay vì Face ID quen thuộc.
Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho biết bốn camera sẽ bao gồm một camera trước, một camera bên trong và hai camera sau. Đây được xem là thiết kế mang tính đột phá, đưa Touch ID trở lại như cách Apple đã áp dụng trên iPad Air, iPad mini và iPad bản tiêu chuẩn.
Chiếc iPhone gập này dự kiến sử dụng modem C2 thế hệ thứ hai do Apple tự phát triển cho kết nối di động, nhưng sẽ không có khe cắm SIM vật lý. Hiện Apple đang thử nghiệm hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng.
Về thiết kế, Gurman tiết lộ iPhone gập sẽ giống một cuốn sách với màn hình lớn bên trong khi mở ra. Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết máy sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch, nhỏ hơn một chút so với Galaxy Z Fold7 của Samsung (màn hình ngoài 6,5 inch, màn hình trong 8 inch).
Đáng chú ý, Apple và Samsung được cho là sẽ giới thiệu màn hình gập thế hệ mới “không nếp gấp”. Theo Ming-Chi Kuo, Apple có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng tấm kim loại được khoan laser, giúp phân tán áp lực khi gập mở.
Ngoài ra, Apple đã chuyển từ công nghệ hiển thị on-cell (cảm ứng đặt trên màn hình) sang in-cell (cảm ứng tích hợp vào trong màn hình), hứa hẹn giảm thiểu độ lộ rõ của nếp gấp. Nếu đúng lộ trình, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ chính thức xuất hiện vào năm 2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử iPhone.
- xAI của Elon Musk mở mã nguồn cho Grok 2.5
xAI của Elon Musk vừa công bố mã nguồn mở phiên bản cũ của mô hình trí tuệ nhân tạo Grok trên nền tảng Hugging Face. Cụ thể, mô hình từng dùng để phát triển Grok 2.5 – sản phẩm chủ lực của xAI năm ngoái – nay đã được phát hành công khai. Musk cho biết thêm, phiên bản Grok 3 sẽ được mở mã nguồn trong khoảng 6 tháng tới.
Hiện Elon Musk quảng bá Grok 4 là mô hình “AI tìm kiếm sự thật tối đa”, song giới quan sát lưu ý rằng công cụ này có xu hướng tham chiếu đến mạng xã hội của chính Elon Musk trong các câu trả lời gây tranh cãi.
- Siri có thể tích hợp Gemini để nâng cấp khả năng AI
Siri trên iPhone trong tương lai có thể được tăng cường sức mạnh nhờ Gemini, hệ thống trí tuệ nhân tạo của Google, với khả năng trò chuyện và thực hiện lệnh như một trợ lý AI cá nhân hóa.
Theo Bloomberg, Apple và Google đang ở giai đoạn đầu thảo luận về khả năng hợp tác, dù chưa có thỏa thuận thương mại chính thức nào được ký kết.
Google được cho là đã bắt đầu huấn luyện một phiên bản Gemini tùy chỉnh, có thể chạy trên hạ tầng máy chủ của Apple. Điều này mở ra khả năng tích hợp sâu công nghệ AI vào Siri, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao hơn so với phiên bản hiện nay.
Apple gọi giải pháp này là Private Cloud Compute, một nền tảng điện toán đám mây riêng, giữ đúng triết lý bảo vệ dữ liệu người dùng vốn được công ty đề cao.
Song song với việc tìm kiếm đối tác, Apple vẫn đang phát triển hai phiên bản Siri mới. Phiên bản có tên mã Linwood được xây dựng trên các mô hình AI “cây nhà lá vườn”, trong khi Glenwood dựa vào công nghệ của bên thứ ba. Công ty chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng vẫn để ngỏ khả năng tự phát triển toàn bộ mô hình.
Động thái này cho thấy Apple đang gặp khó khăn trong việc triển khai Apple Intelligence, nền tảng AI mà hãng giới thiệu trên iOS 18. Dù bản cập nhật này mang đến nhiều tính năng mới, Siri gần như không có cải tiến đáng kể. Trợ lý ảo chưa tận dụng được dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành động trong ứng dụng như lời hứa hẹn trước đó.
Một số nguồn tin cho rằng sự chậm trễ trong phát triển AI nội bộ đã khiến Apple buộc phải tính đến phương án hợp tác. Khi Google ra mắt Pixel 10 gần đây, Gemini ngay lập tức thể hiện khả năng cung cấp những tính năng mà Apple từng công bố sẽ đưa vào Siri. Điều này cho thấy nếu được triển khai, Gemini hoàn toàn có thể mang đến những trải nghiệm tương tự trên iOS.
Ngoài việc tích hợp vào Siri, Apple cũng cân nhắc đưa Gemini thành lựa chọn thay thế cho ChatGPT trong Apple Intelligence. Nếu kịch bản này xảy ra, hãng sẽ rơi vào tình thế tương tự Samsung, vốn sử dụng Galaxy AI với sự kết hợp giữa mô hình tùy chỉnh và Gemini.
Trước đó, Apple được cho là cũng đã tiếp cận OpenAI và Anthropic để thảo luận về khả năng hợp tác. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không đạt nhiều tiến triển do những vướng mắc về tài chính. Vì vậy, Google hiện nổi lên là đối tác tiềm năng nhất, khi cả hai bên đều đã có bước chuẩn bị cho khả năng hợp tác lâu dài.
Theo dự đoán, nếu Apple và Google đạt được thỏa thuận, phiên bản Siri nâng cấp có thể ra mắt vào năm sau. Trợ lý ảo này được kỳ vọng sẽ điều khiển sâu hơn các ứng dụng của bên thứ ba và xử lý được những tác vụ phức tạp, mở ra một bước tiến lớn trong hành trình AI của Apple.
- Google hoàn tất kính AI đầu tiên
Google được cho là đã hoàn thiện mẫu kính thông minh đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa quyết định ai sẽ là đối tác sản xuất chính thức. Quanta đã thiết kế nguyên mẫu và là ứng viên mạnh, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng HTC có thể là nhà sản xuất cuối cùng. HTC gần đây đã ra mắt mẫu kính AI Vive Eagle, được sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan (Trung Quốc).
HTC đã chuyển một số nhân sự R&D chuyên về AR/VR và cấp phép bằng sáng chế không độc quyền cho Google với giá 250 triệu USD. Điều này mở ra khả năng hợp tác sâu hơn giữa hai bên, đặc biệt sau thương vụ bán mảng smartphone “Powered by HTC” cho Google vào năm 2017.
Nếu HTC giành được hợp đồng sản xuất, đây sẽ là cú hích lớn giúp hãng tận dụng tốt hơn nhà máy tại Đào Viên và mở rộng hoạt động.
Kính AI tiên phong Vive Eagle là thiết bị đầu tiên hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Trung phồn thể và cho phép người dùng tùy chọn mô hình AI như Google Gemini hoặc OpenAI GPT. Đây là thiết bị đeo đầu tiên trên thế giới áp dụng kiến trúc AI mở.
Theo dữ liệu mới nhất, lượng kính thông minh xuất xưởng toàn cầu đã tăng 210% trong năm 2024 và dự kiến tăng thêm 60% trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được dự báo vượt 60% đến năm 2029.
- Microsoft lên tiếng về bản cập nhật Windows 11 24H2 khiến SSD "bốc hơi"
Microsoft thừa nhận đang điều tra lỗi "mất ổ cứng" sau khi cập nhật Windows 11.
Nếu bạn đang dùng Windows 11, hãy tạm dừng việc cập nhật ngay lập tức. Một bản vá bảo mật mới được Microsoft tung ra vào tuần trước đang gây ra một lỗi cực kỳ nghiêm trọng khiến ổ cứng SSD của người dùng đột ngột "biến mất" khỏi hệ thống, gây treo máy và mất dữ liệu. Microsoft hiện đã chính thức xác nhận đang điều tra vấn đề.
Sự cố bắt nguồn từ bản cập nhật mang mã hiệu KB5063878 cho Windows 11 phiên bản 24H2. Ngay sau khi cài đặt, hàng loạt người dùng trên khắp thế giới đã lên các diễn đàn như Reddit để báo cáo về tình trạng máy tính của họ đột nhiên không còn nhận ổ cứng SSD.
Một người dùng cho biết: "Ổ SSD Samsung 980 PRO 2TB của tôi đã biến mất trong quá trình hoạt động bình thường hôm nay sau bản cập nhật này". Một người khác chia sẻ một tình huống còn tệ hơn: "Ổ đĩa hoàn toàn không phản hồi, nó hiển thị dưới dạng không gian lưu trữ chưa được phân bổ, và tôi không thể khởi tạo nó để làm bất cứ điều gì".
Nhiều báo cáo khác cũng mô tả tình trạng máy tính bị treo cứng hoặc sập nguồn đột ngột sau khi cài đặt bản vá.
Một manh mối quan trọng đã được một người chuyên lắp ráp máy tính tại Nhật Bản phát hiện. Theo người này, lỗi dường như chỉ xảy ra dưới một điều kiện cụ thể là trên các ổ SSD đã sử dụng trên 60% dung lượng và sau khi thực hiện ghi liên tục khoảng 50GB dữ liệu (ví dụ như khi tải và cài đặt một tựa game lớn).
Điều này giải thích tại sao không phải tất cả mọi người đều gặp lỗi, nhưng nó cũng cho thấy rủi ro là rất thực tế đối với những người thường xuyên làm việc với các tệp tin lớn.
Sau vài ngày im lặng, Microsoft đã chính thức lên tiếng: "Chúng tôi đã biết về các báo cáo này và đang điều tra cùng với các đối tác của mình".
Một trong những đối tác đó là Phison, nhà sản xuất bộ điều khiển SSD hàng đầu. Phison cho biết vấn đề có thể không chỉ giới hạn ở SSD mà còn ảnh hưởng đến cả ổ cứng HDD và các sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.
Đây là một lỗi nghiêm trọng và người dùng nên hết sức thận trọng cho đến khi có thông báo chính thức từ Microsoft về một bản vá sửa lỗi.