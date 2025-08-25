Điểm tin Công nghệ 25/8: iPhone 17 ra mắt ngày 9/9?, những sản phẩm nào sẽ đồng hành?

- iPhone 17 ra mắt ngày 9/9?, những sản phẩm nào sẽ đồng hành?
Apple chuẩn bị ra mắt iPhone 17 vào tháng 9/2025 với nhiều cải tiến, cùng loạt sản phẩm mới như Apple Watch 11, Ultra 3 và AirPods Pro 3 đầy hứa hẹn.
Sự kiện tháng 9 năm nay của Apple được dự đoán sẽ là một trong những buổi ra mắt bận rộn và đáng mong chờ nhất, khi iPhone 17 cùng hàng loạt thiết bị công nghệ khác đồng loạt xuất hiện. Người hâm mộ toàn cầu đang nóng lòng chờ đợi để khám phá những đột phá mới mà Apple mang đến.
Theo nhiều dự đoán, ngày 9/9/2025 nhiều khả năng sẽ là thời điểm Apple chính thức công bố iPhone 17. Đây không chỉ là mốc thời gian quen thuộc trong lịch sử phát hành sản phẩm của hãng, mà còn trùng khớp với nhiều thông tin rò rỉ gần đây.
Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu 4 mẫu: iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Air hoàn toàn mới, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Trong đó, phiên bản “Air” được xem là bước thử nghiệm táo bạo, hướng đến sự mỏng nhẹ và tối ưu trải nghiệm di động.
Điều khiến tin đồn thêm phần chắc chắn chính là việc một số hình ảnh và thông tin trên nền tảng Apple TV từng vô tình để lộ ngày 9/9 trước khi nhanh chóng bị gỡ bỏ. Dù chưa được xác nhận chính thức, điều này càng làm cộng đồng công nghệ thêm kỳ vọng.
Trong nhiều năm qua, Apple gần như duy trì truyền thống giới thiệu iPhone mới vào tháng 9, đặc biệt vào các ngày thứ Ba. Nếu kịch bản này lặp lại, iPhone 17 sẽ tiếp tục nối dài chu kỳ quen thuộc.
Một số nguồn tin còn cho rằng từ năm sau, Apple có thể thay đổi chiến lược phát hành: ra mắt các mẫu Pro và Air vào mùa thu, trong khi bản tiêu chuẩn và giá rẻ sẽ được giới thiệu vào mùa xuân. Tuy nhiên, ít nhất trong năm 2025, người hâm mộ vẫn có thể yên tâm về một tháng 9 bùng nổ.
Sự kiện 9/9 không chỉ dành riêng cho iPhone. Apple Watch thế hệ thứ 11 được kỳ vọng sẽ cùng góp mặt. Mặc dù khó có thiết kế đột phá, nhưng phiên bản này sẽ chạy trên nền tảng watchOS 26 với nhiều tính năng mới, kèm theo màu sắc vỏ và dây đeo đa dạng hơn.
Ngoài ra, Apple Watch Ultra 3 – chiếc smartwatch cao cấp nhất của hãng – được đồn đoán sẽ có nhiều cải tiến nổi bật: sạc nhanh, kết nối 5G, vệ tinh, cùng màn hình lớn hơn. Đây hứa hẹn sẽ là bản nâng cấp đáng giá sau hai năm chờ đợi.
Bên cạnh đó, Apple Watch SE có thể sẽ bước sang thế hệ thứ ba, với thay đổi dễ nhận thấy nhất là màn hình lớn hơn và khả năng bổ sung phiên bản khung nhựa.
Một điểm nhấn khác có thể xuất hiện trong sự kiện là AirPods Pro 3. Dù thiết kế dự kiến không thay đổi nhiều, tai nghe này được kỳ vọng tích hợp các tính năng liên quan đến sức khỏe như theo dõi nhịp tim, đo nhiệt độ cơ thể. Nếu thành sự thật, đây sẽ là bước tiến quan trọng, đưa AirPods vượt xa giới hạn của một chiếc tai nghe thông thường.
Nếu tất cả những tin đồn trở thành hiện thực, sự kiện ngày 9/9 sẽ trở thành một trong những buổi ra mắt “bận rộn” nhất của Apple, khi đồng loạt giới thiệu iPhone 17, Apple Watch thế hệ mới, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 và AirPods Pro 3.
Người hâm mộ Apple sẽ có rất nhiều điều để chờ đợi trong mùa thu năm nay. Dù thông tin chính thức vẫn còn là bí mật, nhưng rõ ràng Apple đã sẵn sàng tạo nên một cột mốc công nghệ mới.
- Trí tuệ nhân tạo: WhatsApp thử nghiệm tính năng mới trên Android
Ứng dụng nhắn tin WhatsApp thuộc sở hữu của công ty Meta đã bắt đầu thử nghiệm một tính năng mới mang tên "Hỏi Meta AI" (Ask Meta AI) trên hệ điều hành Android, theo bản cập nhật beta mới nhất (phiên bản 2.25.23.24).
Theo WABetaInfo - một trang web theo dõi các cập nhật WhatsApp, tính năng trên cho phép người dùng khởi tạo cuộc trò chuyện trực tiếp với chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta dựa trên một tin nhắn cụ thể, từ đó cung cấp thêm ngữ cảnh hoặc kiểm chứng thông tin trong nội dung được chọn.
Tùy chọn "Hỏi Meta AI" xuất hiện ngay trong menu tương tác của tin nhắn, giúp người dùng dễ dàng đặt câu hỏi hoặc yêu cầu chatbot giải thích mà không cần thoát khỏi cửa sổ chat.
WhatsApp cho biết tính năng sẽ được triển khai dần tới người dùng toàn cầu trong vài tuần tới.
- Sau Galaxy Z Fold 7, Apple đang thất thế trước Samsung tại Mỹ
Thị phần của Apple tại Mỹ đang giảm nhanh chóng sau khi chiếc smartphone màn hình gập Samsung Galaxy Z Fold 7 được ra mắt.
Việc Samsung lắng nghe phản hồi và tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập lại tuyệt vời trong năm nay đã tạo nên điều kỳ diệu cho công ty. Chiếc Galaxy Z Fold 7 đẹp tuyệt vời và mạnh mẽ đã giúp Samsung tăng vọt thị phần trên toàn thế giới, bao gồm tại Mỹ.
Theo một báo cáo gần đây, thị phần của Samsung trong nửa cuối năm tại Mỹ đã tăng lên 31%. Cùng kỳ năm ngoái, với sự ra mắt của chiếc Galaxy Z Fold 6 cồng kềnh, Samsung chỉ đạt 23%.
Hơn nữa, thị phần của Apple đã giảm từ 56% xuống còn 49% trong thời gian này. Đây là một sự sụt giảm mạnh, đặc biệt là gần đây công ty cũng đang mất thị phần tại Trung Quốc (đã được khắc phục bởi việc Apple giảm giá iPhone 16).
Các nhà phân tích tin rằng, sự suy giảm của Apple tại Mỹ có hai yếu tố góp phần. Thứ nhất, các mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy mới đã tạo cho người tiêu dùng lý do để chuyển sang Samsung. Thứ hai, sự biến động trong chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cũng có thể ảnh hưởng đến doanh số iPhone.
- Apple sẵn sàng cho AI doanh nghiệp với tùy chọn cấu hình ChatGPT mới
Apple đang triển khai các công cụ mới giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hơn về vị trí và cách thức nhân viên của họ có thể khai thác trí tuệ nhân tạo. Với việc phát hành bản cập nhật phần mềm của Apple vào tháng 9 tới, gã khổng lồ công nghệ đang bổ sung thêm một tùy chọn cho khách hàng doanh nghiệp: khả năng cấu hình việc sử dụng phiên bản ChatGPT dành cho doanh nghiệp của OpenAI.
Theo OpenAI, hiện có hơn 5 triệu khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ AI để kết nối với dữ liệu nội bộ của họ khi sử dụng các tác nhân AI.
Mặc dù các bản cập nhật AI là điểm nhấn trong số các bản cập nhật dành cho doanh nghiệp dự kiến ra mắt vào mùa thu, Apple cũng đang triển khai các tính năng mới khác cho các khách hàng lớn nhất của mình.
Theo đó, Apple sẽ ra mắt API cho dịch vụ Apple Business Manager, các công cụ mới cho Quản lý Thiết bị và Giải pháp Return to Service. Những công cụ này cũng sẽ được triển khai vào tháng 9 như một phần trong các bản cập nhật phần mềm rộng hơn của Apple dành cho iPhone, iPad, Mac và nhiều thiết bị khác.
- Doanh thu ChatGPT toàn cầu tăng vọt 673% trong năm 2025
Theo báo cáo mới nhất từ Appfigures, ChatGPT đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm ứng dụng trợ lý AI toàn cầu nhờ doanh thu vượt trội. Ra mắt từ tháng 5/2023, ứng dụng này đã mang về 2 tỷ USD chi tiêu của người dùng trên iOS và Android, với mức tăng trưởng 673% chỉ trong năm 2025, tốc độ này được xem là kỷ lục trong lĩnh vực AI tiêu dùng.
Tính từ đầu 2025, ChatGPT đã đạt 318 triệu lượt tải xuống, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn Độ dẫn đầu về số lượt tải trọn đời, trong khi Mỹ thống trị về chi tiêu, đóng góp gần 40% tổng doanh thu và chi trung bình 10 USD cho mỗi lượt tải. Về hiệu quả, ChatGPT cũng dẫn đầu doanh thu trên mỗi lượt tải với 2,91 USD, bỏ xa Claude (2,55 USD), Grok (0,75 USD) và Copilot (0,27 USD).
Báo cáo chỉ ra rằng việc Grok ra mắt muộn trên nền tảng di động khiến ứng dụng của Elon Musk khó cạnh tranh. Trong năm 2025, ChatGPT đã thu về 1,35 tỷ USD doanh thu trên di động, gấp 53 lần Grok - đối thủ đứng thứ hai với chỉ 25,6 triệu USD. Khoảng cách này cho thấy sự thống trị gần như tuyệt đối của ChatGPT trên thị trường ứng dụng AI toàn cầu.