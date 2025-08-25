Điểm tin Công nghệ 25/8: iPhone 17 ra mắt ngày 9/9?, những sản phẩm nào sẽ đồng hành?

- iPhone 17 ra mắt ngày 9/9?, những sản phẩm nào sẽ đồng hành?

Apple chuẩn bị ra mắt iPhone 17 vào tháng 9/2025 với nhiều cải tiến, cùng loạt sản phẩm mới như Apple Watch 11, Ultra 3 và AirPods Pro 3 đầy hứa hẹn.

Sự kiện tháng 9 năm nay của Apple được dự đoán sẽ là một trong những buổi ra mắt bận rộn và đáng mong chờ nhất, khi iPhone 17 cùng hàng loạt thiết bị công nghệ khác đồng loạt xuất hiện. Người hâm mộ toàn cầu đang nóng lòng chờ đợi để khám phá những đột phá mới mà Apple mang đến.

Theo nhiều dự đoán, ngày 9/9/2025 nhiều khả năng sẽ là thời điểm Apple chính thức công bố iPhone 17. Đây không chỉ là mốc thời gian quen thuộc trong lịch sử phát hành sản phẩm của hãng, mà còn trùng khớp với nhiều thông tin rò rỉ gần đây.

Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu 4 mẫu: iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Air hoàn toàn mới, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Trong đó, phiên bản “Air” được xem là bước thử nghiệm táo bạo, hướng đến sự mỏng nhẹ và tối ưu trải nghiệm di động.

Điều khiến tin đồn thêm phần chắc chắn chính là việc một số hình ảnh và thông tin trên nền tảng Apple TV từng vô tình để lộ ngày 9/9 trước khi nhanh chóng bị gỡ bỏ. Dù chưa được xác nhận chính thức, điều này càng làm cộng đồng công nghệ thêm kỳ vọng.

Trong nhiều năm qua, Apple gần như duy trì truyền thống giới thiệu iPhone mới vào tháng 9, đặc biệt vào các ngày thứ Ba. Nếu kịch bản này lặp lại, iPhone 17 sẽ tiếp tục nối dài chu kỳ quen thuộc.

Một số nguồn tin còn cho rằng từ năm sau, Apple có thể thay đổi chiến lược phát hành: ra mắt các mẫu Pro và Air vào mùa thu, trong khi bản tiêu chuẩn và giá rẻ sẽ được giới thiệu vào mùa xuân. Tuy nhiên, ít nhất trong năm 2025, người hâm mộ vẫn có thể yên tâm về một tháng 9 bùng nổ.