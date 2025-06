Điểm tin Công nghệ 25/6: Huawei chững lại

- Samsung thông báo thời điểm ra mắt dòng Galaxy Z

Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/6, Công ty Samsung Electronics thông báo sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo tại thành phố New York (Mỹ) vào tháng 7 tới để công bố dòng điện thoại Galaxy Z mới nhất, với thiết kế gập siêu mỏng và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào 10h ngày 9/7 (giờ Mỹ) tại khu Brooklyn, New York, với chủ đề “The Ultra Experience Is Ready To Unfold” (tạm dịch: “Trải nghiệm đỉnh cao sẵn sàng hé mở”) và sẽ được phát trực tiếp trên YouTube cũng như trang web chính thức của công ty.

Trong thư mời, Samsung cho biết: “Điện thoại thông minh giờ đây không còn đơn thuần là tập hợp các ứng dụng và công cụ, mà đang phát triển thành người bạn đồng hành thông minh, hiểu được ý định của người dùng và phản hồi theo thời gian thực. Các thiết bị Galaxy thế hệ tiếp theo đang được tái định hình với giao diện mới dựa trên AI, được hỗ trợ bởi phần cứng đột phá nhằm phát huy tối đa tiềm năng”.

Dự kiến, Samsung sẽ giới thiệu các mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất thuộc dòng Galaxy Z, bao gồm Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7. Trong lần giới thiệu trước đó, hãng nhấn mạnh một số cải tiến đáng chú ý như màn hình lớn hơn, camera nâng cấp và các tính năng AI mạnh mẽ hơn.

- Người dùng Android cũ sẽ không thể sử dụng trình duyệt Chrome

Google vừa chính thức xác nhận trình duyệt Chrome sẽ ngừng hỗ trợ Android 8 (Oreo) và Android 9 (Pie). Thay đổi này sẽ bắt đầu từ phiên bản Chrome 139, dự kiến ra mắt vào ngày 5-8 tới.

Hiện tại, phiên bản ổn định mới nhất là Chrome 137, đồng nghĩa với việc Chrome 138 sẽ là bản cuối cùng còn hoạt động bình thường trên Android 8 và Android 9. Sau đó, người dùng các thiết bị Android đời cũ sẽ không còn nhận được các bản cập nhật tính năng và bảo mật từ Google.